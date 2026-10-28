Φυσικό αέριο: Επιστροφή στον εφιάλτη του 2022, πάνω από τo φράγμα των 100 ευρώ οι τιμές στην Ευρώπη

Περιορισμένα περιθώρια παρέμβασης για την ΕΕ

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, που επικαλείται πηγές οι οποίες δεν κατονομάζονται, οι ΗΠΑ έχουν ενημερώσει αρκετές χώρες του Περσικού Κόλπου να προετοιμαστούν για μια σύντομη αλλά έντονη στρατιωτική εκστρατεία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.Το ενδεχόμενο αυτό συνέβαλε και στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου την Τετάρτη, καθώς οι αγορές επιχειρούν να αποτιμήσουν τον κίνδυνο περαιτέρω διαταραχών στις ενεργειακές ροές.Μια παρατεταμένη πολεμική σύγκρουση είναι πιθανό να αναγκάσει την Ευρώπη να πληρώσει σημαντικά υψηλότερες τιμές για την εξασφάλιση φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου, ιδιαίτερα εάν τα κύματα ψύχους οδηγήσουν σε παράλληλη αύξηση της ζήτησης στην Ασία.Τα χαμηλότερα του συνηθισμένου αποθέματα έχουν αφήσει την Ευρώπη σε ευάλωτη θέση στην αρχή του χειμώνα, υποχρεώνοντάς την να ανταγωνιστεί αγοραστές από άλλες περιοχές του κόσμου και να προσφέρει υψηλότερες τιμές για την εξασφάλιση άμεσα διαθέσιμων φορτίων LNG.Παρότι οι θερμοκρασίες στη βορειοδυτική Ευρώπη κινήθηκαν αυτή την εβδομάδα πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, προβλέπεται να υποχωρήσουν τις επόμενες ημέρες, ενδεχομένως την ίδια περίοδο που τμήματα της Ασίας θα αντιμετωπίζουν επίσης κύματα ψύχους.«Έχουμε δύο πολέμους και οι επιπτώσεις τους έχουν πλέον συνδυαστεί», σχολίασε η Αν-Σοφί Κορμπό, ερευνήτρια στο Κέντρο Παγκόσμιας Ενεργειακής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Κολούμπια. Όπως επισήμανε, οι τιμές όλων των βασικών εμπορευμάτων έχουν αυξηθεί, με αποτέλεσμα οι ανατιμήσεις στη μία αγορά να ενισχύουν τις πιέσεις και στις υπόλοιπες.Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις διαθέτουν ελάχιστες δυνατότητες άμεσης παρέμβασης για να περιορίσουν τις επιπτώσεις στους καταναλωτές, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι κρατικοί προϋπολογισμοί βρίσκονται ήδη υπό πίεση.Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρεί στην αναβολή εφαρμογής νέων κανόνων για τις εκπομπές μεθανίου, οι οποίοι θα μπορούσαν να δημιουργήσουν εμπόδια στις εισαγωγές φυσικού αερίου. Ωστόσο, η συγκεκριμένη κίνηση δεν αναμένεται να συμβάλει στη μείωση των τιμών βραχυπρόθεσμα.Παράλληλα, η πλήρης απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού LNG εξακολουθεί να προγραμματίζεται για τον Ιανουάριο, ενώ ορισμένες πλευρές ασκούν πιέσεις για επανεξέταση τέτοιων περιορισμών, με στόχο την ανακούφιση από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.