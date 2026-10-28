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Μπαρτζώκας για το σκάνδαλο στο μπάσκετ: Είναι μία υπόθεση σε εξέλιξη και δεν μπορούμε να αποφασίσουμε ποιοι είναι ένοχοι
Μπαρτζώκας για το σκάνδαλο στο μπάσκετ: Είναι μία υπόθεση σε εξέλιξη και δεν μπορούμε να αποφασίσουμε ποιοι είναι ένοχοι
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μπεσίκτας και το βάθος στη θέση «5», ενώ αναφέρθηκε και στο σκάνδαλο στο μπάσκετ
Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από την Κωνσταντινούπολη επικρατώντας της Μπεσίκτας και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος της αναμέτρησης αναφέρθηκε και στο σκάνδαλο του ελληνικού μπάσκετ. Ακόμη ο τεχνικός της ομάδας του Πειραιά αναφέρθηκε και στο βάθος που υπάρχει στο ροστερ στη θέση «5».
Αναλυτικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε:
Για το ματς: «Ήταν μια πολύ σημαντική εκτός έδρας νίκη σε μια φανταστική ατμόσφαιρα. Αμφότερες ομάδες προσπάθησαν σκληρά και οι δύο ομάδες είχαν να διαχειριστούν σημαντικές απουσίες. Εμείς έπρεπε να αντιμετωπίσουμε βασικά τις τρεις απουσίες που είχαμε, τους δύο στην περιφέρεια,αλλά και του Μιλουτίνοβ που είναι ο καλύτερος ριμπάουντερ και τα καταφέραμε. Αν είδατε το ματς, είχαμε 26 ασίστ. Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός στην Euroleague που έχουμε φέτος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα, γιατί δείχνει ότι θέλουμε να παίζουμε μαζί και αυτό, παίζουμε με ομαδικό πνεύμα. τελικά είναι κρίσιμο για να νικήσουμε. Πολλά συγχαρητήρια στην Μπεσίκτας και στον Αλιμπίγεβιτς και τους εύχομαι καλή τύχη στα επόμενα ματς».
Για τους σέντερ και την απουσία του Μιλουτίνοβ: «Στη ρακέτα μας έχουμε πέντε σέντερ, Τους Χολ, Τζόουνς, Μιλουτίνοβ, Ντάνστον που η εμπειρία του είναι πάρα πολύ χρήσιμη για εμάς και τον Καραγιαννίδη.Οπότε αν χάνουμε έναν δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Αλλά, στην περιφέρεια μας λείπουν τρεις παίκτες και για αυτό υπογράψαμε τον Κόντσαρ. Ελπίζω ότι σύντομα θα μαζευτούμε μαζί και θα έχουμε το βάθος που απαιτείται για κάθε ομάδα αυτή την περίοδο στην Euroleague. Το πρόγραμμα είναι τόσο φορτωμένο. Χρειάζεσαι αρκετούς παίκτες.Δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις στη σεζόν με βάθος 8-9 παικτών, αλλά χρειάζεσαι περίπου 15. Δυστυχώς για τις διοικήσεις, πρέπει να πληρώνουν περισσότερους παίκτες, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Όταν το παιχνίδι ήταν κλειστό, στηριχθήκαμε στην άμυνά μας. Βρήκαμε κρίσιμα καλάθια. Αυτό ήταν και το κλειδί».
Για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: «Το μπάσκετ είναι πάνω από όλα. Πρώτα από όλα, δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να σχολιάσουμε, αφού πρόκειται για μια υπόθεση που είναι σε εξέλιξη, οπότε δεν μπορούμε να αποφασίσουμε ποιοι είναι ένοχοι και ποιοι όχι. Η δουλειά μας είναι το μπάσκετ και αυτό είναι που πιστεύω. Πιστεύω ότι είμαστε ευλογημένοι που δουλεύουμε στο άθλημα που δουλεύουμε. Ξέρετε, πολλές φορές οι καριέρες στο μπάσκετ μπορεί να μην διαρκέσουν πολύ και είναι η καλύτερη περίοδος στη ζωή μας. Οπότε, δεν πρέπει να αφήσουμε οτιδήποτε να μας βγάλει αυτό το συναίσθημα από μέσα μας. Ας δούμε λοιπόν τις επόμενες μέρες τι αποφάσεις θα πάρουν οι Αρχές για αυτό το θέμα».
Αναλυτικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε:
Για το ματς: «Ήταν μια πολύ σημαντική εκτός έδρας νίκη σε μια φανταστική ατμόσφαιρα. Αμφότερες ομάδες προσπάθησαν σκληρά και οι δύο ομάδες είχαν να διαχειριστούν σημαντικές απουσίες. Εμείς έπρεπε να αντιμετωπίσουμε βασικά τις τρεις απουσίες που είχαμε, τους δύο στην περιφέρεια,αλλά και του Μιλουτίνοβ που είναι ο καλύτερος ριμπάουντερ και τα καταφέραμε. Αν είδατε το ματς, είχαμε 26 ασίστ. Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός στην Euroleague που έχουμε φέτος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα, γιατί δείχνει ότι θέλουμε να παίζουμε μαζί και αυτό, παίζουμε με ομαδικό πνεύμα. τελικά είναι κρίσιμο για να νικήσουμε. Πολλά συγχαρητήρια στην Μπεσίκτας και στον Αλιμπίγεβιτς και τους εύχομαι καλή τύχη στα επόμενα ματς».
Για τους σέντερ και την απουσία του Μιλουτίνοβ: «Στη ρακέτα μας έχουμε πέντε σέντερ, Τους Χολ, Τζόουνς, Μιλουτίνοβ, Ντάνστον που η εμπειρία του είναι πάρα πολύ χρήσιμη για εμάς και τον Καραγιαννίδη.Οπότε αν χάνουμε έναν δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Αλλά, στην περιφέρεια μας λείπουν τρεις παίκτες και για αυτό υπογράψαμε τον Κόντσαρ. Ελπίζω ότι σύντομα θα μαζευτούμε μαζί και θα έχουμε το βάθος που απαιτείται για κάθε ομάδα αυτή την περίοδο στην Euroleague. Το πρόγραμμα είναι τόσο φορτωμένο. Χρειάζεσαι αρκετούς παίκτες.Δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις στη σεζόν με βάθος 8-9 παικτών, αλλά χρειάζεσαι περίπου 15. Δυστυχώς για τις διοικήσεις, πρέπει να πληρώνουν περισσότερους παίκτες, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Όταν το παιχνίδι ήταν κλειστό, στηριχθήκαμε στην άμυνά μας. Βρήκαμε κρίσιμα καλάθια. Αυτό ήταν και το κλειδί».
Για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: «Το μπάσκετ είναι πάνω από όλα. Πρώτα από όλα, δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να σχολιάσουμε, αφού πρόκειται για μια υπόθεση που είναι σε εξέλιξη, οπότε δεν μπορούμε να αποφασίσουμε ποιοι είναι ένοχοι και ποιοι όχι. Η δουλειά μας είναι το μπάσκετ και αυτό είναι που πιστεύω. Πιστεύω ότι είμαστε ευλογημένοι που δουλεύουμε στο άθλημα που δουλεύουμε. Ξέρετε, πολλές φορές οι καριέρες στο μπάσκετ μπορεί να μην διαρκέσουν πολύ και είναι η καλύτερη περίοδος στη ζωή μας. Οπότε, δεν πρέπει να αφήσουμε οτιδήποτε να μας βγάλει αυτό το συναίσθημα από μέσα μας. Ας δούμε λοιπόν τις επόμενες μέρες τι αποφάσεις θα πάρουν οι Αρχές για αυτό το θέμα».
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