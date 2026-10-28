Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΚ

Ο ΠΑΟΚ με τη νίκη επί της ΑΕΚ μείωσε τη διαφορά από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό στη βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου

Ο ΠΑΟΚ πέτυχε σημαντική νίκη για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου. Ο Δικέφαλος του Βορρά νίκησε 3-1 την ΑΕΚ στην Τούμπα και σκαρφάλωσε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.



Την κορυφή μοιράζονται οι αιώνιοι αντίπαλοι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, οι οποίοι νωρίτερα νίκησαν Μαρκό και Άρη, αντίστοιχα. Την τελευταία αγωνιστική, μάλιστα, παίζουν μεταξύ τους. Απλά οι Πειραιώτες είναι πιο ψηλά, λόγω διαφοράς τερμάτων.



Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής



Πανσερραϊκός - Νίκη Βόλου 0-1

Αστέρας Τρίπολης - Κηφισιά 0-2



Τετάρτη 28/10



Μαρκό - Ολυμπιακός 2-0

Νέστος Χρυσούπολης - Καλαμάτα 0-2

Παναθηναϊκός - Άρης 2-1

ΑΕΛ Novibet - ΟΦΗ 1-0

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 3-1



Πέμπτη 29/10



Βόλος Elabet - Ατρόμητος (18:00)



Η βαθμολογία



1. Ολυμπιακός 9 (9-2)



2. Παναθηναϊκός 9 (5-1)



3. ΠΑΟΚ 7 (4-1)



4. ΑΕΚ 6 (11-4)



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5. Καλαμάτα 5 (5-3)



6. ΟΦΗ 4 (3-1)



7. Αστέρας AKTOR 4 (4-3)



8. Κηφισιά 4 (4-4)

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9. Άρης 4 (3-3)



10. ΑΕΛ Novibet 4 (2-5)



10. Ατρόμητος 3 (1-1)



12. Νίκη Βόλου 3 (1-4)

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13. Βόλος Elabet 1 (4-5)



14. Μαρκό 1 (2-5)



15. Νέστος Χρυσούπολης 0 (0-7)



16. Πανσερραϊκός 0 (1-10)



* Ατρόμητος και Βόλος ELABET έχουν ματς λιγότερο.



Η 5η αγωνιστική (2/12/26)

Άρης - Πανσερραϊκός

Ατρόμητος - Νέστος Χρυσούπολης

Καλαμάτα - ΠΑΟΚ

Κηφισιά - ΑΕΛ

Νίκη Βόλου - Μαρκό

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

ΟΦΗ - Βόλος

ΑΕΚ - Αστέρας AKTOR



Κριτήρια ισοβαθμίας

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:



1. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων

2. Η καλύτερη επίθεση

3. Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας

4 Οι περισσότερες νίκες

5. Οι περισσότερες νίκες εκτός έδρας

6. Η μεγαλύτερη βαθμολογία στον πίνακα για την αγωνιστική περίοδο 2025/2026.



Τα ζευγάρια στα Play Offs

5ος με 12ο

6ος με 11ο

7ος με 10ο

8ος με 9ο

Οι αγώνες είναι μονοί και θα διεξάγονται στην έδρα της ομάδας που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια του αγώνα ακολουθεί η εκτέλεση πέναλτι, χωρίς παράταση.



Τα προημιτελικά

Στους προημιτελικούς συμμετέχουν οι νικητές των ζευγαριών της φάσης των playoffs και οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις από 1 έως 4 της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase. Στη συγκεκριμένη φάση, τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών αγώνων που θα προκύψουν είναι τα ακόλουθα:



1ος προημιτελικός αγώνας: Ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο).

2ος προημιτελικός αγώνας: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με το νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο).

3ος προημιτελικός αγώνας: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με το νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο).

4ος προημιτελικός αγώνας: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με το νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο).



Οι αγώνες είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά στην βαθμολογική κατάταξη της League Phase. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια του αγώνα ακολουθεί η εκτέλεση πέναλτι, χωρίς τη διεξαγωγή παράτασης.



Τα ημιτελικά

Οι ημιτελικοί αγώνες θα διεξαχθούν σε διπλά παιχνίδια, χωρίς να ισχύει ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ. Αν χρειαστεί, θα υπάρξει παράταση και πέναλτι. Επίσης, ο τελικός θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 22 Μαϊου 2027 με τυπικά γηπεδούχο την ομάδα που προέρχεται από τον πρώτο ημιτελικό.

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