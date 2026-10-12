Η μάχη του Κέντρου και οι αερολογίες της «Δεξιάς ψυχής», το ντέρμπι Αλέξη-Νίκου Α., ένας λόρδος για το μετρό στην Κυψέλη, οι Ινδοί κοιτάνε τα λιμάνια μας
Η μάχη του Κέντρου και οι αερολογίες της «Δεξιάς ψυχής», το ντέρμπι Αλέξη-Νίκου Α., ένας λόρδος για το μετρό στην Κυψέλη, οι Ινδοί κοιτάνε τα λιμάνια μας
Χαίρετε, σε μια ακόμη ταραγμένη εβδομάδα στα διεθνή μπήκαμε με συνεχή γεγονότα και πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, ταραχές και αβεβαιότητες σχεδόν σε όλη την Ευρώπη
Περιγράφεται γενικώς ένας δύσκολος χειμώνας σε όλα τα μέτωπα με πολλές μεταβλητές και άλλους τόσους απρόβλεπτους παράγοντες. Λάβετε υπόψιν ότι το κλίμα αυτό το κλίμα του δύσκολου χειμώνα με τα πολλά ερωτηματικά για την πολιτικοοικονομική κατάσταση θα ενταθεί όταν σε περίπου τρεις εβδομάδες από σήμερα με τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και το αναμενόμενο αρνητικό αποτέλεσμα για την κυβέρνηση Τραμπ. Τα απόνερα του αποτελέσματος θα φτάσουν σε όλον τον κόσμο, στην Ευρώπη, φυσικά και στην Ελλάδα ήδη είναι εδώ με τα συνεχή δημοσιεύματα για την Αμερικανίδα πρέσβη εν Αθήναις. Στα δικά μας τώρα, στα μέσα της εβδομάδας η κυβέρνηση θα ανακοινώσει την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης (θα διαβάσετε παρακάτω τις σχετικές πληροφορίες που μαζέψαμε), ενώ από προχθές ξανάρχισαν οι μηνιαίες δημοσκοπήσεις δίχως να διαφοροποιούν την εικόνα του Σεπτεμβρίου. Όλα τα κόμματα είναι περίπου στα ίδια με τον προηγούμενο μήνα. Χθες δημοσιεύθηκε στην έντυπη έκδοση του «Πρώτου Θέματος» ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ με τις εσωτερικές μετρήσεις του Μ.Μ, το οποίο στην πραγματικότητα αριθμεί πάνω από 50 σελίδες και δίνει μια σοβαρή και σε βάθος ανάλυση της πολιτικής εικόνας. Θα διαβάσατε ίσως τα συμπεράσματα (δημοσιεύονται και σήμερα στο protothema.gr) σας επισημαίνω μερικά που κατά τη γνώμη μου έχουν σημασία. Πρώτα απ' όλα εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι ο Μητσοτάκης είτε διότι είναι προσεκτικός αναλυτής των ερευνών, αλλά και εμπειρότατος πλέον πολιτικός, αντιλαμβάνεται ότι το μόνο που δεν πρέπει να χάσει ή να απεμπολήσει καλύτερα είναι η κυριαρχία του στο Κέντρο και την Κεντροδεξιά. Η μιάμιση μονάδα που πήρε μετά τη ΔΕΘ και το 50% των ψηφοφόρων που διεκδικεί να ξαναπάρει πίσω από αυτούς που τον «δόξασαν» το 2023 με το 41% είναι κεντρώοι ψηφοφόροι. Άρα μιλάμε για αερολογίες του Καραμανλή, του Σαμαρά και των «αναλυτών» τους, του Άρη με την μπούκλα -«όπως ήμουνα μικρός»- του Αντώναρου κ.λπ. που λένε ότι έχασε η παράταξη την ψυχή της, «γίναμε ΠΑΣΟΚ, γίναμε Ποτάμι». Όσοι δηλώνουν δεξιοί από τον χώρο της ΝΔ παραμένουν στο κόμμα τους κατά 65%, ένα 11% πήγε κατευθείαν στον ακροδεξιό Κασιδιάρη και τα υπόλοιπα είναι κάτι ψιλά. Τι να τους πει τώρα ο Σαμαράς που πιο συστημικός και φθαρμένος από την τριβή με το πολιτικό σύστημα δύσκολα θα βρεθεί; Έχουν για ήρωα «τον Λιάκο τον λεβέντη που έκανε και φυλακή για την ιδεολογία του», όπως λένε οι οπαδοί του.
Καθημερινότητα - ιδιωτικό χρέος - διαφθορά
-Άρα λοιπόν η μάχη δίνεται σωστά στον πολιτικό χώρο που έκανε εξαρχής τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό, δηλαδή στη μεγάλη μάζα του κόσμου που ιδεολογικά κινείται στο κέντρο και την κεντροδεξιά, όπως επίσης και στην αδυσώπητη καθημερινότητα, στην ακρίβεια (70%) στα μεγάλα προβλήματα των πολιτών που βρίσκονται στο ιδιωτικό χρέος. Οι 120 δόσεις, τα κόκκινα δάνεια και οι servicers που δρουν σχεδόν ανεξέλεγκτα, ο εξωδικαστικός συμβιβασμός, είναι καυτά θέματα που άρχισε να τα αντιμετωπίζει η κυβέρνηση πιο αποτελεσματικά κατόπιν επιμονής του Πιερρακάκη και παρά τις γκρίνιες αρκετών στο Μ.Μ, που έχουν πιο θεωρητική προσέγγιση. Νισάφι, όποιος είχε προσπαθήσει να προσεγγίσει τους servicers ή να κάνει έναν κανονικό και δίκαιο εξωδικαστικό συμβιβασμό έως πρότινος θα το καταλάβαινε. Γι' αυτό και στις εσωτερικές μετρήσεις φαίνεται η καθολική αποδοχή των μέτρων για τα χρέη του κόσμου. Τώρα για τη διαφθορά, ε εντάξει, εδώ η συναλλαγή και το νταραβέρι από τα χαμηλά μέχρι τα πολύ υψηλά πατώματα δίνεται η εντύπωση ότι έχει εκτοξευθεί. Εκεί όσο προλαβαίνει κάτι πρέπει να κάνει ο ίδιος ο Μητσοτάκης, μήπως και κάτι μαζευτεί.
Τσίπρας-Ανδρουλάκης
-Στις εσωτερικές έρευνες του Μ.Μ περιγράφεται και η κατάσταση στην αντιπολίτευση. Εμφανώς το ΠΑΣΟΚ συνήλθε από την κατάρρευση του 8,5% που του έδειχναν (πρόθεση, όχι εκτίμηση) οι δημοσκοπήσεις του Μ.Μ και σε συνδυασμό ότι έχασε και κάτι παραπάνω από μια μονάδα ο Τσίπρας, λογικά πρέπει να αναπνεύσανε. Όμως τα νούμερά τους είναι χαμηλά και η εκτίμηση του πλέον έμπειρου αναλυτή Γκρίνμπεργκ παραμένει υπέρ Τσίπρα ως δεύτερου. Βέβαια, έχουμε ακόμα έξι μήνες δρόμο…
Η επιδότηση για το θέρμανσης
-Κλείδωσε όπως καταλαβαίνω η επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης που θα ανακοινωθεί στα μέσα της εβδομάδας από τα υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας. Μου λένε ότι η συνολική επιδότηση, από τον προϋπολογισμό και από τα διυλιστήρια, θα φτάνει τα 35 λεπτά. Στα τρέχοντα δεδομένα η τιμή είναι 1,9 ευρώ/λίτρο, συνεπώς θα πέσει κάπου ανάμεσα στο 1,5-1,6 ευρώ/λίτρο. Μου λένε επίσης ότι φαίνεται να μένει εκτός επιδοτήσεων η βενζίνη για την οποία έβαζαν πλάτη μόνο τα διυλιστήρια, ενώ η επιδότηση για το diesel κίνησης θα συνεχιστεί για άλλες 15 μέρες και βλέπουμε. Επίσης, θα ανακοινωθεί μία γενναία αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που αφορά ιδιαίτερα τις περιοχές στα βόρεια της χώρας.
Η διαπραγμάτευση για τη ρήτρα διαφυγής
-Η απόφαση που πέτυχε η κυβέρνηση για τη ρήτρα διαφυγής για τα μέτρα της ενέργειας θα αποτελέσει πλέον το αντικείμενο νέας διαπραγμάτευσης, με τον Μητσοτάκη να παίρνει τη σκυτάλη αυτή την εβδομάδα στη Σύνοδο Κορυφής. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι σε αυτό το πακέτο, που υπερβαίνει το 1 δισ. για τα επόμενα χρόνια, να χωρέσουν και μέτρα ανακούφισης των νοικοκυριών, δηλαδή στοχευμένες παρεμβάσεις για τους καταναλωτές, όχι μόνο συγκεκριμένα έργα υποδομής όπως είναι τώρα ο σχεδιασμός του προγράμματος. Ενδεχομένως λοιπόν σε δεύτερο χρόνο να υπάρξει ένα τύπου fuel pass, εφόσον πάρουμε το σχετικό πράσινο φως, καθώς φαίνεται ότι η αστάθεια στις διεθνείς τιμές των καυσίμων θα συνεχιστεί για πολύ καιρό, ασχέτως της αποδέσμευσης στρατηγικών αποθεμάτων από ευρωπαϊκές χώρες.
Λάρισα πριν τις Βρυξέλλες
-Ο Μητσοτάκης πάντως πριν δώσει τη μάχη των Βρυξελλών έχει να δώσει και τη μάχη του κάμπου. Καταλαβαίνω ότι την Τετάρτη θα κάνει μία βόλτα στη Λάρισα, με αφορμή την παρουσία του στα εγκαίνια της μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που δρομολογούν με στρατηγική συνεργασία όμιλος Metlen με τον όμιλο Καράτζη. Λογικά ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί κάποιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή που ανακαινίστηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ θα μιλήσει και σε κάποιο καφέ σε φίλους και στελέχη της Ν.Δ. Είναι κρίσιμη άλλωστε η επανασυσπείρωση δυνάμεων ειδικά σε αγροτικούς νομούς, όπου η ΝΔ έφαγε… πολύ ξύλο μετά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αγροτικές κινητοποιήσεις του περασμένου χειμώνα. Επίσης ο νομός Λάρισας είναι παγίως οδοδείκτης για το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα, καθώς έχει μία ιδιότυπη σύνθεση και από αγρότες και από αστικό πληθυσμό, οπότε συνήθως ο νικητής των εκλογών στον νομό είναι και ο νικητής σε εθνικό επίπεδο.
Ένας λόρδος στην Κυψέλη για να ξεμπλοκάρει το μετρό
Καθημερινότητα - ιδιωτικό χρέος - διαφθορά
-Άρα λοιπόν η μάχη δίνεται σωστά στον πολιτικό χώρο που έκανε εξαρχής τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό, δηλαδή στη μεγάλη μάζα του κόσμου που ιδεολογικά κινείται στο κέντρο και την κεντροδεξιά, όπως επίσης και στην αδυσώπητη καθημερινότητα, στην ακρίβεια (70%) στα μεγάλα προβλήματα των πολιτών που βρίσκονται στο ιδιωτικό χρέος. Οι 120 δόσεις, τα κόκκινα δάνεια και οι servicers που δρουν σχεδόν ανεξέλεγκτα, ο εξωδικαστικός συμβιβασμός, είναι καυτά θέματα που άρχισε να τα αντιμετωπίζει η κυβέρνηση πιο αποτελεσματικά κατόπιν επιμονής του Πιερρακάκη και παρά τις γκρίνιες αρκετών στο Μ.Μ, που έχουν πιο θεωρητική προσέγγιση. Νισάφι, όποιος είχε προσπαθήσει να προσεγγίσει τους servicers ή να κάνει έναν κανονικό και δίκαιο εξωδικαστικό συμβιβασμό έως πρότινος θα το καταλάβαινε. Γι' αυτό και στις εσωτερικές μετρήσεις φαίνεται η καθολική αποδοχή των μέτρων για τα χρέη του κόσμου. Τώρα για τη διαφθορά, ε εντάξει, εδώ η συναλλαγή και το νταραβέρι από τα χαμηλά μέχρι τα πολύ υψηλά πατώματα δίνεται η εντύπωση ότι έχει εκτοξευθεί. Εκεί όσο προλαβαίνει κάτι πρέπει να κάνει ο ίδιος ο Μητσοτάκης, μήπως και κάτι μαζευτεί.
Τσίπρας-Ανδρουλάκης
-Στις εσωτερικές έρευνες του Μ.Μ περιγράφεται και η κατάσταση στην αντιπολίτευση. Εμφανώς το ΠΑΣΟΚ συνήλθε από την κατάρρευση του 8,5% που του έδειχναν (πρόθεση, όχι εκτίμηση) οι δημοσκοπήσεις του Μ.Μ και σε συνδυασμό ότι έχασε και κάτι παραπάνω από μια μονάδα ο Τσίπρας, λογικά πρέπει να αναπνεύσανε. Όμως τα νούμερά τους είναι χαμηλά και η εκτίμηση του πλέον έμπειρου αναλυτή Γκρίνμπεργκ παραμένει υπέρ Τσίπρα ως δεύτερου. Βέβαια, έχουμε ακόμα έξι μήνες δρόμο…
Η επιδότηση για το θέρμανσης
-Κλείδωσε όπως καταλαβαίνω η επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης που θα ανακοινωθεί στα μέσα της εβδομάδας από τα υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας. Μου λένε ότι η συνολική επιδότηση, από τον προϋπολογισμό και από τα διυλιστήρια, θα φτάνει τα 35 λεπτά. Στα τρέχοντα δεδομένα η τιμή είναι 1,9 ευρώ/λίτρο, συνεπώς θα πέσει κάπου ανάμεσα στο 1,5-1,6 ευρώ/λίτρο. Μου λένε επίσης ότι φαίνεται να μένει εκτός επιδοτήσεων η βενζίνη για την οποία έβαζαν πλάτη μόνο τα διυλιστήρια, ενώ η επιδότηση για το diesel κίνησης θα συνεχιστεί για άλλες 15 μέρες και βλέπουμε. Επίσης, θα ανακοινωθεί μία γενναία αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που αφορά ιδιαίτερα τις περιοχές στα βόρεια της χώρας.
Η διαπραγμάτευση για τη ρήτρα διαφυγής
-Η απόφαση που πέτυχε η κυβέρνηση για τη ρήτρα διαφυγής για τα μέτρα της ενέργειας θα αποτελέσει πλέον το αντικείμενο νέας διαπραγμάτευσης, με τον Μητσοτάκη να παίρνει τη σκυτάλη αυτή την εβδομάδα στη Σύνοδο Κορυφής. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι σε αυτό το πακέτο, που υπερβαίνει το 1 δισ. για τα επόμενα χρόνια, να χωρέσουν και μέτρα ανακούφισης των νοικοκυριών, δηλαδή στοχευμένες παρεμβάσεις για τους καταναλωτές, όχι μόνο συγκεκριμένα έργα υποδομής όπως είναι τώρα ο σχεδιασμός του προγράμματος. Ενδεχομένως λοιπόν σε δεύτερο χρόνο να υπάρξει ένα τύπου fuel pass, εφόσον πάρουμε το σχετικό πράσινο φως, καθώς φαίνεται ότι η αστάθεια στις διεθνείς τιμές των καυσίμων θα συνεχιστεί για πολύ καιρό, ασχέτως της αποδέσμευσης στρατηγικών αποθεμάτων από ευρωπαϊκές χώρες.
Λάρισα πριν τις Βρυξέλλες
-Ο Μητσοτάκης πάντως πριν δώσει τη μάχη των Βρυξελλών έχει να δώσει και τη μάχη του κάμπου. Καταλαβαίνω ότι την Τετάρτη θα κάνει μία βόλτα στη Λάρισα, με αφορμή την παρουσία του στα εγκαίνια της μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που δρομολογούν με στρατηγική συνεργασία όμιλος Metlen με τον όμιλο Καράτζη. Λογικά ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί κάποιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή που ανακαινίστηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ θα μιλήσει και σε κάποιο καφέ σε φίλους και στελέχη της Ν.Δ. Είναι κρίσιμη άλλωστε η επανασυσπείρωση δυνάμεων ειδικά σε αγροτικούς νομούς, όπου η ΝΔ έφαγε… πολύ ξύλο μετά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αγροτικές κινητοποιήσεις του περασμένου χειμώνα. Επίσης ο νομός Λάρισας είναι παγίως οδοδείκτης για το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα, καθώς έχει μία ιδιότυπη σύνθεση και από αγρότες και από αστικό πληθυσμό, οπότε συνήθως ο νικητής των εκλογών στον νομό είναι και ο νικητής σε εθνικό επίπεδο.
Ένας λόρδος στην Κυψέλη για να ξεμπλοκάρει το μετρό
-Έναν από τους κορυφαίους διεθνώς ειδικούς στις υπόγειες κατασκευές επιστρατεύει η Ελληνικό Μετρό, αναζητώντας ασφαλή διέξοδο από την πολύμηνη εμπλοκή της Γραμμής 4 στην Κυψέλη. Ο Βρετανός καθηγητής Lord Robert Mair, διεθνής αυθεντία στη διάνοιξη σηράγγων σε μαλακά εδάφη και στις επιπτώσεις των εδαφικών μετακινήσεων στα κτήρια, καλείται να συνδράμει στον σχεδιασμό για την ασφαλή επανεκκίνηση του TBM, που παραμένει ακινητοποιημένο από τον περασμένο Μάιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιστράτευση του Βρετανού καθηγητή έγινε με πρωτοβουλία του υφυπουργού Υποδομών Νίκου Ταχιάου, ο οποίος αναζήτησε στο εξωτερικό έναν από τους πλέον έμπειρους ειδικούς. Η διαδικασία ανάθεσης στον Βρετανό καθηγητή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ενώ ο διεθνούς φήμης γεωτεχνικός έχει αρχίσει να τροφοδοτείται με το τεχνικό υλικό του έργου, προκειμένου να αποκτήσει πλήρη εικόνα για το περιστατικό και τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα. Στο μεταξύ, η επιλογή του Mair μόνο τυχαία δεν είναι. Ο ομότιμος καθηγητής του Cambridge έχει συνδέσει το όνομά του με μερικά από τα μεγαλύτερα και τεχνικά δυσκολότερα υπόγεια έργα της Βρετανίας, μεταξύ των οποίων το Crossrail –η σημερινή Elizabeth Line– και η επέκταση της Jubilee Line του μετρό του Λονδίνου. Ειδικό πεδίο της δουλειάς του αποτελούν οι καθιζήσεις που προκαλούνται από τη διάνοιξη σηράγγων και η προστασία των κτηρίων στην επιφάνεια. Η τεχνογνωσία του στο compensation grouting, την τεχνική ελεγχόμενων εγχύσεων στο έδαφος για τον περιορισμό των μετακινήσεων, χρησιμοποιήθηκε στο Λονδίνο ακόμη και για την προστασία του Big Ben και του Palace of Westminster. Ο Robert Mair είναι παράλληλα λόρδος: από το 2015 είναι ισόβιο μέλος της Βουλής των Λόρδων με τον τίτλο Baron Mair of Cambridge, ενώ έχει διατελέσει πρόεδρος του Institution of Civil Engineers και είναι μέλος της Royal Society και της Royal Academy of Engineering.
Ο δύσκολος λογαριασμός και οι ασφαλιστικές εταιρίες
-Ένα από τα πλέον σύνθετα ζητήματα είναι η ασφαλής επανεκκίνηση του ΤΒΜ το συντομότερο δυνατόν και η αποκατάσταση των πολυκατοικιών που επηρεάστηκαν από τις καθιζήσεις. Πρόκειται σε αρκετές περιπτώσεις για παλιά κτήρια, με τις φθορές και τις αδυναμίες που συνοδεύουν κατασκευές πολλών δεκαετιών, στα οποία ήρθαν να προστεθούν οι βλάβες που συνδέονται με το περιστατικό του μετροπόντικα. Οι εκθέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας δεν περιορίζονται, ωστόσο, σε απλές επισκευές των ζημιών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι προτείνονται παρεμβάσεις που στην πράξη ισοδυναμούν με αναβάθμιση. Και εδώ ακριβώς αρχίζει ένα νέο, δύσκολο σημείο για το έργο. Το ερώτημα είναι κατά πόσον το κόστος αυτών των παρεμβάσεων μπορεί να απορροφηθεί από τις ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν ασφαλίσει το έργο. Η ασφαλιστική κάλυψη αφορά κατά κανόνα την αποκατάσταση της ζημιάς που προκλήθηκε από το συγκεκριμένο συμβάν και όχι τη χρηματοδότηση μιας ευρύτερης αναβάθμισης ενός παλαιού κτηρίου. Έτσι, εφόσον οι τεχνικές υποδείξεις υπερβαίνουν την απλή επαναφορά των πολυκατοικιών στην προτέρα κατάστασή τους, ανακύπτει το κρίσιμο ερώτημα ποιος θα πληρώσει τη διαφορά. Υπενθυμίζεται ότι το έργο έχει ασφαλιστεί με κάλυψη έως 1,8 δισ. από κοινοπραξία ασφαλιστικών εταιρειών, μεταξύ των οποίων η Allianz.
Τράπεζα Κύπρου: Αν δεχθούμε πρόταση εξαγοράς από την Εθνική...
-Η διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου δεν κλείνει καμία πόρτα. Με τα σενάρια για ενδεχόμενη εξαγορά της από την Εθνική Τράπεζα να επανέρχονται στο προσκήνιο, ο διευθύνων σύμβουλος Πανίκος Νικολάου, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Αγία Νάπα, απέφυγε να αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Αντιθέτως, εξήγησε ότι, εφόσον κατατεθεί πρόταση, η διοίκηση οφείλει να την εξετάσει και να τη θέσει στους μετόχους, στους οποίους ανήκει η τελική κρίση. Η συζήτηση, πάντως, δεν περιορίστηκε στην Εθνική. Ο Π. Νικολάου αναγνώρισε ότι η συγκέντρωση των ευρωπαϊκών τραπεζών αποτελεί τάση, καθώς το μεγαλύτερο μέγεθος προσφέρει πλεονεκτήματα, ιδιαίτερα μπροστά στις αυξανόμενες επενδύσεις που απαιτούνται στην τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Εκτίμησε, ωστόσο, ότι θα υπάρχει χώρος και για ισχυρούς τοπικούς παίκτες, με πλεονέκτημα την ευελιξία και την ταχύτητα αποφάσεων. Και εδώ βρίσκεται το ενδιαφέρον: με υψηλή ρευστότητα, κεφαλαιακή επάρκεια 20,9%, ισχυρή κερδοφορία και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, η Τράπεζα Κύπρου θα μπορούσε να αποτελέσει ελκυστικό στόχο όχι μόνο για την Εθνική, αλλά και για κάποιον μεγαλύτερο ευρωπαϊκό όμιλο. Χωρίς, βεβαίως, να υπάρχει επιβεβαιωμένη πρόταση. Το παράδοξο; Η ίδια αναζητεί εξαγορές στην Ελλάδα, κυρίως στους τομείς των ασφαλειών και της διαχείρισης περιουσίας!
Το καλώδιο και η ευρεία πολιτική συμφωνία
-Από τα τραπεζικά σενάρια, όμως, η κουβέντα στην Αγία Νάπα πέρασε και στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου. Και εδώ υπήρξε είδηση. Όπως αποκάλυψε ο Πανίκος Νικολάου, η Τράπεζα Κύπρου έχει ήδη δεχθεί κρούση από μεγάλη επενδυτική τράπεζα που ασχολείται με το Great Sea Interconnector, προκειμένου να εξετάσει ενδεχόμενη συμμετοχή στη χρηματοδότησή του. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η τράπεζα εξετάζει έργα με κυπριακό ενδιαφέρον, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν διαθέτει ακόμη τα οικονομικά δεδομένα για να διαμορφώσει άποψη. Συνεπώς, καμία χρηματοδοτική δέσμευση δεν υπάρχει. Έχει, ωστόσο, τη σημασία του ότι, παρά τις εκκρεμότητες και τις διαφωνίες γύρω από το έργο, έχουν γίνει διερευνητικές επαφές με πιθανούς χρηματοδότες. Το αν αυτές θα οδηγήσουν κάπου είναι άλλη υπόθεση. Και μιας και μιλάμε για τις σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου, είχε ενδιαφέρον και μια ακόμη παρατήρηση του επικεφαλής της κυπριακής τράπεζας, αυτή τη φορά για την πολιτική και την οικονομία. Ερωτηθείς κατά πόσο το προεκλογικό κλίμα του 2027 μπορεί να επηρεάσει τις οικονομικές προοπτικές, ο CEO της τράπεζας εκτίμησε ότι η κυπριακή οικονομία είναι λιγότερο ευάλωτη στις πολιτικές εξελίξεις από την ελληνική. Ο λόγος, όπως εξήγησε, είναι ότι η ανάπτυξη στηρίζεται περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς να έχει υπάρξει η ίδια εξάρτηση από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Κυρίως, όμως, στάθηκε στην ευρεία πολιτική συμφωνία που υπάρχει στην Κύπρο για την ανάδειξη της χώρας σε επιχειρηματικό και τεχνολογικό κόμβο της περιοχής. Μια στρατηγική που έχει προσελκύσει ξένες εταιρείες, επενδύσεις και εργαζομένους και, κατά τον ίδιο, δεν αλλάζει ανάλογα με το ποιος κυβερνά. Κοινώς, ένα αναπτυξιακό μοντέλο που δεν μπαίνει κάθε τόσο σε προεκλογική διαπραγμάτευση. Κάτι που έχει τη δική του σημασία, ιδιαίτερα για όσους παρακολουθούν τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα ενόψει του 2027.
Διαζύγιο της Coca Cola με τα Costa Cofee;
-Είναι πληροφορία που κυκλοφορεί σε εξειδικευμένους ιστότοπους, χωρίς επίσημη επιβεβαίωση. To Semafor έγραψε ότι η Coca-Cola εξετάζει και πάλι την πώληση της Costa Coffee. Αυτή θα είναι η 2η προσπάθεια σε 14 μήνες να αποχωριστεί την αλυσίδα που αγόρασε από τη Whitbread έναντι 3,9 δισ. στερλινών (5,1 δισ. δολάρια). Επίσημο σχόλιο από την εταιρεία δεν υπάρχει. Η πρώτη απόπειρα έγινε τον Αύγουστο του 2025, με σύμβουλο τη Lazard και ναυάγησε τον Δεκέμβριο. Η Ατλάντα ζητούσε περίπου 2 δισ. στερλίνες, δηλαδή τα μισά απ' όσα πλήρωσε. Οι φιναλίστ της διαδικασίας, η TDR Capital της Asda και το Ταμείο Ειδικών Καταστάσεων της Bain, προσέφεραν λιγότερα. Σήμερα φαίνεται πως έχει εμφανιστεί ένας νέος στρατηγικός αγοραστής που μελέτησε τον φάκελο αλλά δεν ενθουσιάστηκε με την αποτίμηση. Η Costa έχει 2.700 καταστήματα σε Βρετανία και Ιρλανδία και 16.000 εργαζομένους στη Βρετανία. Ανακοίνωσε ότι το 2025 επέστρεψε σε λειτουργικά κέρδη 20 εκατ. στερλινών, από ζημιές 13,5 εκατ. το 2024, με έσοδα αυξημένα 5%, κοντά στα 1,3 δισ., και 1.063 ανακαινισμένα καταστήματα από το 2023. Ο πωλητής επιστρέφει, δηλαδή, με καλύτερη βιτρίνα. Στο μεταξύ, άλλαξε και ο επικεφαλής της Coca-Cola, τον Μάρτιο ο Henrique Braun διαδέχθηκε τον James Quincey, ο οποίος είχε παραδεχθεί ότι η Costa «δεν απέδωσε». Μετά το ναυάγιο του Αυγούστου κλήθηκαν οι σύμβουλοι αναδιάρθρωσης Alvarez & Marsal και AlixPartners. Το θέμα αγγίζει και την Coca-Cola HBC, μητρική της Coca-Cola Τρία Έψιλον, που συνεργάζεται με την Costa στις αγορές της. Στο πρώτο εξάμηνο οι συνολικοί όγκοι καφέ του ομίλου υποχώρησαν -14,2%, αποτέλεσμα της κοινής απόφασης με την Costa να εστιάσουν στην εκτός σπιτιού κατανάλωση, όπου οι όγκοι αυξήθηκαν 24,5% με περισσότερα από 1.300 νέα σημεία. Ουδείς γνωρίζει τι θα ισχύσει για τη συνεργασία αν αλλάξει ο ιδιοκτήτης.
Τράπεζες: Το συμβαίνει στο ταμπλό;
-Η τριήμερη «βουτιά» των τραπεζικών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών επαναφέρει στο προσκήνιο το ερώτημα κατά πόσο πρόκειται για μια φυσιολογική διόρθωση έπειτα από ένα ισχυρό ράλι ή για ένδειξη αυξημένης επιφυλακτικότητας των επενδυτών. Η υποχώρηση του τραπεζικού δείκτη κατά 9,2% στις τελευταίες τρεις συνεδριάσεις, κάτω από τις 3.000 μονάδες για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου, συνοδεύεται από σημαντικές απώλειες και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Η Eurobank και η Τρ. Πειραιώς έχουν καταγράψει πτώση 10,3%, η Alpha Bank 8,9% και η Εθνική 8,5% στο ίδιο διάστημα. Ωστόσο, η εικόνα αλλάζει όταν η αποτίμηση διευρύνεται στο σύνολο του έτους. Ο τραπεζικός δείκτης εξακολουθεί να ενισχύεται κατά 29,1% εντός του 2026, με την Τρ. Πειραιώς να προηγείται με κέρδη 40,1%, ενώ ακολουθούν η Eurobank με 26,2%, η ΕΤΕ με 23,1% και η Alpha Bank με 16,8%. Η απόσταση από τα πρόσφατα υψηλά καθιστά πιθανή την κατοχύρωση κερδών, ιδίως από επενδυτές που αναζητούν ρευστότητα ή περιορίζουν την έκθεσή τους σε μετοχές μετά από παρατεταμένη άνοδο. Η συνέχεια θα εξαρτηθεί από τη σταθεροποίηση του διεθνούς κλίματος, τις αποτιμήσεις και την ανθεκτικότητα των τραπεζικών αποτελεσμάτων. Τον Σεπτέμβριο, μήνα της μετάταξης στις ανεπτυγμένες αγορές από FTSE Russell και STOXX, οι ξένοι ήταν καθαροί αγοραστές για 472,2 εκατ. ευρώ, σχεδόν τα 2/3 των 726,9 εκατ. του εννεαμήνου. Ετσι οι τραπεζικές μετοχές είχαν μαξιλάρι καθώς η αναβάθμιση αγόρασε στις ελληνικές τράπεζες λίγο χρόνο. Ο Οκτώβριος όμως έφερε την προσγείωση στη νέα τραπεζική πραγματικότητα και τους εξωτερικούς παράγοντες πίεσης. Η άνοδος του πετρελαίου, οι φόβοι για αναζωπύρωση του πληθωρισμού και η αναταραχή στις αγορές ομολόγων έχουν πυροδοτήσει ευρύτερες ευρωπαϊκές τραπεζικές ρευστοποιήσεις. Παράδειγμα η μετοχή της Société Générale που απέχει -25% από το υψηλό του Αυγούστου.
Aktor: Το επενδυτικό αφήγημα πίσω από το «Buy» της Ambrosia Capital
-Η Aktor ανέκαμψε δυναμικά, με κέρδη 6,24% στα 9,7 ευρώ, στην καλύτερη συνεδρίασή της από τις 16 Ιουνίου, με την έναρξη κάλυψης από την Ambrosia Capital να λειτουργεί ως καταλύτης. Η χρηματιστηριακή δίνει σύσταση «Buy» και τιμή-στόχο 15 ευρώ, έναντι 9,13 ευρώ στην ανάλυσή της, υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου 64%. Το upside υπολογίζεται πλέον σε 54,6%, μετά το άλμα της μετοχής την περασμένη Παρασκευή. Σύμφωνα με την Ambrosia Capital, το αφήγημα στηρίζεται στον μετασχηματισμό της Aktor σε όμιλο υποδομών και ενέργειας, με επενδυτικό πρόγραμμα 3 δισ. ευρώ και εκτιμώμενη ετήσια αύξηση προσαρμοσμένου EBITDA κατά 25% την περίοδο 2025-2032. Κατασκευές, παραχωρήσεις, ΑΠΕ και LNG αποτελούν τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης, ενώ η εξαγορά των Ηλέκτωρ και Θαλής αναμένεται να προσθέσει περίπου 40 εκατ. ευρώ στα ετήσια EBITDA από το 2027. Προκλήσεις παραμένουν η εκτέλεση του φιλόδοξου σχεδίου, αλλά και η συγκράτηση του χρηματοοικονομικού κόστους.
Γιατί αναστατώθηκε η τηλεπικοινωνιακή αγορά
-Η SpaceX ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι αγοράζει από το fund Grain Management το πανεθνικό χαρτοφυλάκιο αδειών στα 800 MHz. Το σχέδιο είναι να γίνει η Starlink Mobile, ο νέος «μεγάλος πάροχος κινητής στις ΗΠΑ». Την Παρασκευή, η μετοχή της T-Mobile US έχασε -13,3%, η AT&T -9,8% και η Verizon -8,8%. Στη Φρανκφούρτη, η Deutsche Telekom έκλεισε στο -7,94%, στα €24,70, την ώρα που ο DAX που ανέβαινε +1,1%. Η λεπτομέρεια που πονάει τη Βόννη, είναι ότι το φάσμα ανήκε στη θυγατρική της. Η T-Mobile το είχε πούλησε στη Grain τον Αύγουστο, έναντι 2,9 δισ. δολαρίων και με άδειες στα 600 MHz. Δύο μήνες αργότερα, η Grain το μεταπούλησε στον Μασκ. Το Reuters έγραψε ότι ο Μασκ θα πληρώσει κοντά στα $8 δισ. Η αλήθεια είναι ότι το φάσμα δεν είναι δίκτυο. Το δίκτυο έχει άλλες απαιτήσεις και προδιαγραφές. Η συναλλαγή θέλει έγκριση της FCC ενώ σύμφωνα με τον τεχνικό διευθυντή της T-Mobile, πάνω από το 70% της κίνησης γίνεται σε κλειστούς χώρους. Η αγορά δεν πείστηκε και οι πρώτες κινήσεις έγιναν αμέσως αισθητές. Οι μετοχές εταιρειών που έχουν πύργους κινητής όπως η American Tower και η Crown Castle έκλεισαν +9,3% και +15,6%. Στην Αθήνα, ο απόηχος του deal ήταν μάλλον μικρός. Ο ΟΤΕ έκλεισε την Παρασκευή στα 19,30 ευρώ (-0,77%), με κεφαλαιοποίηση 7,62 δισ. και εβδομαδιαίες απώλειες μόλις -0,26%, σε μια πτωτική αγορά, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη, Vodafone, Orange και Telefónica έχαναν από -3% έως -4,2%. Η αντίδραση φαίνεται λογική, αφού ο φόβος του νέου ισχυρού ανταγωνιστή αφορά την αμερικανική αγορά, όπου ο ΟΤΕ δεν έχει έκθεση. Η σχέση του ΟΤΕ με τον Μασκ είναι άλλου τύπου. Η μητρική εταιρεία συμφώνησε τον Μάρτιο με τη Starlink για δορυφορική κάλυψη κινητών σε 10 χώρες από το 2028, ανάμεσά τους η Ελλάδα. Η T-Mobile εισέπραξε 2,9 δισ. δολάρια για το φάσμα. Η μητρική της έχασε σε μία συνεδρίαση περίπου 12 δισ. ευρώ, πάνω από μιάμιση φορά ολόκληρο τον ΟΤΕ.
Τι αλλάζει για ΟΤΕ, Vodafone και Nova
-Η Ελλάδα βέβαια είναι μια μικρή συγκριτικά αγορά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μένει ανεπηρέαστη από τη SpaceX και τους άλλους disruptors. Όταν η SpaceX έφερε με το Starlink δορυφορικό ίντερνετ σε ελκυστικές τιμές, οι εγχώριοι πάροχοι άρχισαν να χάνουν πελάτες ιδιαίτερα σε νησιά, δυσπρόσιτες περιοχές και οικισμούς χωρίς οπτικές ίνες. Έτσι ο ΟΤΕ απάντησε με την τεχνολογία Fixed Wireless Access (FWA) αξιοποιώντας το δίκτυο 5G Standalone, όπως και οι άλλοι πάροχοι. Στην κινητή, βραχυπρόθεσμα, οι δορυφόροι δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την πυκνότητα και τη χωρητικότητα των επίγειων δικτύων 5G. Έτσι ο ανταγωνισμός δείχνει πως εξελίσσεται διαφορετικά και οι δορυφορικές υπηρεσίες θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στα πακέτα των ίδιων των παρόχων. Ήδη ο ΟΤΕ, μέσω της Deutsche Telekom, έχει αποκτήσει στρατηγική πρόσβαση στην τεχνολογία Starlink Direct to Cell, με την Ελλάδα να περιλαμβάνεται στις ευρωπαϊκές αγορές όπου σχεδιάζεται η ανάπτυξη της υπηρεσίας από το 2028. Η Vodafone ακολουθεί διαφορετική διαδρομή, μέσω της συνεργασίας της με την AST SpaceMobile, ενώ για τη Nova η δορυφορική συνδεσιμότητα αναδεικνύεται σε πιθανό πεδίο νέων συνεργασιών.
Ετοιμος για τα εγκαίνια ο πρώτος ελληνικός υπερυπολογιστής
-Την ερχόμενη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, εγκαινιάζεται στο Λαύριο, στο κτήριο του παλαιού Ηλεκτρικού Σταθμού του Τεχνολογικού Πάρκου, ο εθνικός μας υπερυπολογιστής «Δαίδαλος». Με μετρημένη επίδοση 85,69 petaflops κατατάχθηκε τον Ιούνιο 31ος στον κόσμο και 23ος σε ενεργειακή αποδοτικότητα. Είναι ένα σύστημα της Hewlett Packard Enterprise με επιταχυντές Nvidia και θα αποτελέσει τον υπολογιστικό πυρήνα του «Φάρου», του ελληνικού AI Factory που συντονίζει το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ), ο κρατικός φορέας τεχνολογικών υποδομών. Μόλις 24 ημέρες αργότερα, στις 12 Νοεμβρίου, λήγει η προθεσμία της ευρωπαϊκής EuroHPC (Kοινή Επιχείρηση για την Ευρωπαϊκή Υπολογιστική Υψηλών Επιδόσεων, European High Performance Computing Joint Undertaking), για έως 7 AI Gigafactories, με επενδύσεις άνω των 30 δισ. ευρώ και τουλάχιστον 100.000 προηγμένα τσιπ το καθένα. Η Ελλάδα έχει ήδη μεταφέρει στη EuroHPC 350 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με την ευρωπαϊκή συμμετοχή, το δυνητικό πλαίσιο φτάνει τα €700 εκατ. Οι αποφάσεις για τις επιλογές αναμένονται στις αρχές του 2027. Ενδιάμεσος σταθμός είναι η Κοζάνη. Ο διαγωνισμός για τον 2ο υπερυπολογιστή, 30 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, αναμένεται μέσα στον Οκτώβριο. Στο Λαύριο θα εκπαιδεύονται τα μοντέλα, στην Κοζάνη θα «τρέχουν». Στη Δυτική Μακεδονία συνωστίζονται έτσι 3 σχέδια. Το ιδιωτικό έχει ήδη υπογραφές, με το δεσμευτικό μνημόνιο της ΔΕΗ με την Amazon Web Services για data center 300 MW στον Άγιο Δημήτριο. Το Gigafactory, είναι άλλο σχέδιο. Ποιο σχήμα θα υπογράψει την ελληνική πρόταση προς την EuroHPC δεν έχει γίνει γνωστό.
Εταιρεία από… χρυσάφι
-Στη σύσταση όχι μίας αλλά δύο νέων εταιρειών προχώρησαν τις τελευταίες μέρες μέλη της γνωστής οικογένειας κοσμηματοπωλών Βιλδιρίδη, Συγκεκριμένα, την περασμένη Παρασκευή 9 Οκτωβρίου έγινε η σύσταση της Vouk25 Properties, με την επωνυμία να παραπέμπει στο μεγάλο κοσμηματοπωλείο επί της οδού Βουκουρεστίου 25. Στον σκοπό της περιλαμβάνεται η πώληση, μίσθωση και διαχείριση ακινήτων με… όλους τους δυνατούς τρόπους, ενώ το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι στις 5.000 ευρώ και έχει καταβληθεί από τη RevHolding Ε.Ε. Αυτή συστάθηκε μια μέρα πριν, στις 8 Οκτωβρίου, με σκοπό τις υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου και την αγοραπωλησία-διαχείριση ακινήτων και με μετοχικό κεφάλαιο επίσης 5.000 ευρώ. Μέτοχοι της Rev Holding είναι ο Αρσένιος Βιλδιρίδης με ποσοστό 95% και ο Αλέξανδρος Βιλδιρίδης, με το υπόλοιπο 5%. Οι δύο εταιρείες εδρεύουν επί της Β. Σοφίας και εικάζω ότι έχουν ανακαλύψει… χρυσάφι στο real estate…
Iνδικό ενδιαφέρον για τα ελληνικά λιμάνια – Ποιοι μπαίνουν στο παιχνίδι
-Μπορεί οι συναντήσεις του υφυπουργού Ναυτιλίας Στέφανου Γκίκα στο Νέο Δελχί να ολοκληρώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, όμως το ουσιαστικό ενδιαφέρον βρίσκεται στην επόμενη ημέρα. Και κυρίως σε μια πτυχή που πέρασε σχετικά χαμηλά στην ειδησεογραφία. Την προοπτική εισόδου ινδικών κεφαλαίων στα ελληνικά λιμάνια. Στη συνάντηση του Στέφανου Γκίκα με τον Ινδό ομόλογό του, Shantanu Thakur, το θέμα τέθηκε στο τραπέζι, σε συνδυασμό με τον σχεδιασμό του οικονομικού διαδρόμου Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (IMEC). Το ερώτημα τώρα είναι ποιοι μεγάλοι ινδικοί επιχειρηματικοί όμιλοι θα μπορούσαν να ενδιαφερθούν και, κυρίως, για ποιες ελληνικές λιμενικές υποδομές. Θα αναζητήσουν συμμετοχή στη διαχείριση λιμανιών ή θα προτιμήσουν εμπορευματικούς σταθμούς και δίκτυα logistics; Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο γεωπολιτικό βάρος, καθώς η ενδεχόμενη παρουσία της Ινδίας θα προσέθετε έναν νέο ισχυρό παίκτη στον ελληνικό λιμενικό χάρτη, όπου ήδη διασταυρώνονται διεθνή συμφέροντα. Προς το παρόν δεν υπάρχουν ανακοινωμένες συμφωνίες ή συγκεκριμένοι στόχοι. Ωστόσο, το επόμενο βήμα θα δείξει αν το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε στο Νέο Δελχί μπορεί να αποκτήσει επιχειρηματικό αντίκρισμα. Και τότε η συζήτηση δεν θα αφορά μόνο τον IMEC, αλλά και τις νέες ισορροπίες στα ελληνικά λιμάνια.
Η Σεμίραμις Παληού δεν σκέφτεται το Χρηματιστήριο της Αθήνας
-Στη Νέα Υόρκη, στο συνέδριο της Capital Link, η διοίκηση της Diana Shipping επέλεξε αυτή τη φορά να κινηθεί μακριά από τα φώτα των πάνελ και κοντά στα αυτιά των επενδυτών. Μαθαίνω ότι η Σεμίραμις Παληού, διευθύνουσα σύμβουλος της Diana Shipping, μαζί με τον Γιάννη Ζαφειράκη, οικονομικό διευθυντή (CFO), και τον Λευτέρη Παπατρίφωνα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πραγματοποίησαν κατ’ ιδίαν συναντήσεις, με στόχο να πείσουν τη Wall Street ότι η εταιρεία αξίζει πολύ περισσότερο από όσο δείχνει το ταμπλό. Και έχουν λόγο γιατί η μετοχή διαπραγματεύεται μόλις στο 35% της καθαρής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της. Το ενδιαφέρον, όμως, βρίσκεται αλλού. Το… φλερτ με την Genco μπορεί να ναυάγησε, αλλά οριστικό διαζύγιο δεν έχει εκδοθεί. Η Diana αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής, εφόσον η τιμή γίνει ελκυστικότερη. Άλλωστε, όταν έχεις επενδύσει 103 εκατ. δολάρια σε μετοχές του υποψήφιου στόχου, δύσκολα ξεχνάς την υπόθεση. Και υπάρχει ακόμη μία είδηση με ελληνικό ενδιαφέρον. Την ώρα που άλλες ναυτιλιακές ανακαλύπτουν την Euronext Athens, η Παληού, προς το παρόν, δεν σκέφτεται την παράλληλη εισαγωγή.
Grimaldi: Πολλοί οι διάδοχοι, μία η αυτοκρατορία – Το μεγάλο στοίχημα των ισορροπιών
-Στον ναυτιλιακό κολοσσό των Grimaldi, η επόμενη ημέρα έχει αρχίσει να γράφεται, αλλά το μεγάλο ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος θα κρατήσει το τιμόνι. Είναι πώς θα χωρέσουν στο ίδιο καράβι οι φιλοδοξίες και οι επιδιώξεις μιας ολοένα μεγαλύτερης νέας γενιάς. Ήταν μάλιστα θέμα συζήτησης σε πηγαδάκια που σχηματίστηκαν στο περιθώριο του 27ου Euromed Convention που διοργάνωσε ο ναπολιτάνικος όμιλος πριν από λίγες στο Κάλιαρι της Σαρδηνίας. Ο όμιλος, με αποτίμηση 5,92 δισ. ευρώ και στόλο περίπου 130 πλοίων, ελέγχεται σήμερα από τα τέσσερα αδέλφια Εμάνουελ, Τζιαλούκα, Αμέλια και Μαρία. Όμως, όλο και περισσότερα μέλη της επόμενης γενιάς αποκτούν ενεργό ρόλο, όπως φάνηκε και στο πρόσφατο συνέδριο της Σαρδηνίας. Και εδώ αρχίζει το πραγματικό παρασκήνιο. Η δημιουργία ξεχωριστών οικογενειακών εταιρειών συμμετοχών, η αναδιάρθρωση του ιδιοκτησιακού σχήματος και η αναφορά ακόμη και σε πιθανή είσοδο στο Χρηματιστήριο δείχνουν ότι προετοιμάζεται το έδαφος για το μέλλον. Ο Εμάνουελ αποφεύγει να ανοίξει δημοσίως τη συζήτηση περί διαδοχής. Ωστόσο, στους ναυτιλιακούς κύκλους το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε ένα λεπτό ζήτημα. Πώς θα διατηρηθούν οι ισορροπίες μεταξύ των διαφορετικών οικογενειακών κλάδων, όταν οι σημερινοί τέσσερις βασικοί μέτοχοι θα δώσουν σταδιακά περισσότερο χώρο στους διαδόχους τους. Διότι άλλο πράγμα να μοιράζεσαι τις μετοχές και άλλο την εξουσία σε μια οικογενειακή αυτοκρατορία δισεκατομμυρίων.
Απέτυχε, λόγω αποτιμήσεων, μεγάλη δημόσια εγγραφή εταιρείας ΑΙ
-Η αυξανόμενη επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στις υψηλές αποτιμήσεις της τεχνητής νοημοσύνης οδήγησε στην ακύρωση μιας από τις μεγαλύτερες σχεδιαζόμενες δημόσιες εγγραφές στην Αυστραλία. Η Firmus Grid, εταιρεία υποδομών data centers με τη στήριξη της Nvidia, απέσυρε τα σχέδιά της για άντληση έως 5,5 δισ. δολαρίων, καθώς δεν κατάφερε να προσελκύσει επαρκές θεσμικό ενδιαφέρον. Η σχεδιαζόμενη αποτίμηση των 30 δισ. δολαρίων, έναντι μόλις 10,5 δισ. πριν από τρεις μήνες, θεωρήθηκε υπερβολική για μια εταιρεία με ετήσια έσοδα μόλις 51 εκατ. δολαρίων. Παράλληλα, από τα 912 MW σχεδιαζόμενης δυναμικότητας data centers, έχουν κατασκευαστεί μόλις 46 MW. Η εξέλιξη αναδεικνύει τον αυξανόμενο προβληματισμό για τη χρηματοδότηση της έκρηξης επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Σχεδόν 500 δισ. δολάρια νέου χρέους έχουν εκδοθεί φέτος για υποδομές AI, ενώ η άνοδος των αποδόσεων αυξάνει το κόστος κεφαλαίου. Η αποτυχία της Firmus αποτελεί προειδοποιητικό σήμα για τις αποτιμήσεις του κλάδου, καθώς οι επενδυτές απαιτούν πλέον απτά οικονομικά αποτελέσματα και όχι αποκλειστικά υποσχέσεις μελλοντικής ανάπτυξης.
Τρίτη και 13 ξεκινά ο κύκλος αποτελεσμάτων γ΄ τριμήνου
-Η JPMorgan, η Citigroup και η Wells Fargo Τρίτη και 13 ανοίγουν τον κύκλο αποτελεσμάτων γ’ τριμήνου του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού κλάδου, σε μια περίοδο έντονης ανόδου των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων. Στο τελευταίο τρίμηνο, η μετοχή της JPMorgan υποχώρησε κατά 0,3% και της Wells Fargo κατά 6,2%, ενώ ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 4,2%. Πρόκειται για υποαπόδοση 4,5 και 10,4 ποσοστιαίων μονάδων αντίστοιχα. Παρά την πίεση στις μετοχές, οι εκτιμήσεις κερδοφορίας της JP Morgan αναθεωρήθηκαν οριακά προς τα πάνω, ενώ της Wells Fargo παρέμειναν σχετικά σταθερές. Για το σύνολο του χρηματοπιστωτικού κλάδου, τα κέρδη αναμένεται να αυξηθούν κατά 3,4% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, με τα έσοδα υψηλότερα κατά 6,3%. Η εικόνα υποδηλώνει αισθητή επιβράδυνση έναντι του προηγούμενου τριμήνου, όταν τα κέρδη είχαν αυξηθεί κατά 22,4% και τα έσοδα κατά 13,2%. Παρότι τα υψηλότερα επιτόκια μπορούν να ενισχύσουν τις αποδόσεις των δανείων, η απότομη άνοδος των αποδόσεων προκαλεί λογιστικές ζημιές στα χαρτοφυλάκια ομολόγων και αυξάνει το κόστος των καταθέσεων. Παράλληλα, η ασθενέστερη πιστωτική ζήτηση και η πιθανή αύξηση των προβλέψεων περιορίζουν τη μετατροπή της ανόδου των εσόδων σε καθαρή κερδοφορία. Τα έσοδα από trading αναμένεται να παραμείνουν ισχυρά, αλλά χαμηλότερα σε τριμηνιαία βάση, ενώ η αναταραχή στην αγορά ομολόγων έχει οδηγήσει σε αναβολές σημαντικών δημόσιων εγγραφών επηρεάζοντας τα σχετικά έσοδα προμηθειών. Η αγορά θα εστιάσει κυρίως στο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο, στο κόστος καταθέσεων, στις πιστωτικές προβλέψεις και στην καθοδήγηση των διοικήσεων. Με την αύξηση των κερδών να περιορίζεται στο 3,4%, τα περιθώρια απορρόφησης αρνητικών εκπλήξεων είναι πλέον αισθητά μικρότερα.
Και τα κρυπτονομίσματα ακούν τα ομόλογα
-Το bitcoin άγγιξε τα 87.100 δολάρια στις 2 Οκτωβρίου. Έξι ημέρες αργότερα βρέθηκε στα 80.400, πτώση -7,7%. Την Παρασκευή, έκλεισε κοντά στα $82.600 και χθες, Κυριακή μεσημέρι, διαπραγματευόταν γύρω στα $83.000, περίπου 29% χαμηλότερα από το υψηλό 52 εβδομάδων. Όπως συμβαίνει και με τις τραπεζικές μετοχές, η πίεση έρχεται από τα ομόλογα και το πετρέλαιο. Ένα περιουσιακό στοιχείο χωρίς τοκομερίδιο, ακριβαίνει όσο ανεβαίνει η απόδοση του «ασφαλούς» χαρτιού. Προηγουμένως, τα αμερικανικά spot ETF είχαν τρεις διαδοχικές εβδομάδες εισροών, με 2,4 δισ. δολάρια μόνο την εβδομάδα έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Είχαν γυρίσει τη χρονιά σε θετικό πρόσημο, με συνολικές εισροές περίπου 1,2 δισ. Την Τετάρτη, έφυγαν $484,9 εκατ., η μεγαλύτερη ημερήσια εκροή από τον Ιούνιο. Την Πέμπτη έφυγαν άλλα $244,1 εκατ. Η εβδομάδα έκλεισε με καθαρές εκροές περίπου $679 εκατ., πάνω από τις μισές εισροές του έτους. Την πτώση της τιμής μεγέθυνε η μόχλευση. Οι αναγκαστικές ρευστοποιήσεις θέσεων ξεπέρασαν τα 2,4 δισ. δολάρια στην εβδομάδα. Την Πέμπτη, κάτοχοι έως 6 μηνών, μετέφεραν σε ανταλλακτήρια 55.600 bitcoin με ζημία, σύμφωνα με την CryptoQuant. Το ether έχασε -6,8%, με τα δικά του ETF σε 8 συνεχόμενες ημέρες εκροών. Η ανάκαμψη της Παρασκευής ήρθε όταν υποχώρησαν οι αποδόσεις των ομολόγων, ενώ το Σαββατοκύριακο η φονική επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ πρόσθεσε γεωπολιτικό κίνδυνο, που οι αγορές πετρελαίου και ομολόγων θα αποτιμήσουν σήμερα. Το επόμενο τεστ είναι ο αμερικανικός πληθωρισμός της Τετάρτης. Το bitcoin όπως και τα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα σχεδιάστηκαν για να μην εξαρτώνται από τις κεντρικές τράπεζες. Τελικά όμως οι ροές κεφαλαίων εξαρτώνται από τις ανακοινώσεις της Ουάσιγκτον.
Ο στόχος της Revolut: 1 εκατομμύριο νέοι πελάτες κάθε 17 ημέρες
-Η Revolut ψάχνει το άρωμά της. Ο Gareth Morgan, επικεφαλής global brand design, ανακοίνωσε στο LinkedIn ότι αναζητά μια εταιρεία «scent branding» που θα μεταφράσει το brand Revolut σε κάτι «απρόσμενο, αξιομνημόνευτο και αναμφισβήτητα δικό μας». Σε μία ημέρα συγκέντρωσε πάνω από 300 σχόλια. Ξεχωριστό άρωμα χρειάζεται όποιος έχει δικούς του χώρους. Η Revolut ξεπέρασε τους 80 εκατ. πελάτες χωρίς ούτε ένα κατάστημα μέχρι σήμερα. Τον Απρίλιο ανακοίνωσε το πρώτο Revolut Store στη Βαρκελώνη και τον Αύγουστο το πρώτο δικό της lounge, στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, για το 2027. Στην προσπάθεια να γίνει γνωστό το brand Revolut χρησιμοποιήθηκε και η Formula 1. Η Audi Revolut F1 Team ήταν 8η στις 11 ομάδες πριν από τη Σιγκαπούρη, με 17 βαθμούς έναντι 538 της Mercedes. Η Revolut, ωστόσο, δεν ενδιαφέρεται για τα αποτελέσματα και την κατάταξη, αλλά για το ημερολόγιο: Όστιν (25/10), Πόλη του Μεξικού (1/11), Σάο Πάολο (8/11), Λας Βέγκας (22/11). Τέσσερις στάσεις στην αμερικανική ήπειρο μέσα σε έναν μήνα. Ο λόγος είναι ότι στις 3 Σεπτεμβρίου η αμερικανική εποπτική αρχή OCC έδωσε υπό όρους έγκριση για τη Revolut Bank US, με αρχικό κεφάλαιο περίπου 95 εκατ. δολάρια και στόχο λειτουργίας το πρώτο εξάμηνο του 2027. Εκκρεμούν οι εγκρίσεις FDIC και Fed. Στο Μεξικό, η τράπεζα Revolut λειτουργεί ήδη, ενώ προχωρούν οι διαδικασίες σε Βραζιλία, Κολομβία, Περού και Αργεντινή. O στόχος είναι τα 100 εκατ. πελάτες έως τα μέσα του 2027, με ρυθμό ένα εκατ. νέους, κάθε 17 ημέρες. Τα 20 εκατ. που λείπουν, χρειάζονται έτσι περίπου 340 ημέρες.
Πηγή: newmoney.gr
Ο δύσκολος λογαριασμός και οι ασφαλιστικές εταιρίες
-Ένα από τα πλέον σύνθετα ζητήματα είναι η ασφαλής επανεκκίνηση του ΤΒΜ το συντομότερο δυνατόν και η αποκατάσταση των πολυκατοικιών που επηρεάστηκαν από τις καθιζήσεις. Πρόκειται σε αρκετές περιπτώσεις για παλιά κτήρια, με τις φθορές και τις αδυναμίες που συνοδεύουν κατασκευές πολλών δεκαετιών, στα οποία ήρθαν να προστεθούν οι βλάβες που συνδέονται με το περιστατικό του μετροπόντικα. Οι εκθέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας δεν περιορίζονται, ωστόσο, σε απλές επισκευές των ζημιών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι προτείνονται παρεμβάσεις που στην πράξη ισοδυναμούν με αναβάθμιση. Και εδώ ακριβώς αρχίζει ένα νέο, δύσκολο σημείο για το έργο. Το ερώτημα είναι κατά πόσον το κόστος αυτών των παρεμβάσεων μπορεί να απορροφηθεί από τις ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν ασφαλίσει το έργο. Η ασφαλιστική κάλυψη αφορά κατά κανόνα την αποκατάσταση της ζημιάς που προκλήθηκε από το συγκεκριμένο συμβάν και όχι τη χρηματοδότηση μιας ευρύτερης αναβάθμισης ενός παλαιού κτηρίου. Έτσι, εφόσον οι τεχνικές υποδείξεις υπερβαίνουν την απλή επαναφορά των πολυκατοικιών στην προτέρα κατάστασή τους, ανακύπτει το κρίσιμο ερώτημα ποιος θα πληρώσει τη διαφορά. Υπενθυμίζεται ότι το έργο έχει ασφαλιστεί με κάλυψη έως 1,8 δισ. από κοινοπραξία ασφαλιστικών εταιρειών, μεταξύ των οποίων η Allianz.
Τράπεζα Κύπρου: Αν δεχθούμε πρόταση εξαγοράς από την Εθνική...
-Η διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου δεν κλείνει καμία πόρτα. Με τα σενάρια για ενδεχόμενη εξαγορά της από την Εθνική Τράπεζα να επανέρχονται στο προσκήνιο, ο διευθύνων σύμβουλος Πανίκος Νικολάου, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Αγία Νάπα, απέφυγε να αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Αντιθέτως, εξήγησε ότι, εφόσον κατατεθεί πρόταση, η διοίκηση οφείλει να την εξετάσει και να τη θέσει στους μετόχους, στους οποίους ανήκει η τελική κρίση. Η συζήτηση, πάντως, δεν περιορίστηκε στην Εθνική. Ο Π. Νικολάου αναγνώρισε ότι η συγκέντρωση των ευρωπαϊκών τραπεζών αποτελεί τάση, καθώς το μεγαλύτερο μέγεθος προσφέρει πλεονεκτήματα, ιδιαίτερα μπροστά στις αυξανόμενες επενδύσεις που απαιτούνται στην τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Εκτίμησε, ωστόσο, ότι θα υπάρχει χώρος και για ισχυρούς τοπικούς παίκτες, με πλεονέκτημα την ευελιξία και την ταχύτητα αποφάσεων. Και εδώ βρίσκεται το ενδιαφέρον: με υψηλή ρευστότητα, κεφαλαιακή επάρκεια 20,9%, ισχυρή κερδοφορία και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, η Τράπεζα Κύπρου θα μπορούσε να αποτελέσει ελκυστικό στόχο όχι μόνο για την Εθνική, αλλά και για κάποιον μεγαλύτερο ευρωπαϊκό όμιλο. Χωρίς, βεβαίως, να υπάρχει επιβεβαιωμένη πρόταση. Το παράδοξο; Η ίδια αναζητεί εξαγορές στην Ελλάδα, κυρίως στους τομείς των ασφαλειών και της διαχείρισης περιουσίας!
Το καλώδιο και η ευρεία πολιτική συμφωνία
-Από τα τραπεζικά σενάρια, όμως, η κουβέντα στην Αγία Νάπα πέρασε και στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου. Και εδώ υπήρξε είδηση. Όπως αποκάλυψε ο Πανίκος Νικολάου, η Τράπεζα Κύπρου έχει ήδη δεχθεί κρούση από μεγάλη επενδυτική τράπεζα που ασχολείται με το Great Sea Interconnector, προκειμένου να εξετάσει ενδεχόμενη συμμετοχή στη χρηματοδότησή του. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η τράπεζα εξετάζει έργα με κυπριακό ενδιαφέρον, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν διαθέτει ακόμη τα οικονομικά δεδομένα για να διαμορφώσει άποψη. Συνεπώς, καμία χρηματοδοτική δέσμευση δεν υπάρχει. Έχει, ωστόσο, τη σημασία του ότι, παρά τις εκκρεμότητες και τις διαφωνίες γύρω από το έργο, έχουν γίνει διερευνητικές επαφές με πιθανούς χρηματοδότες. Το αν αυτές θα οδηγήσουν κάπου είναι άλλη υπόθεση. Και μιας και μιλάμε για τις σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου, είχε ενδιαφέρον και μια ακόμη παρατήρηση του επικεφαλής της κυπριακής τράπεζας, αυτή τη φορά για την πολιτική και την οικονομία. Ερωτηθείς κατά πόσο το προεκλογικό κλίμα του 2027 μπορεί να επηρεάσει τις οικονομικές προοπτικές, ο CEO της τράπεζας εκτίμησε ότι η κυπριακή οικονομία είναι λιγότερο ευάλωτη στις πολιτικές εξελίξεις από την ελληνική. Ο λόγος, όπως εξήγησε, είναι ότι η ανάπτυξη στηρίζεται περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς να έχει υπάρξει η ίδια εξάρτηση από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Κυρίως, όμως, στάθηκε στην ευρεία πολιτική συμφωνία που υπάρχει στην Κύπρο για την ανάδειξη της χώρας σε επιχειρηματικό και τεχνολογικό κόμβο της περιοχής. Μια στρατηγική που έχει προσελκύσει ξένες εταιρείες, επενδύσεις και εργαζομένους και, κατά τον ίδιο, δεν αλλάζει ανάλογα με το ποιος κυβερνά. Κοινώς, ένα αναπτυξιακό μοντέλο που δεν μπαίνει κάθε τόσο σε προεκλογική διαπραγμάτευση. Κάτι που έχει τη δική του σημασία, ιδιαίτερα για όσους παρακολουθούν τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα ενόψει του 2027.
Διαζύγιο της Coca Cola με τα Costa Cofee;
-Είναι πληροφορία που κυκλοφορεί σε εξειδικευμένους ιστότοπους, χωρίς επίσημη επιβεβαίωση. To Semafor έγραψε ότι η Coca-Cola εξετάζει και πάλι την πώληση της Costa Coffee. Αυτή θα είναι η 2η προσπάθεια σε 14 μήνες να αποχωριστεί την αλυσίδα που αγόρασε από τη Whitbread έναντι 3,9 δισ. στερλινών (5,1 δισ. δολάρια). Επίσημο σχόλιο από την εταιρεία δεν υπάρχει. Η πρώτη απόπειρα έγινε τον Αύγουστο του 2025, με σύμβουλο τη Lazard και ναυάγησε τον Δεκέμβριο. Η Ατλάντα ζητούσε περίπου 2 δισ. στερλίνες, δηλαδή τα μισά απ' όσα πλήρωσε. Οι φιναλίστ της διαδικασίας, η TDR Capital της Asda και το Ταμείο Ειδικών Καταστάσεων της Bain, προσέφεραν λιγότερα. Σήμερα φαίνεται πως έχει εμφανιστεί ένας νέος στρατηγικός αγοραστής που μελέτησε τον φάκελο αλλά δεν ενθουσιάστηκε με την αποτίμηση. Η Costa έχει 2.700 καταστήματα σε Βρετανία και Ιρλανδία και 16.000 εργαζομένους στη Βρετανία. Ανακοίνωσε ότι το 2025 επέστρεψε σε λειτουργικά κέρδη 20 εκατ. στερλινών, από ζημιές 13,5 εκατ. το 2024, με έσοδα αυξημένα 5%, κοντά στα 1,3 δισ., και 1.063 ανακαινισμένα καταστήματα από το 2023. Ο πωλητής επιστρέφει, δηλαδή, με καλύτερη βιτρίνα. Στο μεταξύ, άλλαξε και ο επικεφαλής της Coca-Cola, τον Μάρτιο ο Henrique Braun διαδέχθηκε τον James Quincey, ο οποίος είχε παραδεχθεί ότι η Costa «δεν απέδωσε». Μετά το ναυάγιο του Αυγούστου κλήθηκαν οι σύμβουλοι αναδιάρθρωσης Alvarez & Marsal και AlixPartners. Το θέμα αγγίζει και την Coca-Cola HBC, μητρική της Coca-Cola Τρία Έψιλον, που συνεργάζεται με την Costa στις αγορές της. Στο πρώτο εξάμηνο οι συνολικοί όγκοι καφέ του ομίλου υποχώρησαν -14,2%, αποτέλεσμα της κοινής απόφασης με την Costa να εστιάσουν στην εκτός σπιτιού κατανάλωση, όπου οι όγκοι αυξήθηκαν 24,5% με περισσότερα από 1.300 νέα σημεία. Ουδείς γνωρίζει τι θα ισχύσει για τη συνεργασία αν αλλάξει ο ιδιοκτήτης.
Τράπεζες: Το συμβαίνει στο ταμπλό;
-Η τριήμερη «βουτιά» των τραπεζικών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών επαναφέρει στο προσκήνιο το ερώτημα κατά πόσο πρόκειται για μια φυσιολογική διόρθωση έπειτα από ένα ισχυρό ράλι ή για ένδειξη αυξημένης επιφυλακτικότητας των επενδυτών. Η υποχώρηση του τραπεζικού δείκτη κατά 9,2% στις τελευταίες τρεις συνεδριάσεις, κάτω από τις 3.000 μονάδες για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου, συνοδεύεται από σημαντικές απώλειες και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Η Eurobank και η Τρ. Πειραιώς έχουν καταγράψει πτώση 10,3%, η Alpha Bank 8,9% και η Εθνική 8,5% στο ίδιο διάστημα. Ωστόσο, η εικόνα αλλάζει όταν η αποτίμηση διευρύνεται στο σύνολο του έτους. Ο τραπεζικός δείκτης εξακολουθεί να ενισχύεται κατά 29,1% εντός του 2026, με την Τρ. Πειραιώς να προηγείται με κέρδη 40,1%, ενώ ακολουθούν η Eurobank με 26,2%, η ΕΤΕ με 23,1% και η Alpha Bank με 16,8%. Η απόσταση από τα πρόσφατα υψηλά καθιστά πιθανή την κατοχύρωση κερδών, ιδίως από επενδυτές που αναζητούν ρευστότητα ή περιορίζουν την έκθεσή τους σε μετοχές μετά από παρατεταμένη άνοδο. Η συνέχεια θα εξαρτηθεί από τη σταθεροποίηση του διεθνούς κλίματος, τις αποτιμήσεις και την ανθεκτικότητα των τραπεζικών αποτελεσμάτων. Τον Σεπτέμβριο, μήνα της μετάταξης στις ανεπτυγμένες αγορές από FTSE Russell και STOXX, οι ξένοι ήταν καθαροί αγοραστές για 472,2 εκατ. ευρώ, σχεδόν τα 2/3 των 726,9 εκατ. του εννεαμήνου. Ετσι οι τραπεζικές μετοχές είχαν μαξιλάρι καθώς η αναβάθμιση αγόρασε στις ελληνικές τράπεζες λίγο χρόνο. Ο Οκτώβριος όμως έφερε την προσγείωση στη νέα τραπεζική πραγματικότητα και τους εξωτερικούς παράγοντες πίεσης. Η άνοδος του πετρελαίου, οι φόβοι για αναζωπύρωση του πληθωρισμού και η αναταραχή στις αγορές ομολόγων έχουν πυροδοτήσει ευρύτερες ευρωπαϊκές τραπεζικές ρευστοποιήσεις. Παράδειγμα η μετοχή της Société Générale που απέχει -25% από το υψηλό του Αυγούστου.
Aktor: Το επενδυτικό αφήγημα πίσω από το «Buy» της Ambrosia Capital
-Η Aktor ανέκαμψε δυναμικά, με κέρδη 6,24% στα 9,7 ευρώ, στην καλύτερη συνεδρίασή της από τις 16 Ιουνίου, με την έναρξη κάλυψης από την Ambrosia Capital να λειτουργεί ως καταλύτης. Η χρηματιστηριακή δίνει σύσταση «Buy» και τιμή-στόχο 15 ευρώ, έναντι 9,13 ευρώ στην ανάλυσή της, υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου 64%. Το upside υπολογίζεται πλέον σε 54,6%, μετά το άλμα της μετοχής την περασμένη Παρασκευή. Σύμφωνα με την Ambrosia Capital, το αφήγημα στηρίζεται στον μετασχηματισμό της Aktor σε όμιλο υποδομών και ενέργειας, με επενδυτικό πρόγραμμα 3 δισ. ευρώ και εκτιμώμενη ετήσια αύξηση προσαρμοσμένου EBITDA κατά 25% την περίοδο 2025-2032. Κατασκευές, παραχωρήσεις, ΑΠΕ και LNG αποτελούν τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης, ενώ η εξαγορά των Ηλέκτωρ και Θαλής αναμένεται να προσθέσει περίπου 40 εκατ. ευρώ στα ετήσια EBITDA από το 2027. Προκλήσεις παραμένουν η εκτέλεση του φιλόδοξου σχεδίου, αλλά και η συγκράτηση του χρηματοοικονομικού κόστους.
Γιατί αναστατώθηκε η τηλεπικοινωνιακή αγορά
-Η SpaceX ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι αγοράζει από το fund Grain Management το πανεθνικό χαρτοφυλάκιο αδειών στα 800 MHz. Το σχέδιο είναι να γίνει η Starlink Mobile, ο νέος «μεγάλος πάροχος κινητής στις ΗΠΑ». Την Παρασκευή, η μετοχή της T-Mobile US έχασε -13,3%, η AT&T -9,8% και η Verizon -8,8%. Στη Φρανκφούρτη, η Deutsche Telekom έκλεισε στο -7,94%, στα €24,70, την ώρα που ο DAX που ανέβαινε +1,1%. Η λεπτομέρεια που πονάει τη Βόννη, είναι ότι το φάσμα ανήκε στη θυγατρική της. Η T-Mobile το είχε πούλησε στη Grain τον Αύγουστο, έναντι 2,9 δισ. δολαρίων και με άδειες στα 600 MHz. Δύο μήνες αργότερα, η Grain το μεταπούλησε στον Μασκ. Το Reuters έγραψε ότι ο Μασκ θα πληρώσει κοντά στα $8 δισ. Η αλήθεια είναι ότι το φάσμα δεν είναι δίκτυο. Το δίκτυο έχει άλλες απαιτήσεις και προδιαγραφές. Η συναλλαγή θέλει έγκριση της FCC ενώ σύμφωνα με τον τεχνικό διευθυντή της T-Mobile, πάνω από το 70% της κίνησης γίνεται σε κλειστούς χώρους. Η αγορά δεν πείστηκε και οι πρώτες κινήσεις έγιναν αμέσως αισθητές. Οι μετοχές εταιρειών που έχουν πύργους κινητής όπως η American Tower και η Crown Castle έκλεισαν +9,3% και +15,6%. Στην Αθήνα, ο απόηχος του deal ήταν μάλλον μικρός. Ο ΟΤΕ έκλεισε την Παρασκευή στα 19,30 ευρώ (-0,77%), με κεφαλαιοποίηση 7,62 δισ. και εβδομαδιαίες απώλειες μόλις -0,26%, σε μια πτωτική αγορά, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη, Vodafone, Orange και Telefónica έχαναν από -3% έως -4,2%. Η αντίδραση φαίνεται λογική, αφού ο φόβος του νέου ισχυρού ανταγωνιστή αφορά την αμερικανική αγορά, όπου ο ΟΤΕ δεν έχει έκθεση. Η σχέση του ΟΤΕ με τον Μασκ είναι άλλου τύπου. Η μητρική εταιρεία συμφώνησε τον Μάρτιο με τη Starlink για δορυφορική κάλυψη κινητών σε 10 χώρες από το 2028, ανάμεσά τους η Ελλάδα. Η T-Mobile εισέπραξε 2,9 δισ. δολάρια για το φάσμα. Η μητρική της έχασε σε μία συνεδρίαση περίπου 12 δισ. ευρώ, πάνω από μιάμιση φορά ολόκληρο τον ΟΤΕ.
Τι αλλάζει για ΟΤΕ, Vodafone και Nova
-Η Ελλάδα βέβαια είναι μια μικρή συγκριτικά αγορά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μένει ανεπηρέαστη από τη SpaceX και τους άλλους disruptors. Όταν η SpaceX έφερε με το Starlink δορυφορικό ίντερνετ σε ελκυστικές τιμές, οι εγχώριοι πάροχοι άρχισαν να χάνουν πελάτες ιδιαίτερα σε νησιά, δυσπρόσιτες περιοχές και οικισμούς χωρίς οπτικές ίνες. Έτσι ο ΟΤΕ απάντησε με την τεχνολογία Fixed Wireless Access (FWA) αξιοποιώντας το δίκτυο 5G Standalone, όπως και οι άλλοι πάροχοι. Στην κινητή, βραχυπρόθεσμα, οι δορυφόροι δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την πυκνότητα και τη χωρητικότητα των επίγειων δικτύων 5G. Έτσι ο ανταγωνισμός δείχνει πως εξελίσσεται διαφορετικά και οι δορυφορικές υπηρεσίες θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στα πακέτα των ίδιων των παρόχων. Ήδη ο ΟΤΕ, μέσω της Deutsche Telekom, έχει αποκτήσει στρατηγική πρόσβαση στην τεχνολογία Starlink Direct to Cell, με την Ελλάδα να περιλαμβάνεται στις ευρωπαϊκές αγορές όπου σχεδιάζεται η ανάπτυξη της υπηρεσίας από το 2028. Η Vodafone ακολουθεί διαφορετική διαδρομή, μέσω της συνεργασίας της με την AST SpaceMobile, ενώ για τη Nova η δορυφορική συνδεσιμότητα αναδεικνύεται σε πιθανό πεδίο νέων συνεργασιών.
Ετοιμος για τα εγκαίνια ο πρώτος ελληνικός υπερυπολογιστής
-Την ερχόμενη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, εγκαινιάζεται στο Λαύριο, στο κτήριο του παλαιού Ηλεκτρικού Σταθμού του Τεχνολογικού Πάρκου, ο εθνικός μας υπερυπολογιστής «Δαίδαλος». Με μετρημένη επίδοση 85,69 petaflops κατατάχθηκε τον Ιούνιο 31ος στον κόσμο και 23ος σε ενεργειακή αποδοτικότητα. Είναι ένα σύστημα της Hewlett Packard Enterprise με επιταχυντές Nvidia και θα αποτελέσει τον υπολογιστικό πυρήνα του «Φάρου», του ελληνικού AI Factory που συντονίζει το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ), ο κρατικός φορέας τεχνολογικών υποδομών. Μόλις 24 ημέρες αργότερα, στις 12 Νοεμβρίου, λήγει η προθεσμία της ευρωπαϊκής EuroHPC (Kοινή Επιχείρηση για την Ευρωπαϊκή Υπολογιστική Υψηλών Επιδόσεων, European High Performance Computing Joint Undertaking), για έως 7 AI Gigafactories, με επενδύσεις άνω των 30 δισ. ευρώ και τουλάχιστον 100.000 προηγμένα τσιπ το καθένα. Η Ελλάδα έχει ήδη μεταφέρει στη EuroHPC 350 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με την ευρωπαϊκή συμμετοχή, το δυνητικό πλαίσιο φτάνει τα €700 εκατ. Οι αποφάσεις για τις επιλογές αναμένονται στις αρχές του 2027. Ενδιάμεσος σταθμός είναι η Κοζάνη. Ο διαγωνισμός για τον 2ο υπερυπολογιστή, 30 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, αναμένεται μέσα στον Οκτώβριο. Στο Λαύριο θα εκπαιδεύονται τα μοντέλα, στην Κοζάνη θα «τρέχουν». Στη Δυτική Μακεδονία συνωστίζονται έτσι 3 σχέδια. Το ιδιωτικό έχει ήδη υπογραφές, με το δεσμευτικό μνημόνιο της ΔΕΗ με την Amazon Web Services για data center 300 MW στον Άγιο Δημήτριο. Το Gigafactory, είναι άλλο σχέδιο. Ποιο σχήμα θα υπογράψει την ελληνική πρόταση προς την EuroHPC δεν έχει γίνει γνωστό.
Εταιρεία από… χρυσάφι
-Στη σύσταση όχι μίας αλλά δύο νέων εταιρειών προχώρησαν τις τελευταίες μέρες μέλη της γνωστής οικογένειας κοσμηματοπωλών Βιλδιρίδη, Συγκεκριμένα, την περασμένη Παρασκευή 9 Οκτωβρίου έγινε η σύσταση της Vouk25 Properties, με την επωνυμία να παραπέμπει στο μεγάλο κοσμηματοπωλείο επί της οδού Βουκουρεστίου 25. Στον σκοπό της περιλαμβάνεται η πώληση, μίσθωση και διαχείριση ακινήτων με… όλους τους δυνατούς τρόπους, ενώ το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι στις 5.000 ευρώ και έχει καταβληθεί από τη RevHolding Ε.Ε. Αυτή συστάθηκε μια μέρα πριν, στις 8 Οκτωβρίου, με σκοπό τις υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου και την αγοραπωλησία-διαχείριση ακινήτων και με μετοχικό κεφάλαιο επίσης 5.000 ευρώ. Μέτοχοι της Rev Holding είναι ο Αρσένιος Βιλδιρίδης με ποσοστό 95% και ο Αλέξανδρος Βιλδιρίδης, με το υπόλοιπο 5%. Οι δύο εταιρείες εδρεύουν επί της Β. Σοφίας και εικάζω ότι έχουν ανακαλύψει… χρυσάφι στο real estate…
Iνδικό ενδιαφέρον για τα ελληνικά λιμάνια – Ποιοι μπαίνουν στο παιχνίδι
-Μπορεί οι συναντήσεις του υφυπουργού Ναυτιλίας Στέφανου Γκίκα στο Νέο Δελχί να ολοκληρώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, όμως το ουσιαστικό ενδιαφέρον βρίσκεται στην επόμενη ημέρα. Και κυρίως σε μια πτυχή που πέρασε σχετικά χαμηλά στην ειδησεογραφία. Την προοπτική εισόδου ινδικών κεφαλαίων στα ελληνικά λιμάνια. Στη συνάντηση του Στέφανου Γκίκα με τον Ινδό ομόλογό του, Shantanu Thakur, το θέμα τέθηκε στο τραπέζι, σε συνδυασμό με τον σχεδιασμό του οικονομικού διαδρόμου Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (IMEC). Το ερώτημα τώρα είναι ποιοι μεγάλοι ινδικοί επιχειρηματικοί όμιλοι θα μπορούσαν να ενδιαφερθούν και, κυρίως, για ποιες ελληνικές λιμενικές υποδομές. Θα αναζητήσουν συμμετοχή στη διαχείριση λιμανιών ή θα προτιμήσουν εμπορευματικούς σταθμούς και δίκτυα logistics; Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο γεωπολιτικό βάρος, καθώς η ενδεχόμενη παρουσία της Ινδίας θα προσέθετε έναν νέο ισχυρό παίκτη στον ελληνικό λιμενικό χάρτη, όπου ήδη διασταυρώνονται διεθνή συμφέροντα. Προς το παρόν δεν υπάρχουν ανακοινωμένες συμφωνίες ή συγκεκριμένοι στόχοι. Ωστόσο, το επόμενο βήμα θα δείξει αν το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε στο Νέο Δελχί μπορεί να αποκτήσει επιχειρηματικό αντίκρισμα. Και τότε η συζήτηση δεν θα αφορά μόνο τον IMEC, αλλά και τις νέες ισορροπίες στα ελληνικά λιμάνια.
Η Σεμίραμις Παληού δεν σκέφτεται το Χρηματιστήριο της Αθήνας
-Στη Νέα Υόρκη, στο συνέδριο της Capital Link, η διοίκηση της Diana Shipping επέλεξε αυτή τη φορά να κινηθεί μακριά από τα φώτα των πάνελ και κοντά στα αυτιά των επενδυτών. Μαθαίνω ότι η Σεμίραμις Παληού, διευθύνουσα σύμβουλος της Diana Shipping, μαζί με τον Γιάννη Ζαφειράκη, οικονομικό διευθυντή (CFO), και τον Λευτέρη Παπατρίφωνα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πραγματοποίησαν κατ’ ιδίαν συναντήσεις, με στόχο να πείσουν τη Wall Street ότι η εταιρεία αξίζει πολύ περισσότερο από όσο δείχνει το ταμπλό. Και έχουν λόγο γιατί η μετοχή διαπραγματεύεται μόλις στο 35% της καθαρής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της. Το ενδιαφέρον, όμως, βρίσκεται αλλού. Το… φλερτ με την Genco μπορεί να ναυάγησε, αλλά οριστικό διαζύγιο δεν έχει εκδοθεί. Η Diana αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής, εφόσον η τιμή γίνει ελκυστικότερη. Άλλωστε, όταν έχεις επενδύσει 103 εκατ. δολάρια σε μετοχές του υποψήφιου στόχου, δύσκολα ξεχνάς την υπόθεση. Και υπάρχει ακόμη μία είδηση με ελληνικό ενδιαφέρον. Την ώρα που άλλες ναυτιλιακές ανακαλύπτουν την Euronext Athens, η Παληού, προς το παρόν, δεν σκέφτεται την παράλληλη εισαγωγή.
Grimaldi: Πολλοί οι διάδοχοι, μία η αυτοκρατορία – Το μεγάλο στοίχημα των ισορροπιών
-Στον ναυτιλιακό κολοσσό των Grimaldi, η επόμενη ημέρα έχει αρχίσει να γράφεται, αλλά το μεγάλο ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος θα κρατήσει το τιμόνι. Είναι πώς θα χωρέσουν στο ίδιο καράβι οι φιλοδοξίες και οι επιδιώξεις μιας ολοένα μεγαλύτερης νέας γενιάς. Ήταν μάλιστα θέμα συζήτησης σε πηγαδάκια που σχηματίστηκαν στο περιθώριο του 27ου Euromed Convention που διοργάνωσε ο ναπολιτάνικος όμιλος πριν από λίγες στο Κάλιαρι της Σαρδηνίας. Ο όμιλος, με αποτίμηση 5,92 δισ. ευρώ και στόλο περίπου 130 πλοίων, ελέγχεται σήμερα από τα τέσσερα αδέλφια Εμάνουελ, Τζιαλούκα, Αμέλια και Μαρία. Όμως, όλο και περισσότερα μέλη της επόμενης γενιάς αποκτούν ενεργό ρόλο, όπως φάνηκε και στο πρόσφατο συνέδριο της Σαρδηνίας. Και εδώ αρχίζει το πραγματικό παρασκήνιο. Η δημιουργία ξεχωριστών οικογενειακών εταιρειών συμμετοχών, η αναδιάρθρωση του ιδιοκτησιακού σχήματος και η αναφορά ακόμη και σε πιθανή είσοδο στο Χρηματιστήριο δείχνουν ότι προετοιμάζεται το έδαφος για το μέλλον. Ο Εμάνουελ αποφεύγει να ανοίξει δημοσίως τη συζήτηση περί διαδοχής. Ωστόσο, στους ναυτιλιακούς κύκλους το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε ένα λεπτό ζήτημα. Πώς θα διατηρηθούν οι ισορροπίες μεταξύ των διαφορετικών οικογενειακών κλάδων, όταν οι σημερινοί τέσσερις βασικοί μέτοχοι θα δώσουν σταδιακά περισσότερο χώρο στους διαδόχους τους. Διότι άλλο πράγμα να μοιράζεσαι τις μετοχές και άλλο την εξουσία σε μια οικογενειακή αυτοκρατορία δισεκατομμυρίων.
Απέτυχε, λόγω αποτιμήσεων, μεγάλη δημόσια εγγραφή εταιρείας ΑΙ
-Η αυξανόμενη επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στις υψηλές αποτιμήσεις της τεχνητής νοημοσύνης οδήγησε στην ακύρωση μιας από τις μεγαλύτερες σχεδιαζόμενες δημόσιες εγγραφές στην Αυστραλία. Η Firmus Grid, εταιρεία υποδομών data centers με τη στήριξη της Nvidia, απέσυρε τα σχέδιά της για άντληση έως 5,5 δισ. δολαρίων, καθώς δεν κατάφερε να προσελκύσει επαρκές θεσμικό ενδιαφέρον. Η σχεδιαζόμενη αποτίμηση των 30 δισ. δολαρίων, έναντι μόλις 10,5 δισ. πριν από τρεις μήνες, θεωρήθηκε υπερβολική για μια εταιρεία με ετήσια έσοδα μόλις 51 εκατ. δολαρίων. Παράλληλα, από τα 912 MW σχεδιαζόμενης δυναμικότητας data centers, έχουν κατασκευαστεί μόλις 46 MW. Η εξέλιξη αναδεικνύει τον αυξανόμενο προβληματισμό για τη χρηματοδότηση της έκρηξης επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Σχεδόν 500 δισ. δολάρια νέου χρέους έχουν εκδοθεί φέτος για υποδομές AI, ενώ η άνοδος των αποδόσεων αυξάνει το κόστος κεφαλαίου. Η αποτυχία της Firmus αποτελεί προειδοποιητικό σήμα για τις αποτιμήσεις του κλάδου, καθώς οι επενδυτές απαιτούν πλέον απτά οικονομικά αποτελέσματα και όχι αποκλειστικά υποσχέσεις μελλοντικής ανάπτυξης.
Τρίτη και 13 ξεκινά ο κύκλος αποτελεσμάτων γ΄ τριμήνου
-Η JPMorgan, η Citigroup και η Wells Fargo Τρίτη και 13 ανοίγουν τον κύκλο αποτελεσμάτων γ’ τριμήνου του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού κλάδου, σε μια περίοδο έντονης ανόδου των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων. Στο τελευταίο τρίμηνο, η μετοχή της JPMorgan υποχώρησε κατά 0,3% και της Wells Fargo κατά 6,2%, ενώ ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 4,2%. Πρόκειται για υποαπόδοση 4,5 και 10,4 ποσοστιαίων μονάδων αντίστοιχα. Παρά την πίεση στις μετοχές, οι εκτιμήσεις κερδοφορίας της JP Morgan αναθεωρήθηκαν οριακά προς τα πάνω, ενώ της Wells Fargo παρέμειναν σχετικά σταθερές. Για το σύνολο του χρηματοπιστωτικού κλάδου, τα κέρδη αναμένεται να αυξηθούν κατά 3,4% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, με τα έσοδα υψηλότερα κατά 6,3%. Η εικόνα υποδηλώνει αισθητή επιβράδυνση έναντι του προηγούμενου τριμήνου, όταν τα κέρδη είχαν αυξηθεί κατά 22,4% και τα έσοδα κατά 13,2%. Παρότι τα υψηλότερα επιτόκια μπορούν να ενισχύσουν τις αποδόσεις των δανείων, η απότομη άνοδος των αποδόσεων προκαλεί λογιστικές ζημιές στα χαρτοφυλάκια ομολόγων και αυξάνει το κόστος των καταθέσεων. Παράλληλα, η ασθενέστερη πιστωτική ζήτηση και η πιθανή αύξηση των προβλέψεων περιορίζουν τη μετατροπή της ανόδου των εσόδων σε καθαρή κερδοφορία. Τα έσοδα από trading αναμένεται να παραμείνουν ισχυρά, αλλά χαμηλότερα σε τριμηνιαία βάση, ενώ η αναταραχή στην αγορά ομολόγων έχει οδηγήσει σε αναβολές σημαντικών δημόσιων εγγραφών επηρεάζοντας τα σχετικά έσοδα προμηθειών. Η αγορά θα εστιάσει κυρίως στο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο, στο κόστος καταθέσεων, στις πιστωτικές προβλέψεις και στην καθοδήγηση των διοικήσεων. Με την αύξηση των κερδών να περιορίζεται στο 3,4%, τα περιθώρια απορρόφησης αρνητικών εκπλήξεων είναι πλέον αισθητά μικρότερα.
Και τα κρυπτονομίσματα ακούν τα ομόλογα
-Το bitcoin άγγιξε τα 87.100 δολάρια στις 2 Οκτωβρίου. Έξι ημέρες αργότερα βρέθηκε στα 80.400, πτώση -7,7%. Την Παρασκευή, έκλεισε κοντά στα $82.600 και χθες, Κυριακή μεσημέρι, διαπραγματευόταν γύρω στα $83.000, περίπου 29% χαμηλότερα από το υψηλό 52 εβδομάδων. Όπως συμβαίνει και με τις τραπεζικές μετοχές, η πίεση έρχεται από τα ομόλογα και το πετρέλαιο. Ένα περιουσιακό στοιχείο χωρίς τοκομερίδιο, ακριβαίνει όσο ανεβαίνει η απόδοση του «ασφαλούς» χαρτιού. Προηγουμένως, τα αμερικανικά spot ETF είχαν τρεις διαδοχικές εβδομάδες εισροών, με 2,4 δισ. δολάρια μόνο την εβδομάδα έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Είχαν γυρίσει τη χρονιά σε θετικό πρόσημο, με συνολικές εισροές περίπου 1,2 δισ. Την Τετάρτη, έφυγαν $484,9 εκατ., η μεγαλύτερη ημερήσια εκροή από τον Ιούνιο. Την Πέμπτη έφυγαν άλλα $244,1 εκατ. Η εβδομάδα έκλεισε με καθαρές εκροές περίπου $679 εκατ., πάνω από τις μισές εισροές του έτους. Την πτώση της τιμής μεγέθυνε η μόχλευση. Οι αναγκαστικές ρευστοποιήσεις θέσεων ξεπέρασαν τα 2,4 δισ. δολάρια στην εβδομάδα. Την Πέμπτη, κάτοχοι έως 6 μηνών, μετέφεραν σε ανταλλακτήρια 55.600 bitcoin με ζημία, σύμφωνα με την CryptoQuant. Το ether έχασε -6,8%, με τα δικά του ETF σε 8 συνεχόμενες ημέρες εκροών. Η ανάκαμψη της Παρασκευής ήρθε όταν υποχώρησαν οι αποδόσεις των ομολόγων, ενώ το Σαββατοκύριακο η φονική επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ πρόσθεσε γεωπολιτικό κίνδυνο, που οι αγορές πετρελαίου και ομολόγων θα αποτιμήσουν σήμερα. Το επόμενο τεστ είναι ο αμερικανικός πληθωρισμός της Τετάρτης. Το bitcoin όπως και τα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα σχεδιάστηκαν για να μην εξαρτώνται από τις κεντρικές τράπεζες. Τελικά όμως οι ροές κεφαλαίων εξαρτώνται από τις ανακοινώσεις της Ουάσιγκτον.
Ο στόχος της Revolut: 1 εκατομμύριο νέοι πελάτες κάθε 17 ημέρες
-Η Revolut ψάχνει το άρωμά της. Ο Gareth Morgan, επικεφαλής global brand design, ανακοίνωσε στο LinkedIn ότι αναζητά μια εταιρεία «scent branding» που θα μεταφράσει το brand Revolut σε κάτι «απρόσμενο, αξιομνημόνευτο και αναμφισβήτητα δικό μας». Σε μία ημέρα συγκέντρωσε πάνω από 300 σχόλια. Ξεχωριστό άρωμα χρειάζεται όποιος έχει δικούς του χώρους. Η Revolut ξεπέρασε τους 80 εκατ. πελάτες χωρίς ούτε ένα κατάστημα μέχρι σήμερα. Τον Απρίλιο ανακοίνωσε το πρώτο Revolut Store στη Βαρκελώνη και τον Αύγουστο το πρώτο δικό της lounge, στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, για το 2027. Στην προσπάθεια να γίνει γνωστό το brand Revolut χρησιμοποιήθηκε και η Formula 1. Η Audi Revolut F1 Team ήταν 8η στις 11 ομάδες πριν από τη Σιγκαπούρη, με 17 βαθμούς έναντι 538 της Mercedes. Η Revolut, ωστόσο, δεν ενδιαφέρεται για τα αποτελέσματα και την κατάταξη, αλλά για το ημερολόγιο: Όστιν (25/10), Πόλη του Μεξικού (1/11), Σάο Πάολο (8/11), Λας Βέγκας (22/11). Τέσσερις στάσεις στην αμερικανική ήπειρο μέσα σε έναν μήνα. Ο λόγος είναι ότι στις 3 Σεπτεμβρίου η αμερικανική εποπτική αρχή OCC έδωσε υπό όρους έγκριση για τη Revolut Bank US, με αρχικό κεφάλαιο περίπου 95 εκατ. δολάρια και στόχο λειτουργίας το πρώτο εξάμηνο του 2027. Εκκρεμούν οι εγκρίσεις FDIC και Fed. Στο Μεξικό, η τράπεζα Revolut λειτουργεί ήδη, ενώ προχωρούν οι διαδικασίες σε Βραζιλία, Κολομβία, Περού και Αργεντινή. O στόχος είναι τα 100 εκατ. πελάτες έως τα μέσα του 2027, με ρυθμό ένα εκατ. νέους, κάθε 17 ημέρες. Τα 20 εκατ. που λείπουν, χρειάζονται έτσι περίπου 340 ημέρες.
Πηγή: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα