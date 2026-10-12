Η μάχη του Κέντρου και οι αερολογίες της «Δεξιάς ψυχής», το ντέρμπι Αλέξη-Νίκου Α., ένας λόρδος για το μετρό στην Κυψέλη, οι Ινδοί κοιτάνε τα λιμάνια μας

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Περιγράφεται γενικώς ένας δύσκολος χειμώνας σε όλα τα μέτωπα με πολλές μεταβλητές και άλλους τόσους απρόβλεπτους παράγοντες. Λάβετε υπόψιν ότι το κλίμα αυτό το κλίμα του δύσκολου χειμώνα με τα πολλά ερωτηματικά για την πολιτικοοικονομική κατάσταση θα ενταθεί όταν σε περίπου τρεις εβδομάδες από σήμερα με τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και το αναμενόμενο αρνητικό αποτέλεσμα για την κυβέρνηση Τραμπ. Τα απόνερα του αποτελέσματος θα φτάσουν σε όλον τον κόσμο, στην Ευρώπη, φυσικά και στην Ελλάδα ήδη είναι εδώ με τα συνεχή δημοσιεύματα για την Αμερικανίδα πρέσβη εν Αθήναις. Στα δικά μας τώρα, στα μέσα της εβδομάδας η κυβέρνηση θα ανακοινώσει την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης (θα διαβάσετε παρακάτω τις σχετικές πληροφορίες που μαζέψαμε), ενώ από προχθές ξανάρχισαν οι μηνιαίες δημοσκοπήσεις δίχως να διαφοροποιούν την εικόνα του Σεπτεμβρίου. Όλα τα κόμματα είναι περίπου στα ίδια με τον προηγούμενο μήνα. Χθες δημοσιεύθηκε στην έντυπη έκδοση του «Πρώτου Θέματος» ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ με τις εσωτερικές μετρήσεις του Μ.Μ, το οποίο στην πραγματικότητα αριθμεί πάνω από 50 σελίδες και δίνει μια σοβαρή και σε βάθος ανάλυση της πολιτικής εικόνας. Θα διαβάσατε ίσως τα συμπεράσματα (δημοσιεύονται και σήμερα στο protothema.gr) σας επισημαίνω μερικά που κατά τη γνώμη μου έχουν σημασία. Πρώτα απ' όλα εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι ο Μητσοτάκης είτε διότι είναι προσεκτικός αναλυτής των ερευνών, αλλά και εμπειρότατος πλέον πολιτικός, αντιλαμβάνεται ότι το μόνο που δεν πρέπει να χάσει ή να απεμπολήσει καλύτερα είναι η κυριαρχία του στο Κέντρο και την Κεντροδεξιά. Η μιάμιση μονάδα που πήρε μετά τη ΔΕΘ και το 50% των ψηφοφόρων που διεκδικεί να ξαναπάρει πίσω από αυτούς που τον «δόξασαν» το 2023 με το 41% είναι κεντρώοι ψηφοφόροι. Άρα μιλάμε για αερολογίες του Καραμανλή, του Σαμαρά και των «αναλυτών» τους, του Άρη με την μπούκλα -«όπως ήμουνα μικρός»- του Αντώναρου κ.λπ. που λένε ότι έχασε η παράταξη την ψυχή της, «γίναμε ΠΑΣΟΚ, γίναμε Ποτάμι». Όσοι δηλώνουν δεξιοί από τον χώρο της ΝΔ παραμένουν στο κόμμα τους κατά 65%, ένα 11% πήγε κατευθείαν στον ακροδεξιό Κασιδιάρη και τα υπόλοιπα είναι κάτι ψιλά. Τι να τους πει τώρα ο Σαμαράς που πιο συστημικός και φθαρμένος από την τριβή με το πολιτικό σύστημα δύσκολα θα βρεθεί; Έχουν για ήρωα «τον Λιάκο τον λεβέντη που έκανε και φυλακή για την ιδεολογία του», όπως λένε οι οπαδοί του.Καθημερινότητα - ιδιωτικό χρέος - διαφθορά-Άρα λοιπόν η μάχη δίνεται σωστά στον πολιτικό χώρο που έκανε εξαρχής τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό, δηλαδή στη μεγάλη μάζα του κόσμου που ιδεολογικά κινείται στο κέντρο και την κεντροδεξιά, όπως επίσης και στην αδυσώπητη καθημερινότητα, στην ακρίβεια (70%) στα μεγάλα προβλήματα των πολιτών που βρίσκονται στο ιδιωτικό χρέος. Οι 120 δόσεις, τα κόκκινα δάνεια και οι servicers που δρουν σχεδόν ανεξέλεγκτα, ο εξωδικαστικός συμβιβασμός, είναι καυτά θέματα που άρχισε να τα αντιμετωπίζει η κυβέρνηση πιο αποτελεσματικά κατόπιν επιμονής του Πιερρακάκη και παρά τις γκρίνιες αρκετών στο Μ.Μ, που έχουν πιο θεωρητική προσέγγιση. Νισάφι, όποιος είχε προσπαθήσει να προσεγγίσει τους servicers ή να κάνει έναν κανονικό και δίκαιο εξωδικαστικό συμβιβασμό έως πρότινος θα το καταλάβαινε. Γι' αυτό και στις εσωτερικές μετρήσεις φαίνεται η καθολική αποδοχή των μέτρων για τα χρέη του κόσμου. Τώρα για τη διαφθορά, ε εντάξει, εδώ η συναλλαγή και το νταραβέρι από τα χαμηλά μέχρι τα πολύ υψηλά πατώματα δίνεται η εντύπωση ότι έχει εκτοξευθεί. Εκεί όσο προλαβαίνει κάτι πρέπει να κάνει ο ίδιος ο Μητσοτάκης, μήπως και κάτι μαζευτεί.Τσίπρας-Ανδρουλάκης-Στις εσωτερικές έρευνες του Μ.Μ περιγράφεται και η κατάσταση στην αντιπολίτευση. Εμφανώς το ΠΑΣΟΚ συνήλθε από την κατάρρευση του 8,5% που του έδειχναν (πρόθεση, όχι εκτίμηση) οι δημοσκοπήσεις του Μ.Μ και σε συνδυασμό ότι έχασε και κάτι παραπάνω από μια μονάδα ο Τσίπρας, λογικά πρέπει να αναπνεύσανε. Όμως τα νούμερά τους είναι χαμηλά και η εκτίμηση του πλέον έμπειρου αναλυτή Γκρίνμπεργκ παραμένει υπέρ Τσίπρα ως δεύτερου. Βέβαια, έχουμε ακόμα έξι μήνες δρόμο…Η επιδότηση για το θέρμανσης-Κλείδωσε όπως καταλαβαίνω η επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης που θα ανακοινωθεί στα μέσα της εβδομάδας από τα υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας. Μου λένε ότι η συνολική επιδότηση, από τον προϋπολογισμό και από τα διυλιστήρια, θα φτάνει τα 35 λεπτά. Στα τρέχοντα δεδομένα η τιμή είναι 1,9 ευρώ/λίτρο, συνεπώς θα πέσει κάπου ανάμεσα στο 1,5-1,6 ευρώ/λίτρο. Μου λένε επίσης ότι φαίνεται να μένει εκτός επιδοτήσεων η βενζίνη για την οποία έβαζαν πλάτη μόνο τα διυλιστήρια, ενώ η επιδότηση για το diesel κίνησης θα συνεχιστεί για άλλες 15 μέρες και βλέπουμε. Επίσης, θα ανακοινωθεί μία γενναία αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που αφορά ιδιαίτερα τις περιοχές στα βόρεια της χώρας.Η διαπραγμάτευση για τη ρήτρα διαφυγής-Η απόφαση που πέτυχε η κυβέρνηση για τη ρήτρα διαφυγής για τα μέτρα της ενέργειας θα αποτελέσει πλέον το αντικείμενο νέας διαπραγμάτευσης, με τον Μητσοτάκη να παίρνει τη σκυτάλη αυτή την εβδομάδα στη Σύνοδο Κορυφής. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι σε αυτό το πακέτο, που υπερβαίνει το 1 δισ. για τα επόμενα χρόνια, να χωρέσουν και μέτρα ανακούφισης των νοικοκυριών, δηλαδή στοχευμένες παρεμβάσεις για τους καταναλωτές, όχι μόνο συγκεκριμένα έργα υποδομής όπως είναι τώρα ο σχεδιασμός του προγράμματος. Ενδεχομένως λοιπόν σε δεύτερο χρόνο να υπάρξει ένα τύπου fuel pass, εφόσον πάρουμε το σχετικό πράσινο φως, καθώς φαίνεται ότι η αστάθεια στις διεθνείς τιμές των καυσίμων θα συνεχιστεί για πολύ καιρό, ασχέτως της αποδέσμευσης στρατηγικών αποθεμάτων από ευρωπαϊκές χώρες.Λάρισα πριν τις Βρυξέλλες-Ο Μητσοτάκης πάντως πριν δώσει τη μάχη των Βρυξελλών έχει να δώσει και τη μάχη του κάμπου. Καταλαβαίνω ότι την Τετάρτη θα κάνει μία βόλτα στη Λάρισα, με αφορμή την παρουσία του στα εγκαίνια της μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που δρομολογούν με στρατηγική συνεργασία όμιλος Metlen με τον όμιλο Καράτζη. Λογικά ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί κάποιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή που ανακαινίστηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ θα μιλήσει και σε κάποιο καφέ σε φίλους και στελέχη της Ν.Δ. Είναι κρίσιμη άλλωστε η επανασυσπείρωση δυνάμεων ειδικά σε αγροτικούς νομούς, όπου η ΝΔ έφαγε… πολύ ξύλο μετά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αγροτικές κινητοποιήσεις του περασμένου χειμώνα. Επίσης ο νομός Λάρισας είναι παγίως οδοδείκτης για το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα, καθώς έχει μία ιδιότυπη σύνθεση και από αγρότες και από αστικό πληθυσμό, οπότε συνήθως ο νικητής των εκλογών στον νομό είναι και ο νικητής σε εθνικό επίπεδο.Ένας λόρδος στην Κυψέλη για να ξεμπλοκάρει το μετρό