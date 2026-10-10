Το τελευταίο ατελιέ που κατασκευάζει ασημικά για βασιλικές οικογένειες
Το τελευταίο ατελιέ που κατασκευάζει ασημικά για βασιλικές οικογένειες
Η ιστορική βιεννέζικη Jarosinski & Vaugoin εξακολουθεί να δημιουργεί κομψοτεχνήματα έχοντας περάσει στα χέρια της έκτης γενιάς
Γνωρίζατε ότι κάθε σπίτι πρέπει να έχει τουλάχιστον 15 διαφορετικά πιρούνια; Ότι για να φας σωστά ένα γκρέιπφρουτ πρέπει να διαθέτεις και το κατάλληλο κουτάλι; Ότι υπάρχει ειδικό σκεύος για να σερβίρεις φράουλες; Ότι χρειάζεται συγκεκριμένη λαβίδα για βραστά σπαράγγια και ξεχωριστά μαχαιροπίρουνα για τα τηγανητά; Κι όμως. Πολύ μακριά από τις χάρτινες συσκευασίες από delivery και τα πλαστικά πιάτα, μια άλλη διάσταση, σαφώς πιο αριστοκρατική, σε προσκαλεί να σκεφτείς ότι ένα μαχαιροπίρουνο, δεν είναι απλώς ένα χρηστικό αντικείμενο. Είναι πολλά παραπάνω. Και το αποδεικνύει με την ιστορία σχεδόν 180 ετών το ατελιέ Jarosinski & Vaugoin που ιδρύθηκε στη Βιέννη το 1847 και έως σήμερα, εξακολουθεί να φροντίζει με κάθε λεπτομέρεια τα γεύματα βασιλικών οικογενειών και ευγενών.
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