Έλεγχος ασφαλείας στα αεροδρόμια: Πού καταλήγουν τα αντικείμενα που δεν επιτρέπεται να περάσουν στην καμπίνα

Από υγρά και καλλυντικά μέχρι εργαλεία και αντικείμενα που μοιάζουν με όπλα, χιλιάδες αντικείμενα απομακρύνονται καθημερινά από χειραποσκευές. Άλλα απορρίπτονται, άλλα δωρίζονται ή ανακυκλώνονται, ενώ ορισμένα μετατρέπονται ακόμη και σε έργα τέχνης