Έλεγχος ασφαλείας στα αεροδρόμια: Πού καταλήγουν τα αντικείμενα που δεν επιτρέπεται να περάσουν στην καμπίνα
Έλεγχος ασφαλείας στα αεροδρόμια: Πού καταλήγουν τα αντικείμενα που δεν επιτρέπεται να περάσουν στην καμπίνα
Από υγρά και καλλυντικά μέχρι εργαλεία και αντικείμενα που μοιάζουν με όπλα, χιλιάδες αντικείμενα απομακρύνονται καθημερινά από χειραποσκευές. Άλλα απορρίπτονται, άλλα δωρίζονται ή ανακυκλώνονται, ενώ ορισμένα μετατρέπονται ακόμη και σε έργα τέχνης
Υπάρχει ένα γνώριμο σενάριο για εκατομμύρια ταξιδιώτες: η βαλίτσα περνά από τον έλεγχο ασφαλείας, όμως λίγο αργότερα ένας υπάλληλος ζητά να την ανοίξει. Ένα αντικείμενο που μέχρι εκείνη τη στιγμή θεωρούσαμε απολύτως ακίνδυνο βρίσκεται ξαφνικά στο επίκεντρο και ο επιβάτης καλείται να το αφαιρέσει από τη χειραποσκευή.
Μπορεί να είναι ένα ψαλιδάκι, ένα ξυραφάκι, ένα επιπλέον power bank, ένα μπουκάλι υγρού ή ακόμη και ένα εργαλείο. Η απορία που ακολουθεί είναι σχεδόν πάντα η ίδια: τι απογίνεται τελικά ό,τι δεν επιτρέπεται να περάσει από τον έλεγχο;
Η απάντηση δεν είναι ενιαία. Η τύχη κάθε αντικειμένου εξαρτάται από το είδος του, τον λόγο για τον οποίο δεν επιτρέπεται να περάσει από το σημείο ελέγχου και τις διαδικασίες που εφαρμόζει κάθε αεροδρόμιο.
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Μπορεί να είναι ένα ψαλιδάκι, ένα ξυραφάκι, ένα επιπλέον power bank, ένα μπουκάλι υγρού ή ακόμη και ένα εργαλείο. Η απορία που ακολουθεί είναι σχεδόν πάντα η ίδια: τι απογίνεται τελικά ό,τι δεν επιτρέπεται να περάσει από τον έλεγχο;
Η απάντηση δεν είναι ενιαία. Η τύχη κάθε αντικειμένου εξαρτάται από το είδος του, τον λόγο για τον οποίο δεν επιτρέπεται να περάσει από το σημείο ελέγχου και τις διαδικασίες που εφαρμόζει κάθε αεροδρόμιο.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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