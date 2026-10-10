Επενδύσεις: Γιατί funds και millionaires έρχονται τώρα στην Ελλάδα
Επενδύσεις: Γιατί funds και millionaires έρχονται τώρα στην Ελλάδα
Μετά τη Rokos Capital Management και Millennium, οκτώ διεθνή funds από Λονδίνο, Ελβετία, ΗΠΑ, Ντουμπάι και Αμπού Ντάμπι έρχονται στην Ελλάδα ως το 2028
Από την προσέλκυση εύπορων φορολογικών κατοίκων η Ελλάδα περνά στην εγκατάσταση διεθνών επενδυτικών οργανισμών. Η μεγάλη είδηση των ημερών δεν είναι ότι ο Κρις Ρόκος, ένας από τους ισχυρότερους διαχειριστές κεφαλαίων παγκοσμίως, επέλεξε την Ελλάδα ως φορολογική του κατοικία, αξιοποιώντας το ελληνικό καθεστώς Non Dom για τους επενδυτές υψηλής οικονομικής επιφάνειας. Το σημαντικό είναι ότι, μαζί με τον ιδρυτή της, η Rokos Capital Management σχεδιάζει να αποκτήσει παρουσία, γραφείο, εργαζομένους και επαγγελματικές υπηρεσίες στη χώρα μας.
Την πόρτα εισόδου για να έρθουν hedge funds στην Ελλάδα άνοιξε πρώτη, πάντως, από τα τέλη Σεπτεμβρίου η Millennium Capital Management, ένα από τα κορυφαία hedge funds στον κόσμο, το οποίο διαχειρίζεται επενδυτικά κεφάλαια 100 δισ. δολαρίων. Η εταιρεία ανακοίνωσε την απόφασή της να ανοίξει γραφείο στην Αθήνα μετά τις επαφές της διοίκησής της με τον πρωθυπουργό και το οικονομικό επιτελείο.
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Την πόρτα εισόδου για να έρθουν hedge funds στην Ελλάδα άνοιξε πρώτη, πάντως, από τα τέλη Σεπτεμβρίου η Millennium Capital Management, ένα από τα κορυφαία hedge funds στον κόσμο, το οποίο διαχειρίζεται επενδυτικά κεφάλαια 100 δισ. δολαρίων. Η εταιρεία ανακοίνωσε την απόφασή της να ανοίξει γραφείο στην Αθήνα μετά τις επαφές της διοίκησής της με τον πρωθυπουργό και το οικονομικό επιτελείο.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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