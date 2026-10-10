Καλωσορίσατε στο αρχοντικό της οικογένειας Βαφειά στη Χίο
Καλωσορίσατε στο αρχοντικό της οικογένειας Βαφειά στη Χίο
Το iconic σπίτι των εφοπλιστών μας ανοίγει για πρώτη φορά τις πόρτες του – Το Castelli είναι από τα ωραιότερα σπίτια του νησιού της μαστίχας
Το iconic σπίτι των εφοπλιστών μας ανοίγει για πρώτη φορά τις πόρτες του – Το Castelli είναι από τα ωραιότερα σπίτια του νησιού της Μαστίχας.
Μέσα σε ένα κτήμα 11 στρεμμάτων πλημμυρισμένο από λεμονιές, νεραντζιές και μανταρινιές ξεπροβάλει ένα από τα ομορφότερα αλλά και ιστορικά σπίτια της Χίου. Ένα Πύργο του 14 ου αιώνα, το νησιώτικο αρχοντικό της Νινέττας και του Νίκου Βαφειά.
Ο Πύργος Castelli στον κάμπο της Χίου
Ευωδιές, απεραντοσύνη και αγάπη στην ιστορία του τόπου. Ο κάμπος είναι ένας αληθινός παράδεισος και ο Πύργος Castelli, ένα από τα στολίδια του.
Η Νινέττα Βαφειά διηγείται πως συνδέθηκε με τον εξαιρετικό αυτό Πύργο. «Ένα καλοκαιρινό απόγευμα του 2008, περπατώντας στον κάμπο, πρωτοείδα το Castelli και το ερωτεύτηκα! Πάνω στο ποτάμι Κοκάλα, δίπλα στο γεφύρι της «Μαξιμίνας», με υπέροχη λαξευτή τοιχοποιία από θυμιανούσικη πέτρα. Βαθυκόκκινος πωρόλιθος από τα Θυμιανά. Τα δωμάτια δεν είχαν ταβάνι. Μόνο πέτρινο «γέρμα δηλ. σκαφοειδή θόλο. Τα υπέροχα παράθυρα, με θέα το ποτάμι, σχημάτιζαν «καθιστικά» όπου κάθονταν οι γυναίκες κεντώντας , περιμένοντας τους άντρες τους να γυρίσουν. Τα καθιστικά ονομάζονταν «Κουτσομπόλες» επειδή εκεί πέρναγαν την μέρα τους οι γυναίκες του σπιτιού».
Η ιστορία με τα τρία οικόσημα
Ο Πύργος συνέδεσε το όνομά του με τον Castelli, του Γενοβέζου κυβερνήτη της Χίου. Από τον 15 αιώνα που κατασκευάστηκε μέχρι σήμερα από τους χώρους του έχουν περάσει σημαντικά ονόματα του πνευματικού και επιχειρηματικού κόσμου γι’ αυτό και δεν διαθέτει τυχαία τρία οικόσημα.
Όταν πέρασε στα χέρια της εφοπλιστικής οικογένειας Βαφειά και διασώθηκε, αναπαλαιώθηκε σύμφωνα με τους αρχιτεκτονικούς κανόνες της εποχής όπου χτίστηκε. Οι Αρχιτέκτονες Θανάσης και Χρήστος Ηλιόπουλος έδωσαν και πάλι ζωή στο κτίσμα καθότι εξειδικεύονται στις αναπαλαιώσεις Βυζαντινών κτιρίων σε συνεργασία με την Χιώτισσα συνάδελφό τους Τερέζα Γαλατούλα που επιμελήθηκε τους εσωτερικούς χώρους.
Σεβασμός της παράδοση
«Το Castelli δεν έχει καθόλου την μορφή ενός σύγχρονου κτιρίου όπου σοβατίζεται και μετά ζωγραφίζεται για να μοιάξει σε παλιό αρχοντικό. Εμείς την ίδια πέτρα που γκρεμίζαμε για να ενισχύσουμε τις στηρίξεις, αυτήν χρησιμοποιήσαμε και πάλι. Θυμάμαι ότι όταν πρωτοεπισκεφθήκαμε το σπίτι, εκπλαγήκαμε όταν είδαμε μια συκιά μέσα στο σαλόνι. Ξηλώσαμε προσεκτικά το πάτωμα για να την βγάλουμε και με τις πετρούλες που αφαιρέσαμε προσεκτικά και συμπλήρωμα από Θυμιανή πέτρα, φτιάξαμε το νέο. Στο σπίτι αυτό δεν υπάρχει πουθενά τσιμέντο ή σοβάς. Ολες οι στηρίξεις εντάσσονται στους αρχιτεκτονικούς κανόνες της εποχής που πρωτοφτιάχτηκε» αναφέρει η Νινέττα Βαφειά.
Υπάρχει το κεντρικό κτίριο που δεσπόζει στο κτήμα και δύο άνετοι ανεξάρτητοι ξενώνες διάσπαρτοι στο κτήμα για φιλοξενία φίλων. Μέσα από έξυπνη εύρεση χώρων εξασφαλίστηκαν απαραίτητα δωμάτια, όπως για παράδειγμα μια αποθήκη σιτηρών που μετατράπηκε σε μπάνιο.
Η μεγαλοπρέπεια του σαλονιού δεν συναντάται εύκολα αλλού. Κυμάτια, τοξύλια και ρόδακες, λαξεμένα όμορφα. Από τα παράθυρα ευωδιάζει το λεμονοδάσος των εσπειροειδών, και από την βεράντα διακρίνεις την Τουρκική παραλία και την θάλασσα. Στον εξωτερικό χώρο δεσπόζει το ξύλινο μάγγανο, το οποίο γυρίζοντας αργά, κυκλικά, έχυνε κατά το παρελθόν το νερό στη στέρνα που πότιζε το κτήμα.
Μέσα σε ένα κτήμα 11 στρεμμάτων πλημμυρισμένο από λεμονιές, νεραντζιές και μανταρινιές ξεπροβάλει ένα από τα ομορφότερα αλλά και ιστορικά σπίτια της Χίου. Ένα Πύργο του 14 ου αιώνα, το νησιώτικο αρχοντικό της Νινέττας και του Νίκου Βαφειά.
Ο Πύργος Castelli στον κάμπο της Χίου
Ευωδιές, απεραντοσύνη και αγάπη στην ιστορία του τόπου. Ο κάμπος είναι ένας αληθινός παράδεισος και ο Πύργος Castelli, ένα από τα στολίδια του.
Η Νινέττα Βαφειά διηγείται πως συνδέθηκε με τον εξαιρετικό αυτό Πύργο. «Ένα καλοκαιρινό απόγευμα του 2008, περπατώντας στον κάμπο, πρωτοείδα το Castelli και το ερωτεύτηκα! Πάνω στο ποτάμι Κοκάλα, δίπλα στο γεφύρι της «Μαξιμίνας», με υπέροχη λαξευτή τοιχοποιία από θυμιανούσικη πέτρα. Βαθυκόκκινος πωρόλιθος από τα Θυμιανά. Τα δωμάτια δεν είχαν ταβάνι. Μόνο πέτρινο «γέρμα δηλ. σκαφοειδή θόλο. Τα υπέροχα παράθυρα, με θέα το ποτάμι, σχημάτιζαν «καθιστικά» όπου κάθονταν οι γυναίκες κεντώντας , περιμένοντας τους άντρες τους να γυρίσουν. Τα καθιστικά ονομάζονταν «Κουτσομπόλες» επειδή εκεί πέρναγαν την μέρα τους οι γυναίκες του σπιτιού».
Η ιστορία με τα τρία οικόσημα
Ο Πύργος συνέδεσε το όνομά του με τον Castelli, του Γενοβέζου κυβερνήτη της Χίου. Από τον 15 αιώνα που κατασκευάστηκε μέχρι σήμερα από τους χώρους του έχουν περάσει σημαντικά ονόματα του πνευματικού και επιχειρηματικού κόσμου γι’ αυτό και δεν διαθέτει τυχαία τρία οικόσημα.
Όταν πέρασε στα χέρια της εφοπλιστικής οικογένειας Βαφειά και διασώθηκε, αναπαλαιώθηκε σύμφωνα με τους αρχιτεκτονικούς κανόνες της εποχής όπου χτίστηκε. Οι Αρχιτέκτονες Θανάσης και Χρήστος Ηλιόπουλος έδωσαν και πάλι ζωή στο κτίσμα καθότι εξειδικεύονται στις αναπαλαιώσεις Βυζαντινών κτιρίων σε συνεργασία με την Χιώτισσα συνάδελφό τους Τερέζα Γαλατούλα που επιμελήθηκε τους εσωτερικούς χώρους.
Σεβασμός της παράδοση
«Το Castelli δεν έχει καθόλου την μορφή ενός σύγχρονου κτιρίου όπου σοβατίζεται και μετά ζωγραφίζεται για να μοιάξει σε παλιό αρχοντικό. Εμείς την ίδια πέτρα που γκρεμίζαμε για να ενισχύσουμε τις στηρίξεις, αυτήν χρησιμοποιήσαμε και πάλι. Θυμάμαι ότι όταν πρωτοεπισκεφθήκαμε το σπίτι, εκπλαγήκαμε όταν είδαμε μια συκιά μέσα στο σαλόνι. Ξηλώσαμε προσεκτικά το πάτωμα για να την βγάλουμε και με τις πετρούλες που αφαιρέσαμε προσεκτικά και συμπλήρωμα από Θυμιανή πέτρα, φτιάξαμε το νέο. Στο σπίτι αυτό δεν υπάρχει πουθενά τσιμέντο ή σοβάς. Ολες οι στηρίξεις εντάσσονται στους αρχιτεκτονικούς κανόνες της εποχής που πρωτοφτιάχτηκε» αναφέρει η Νινέττα Βαφειά.
Υπάρχει το κεντρικό κτίριο που δεσπόζει στο κτήμα και δύο άνετοι ανεξάρτητοι ξενώνες διάσπαρτοι στο κτήμα για φιλοξενία φίλων. Μέσα από έξυπνη εύρεση χώρων εξασφαλίστηκαν απαραίτητα δωμάτια, όπως για παράδειγμα μια αποθήκη σιτηρών που μετατράπηκε σε μπάνιο.
Η μεγαλοπρέπεια του σαλονιού δεν συναντάται εύκολα αλλού. Κυμάτια, τοξύλια και ρόδακες, λαξεμένα όμορφα. Από τα παράθυρα ευωδιάζει το λεμονοδάσος των εσπειροειδών, και από την βεράντα διακρίνεις την Τουρκική παραλία και την θάλασσα. Στον εξωτερικό χώρο δεσπόζει το ξύλινο μάγγανο, το οποίο γυρίζοντας αργά, κυκλικά, έχυνε κατά το παρελθόν το νερό στη στέρνα που πότιζε το κτήμα.
Με την αύρα Βενετσιάνικης Αρχιτεκτονικής
Την επιβλητικότητα του χώρου την αντιλαμβάνεσαι αμέσως. Υπάρχει έντονη ιστορικότητα, αγάπη στην παράδοση αλλά και κοσμοπολιτισμός. Ο χώρος σε καλωσορίζει.
Οι μάντρες ψηλές, με ελάχιστα ανοίγματα με έντονο φρουριακό χαρακτήρα, θυμίζουν προάστια της Γένοβας και της Μασσαλίας.
Δυο μεγάλες καταστροφές, η σφαγή του 1822 και ο σεισμός του 1881, σημάδεψαν την ιστορία του νησιού, αλλά οι Χιώτες κατάφεραν να τα ξεπεράσουν όλα με στήριγμα την μαστίχα και την ναυτιλία. Μεγάλες χιώτικες οικογένειες όπως οι Μαυροκορδάτοι, οι Αργέντηδες, Ράλληδες, Νεγρεπόντηδες, Ροδοκανάκηδες, Σκυλίτσηδες, Αγέλαστοι κλ. έζησαν στον Κάμπο και οι επαύλεις τους ακόμα κοσμούν το νησί.
Και η αφήγηση συνεχίζεται «Η οικογένεια του συζύγου μου κατάγεται από τον Άγιο Γεώργιο Συκούση. Έναν Γενουάτικο οικισμό, στον λόφο πάνω από τον Κάμπο. Φημίζεται για την παραγωγή σούμας, είδος τσικουδιάς από σύκα. Ο Άγιος Γεώργιος είναι ο πιο σπουδαίος Βυζαντινός ναός μετά την μονή της Χίου. Με την βοήθεια της Αρχαιολογικής υπηρεσίας Χίου αναστυλώσαμε το Castelli και πλέον χαιρόμαστε το σπίτι αυτό όλο τον χρόνο. Εξάλλου ο γιός μου ο Χάρης μαζί με την σύζυγό του Εμιλυ και τα δυό τους παιδιά περνούν έναν ολόκληρο μήνα του καλοκαιριού στον συγκεκριμένο Πύργο. Εχουμε την αίσθηση ότι το Castelli δεν ανήκει μόνο σε εμάς αλλά σε όλο το νησί» παραδέχεται.
«Κάθε τέλος του καλοκαιριού ανοίγουμε τις πόρτες του για το Φεστιβάλ της Χίου. Μαζί με την Περιφέρεια καλούμε όλους τους γείτονες και τους επισκέπτες να απολαύσουν υπέροχες βραδιές με το άρωμα των εσπεριδοειδών, τον ήχο του τζίτζικα, και το ολόγεμο φεγγάρι. Μέσα από ενδιαφέρουσες διαλέξεις, βραδιές όπερας ή ελαφράς μουσικής και συναντήσεις ντόπιων και ξένων στον κήπο, ζωντανεύουν για λίγο την ονειρεμένη ατμόσφαιρα του Γενουάτικου αρχοντικού.
Η Νινέττα Βαφειά δεν κρύβει τον ενθουσιασμό της «Ο ερωτάς μου για την Χίο συνεχίζεται και αναζωπυρώνεται, όσο βλέπω χαλάσματα και ερείπια υπέροχων κτισμάτων να χάνονται και να χορταριάζουν.
Φαντάζομαι τι πανέμορφα θα ήταν το 1600μ.χ. και γιατί όχι και τώρα. Μπορούμε όλοι να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε, όσο μπορεί ο καθένας, να προσφέρουμε χαρά και όνειρα στο μοναδικό αυτό νησί. Ας συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε τα «ξυνά» μας: Τα πιο εύγεστα μανταρίνια του κόσμου».
Η χαρά των φίλων της οικογένειας Βαφειά είναι απερίγραπτη όταν γίνεται διανομή Χιώτικων πορτοκαλιών από το Castelli ή όταν η Νινέττα διανέμει μαρμελάδες και γλυκά του κουταλιού από τα μυρωδάτα μανταρίνια του κήπους της σε φίλους.
Πηγή: www.newmoney.gr
Την επιβλητικότητα του χώρου την αντιλαμβάνεσαι αμέσως. Υπάρχει έντονη ιστορικότητα, αγάπη στην παράδοση αλλά και κοσμοπολιτισμός. Ο χώρος σε καλωσορίζει.
Οι μάντρες ψηλές, με ελάχιστα ανοίγματα με έντονο φρουριακό χαρακτήρα, θυμίζουν προάστια της Γένοβας και της Μασσαλίας.
Δυο μεγάλες καταστροφές, η σφαγή του 1822 και ο σεισμός του 1881, σημάδεψαν την ιστορία του νησιού, αλλά οι Χιώτες κατάφεραν να τα ξεπεράσουν όλα με στήριγμα την μαστίχα και την ναυτιλία. Μεγάλες χιώτικες οικογένειες όπως οι Μαυροκορδάτοι, οι Αργέντηδες, Ράλληδες, Νεγρεπόντηδες, Ροδοκανάκηδες, Σκυλίτσηδες, Αγέλαστοι κλ. έζησαν στον Κάμπο και οι επαύλεις τους ακόμα κοσμούν το νησί.
Και η αφήγηση συνεχίζεται «Η οικογένεια του συζύγου μου κατάγεται από τον Άγιο Γεώργιο Συκούση. Έναν Γενουάτικο οικισμό, στον λόφο πάνω από τον Κάμπο. Φημίζεται για την παραγωγή σούμας, είδος τσικουδιάς από σύκα. Ο Άγιος Γεώργιος είναι ο πιο σπουδαίος Βυζαντινός ναός μετά την μονή της Χίου. Με την βοήθεια της Αρχαιολογικής υπηρεσίας Χίου αναστυλώσαμε το Castelli και πλέον χαιρόμαστε το σπίτι αυτό όλο τον χρόνο. Εξάλλου ο γιός μου ο Χάρης μαζί με την σύζυγό του Εμιλυ και τα δυό τους παιδιά περνούν έναν ολόκληρο μήνα του καλοκαιριού στον συγκεκριμένο Πύργο. Εχουμε την αίσθηση ότι το Castelli δεν ανήκει μόνο σε εμάς αλλά σε όλο το νησί» παραδέχεται.
«Κάθε τέλος του καλοκαιριού ανοίγουμε τις πόρτες του για το Φεστιβάλ της Χίου. Μαζί με την Περιφέρεια καλούμε όλους τους γείτονες και τους επισκέπτες να απολαύσουν υπέροχες βραδιές με το άρωμα των εσπεριδοειδών, τον ήχο του τζίτζικα, και το ολόγεμο φεγγάρι. Μέσα από ενδιαφέρουσες διαλέξεις, βραδιές όπερας ή ελαφράς μουσικής και συναντήσεις ντόπιων και ξένων στον κήπο, ζωντανεύουν για λίγο την ονειρεμένη ατμόσφαιρα του Γενουάτικου αρχοντικού.
Η Νινέττα Βαφειά δεν κρύβει τον ενθουσιασμό της «Ο ερωτάς μου για την Χίο συνεχίζεται και αναζωπυρώνεται, όσο βλέπω χαλάσματα και ερείπια υπέροχων κτισμάτων να χάνονται και να χορταριάζουν.
Φαντάζομαι τι πανέμορφα θα ήταν το 1600μ.χ. και γιατί όχι και τώρα. Μπορούμε όλοι να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε, όσο μπορεί ο καθένας, να προσφέρουμε χαρά και όνειρα στο μοναδικό αυτό νησί. Ας συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε τα «ξυνά» μας: Τα πιο εύγεστα μανταρίνια του κόσμου».
Η χαρά των φίλων της οικογένειας Βαφειά είναι απερίγραπτη όταν γίνεται διανομή Χιώτικων πορτοκαλιών από το Castelli ή όταν η Νινέττα διανέμει μαρμελάδες και γλυκά του κουταλιού από τα μυρωδάτα μανταρίνια του κήπους της σε φίλους.
Πηγή: www.newmoney.gr
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