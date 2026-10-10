Καλωσορίσατε στο αρχοντικό της οικογένειας Βαφειά στη Χίο

Κλείσιμο

Το iconic σπίτι των εφοπλιστών μας ανοίγει για πρώτη φορά τις πόρτες του – Το Castelli είναι από τα ωραιότερα σπίτια του νησιού της Μαστίχας.Μέσα σε ένα κτήμα 11 στρεμμάτων πλημμυρισμένο από λεμονιές, νεραντζιές και μανταρινιές ξεπροβάλει ένα από τα ομορφότερα αλλά και ιστορικά σπίτια της Χίου. Ένα Πύργο του 14 ου αιώνα, το νησιώτικο αρχοντικό της Νινέττας και του Νίκου Βαφειά.Ο Πύργος Castelli στον κάμπο της ΧίουΕυωδιές, απεραντοσύνη και αγάπη στην ιστορία του τόπου. Ο κάμπος είναι ένας αληθινός παράδεισος και ο Πύργος Castelli, ένα από τα στολίδια του.Η Νινέττα Βαφειά διηγείται πως συνδέθηκε με τον εξαιρετικό αυτό Πύργο. «Ένα καλοκαιρινό απόγευμα του 2008, περπατώντας στον κάμπο, πρωτοείδα το Castelli και το ερωτεύτηκα! Πάνω στο ποτάμι Κοκάλα, δίπλα στο γεφύρι της «Μαξιμίνας», με υπέροχη λαξευτή τοιχοποιία από θυμιανούσικη πέτρα. Βαθυκόκκινος πωρόλιθος από τα Θυμιανά. Τα δωμάτια δεν είχαν ταβάνι. Μόνο πέτρινο «γέρμα δηλ. σκαφοειδή θόλο. Τα υπέροχα παράθυρα, με θέα το ποτάμι, σχημάτιζαν «καθιστικά» όπου κάθονταν οι γυναίκες κεντώντας , περιμένοντας τους άντρες τους να γυρίσουν. Τα καθιστικά ονομάζονταν «Κουτσομπόλες» επειδή εκεί πέρναγαν την μέρα τους οι γυναίκες του σπιτιού».Η ιστορία με τα τρία οικόσημαΟ Πύργος συνέδεσε το όνομά του με τον Castelli, του Γενοβέζου κυβερνήτη της Χίου. Από τον 15 αιώνα που κατασκευάστηκε μέχρι σήμερα από τους χώρους του έχουν περάσει σημαντικά ονόματα του πνευματικού και επιχειρηματικού κόσμου γι’ αυτό και δεν διαθέτει τυχαία τρία οικόσημα.Όταν πέρασε στα χέρια της εφοπλιστικής οικογένειας Βαφειά και διασώθηκε, αναπαλαιώθηκε σύμφωνα με τους αρχιτεκτονικούς κανόνες της εποχής όπου χτίστηκε. Οι Αρχιτέκτονες Θανάσης και Χρήστος Ηλιόπουλος έδωσαν και πάλι ζωή στο κτίσμα καθότι εξειδικεύονται στις αναπαλαιώσεις Βυζαντινών κτιρίων σε συνεργασία με την Χιώτισσα συνάδελφό τους Τερέζα Γαλατούλα που επιμελήθηκε τους εσωτερικούς χώρους.Σεβασμός της παράδοση«Το Castelli δεν έχει καθόλου την μορφή ενός σύγχρονου κτιρίου όπου σοβατίζεται και μετά ζωγραφίζεται για να μοιάξει σε παλιό αρχοντικό. Εμείς την ίδια πέτρα που γκρεμίζαμε για να ενισχύσουμε τις στηρίξεις, αυτήν χρησιμοποιήσαμε και πάλι. Θυμάμαι ότι όταν πρωτοεπισκεφθήκαμε το σπίτι, εκπλαγήκαμε όταν είδαμε μια συκιά μέσα στο σαλόνι. Ξηλώσαμε προσεκτικά το πάτωμα για να την βγάλουμε και με τις πετρούλες που αφαιρέσαμε προσεκτικά και συμπλήρωμα από Θυμιανή πέτρα, φτιάξαμε το νέο. Στο σπίτι αυτό δεν υπάρχει πουθενά τσιμέντο ή σοβάς. Ολες οι στηρίξεις εντάσσονται στους αρχιτεκτονικούς κανόνες της εποχής που πρωτοφτιάχτηκε» αναφέρει η Νινέττα Βαφειά.Υπάρχει το κεντρικό κτίριο που δεσπόζει στο κτήμα και δύο άνετοι ανεξάρτητοι ξενώνες διάσπαρτοι στο κτήμα για φιλοξενία φίλων. Μέσα από έξυπνη εύρεση χώρων εξασφαλίστηκαν απαραίτητα δωμάτια, όπως για παράδειγμα μια αποθήκη σιτηρών που μετατράπηκε σε μπάνιο.Η μεγαλοπρέπεια του σαλονιού δεν συναντάται εύκολα αλλού. Κυμάτια, τοξύλια και ρόδακες, λαξεμένα όμορφα. Από τα παράθυρα ευωδιάζει το λεμονοδάσος των εσπειροειδών, και από την βεράντα διακρίνεις την Τουρκική παραλία και την θάλασσα. Στον εξωτερικό χώρο δεσπόζει το ξύλινο μάγγανο, το οποίο γυρίζοντας αργά, κυκλικά, έχυνε κατά το παρελθόν το νερό στη στέρνα που πότιζε το κτήμα.