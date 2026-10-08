Πετρέλαιο: Μισθοί $100.000 με $50.000 μπόνους για τους καπετάνιους που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ

Υπό κανονικές συνθήκες, οι καπετάνιοι των δεξαμενόπλοιων κερδίζουν περίπου 15.000 δολάρια το μήνα, ενώ οι απλοί ναυτικοί μπορούν να κερδίζουν μόλις 1.500 δολάρια