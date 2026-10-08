Πετρέλαιο: Μισθοί $100.000 με $50.000 μπόνους για τους καπετάνιους που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ
Πετρέλαιο: Μισθοί $100.000 με $50.000 μπόνους για τους καπετάνιους που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ
Υπό κανονικές συνθήκες, οι καπετάνιοι των δεξαμενόπλοιων κερδίζουν περίπου 15.000 δολάρια το μήνα, ενώ οι απλοί ναυτικοί μπορούν να κερδίζουν μόλις 1.500 δολάρια
Στους καπετάνιους πετρελαιοφόρων που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ προσφέρονται έως και 100.000 δολάρια το μήνα, μαζί με μπόνους 50.000 δολαρίων για κάθε διέλευση, καθώς οι πλοιοκτήτες αγωνίζονται να διατηρήσουν τη ροή των πλοίων μέσω ενός από τα πιο επικίνδυνα ενεργειακά στενά του κόσμου.
Αυτά τα εξαιρετικά πακέτα αμοιβών προσφέρονται καθώς το Ιράν εντείνει τις επιθέσεις κατά της ναυτιλίας και οι παραγωγοί πετρελαίου του Κόλπου προσπαθούν να διατηρήσουν τη ροή του αργού πετρελαίου, όπως ανέφεραν οι Financial Times.
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Αυτά τα εξαιρετικά πακέτα αμοιβών προσφέρονται καθώς το Ιράν εντείνει τις επιθέσεις κατά της ναυτιλίας και οι παραγωγοί πετρελαίου του Κόλπου προσπαθούν να διατηρήσουν τη ροή του αργού πετρελαίου, όπως ανέφεραν οι Financial Times.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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