Κέρκυρα: Από την εγκατάλειψη, σε boutique ξενοδοχείο πολυτελείας στην «καρδιά» της παλιάς πόλης
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Κέρκυρα: Από την εγκατάλειψη, σε boutique ξενοδοχείο πολυτελείας στην «καρδιά» της παλιάς πόλης

Το εμβληματικό κτίριο Ασάνη με εκτεταμένες φθορές και πλήρως εγκαταλελειμμένο την τελευταία 15ετία πρόκειται να μετατραπεί σε πολυτελή τουριστικό προορισμό

Κέρκυρα: Από την εγκατάλειψη, σε boutique ξενοδοχείο πολυτελείας στην «καρδιά» της παλιάς πόλης
Το δρόμο για τη μετατροπή του σε boutique μονάδα φιλοξενίας παίρνει ένα από τα πιο γνωστά κτίρια στην κεντρική πλατεία Δημαρχείου, στην «καρδιά» της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας.

Το εμβληματικό κτίριο Ασάνη πρόκειται να αποκατασταθεί πλήρως και να αποκτήσει δεύτερη ζωή σε συνέχεια και της χθεσινής εξέλιξης με την υπογραφή της εκμίσθωσης του ακινήτου από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου στην εταιρεία «KONTOS CONCREATE A.T.E.», με επικεφαλής τον κ. Πάνο Κοντό.

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