Ο λάβρος (και πολύχρωμος) ναυαρχούκος, το ψάρεμα στου Στέφανου τη βάρκα, οι γείτονες του Σαρακήνικου, οι βόμβες στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

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«Μην έχεις αμφιβολία, για εμάς η σχέση έχει βάθος και έχει προφανώς σημασία ότι έρχεται στην Αθήνα και δεν πηγαίνει αντιστοίχως και στην Άγκυρα», μου είπε, βάζοντάς μου και μια ακόμη διάσταση: «ο Ρούμπιο που έχει ισχυρή σχέση με το εβραϊκό λόμπι και μαζί με τον Μενέντεζ είχαν φέρει στη Γερουσία το EastMed Act πριν από κάποια χρόνια, έχει ισχυρές προεδρικές φιλοδοξίες. Θέλει, κοινώς, να πάρει το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για το 2028, όπως προφανώς και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς. Εμείς όμως, όπως και οι περισσότεροι Ευρωπαίοι, δεν έχουμε σχέση με τον Βανς, ο οποίος απεχθάνεται την Ε.Ε. με τη σημερινή της μορφή και το έχει καταστήσει εξ αρχής πολύ σαφές». Αντιθέτως, με τον Ρούμπιο υπάρχει σχέση, ο Γεραπετρίτης τον έχει δει αρκετές φορές και προφανώς αντιλαμβανόμαστε τη σχέση αυτή με το βάθος που μπορεί να έχει στο μέλλον η ανάδειξη του κ. Ρούμπιο σε άλλο πόστο. Τα σενάρια για την Πνύκα μέχρι αργά χθες το βράδυ δεν είχε οριστικοποιηθεί, αλλά ο Ρούμπιο ήθελε να κάνει και ένα δημόσιο event, με το οποίος θα απευθυνθεί στους πολίτες, πέρα από τις δηλώσεις που θα κάνει στο ΥΠΕΞ μετά τη συνάντηση με τον Γεραπετρίτη και πριν την έναρξη της ολομέλειας του Στρατηγικού Διαλόγου. Μου λένε ότι είχε «λοκάρει» τον χώρο της Πνύκας, εκεί όπου πρόσφατα συνομίλησαν ο Μητσοτάκης με τον Μακρόν, επενδύοντας προφανώς στην εικόνα της Αρχαίας Ελλάδας που θα μπορεί να τον συνοδεύει σε όλη τη διάρκεια και της προσωπικής προεκλογικής του εκστρατείας. Δεν έχει κλείσει ακόμα οριστικά, λόγω στενότητας προγράμματος, αλλά σίγουρα έχει συζητηθεί.Η ενίσχυση για τους ψαράδες και τα διλήμματα-Ο Κ.Μ χθες από το Μαξίμου προανήγγειλε μια ενίσχυση για τους επαγγελματίες αλιείς, που εδώ και μέρες έχουν ξεκινήσει διαμαρτυρίες και μάλιστα χθες έφτασαν δια θαλάσσης και μέχρι το υπουργείο Ναυτιλίας, το οποίο βέβαια δεν έχει καμία αρμοδιότητα να τους δώσει λεφτά. Επειδή όμως οι συγκεντρώσεις τους τείνουν να γίνουν αφορμή για σόου για κάθε αντιπολιτευόμενο, η κυβέρνηση ψάχνει να τους δώσει για το αναντίρρητα υψηλό κόστος καυσίμων και κάτι παραπάνω από τη γενική επιδότηση στο diesel κίνησης, με την επισήμανση ότι, όπως και οι αγρότες, πήραν έκπτωση στο αγροτικό πετρέλαιο από τον Απρίλιο και μάλιστα αφορολόγητη για κάποιους μήνες. Στο οικονομικό επιτελείο ο Θάνος Πετραλιάς θα βρει τα λεφτά που δεν είναι πολλά, ενώ και ο Μαργαρίτης Σχοινάς θα βρει κάποιους πόρους από το πρόγραμμα της αλιείας για άλλες παροχές. Πάντως, υπάρχει και μια γραμμή εντός κυβέρνησης που λέει ότι δεν μπορούμε να τα δίνουμε όλα σε όλους, αφενός γιατί έρχεται δύσκολος χειμώνας, αφετέρου γιατί σε προεκλογική χρονιά θα ανοίξει η όρεξη σε πολλούς, εκτιμώντας ότι μπορούν να εκβιάσουν την κυβέρνηση.Η διακριτική επίσκεψη του Προέδρου-Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τις κάμερες που τον συνόδευαν, ο ΠτΔ Κώστας Τασούλας επισκέφθηκε την Κυριακή το σπίτι της οικογένειας Πέτρου στα Ιωάννινα, όπου έμεινε για πάνω από μια ώρα. Συζήτησε και πρόσφερε λόγια στήριξης στους γονείς και στην αδελφή του αδικοχαμένου πιλότου Δημήτρη Πέτρου που έχασε τη ζωή του όταν συνετρίβη αεροσκάφος F-4E Phantom II στις 5 Σεπτεμβρίου στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων της Athens Flying Week 2026. Επίσης, χθες στην Κάρπαθο, ο Κ. Τασούλας κατέθεσε στεφάνι στην προτομή του αδικοχαμένου σμηναγού Κώστα Ηλιάκη.Λάβρος ο ναυαρχούκος…-Φωτιά και λάβρα ήταν οι δηλώσεις του ναυαρχούκου Αποστολάκη εναντίον του Τσίπρα, μετά από το καλωσόρισμα από τον Νίκο Α. στο ΠΑΣΟΚ. Με το καλημέρα ο ναύαρχος… απελευθέρωσε την τορπίλη προς τον πρώην πρωθυπουργό, χωρίς να τον κατονομάζει βέβαια, αλλά μέσα και έξω από την αίθουσα της συνάντησης, όλοι το ίδιο πράγμα καταλάβαμε με το… πολεμικό του σάλπισμα «αρνούμαι τα επιτακτικά κελεύσματα» και άλλα γραφικά του αγαπημένου μας Αλέξη. Το σάλπισμα, ως τακτικό μέσο συνεννόησης έστω και με σπόντες, αφορούσε στον Τσίπρα και την προϋπόθεση παράδοσης της βουλευτικής έδρας για όποιον/α επιθυμεί να μπει στην ΕΛΑΣ. Ο Αποστολάκης «πλήρωμα» ψηφοφόρων δεν έχει, βουλευτής Επικρατείας είναι και την έδρα του, για όσους δεν κατάλαβαν, δεν την παραδίδει. Το ΠΑΣΟΚ δεν έθεσε το σχετικό όρο κι ούτε έσπευσε να κλείσει από τώρα το ανοικτό θέμα με τον Αποστολάκη για το πού θα είναι υποψήφιος. Του λένε να κατέβει στην Α’ Πειραιά αλλά το ΠΑΣΟΚ έχει να δει έδρα στο λιμάνι από τα… ωραία χρόνια, προ κρίσης. Τους λέει- σύμφωνα με κάποιους συντοπίτες του ναυάρχου στην Κρήτη- να κατέβει στα Χανιά, αλλά εκεί θα κάνει πρεμιέρα ο γνωστός ηθοποιός (ο παπάς του Σασμού) και κολλητός του Ανδρουλάκη, Μιχάλης Αεράκης. Και Αποστολάκης και Αεράκης στο ίδιο ψηφοδέλτιο μπορεί να φέρει ψήφους, αλλά μία έδρα θα βγάλει (αν βγάλει αυτή τη φορά) το ΠΑΣΟΚ.Ψαρεύουν από Κασσελάκη-Το ωραίο είναι ότι ο Αποστολάκης που πάει, κατά δήλωσή του… κόντρα στα κύματα (κλαίω) δεν χαμπαριάζει από την εναλλαγή του πολιτικού τοπίου. Έγινε υπουργός Άμυνας του Τσίπρα, παραλίγο να ορκιστεί και υπουργός του Μητσοτάκη, πέρασε στο κόμμα Κασσελάκη αρχικά ως καπετάνιος του φουσκωτού στις περιοδείες ανά το Αιγαίο, αποχώρησε διακριτικά στη συνέχεια, έκοψε κίνηση την περίοδο της «Ιθάκης» αλλά οι όποιες κρούσεις (μέσω τρίτων) για την ένταξή του στην ΕΛΑΣ ουδέποτε κατέληξαν σε ένα τετ α τετ με τον πρώην πρωθυπουργό. Δεν ξέρω αν ήταν… νομοτελειακή η προσχώρηση του Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ, αυτό που ξέρω είναι ότι το ΠΑΣΟΚ ψαρεύει τελευταία από το κόμμα Κασσελάκη. Ο Μιχάλης Χουρδάκης που προχώρησε πρόσφατα στο ΠΑΣΟΚ διετέλεσε στέλεχος του επιτελείου Κασσελάκη, η νεαρή βουλευτής Μυρτώ Κοροβέση ήταν μέχρι το καλοκαίρι αντιπρόεδρος του Κασσελάκη και σε λίγες μέρες μπορεί να ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ και να κατέβει στην Ανατολική Αττική, ενώ αντιπρόεδρος του Στέφανου ήταν και η Θεοδώρα Τζάκρη, για την «επιστροφή» της οποίας πάντως στα πράσινα πάτρια δεν υπάρχουν νεότερα. Μόνο η Νίνα Κασιμάτη έμεινε εκτός του στενού κύκλου του Κασσελάκη κι έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ -το καλοκαίρι- όταν τη διέγραψε η Ρένα Δούρου. Η Κασιμάτη πάει ξανά (κι επισήμως) στο ΠΑΣΟΚ μέσα στις επόμενες μέρες, με αρκετούς Πασόκους να κάνουν ότι δεν θυμούνται τι έχει γράψει στο παρελθόν εναντίον του ΓΑΠ. Γιατί η Τζάκρη, ροδοπέταλα πέταγε;Μήλος-White Coast-Πληροφορούμαι ότι εντός των επόμενων ημερών η Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα ολοκληρώσει τον έλεγχο για τις άδειες που δόθηκαν -και πώς- από τον Δήμο Μήλου και την τοπική πολεοδομία (ή οποία άλλη υπηρεσία) για το περίφημο ξενοδοχείο White Coast στον Μύτακα της Μήλου, σε απόσταση μόλις 1,9 χλμ. από το Σαρακήνικο. Το ξενοδοχειάκι των 11 κτιρίων, 127 πισινών και μερικών χιλιάδων τετραγωνικών μερικά μέτρα μακριά από το νερό. Δεν ξέρω αν αφορά μόνο το White Coast ή και άλλες άδειες της περιοχής. Θα περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι λέει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και μετά ίσως καταλάβουμε ποιος δεν έκανε την δουλειά του σωστά και φυσικά αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες.20.000 τόνοι βόμβες (έως και 50 κιλών) στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης