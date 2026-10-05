Πλειστηριασμοί: Η Spider, η Fieratex και τα «φιλέτα» της Gennet στον Πύργο των Αθηνών
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Πλειστηριασμοί: Η Spider, η Fieratex και τα «φιλέτα» της Gennet στον Πύργο των Αθηνών

Δύο μεγάλα εργοστάσια σε Ιωάννινα και Κιλκίς αλλά και πολυτελείς γραφειακοί χώροι με…μοναδική θέα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας

Πλειστηριασμοί: Η Spider, η Fieratex και τα «φιλέτα» της Gennet στον Πύργο των Αθηνών
Ακίνητα κάθε είδους περιλαμβάνονται και αυτή την εβδομάδα στις λίστες των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Ειδικότερα, περί τις 1.500 περιπτώσεις έχουν οριστεί να διενεργηθούν από την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Μεταξύ αυτών και τα βιομηχανικά ακίνητα δύο γνωστών και ισχυρών κάποτε ονομάτων της αγοράς, της Spider-Πέτσιος και της Fieratex, καθώς και δύο γραφεία-φιλέτα στον Πύργο των Αθηνών, που ανήκουν στην πολυσυζητημένη κατά το παρελθόν εταιρεία Gennet.

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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