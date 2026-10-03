Μια πέτρινη κατοικία στην Τήνο που τιμά το καλοκαίρι

Ένα σπίτι διαχρονικής ομορφιάς, με το σκυρόδεμα και την ξερολιθιά από τη μια και το γυαλί και το “σκουριασμένο” μέταλλο από την άλλη, να το τοποθετούν στο σήμερα, αλλά και στο πάντα