Μια πέτρινη κατοικία στην Τήνο που τιμά το καλοκαίρι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μια πέτρινη κατοικία στην Τήνο που τιμά το καλοκαίρι

Ένα σπίτι διαχρονικής ομορφιάς, με το σκυρόδεμα και την ξερολιθιά από τη μια και το γυαλί και το “σκουριασμένο” μέταλλο από την άλλη, να το τοποθετούν στο σήμερα, αλλά και στο πάντα

Μια πέτρινη κατοικία στην Τήνο που τιμά το καλοκαίρι
Ο αρχιτέκτονας Θοδωρής Ζουμπουλάκης, επικεφαλής του γραφείου Zoumboulakis Architects, υπογράφει στην Τήνο μια κατοικία που ξεπροβάλλει ανάμεσα στα βράχια και τη θάλασσα. Το Archipelagotinos, όπως ονομάζεται, τιμά το Αιγαίο και την ξεχωριστή συνάντηση φωτός, φύσης και πολιτισμού που το χαρακτηρίζει.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης