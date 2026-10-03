Μια πέτρινη κατοικία στην Τήνο που τιμά το καλοκαίρι
Μια πέτρινη κατοικία στην Τήνο που τιμά το καλοκαίρι
Ένα σπίτι διαχρονικής ομορφιάς, με το σκυρόδεμα και την ξερολιθιά από τη μια και το γυαλί και το “σκουριασμένο” μέταλλο από την άλλη, να το τοποθετούν στο σήμερα, αλλά και στο πάντα
Ο αρχιτέκτονας Θοδωρής Ζουμπουλάκης, επικεφαλής του γραφείου Zoumboulakis Architects, υπογράφει στην Τήνο μια κατοικία που ξεπροβάλλει ανάμεσα στα βράχια και τη θάλασσα. Το Archipelagotinos, όπως ονομάζεται, τιμά το Αιγαίο και την ξεχωριστή συνάντηση φωτός, φύσης και πολιτισμού που το χαρακτηρίζει.
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