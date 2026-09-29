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Θεσσαλική ΑΤΕ: Το ημιτελές ακίνητο στη Φιλοθέη που βγαίνει στο σφυρί και οι «σκιές»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θεσσαλική ΑΤΕ: Το ημιτελές ακίνητο στη Φιλοθέη που βγαίνει στο σφυρί και οι «σκιές»

Για αύριο Τετάρτη (30/9) έχει προγραμματιστεί ομάδα 14 πλειστηριασμών για τρία διαμερίσματα, θέσεις στάθμευσης και αποθήκες

Θεσσαλική ΑΤΕ: Το ημιτελές ακίνητο στη Φιλοθέη που βγαίνει στο σφυρί και οι «σκιές»
Η Θεσσαλική ΑΤΕ είναι μια από τις μεσαίες εταιρείες του κατασκευαστικού κλάδου, με μακρά διαδρομή στην αγορά καθότι έχει συσταθεί το 1981.

Η εταιρεία που ήταν συμφερόντων της οικογένειας Κωνσταντάκου, έχει αναλάβει όλα αυτά τα χρόνια είτε αυτόνομα, είτε μέσω κοινοπραξιών διάφορα τεχνικά έργα, οικοδομικά, οδοποιίας, υδραυλικά, θεμελιώσεις κ.α.

Ανάμεσα σε αυτά, έχει συμμετάσχει σε σιδηροδρομικά, έργα δικτύων της ΔΕΗ, αυτοκινητόδρομους κλπ.

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