Ελληνική αντεπίθεση στα ναυπηγεία με 14 νέες παραγγελίες πλοίων
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Ελληνική αντεπίθεση στα ναυπηγεία με 14 νέες παραγγελίες πλοίων

Σε δεξαμενόπλοια, LNG carriers και πλοία μεταφοράς αμμωνίας επενδύουν οι Έλληνες εφοπλιστές – Πάνω από 1 εκατ. δολάρια ημερησίως εκτινάχθηκαν οι ναύλοι των VLCC στη γραμμή Μέση Ανατολή–Κίνα

Ελληνική αντεπίθεση στα ναυπηγεία με 14 νέες παραγγελίες πλοίων
Ισχυρό ελληνικό αποτύπωμα καταγράφεται στη διεθνή ναυπηγική αγορά, με τους Έλληνες πλοιοκτήτες να τοποθετούνται ταυτόχρονα σε συμβατικά δεξαμενόπλοια, πλοία μεταφοράς LNG και πλοία μεταφοράς αμμωνίας.

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση Weekly Market Intelligence της Weber Seas (Hellas), ελληνικά συμφέροντα συνδέονται με νέες παραγγελίες συνολικά 14 πλοίων, τα οποία προγραμματίζεται να παραδοθούν το 2028 και το 2029.

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