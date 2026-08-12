Κλιματιστικό: Το λάθος που ρίχνει την απόδοση έως 50% και αυξάνει την κατανάλωση

Ο τακτικός καθαρισμός των φίλτρων του κλιματιστικού μπορεί να αποτρέψει σημαντική πτώση της απόδοσης και αυξημένη κατανάλωση ρεύματος. Το καλοκαίρι συνιστάται έλεγχος κάθε 15-30 ημέρες, συχνότερα σε σπίτια με κατοικίδια ή έντονη σκόνη