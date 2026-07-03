Ο φόνος, η ολιγωρία και οι «ανέγγιχτοι», η συνωμοσία με τα παϊδάκια, ο καφές της Εφης με το «γραφείο Τσίπρα», το αλμυρό ενδιαφέρον για τις Ελληνικές Αλυκές

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Που συλλαμβάνονται και μετά από λίγες ώρες αφήνονται ελεύθεροι. Ταυτοχρόνως τώρα γίνονται και κάποιες σκέψεις νομικού περιεχομένου να συγχωνευθούν δικογραφίες και να συσχετισθούν υποθέσεις εμπρησμών τέτοιου είδους μήπως και μαζέψουν κάποιους από αυτούς τους δεκάδες απίθανους τύπους οι οποίοι παρέμειναν και παραμένουν «ανέγγιχτοι» από το καλοκαίρι του 2019 που κυβερνάει η ΝΔ και παρά τα λεγόμενά της. Σε αυτό τον τομέα η κυβέρνηση έκανε μια τρύπα στο νερό. Θα πείτε, τώρα είναι αργά, χάσαμε έναν αθώο άνθρωπο, αλλά επειδή δυστυχώς είναι μαθηματικώς βέβαιον ότι θα ξαναγίνει κάτι παρόμοιο και θα ξαναχαθούν ζωές, ας κάνουν κάτι έστω και τώρα.Συνωμοσία με παϊδάκια-Πολλή συζήτηση σήκωσε το προχθεσινό τραπέζι του Σαμαρά με τρεις βουλευτές της ΝΔ που είναι βέβαια οι άνθρωποι διαχρονικοί του φίλοι, τον Μπάμπη Αθανασίου, τον Γιώργο Καρασμάνη και τον Θεόφιλο Λεονταρίδη. Όπως ήδη είναι γνωστό κανείς εξ αυτών δεν σκοπεύει να πάει στο κόμμα Σαμαρά, ο μόνος βουλευτής που δεδομένα θα ακολουθήσει τον Μεσσήνιο είναι ο Μίλτος Χρυσομάλλης, καθώς το αίμα νερό δεν γίνεται. Όμως στο Μ.Μ δεν πέταξαν και από τη χαρά τους βλέποντας τρεις βουλευτές να συντρώγουν με τον Σαμαρά, ο οποίος μέρα παρά μέρα ρίχνει και από μια στην κυβέρνηση, όσο και αν έχουν προσωπική σχέση. Μετά από μια συζήτηση που έγινε στον πρωινό καφέ, τον ρόλο του διαύλου ανέλαβε ο συνήθης ύποπτος Χατζηδάκης που πήρε στο τηλέφωνο τον Αθανασίου. Καταλαβαίνω ότι ο Μπάμπης του είπε κάτι του στυλ «άμα θέλαμε να συνωμοτήσουμε με τον Σαμαρά, θα πηγαίναμε για παϊδάκια σε ταβέρνα στο Παγκράτι να μας βλέπουν όλοι;», ενώ του είπε ότι στόχος τους ήταν να λειτουργήσουν ως γεφυροποιοί, με δεδομένες τις καλές τους σχέσεις. Τώρα, το Μ.Μ τους ζήτησε να βγάλουν μια διευκρίνιση, πράγμα που έκαναν. Πάντως ο Σαμαράς ετοιμάζεται ασχολούμενος νυχθημερόν με τη στρατολόγηση στελεχών, αλλά μην ψάχνετε κάτι φρέσκο ή εντυπωσιακό, ό,τι έχει μείνει στην απέξω από την εποχή του ή από εκείνη του Κ.Κ.Ρ.Σαμαράς - δημοσκόπηση-Μιας και είμαστε στον Σαμαρά, μου έκανε εντύπωση η προχθεσινή έρευνα της Marc (στον Antenna). Αν είναι έτσι όπως τα λέει η έρευνα, φαίνεται ότι η ΝΔ θα έχει τις μικρότερες απώλειες από το υπό σύσταση κόμμα του Σαμαρά, αντιθέτως αν και μιλάμε για πολύ χαμηλά ποσοστά, χάνει αισθητά και ο Τσίπρας και η Καρυστιανού, ο Βελόπουλος, ακόμα και το ΠΑΣΟΚ. Ξαναλέω, μη φανταστείτε, όλα μαζί αθροίζουν 3%-4% για το κόμμα Σαμαρά γι' αυτό και πιστεύω ότι ο άνθρωπος θα το ξανασκεφτεί.Η ψηφιακή κάρτα εργασίας πληρώνει τις συντάξεις στις χήρες-Η χθεσινή ανακοίνωση της Κεραμέως για τη μη περικοπή των συντάξεων χηρείας ήταν μια κίνηση που ανακούφισε πολλούς πολίτες που βασίζονται σε αυτά τα λεφτά. Χώρια που οι χήρες (και οι χήροι βεβαίως) είναι προνομιακό κοινό της ΝΔ που σκοράρει καλά στις μεγάλες ηλικίες. Το μέτρο έχει ένα κόστος γύρω στα 50 εκατομμύρια ανά έτος, η υπουργός Νίκη όμως μπόρεσε να το εξαγγείλει γιατί βλέπει τρελά νούμερα υπεραπόδοσης από την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Μόνο το τετράμηνο Ιανουαρίου-Απριλίου προέκυψαν υπερέσοδα ύψους 517 εκατ., πάνω από τον στόχο του μεσοπρόθεσμου, κάτι που δημιουργεί πολύ μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο και για το υπουργείο Εργασίας, αλλά και για την κυβέρνηση εν γένει, ξεπέρασαν τον στόχο του μεσοπρόθεσμου κατά 517 εκατ. ευρώ. Πέρυσι, η αντίστοιχη υπεραπόδοση ξεπέρασε τα 800 εκατ. και μετουσιώθηκε σε μείωση εισφορών και κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας καλύπτει σήμερα 2,5 εκατομμύρια εργαζομένους, ενώ το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με το 2024, με αυξήσεις έως και +1.200% σε συγκεκριμένους κλάδους. Κάθε δηλωμένη υπερωρία σημαίνει εισφορά που χθες χανόταν στη «μαύρη» εργασία. Υπενθυμίζω πως όταν πρωτοεφαρμόστηκε η ψηφιακή κάρτα αντιμετωπίστηκε με δυσπιστία έως και ειρωνεία.Η… Κερκυραία Μέτσολα και το ψηφιακό ευρώ-Ότι η Ρομπέρτα Μέτσολα αποτελεί μία από τους καλύτερους «φίλους» της Ελλάδας στην ΕΕ είναι γνωστό – το μαρτυρούν, άλλωστε, όλες οι συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν θα μπορούσε, λοιπόν, η προχθεσινή της συνάντηση με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να κινηθεί σε διαφορετικό κλίμα. Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μάλιστα, αποκάλυψε στον πρόεδρο του Eurogroup ότι από την πλευρά της μητέρας της έχει μια ελληνική ρίζα – και συγκεκριμένα από την Κέρκυρα. Επειδή, όμως, μιλάμε για συνάντηση δύο προέδρων ευρωπαϊκών οργάνων, Μέτσολα και Πιερρακάκης επικεντρώθηκαν στο θέμα του ψηφιακού ευρώ – ένα θέμα στο οποίο επιμένει ιδιαίτερα ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ, καθώς το θεωρεί «κλειδί» για την ευρωπαϊκή οικονομία. Όπως μαθαίνω, η σχετική νομοθετική πράξη πέρασε το στάδιο της επεξεργασίας από την αρμόδια επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου και αναμένεται μέσα στον τρέχοντα μήνα να πάρει τον δρόμο για την ψήφισή της στην Ολομέλεια.Μια παραίτηση και ένα ραντεβού-Θέμα χρόνου είναι η παραίτηση του Κώστα του Ζαχαριάδη από τον ΣΥΡΙΖΑ που θα συνοδεύεται και από ένα κείμενο πλατφόρμα για συμπόρευση με την ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα. Θα είναι το δεύτερο στέλεχος που αποχωρεί μετά την Ξενογιαννακοπούλου και την ουσιαστική αποχώρηση του Ραγκούση. Μιας και είμαι στα του Τσίπρα/ΣΥΡΙΖΑ, να σας πω ότι άνθρωπός μου είδε τις προάλλες σε καφέ δίπλα από τα δικαστήρια της Λουκάρεως την Έφη Αχτσιόγλου να πίνει τον καφέ της με τον διευθυντή του γραφείου Τσίπρα, Γιώργο Βασιλειάδη.Larger than ever