Ο φόνος, η ολιγωρία και οι «ανέγγιχτοι», η συνωμοσία με τα παϊδάκια, ο καφές της Εφης με το «γραφείο Τσίπρα», το αλμυρό ενδιαφέρον για τις Ελληνικές Αλυκές
Ο φόνος, η ολιγωρία και οι «ανέγγιχτοι», η συνωμοσία με τα παϊδάκια, ο καφές της Εφης με το «γραφείο Τσίπρα», το αλμυρό ενδιαφέρον για τις Ελληνικές Αλυκές
Χαίρετε, η χθεσινή ημέρα πέρασε στον απόηχο του δραματικού γεγονότος με τον θάνατο μια αθώας γυναίκας και ενώ γίνονται προσπάθειες να ταυτοποιηθούν και να συλληφθούν οι δράστες που δεν είναι τίποτα «μεγάλα κεφάλια της τρομοκρατίας», αλλά οι συνήθεις ύποπτοι που μπαινοβγαίνουν στο ΑΠΘ, στις φοιτητικές εστίες ή άλλα στέκια αναρχικών που όλο αδειάζουν κι όλο γεμάτα είναι
Που συλλαμβάνονται και μετά από λίγες ώρες αφήνονται ελεύθεροι. Ταυτοχρόνως τώρα γίνονται και κάποιες σκέψεις νομικού περιεχομένου να συγχωνευθούν δικογραφίες και να συσχετισθούν υποθέσεις εμπρησμών τέτοιου είδους μήπως και μαζέψουν κάποιους από αυτούς τους δεκάδες απίθανους τύπους οι οποίοι παρέμειναν και παραμένουν «ανέγγιχτοι» από το καλοκαίρι του 2019 που κυβερνάει η ΝΔ και παρά τα λεγόμενά της. Σε αυτό τον τομέα η κυβέρνηση έκανε μια τρύπα στο νερό. Θα πείτε, τώρα είναι αργά, χάσαμε έναν αθώο άνθρωπο, αλλά επειδή δυστυχώς είναι μαθηματικώς βέβαιον ότι θα ξαναγίνει κάτι παρόμοιο και θα ξαναχαθούν ζωές, ας κάνουν κάτι έστω και τώρα.
Συνωμοσία με παϊδάκια
-Πολλή συζήτηση σήκωσε το προχθεσινό τραπέζι του Σαμαρά με τρεις βουλευτές της ΝΔ που είναι βέβαια οι άνθρωποι διαχρονικοί του φίλοι, τον Μπάμπη Αθανασίου, τον Γιώργο Καρασμάνη και τον Θεόφιλο Λεονταρίδη. Όπως ήδη είναι γνωστό κανείς εξ αυτών δεν σκοπεύει να πάει στο κόμμα Σαμαρά, ο μόνος βουλευτής που δεδομένα θα ακολουθήσει τον Μεσσήνιο είναι ο Μίλτος Χρυσομάλλης, καθώς το αίμα νερό δεν γίνεται. Όμως στο Μ.Μ δεν πέταξαν και από τη χαρά τους βλέποντας τρεις βουλευτές να συντρώγουν με τον Σαμαρά, ο οποίος μέρα παρά μέρα ρίχνει και από μια στην κυβέρνηση, όσο και αν έχουν προσωπική σχέση. Μετά από μια συζήτηση που έγινε στον πρωινό καφέ, τον ρόλο του διαύλου ανέλαβε ο συνήθης ύποπτος Χατζηδάκης που πήρε στο τηλέφωνο τον Αθανασίου. Καταλαβαίνω ότι ο Μπάμπης του είπε κάτι του στυλ «άμα θέλαμε να συνωμοτήσουμε με τον Σαμαρά, θα πηγαίναμε για παϊδάκια σε ταβέρνα στο Παγκράτι να μας βλέπουν όλοι;», ενώ του είπε ότι στόχος τους ήταν να λειτουργήσουν ως γεφυροποιοί, με δεδομένες τις καλές τους σχέσεις. Τώρα, το Μ.Μ τους ζήτησε να βγάλουν μια διευκρίνιση, πράγμα που έκαναν. Πάντως ο Σαμαράς ετοιμάζεται ασχολούμενος νυχθημερόν με τη στρατολόγηση στελεχών, αλλά μην ψάχνετε κάτι φρέσκο ή εντυπωσιακό, ό,τι έχει μείνει στην απέξω από την εποχή του ή από εκείνη του Κ.Κ.Ρ.
Σαμαράς - δημοσκόπηση
-Μιας και είμαστε στον Σαμαρά, μου έκανε εντύπωση η προχθεσινή έρευνα της Marc (στον Antenna). Αν είναι έτσι όπως τα λέει η έρευνα, φαίνεται ότι η ΝΔ θα έχει τις μικρότερες απώλειες από το υπό σύσταση κόμμα του Σαμαρά, αντιθέτως αν και μιλάμε για πολύ χαμηλά ποσοστά, χάνει αισθητά και ο Τσίπρας και η Καρυστιανού, ο Βελόπουλος, ακόμα και το ΠΑΣΟΚ. Ξαναλέω, μη φανταστείτε, όλα μαζί αθροίζουν 3%-4% για το κόμμα Σαμαρά γι' αυτό και πιστεύω ότι ο άνθρωπος θα το ξανασκεφτεί.
Η ψηφιακή κάρτα εργασίας πληρώνει τις συντάξεις στις χήρες
-Η χθεσινή ανακοίνωση της Κεραμέως για τη μη περικοπή των συντάξεων χηρείας ήταν μια κίνηση που ανακούφισε πολλούς πολίτες που βασίζονται σε αυτά τα λεφτά. Χώρια που οι χήρες (και οι χήροι βεβαίως) είναι προνομιακό κοινό της ΝΔ που σκοράρει καλά στις μεγάλες ηλικίες. Το μέτρο έχει ένα κόστος γύρω στα 50 εκατομμύρια ανά έτος, η υπουργός Νίκη όμως μπόρεσε να το εξαγγείλει γιατί βλέπει τρελά νούμερα υπεραπόδοσης από την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Μόνο το τετράμηνο Ιανουαρίου-Απριλίου προέκυψαν υπερέσοδα ύψους 517 εκατ., πάνω από τον στόχο του μεσοπρόθεσμου, κάτι που δημιουργεί πολύ μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο και για το υπουργείο Εργασίας, αλλά και για την κυβέρνηση εν γένει, ξεπέρασαν τον στόχο του μεσοπρόθεσμου κατά 517 εκατ. ευρώ. Πέρυσι, η αντίστοιχη υπεραπόδοση ξεπέρασε τα 800 εκατ. και μετουσιώθηκε σε μείωση εισφορών και κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας καλύπτει σήμερα 2,5 εκατομμύρια εργαζομένους, ενώ το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με το 2024, με αυξήσεις έως και +1.200% σε συγκεκριμένους κλάδους. Κάθε δηλωμένη υπερωρία σημαίνει εισφορά που χθες χανόταν στη «μαύρη» εργασία. Υπενθυμίζω πως όταν πρωτοεφαρμόστηκε η ψηφιακή κάρτα αντιμετωπίστηκε με δυσπιστία έως και ειρωνεία.
Η… Κερκυραία Μέτσολα και το ψηφιακό ευρώ
-Ότι η Ρομπέρτα Μέτσολα αποτελεί μία από τους καλύτερους «φίλους» της Ελλάδας στην ΕΕ είναι γνωστό – το μαρτυρούν, άλλωστε, όλες οι συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν θα μπορούσε, λοιπόν, η προχθεσινή της συνάντηση με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να κινηθεί σε διαφορετικό κλίμα. Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μάλιστα, αποκάλυψε στον πρόεδρο του Eurogroup ότι από την πλευρά της μητέρας της έχει μια ελληνική ρίζα – και συγκεκριμένα από την Κέρκυρα. Επειδή, όμως, μιλάμε για συνάντηση δύο προέδρων ευρωπαϊκών οργάνων, Μέτσολα και Πιερρακάκης επικεντρώθηκαν στο θέμα του ψηφιακού ευρώ – ένα θέμα στο οποίο επιμένει ιδιαίτερα ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ, καθώς το θεωρεί «κλειδί» για την ευρωπαϊκή οικονομία. Όπως μαθαίνω, η σχετική νομοθετική πράξη πέρασε το στάδιο της επεξεργασίας από την αρμόδια επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου και αναμένεται μέσα στον τρέχοντα μήνα να πάρει τον δρόμο για την ψήφισή της στην Ολομέλεια.
Μια παραίτηση και ένα ραντεβού
-Θέμα χρόνου είναι η παραίτηση του Κώστα του Ζαχαριάδη από τον ΣΥΡΙΖΑ που θα συνοδεύεται και από ένα κείμενο πλατφόρμα για συμπόρευση με την ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα. Θα είναι το δεύτερο στέλεχος που αποχωρεί μετά την Ξενογιαννακοπούλου και την ουσιαστική αποχώρηση του Ραγκούση. Μιας και είμαι στα του Τσίπρα/ΣΥΡΙΖΑ, να σας πω ότι άνθρωπός μου είδε τις προάλλες σε καφέ δίπλα από τα δικαστήρια της Λουκάρεως την Έφη Αχτσιόγλου να πίνει τον καφέ της με τον διευθυντή του γραφείου Τσίπρα, Γιώργο Βασιλειάδη.
Larger than ever
Συνωμοσία με παϊδάκια
-Πολλή συζήτηση σήκωσε το προχθεσινό τραπέζι του Σαμαρά με τρεις βουλευτές της ΝΔ που είναι βέβαια οι άνθρωποι διαχρονικοί του φίλοι, τον Μπάμπη Αθανασίου, τον Γιώργο Καρασμάνη και τον Θεόφιλο Λεονταρίδη. Όπως ήδη είναι γνωστό κανείς εξ αυτών δεν σκοπεύει να πάει στο κόμμα Σαμαρά, ο μόνος βουλευτής που δεδομένα θα ακολουθήσει τον Μεσσήνιο είναι ο Μίλτος Χρυσομάλλης, καθώς το αίμα νερό δεν γίνεται. Όμως στο Μ.Μ δεν πέταξαν και από τη χαρά τους βλέποντας τρεις βουλευτές να συντρώγουν με τον Σαμαρά, ο οποίος μέρα παρά μέρα ρίχνει και από μια στην κυβέρνηση, όσο και αν έχουν προσωπική σχέση. Μετά από μια συζήτηση που έγινε στον πρωινό καφέ, τον ρόλο του διαύλου ανέλαβε ο συνήθης ύποπτος Χατζηδάκης που πήρε στο τηλέφωνο τον Αθανασίου. Καταλαβαίνω ότι ο Μπάμπης του είπε κάτι του στυλ «άμα θέλαμε να συνωμοτήσουμε με τον Σαμαρά, θα πηγαίναμε για παϊδάκια σε ταβέρνα στο Παγκράτι να μας βλέπουν όλοι;», ενώ του είπε ότι στόχος τους ήταν να λειτουργήσουν ως γεφυροποιοί, με δεδομένες τις καλές τους σχέσεις. Τώρα, το Μ.Μ τους ζήτησε να βγάλουν μια διευκρίνιση, πράγμα που έκαναν. Πάντως ο Σαμαράς ετοιμάζεται ασχολούμενος νυχθημερόν με τη στρατολόγηση στελεχών, αλλά μην ψάχνετε κάτι φρέσκο ή εντυπωσιακό, ό,τι έχει μείνει στην απέξω από την εποχή του ή από εκείνη του Κ.Κ.Ρ.
Σαμαράς - δημοσκόπηση
-Μιας και είμαστε στον Σαμαρά, μου έκανε εντύπωση η προχθεσινή έρευνα της Marc (στον Antenna). Αν είναι έτσι όπως τα λέει η έρευνα, φαίνεται ότι η ΝΔ θα έχει τις μικρότερες απώλειες από το υπό σύσταση κόμμα του Σαμαρά, αντιθέτως αν και μιλάμε για πολύ χαμηλά ποσοστά, χάνει αισθητά και ο Τσίπρας και η Καρυστιανού, ο Βελόπουλος, ακόμα και το ΠΑΣΟΚ. Ξαναλέω, μη φανταστείτε, όλα μαζί αθροίζουν 3%-4% για το κόμμα Σαμαρά γι' αυτό και πιστεύω ότι ο άνθρωπος θα το ξανασκεφτεί.
Η ψηφιακή κάρτα εργασίας πληρώνει τις συντάξεις στις χήρες
-Η χθεσινή ανακοίνωση της Κεραμέως για τη μη περικοπή των συντάξεων χηρείας ήταν μια κίνηση που ανακούφισε πολλούς πολίτες που βασίζονται σε αυτά τα λεφτά. Χώρια που οι χήρες (και οι χήροι βεβαίως) είναι προνομιακό κοινό της ΝΔ που σκοράρει καλά στις μεγάλες ηλικίες. Το μέτρο έχει ένα κόστος γύρω στα 50 εκατομμύρια ανά έτος, η υπουργός Νίκη όμως μπόρεσε να το εξαγγείλει γιατί βλέπει τρελά νούμερα υπεραπόδοσης από την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Μόνο το τετράμηνο Ιανουαρίου-Απριλίου προέκυψαν υπερέσοδα ύψους 517 εκατ., πάνω από τον στόχο του μεσοπρόθεσμου, κάτι που δημιουργεί πολύ μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο και για το υπουργείο Εργασίας, αλλά και για την κυβέρνηση εν γένει, ξεπέρασαν τον στόχο του μεσοπρόθεσμου κατά 517 εκατ. ευρώ. Πέρυσι, η αντίστοιχη υπεραπόδοση ξεπέρασε τα 800 εκατ. και μετουσιώθηκε σε μείωση εισφορών και κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας καλύπτει σήμερα 2,5 εκατομμύρια εργαζομένους, ενώ το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με το 2024, με αυξήσεις έως και +1.200% σε συγκεκριμένους κλάδους. Κάθε δηλωμένη υπερωρία σημαίνει εισφορά που χθες χανόταν στη «μαύρη» εργασία. Υπενθυμίζω πως όταν πρωτοεφαρμόστηκε η ψηφιακή κάρτα αντιμετωπίστηκε με δυσπιστία έως και ειρωνεία.
Η… Κερκυραία Μέτσολα και το ψηφιακό ευρώ
-Ότι η Ρομπέρτα Μέτσολα αποτελεί μία από τους καλύτερους «φίλους» της Ελλάδας στην ΕΕ είναι γνωστό – το μαρτυρούν, άλλωστε, όλες οι συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν θα μπορούσε, λοιπόν, η προχθεσινή της συνάντηση με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να κινηθεί σε διαφορετικό κλίμα. Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μάλιστα, αποκάλυψε στον πρόεδρο του Eurogroup ότι από την πλευρά της μητέρας της έχει μια ελληνική ρίζα – και συγκεκριμένα από την Κέρκυρα. Επειδή, όμως, μιλάμε για συνάντηση δύο προέδρων ευρωπαϊκών οργάνων, Μέτσολα και Πιερρακάκης επικεντρώθηκαν στο θέμα του ψηφιακού ευρώ – ένα θέμα στο οποίο επιμένει ιδιαίτερα ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ, καθώς το θεωρεί «κλειδί» για την ευρωπαϊκή οικονομία. Όπως μαθαίνω, η σχετική νομοθετική πράξη πέρασε το στάδιο της επεξεργασίας από την αρμόδια επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου και αναμένεται μέσα στον τρέχοντα μήνα να πάρει τον δρόμο για την ψήφισή της στην Ολομέλεια.
Μια παραίτηση και ένα ραντεβού
-Θέμα χρόνου είναι η παραίτηση του Κώστα του Ζαχαριάδη από τον ΣΥΡΙΖΑ που θα συνοδεύεται και από ένα κείμενο πλατφόρμα για συμπόρευση με την ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα. Θα είναι το δεύτερο στέλεχος που αποχωρεί μετά την Ξενογιαννακοπούλου και την ουσιαστική αποχώρηση του Ραγκούση. Μιας και είμαι στα του Τσίπρα/ΣΥΡΙΖΑ, να σας πω ότι άνθρωπός μου είδε τις προάλλες σε καφέ δίπλα από τα δικαστήρια της Λουκάρεως την Έφη Αχτσιόγλου να πίνει τον καφέ της με τον διευθυντή του γραφείου Τσίπρα, Γιώργο Βασιλειάδη.
Larger than ever
-Όλο το πολιτικό και επιχειρηματικό σύστημα πέρασε χτες μια βόλτα από το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου η Αμερικανική Πρεσβεία έκανε -έπειτα από διακοπή ενός έτους- την καθιερωμένη δεξίωση για την 4η Ιουλίου. Η φετινή γιορτή ήταν large, larger than ever, με πάνω από 3.000 προσκεκλημένους, δύο επίπεδα για τους καλεσμένους, ένα για τον πολύ κόσμο και ένα VIP room για περίπου 800 άτομα. Ακόμα και στις εισόδους χρειαζόταν υπομονή και αναμονή για να περάσει κανείς το απαραίτητο σκανάρισμα. Δεν έχει κανένα νόημα να σπουδαιολογούμε κάποιες παρουσίες, ήταν πρακτικά όλοι εκτός από τον Μητσοτάκη που όμως έκανε χθες ειδικό dinner στο Μαξίμου για την πρέσβη Γκίλφοϊλ και αρκετούς παράγοντες, σημαντικούς για την ελληνοαμερικανική σχέση. Λίγο μεγαλύτερο ενδιαφέρον ίσως να έχει η πρώτη παρουσία μετά από καιρό του Σαμαρά σε κοινωνικό event, αλλά και η παρθενική εμφάνιση της προέδρου Μαρίας που έχει προγραμματίσει τις επόμενες εβδομάδες και αρκετές επαφές με πρέσβεις από όλες τις χώρες.
Μεγάλοι παίκτες για τις Ελληνικές Αλυκές
-Η προεπιλογή επτά επενδυτικών σχημάτων για τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού παραχώρησης τουλάχιστον του 51% των Ελληνικών Αλυκών που διαθέτουν επτά ενεργές αλυκές σε όλη τη χώρα (με πιο γνωστή στο Μεσολόγγι) καταδεικνύει το πολύ έντονο ενδιαφέρον για την εταιρεία. Εκτός από εγχώριες και ξένες βιομηχανίες άλατος, διεκδικητές είναι όμιλοι τροφίμων με παρουσία στην εμπορία και διανομή αλλά και λιανέμποροι, ενώ προέκυψαν και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες συμμαχίες. Στα 7 σχήματα περιλαμβάνονται η κοινοπραξία της κυπριακής Μ.Π. Θεοδώρου (ο μεγαλύτερος παραγωγός αλατιού της Κύπρου) και της Salinity Group AB (εξειδικεύεται στην παραγωγή νιφάδων θαλασσινού αλατιού υψηλής προστιθέμενης αξίας με διεθνή παρουσία), η Κάλας Α.Ε. (ο μεγαλύτερος παραγωγός και τυποποιητής αλατιού στην ελληνική αγορά), η κοινοπραξία Πίτσιας Α.Ε. (αναπτύσσει δίκτυο 41 σούπερ μάρκετ στη Βόρεια Ελλάδα) και Κωνσταντόπουλος Α.Ε. (συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους Έλληνες εξαγωγείς επιτραπέζιας ελιάς και ελαιολάδου, με παρουσία σε δεκάδες διεθνείς αγορές), η κοινοπραξία Unisel SAS (εταιρεία συμμετοχών στον ευρύτερο κλάδο του αλατιού) – Χιών Α.Ε. (μία από τις παλαιότερες ελληνικές εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας θαλασσινού αλατιού, η Mantis Trading (από τους μεγαλύτερους ελληνικούς ομίλους εμπορίας και διανομής καταναλωτικών προϊόντων, με δραστηριότητες στα ποτά, τα τρόφιμα και το οργανωμένο λιανεμπόριο, μέσω εταιρειών όπως η Οινοποιία Μαλαματίνα), η Meccanica Group (δραστηριοποιείται στις τεχνικές υπηρεσίες, τη διαχείριση εγκαταστάσεων, τη συντήρηση υποδομών κ.ά.) και οι Ιταλοί της SOSALT (από τους σημαντικότερους παραγωγούς θαλασσινού αλατιού, επεξεργάζεται περίπου 120.000 τόνους αλατιού ετησίως και διαθέτει εξαγωγική παρουσία σε 32 χώρες). Το επόμενο διάστημα θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την ίδια τη λίστα των υποψηφίων. Με την πρόσβαση στο Virtual Data Room, οι επενδυτές θα αποκτήσουν πλήρη εικόνα για τα οικονομικά στοιχεία, τις προοπτικές και τις ανάγκες της εταιρείας, ώστε να αποφασίσουν εάν και με ποιους όρους θα καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές.
Η μάχη του «Ελευθέριος Βενιζέλος»
-Από τις λίγες αλλά ουσιαστικές αναφορές της διοίκησης της ΑΒΑΞ στη χθεσινή γενική συνέλευση ξεχώρισε εκείνη για τον διαγωνισμό της επέκτασης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Χωρίς να επιχειρήσει να δημιουργήσει προσδοκίες, η διοίκηση επιβεβαίωσε ότι η ΑΒΑΞ συμμετέχει με ποσοστό 60% στην κοινοπραξία με τη ΜΕΤΚΑ (40%), αποφεύγοντας ωστόσο οποιαδήποτε πρόβλεψη για το χρονοδιάγραμμα ανάθεσης. «Γνωρίζουμε μόνο το χρονοδιάγραμμα υποβολής των προσφορών», ήταν ουσιαστικά το μήνυμα που εξέπεμψε, δείχνοντας ότι δεν επιθυμεί να προδικάσει τις εξελίξεις σε έναν διαγωνισμό με πολλές παραμέτρους. Μετά την αποχώρηση, του σχήματος ΤΕΡΝΑ – REDEX, η κούρσα για το μεγαλύτερο έργο αεροπορικών υποδομών της χώρας εισέρχεται στην τελική ευθεία. Το έργο, προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ, αποτελεί την «καρδιά» του επενδυτικού προγράμματος του «Ελευθέριος Βενιζέλος» και θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τον χάρτη των μεγάλων κατασκευαστικών έργων της επόμενης περιόδου. Με δύο ισχυρά σχήματα να διεκδικούν το έργο και την ανάδειξη του αναδόχου να τοποθετείται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις τελικές προσφορές. Ενδιαφέρον είχαν όμως και οι απαντήσεις της διοίκησης για τη χρηματιστηριακή αποτίμηση της εταιρείας. Στο σχόλιο μετόχου για τη χαμηλή κεφαλαιοποίηση και την πορεία της μετοχής σε σύγκριση με τους υπόλοιπους μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους, ο διευθύνων σύμβουλος Κώστας Μιτζάλης ήταν λακωνικός, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις. «Και η δική μας μετοχή είναι υποτιμημένη και οι υπόλοιπες υπερτιμημένες», σχολίασε χαρακτηριστικά. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ομίλου Χρήστος Ιωάννου έσπευσε να κλείσει και τη συζήτηση περί πιθανής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, στον απόηχο των πρόσφατων κινήσεων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και των σχεδιασμών της AKTOR. Όπως ξεκαθάρισε, η ΑΒΑΞ δεν εξετάζει μια τέτοια κίνηση, καθώς δεν υπάρχει σήμερα κάποιο επενδυτικό σχέδιο που να απαιτεί νέα κεφαλαιακή ενίσχυση.
Σε νέο υψηλό 17 ετών η ΑΒΑΞ
-Παρά τις γκρίνιες που αναφέραμε παραπάνω, η μετοχή της ΑΒΑΞ εξελίσσεται σε έναν από τους πρωταγωνιστές της μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Με το χθεσινό κλείσιμο πάνω από τα 3,7 ευρώ, η μετοχή «σκαρφάλωσε» σε νέο υψηλό 17 ετών, αγγίζοντας επίπεδα τιμών που είχε να δει από τις αρχές Νοεμβρίου του 2009. Συμπλήρωσε, δε, ένα πενθήμερο ράλι καταγράφοντας σωρευτικά κέρδη που υπερβαίνουν το 10%. Η χρηματιστηριακή άνθηση έρχεται ως φυσικό επακόλουθο των θεμελιωδών μεγεθών που παρουσίασε ο όμιλος. Η αύξηση του τζίρου κατά 47% και τα καθαρά κέρδη ύψους 48 εκατ. ευρώ το 2025 συνοδεύτηκαν από πρόταση για μέρισμα 0,1 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 40% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Με ανεκτέλεστο έργων ύψους 2,8 δισ. ευρώ και τον στρατηγικό στόχο για EBITDA 150 εκατ. ευρώ να βρίσκεται σε σταθερή τροχιά υλοποίησης, η ΑΒΑΞ κεφαλαιοποιεί τη δομική αναδιάρθρωση του επιχειρηματικού της μοντέλου, προσελκύοντας αγοραστικό ενδιαφέρον από θεσμικά χαρτοφυλάκια.
Ανάμεσα στα 4,53€ και 4.80€ η τιμή στην αύξηση κεφαλαίου ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
-Πριν από 2 εβδομάδες, στις 18 Ιουνίου, η ElvalHalcor ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου περίπου 250 εκατ. ευρώ με βιβλίο προσφορών (fully marketed offering με book building). Το βιβλίο ανοίγει μέσα στις επόμενες μέρες, αμέσως μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 9ης Ιουλίου και σίγουρα η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο στις 15 Ιουλίου. Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση επενδυτικού προγράμματος €455 εκατ. έως το 2030, ενώ η διοίκηση επέλεξε την Goldman Sachs και τη UBS ως Joint Global Coordinators. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο συντονιστές έχουν θέσει στόχο για το book building την αποτίμηση της εταιρείας μεταξύ €1,7 δισ. (κατώτερο) και €1,8 δισ. (ανώτερο). Μεταφρασμένο σε τιμή ανά μετοχή, με τις υφιστάμενες 375,24 εκατ. μετοχές, το εύρος κυμαίνεται ανάμεσα στα €4,53–€4,80/μετοχή ή αν προτιμάτε discount -5% έως -10,5% έναντι της τρέχουσας τιμής των €4.95 (σημερινή κεφαλαιοποίηση €1,85 δισ.). Κατά συνέπεια, θα έχουμε την έκδοση 52–55 εκατ. νέων μετοχών, με «αραίωση» (dilution) 12-13% για όσους δεν συμμετάσχουν, μολονότι προβλέπεται μηχανισμός προτεραιότητας για υφιστάμενους μετόχους, παρά την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης. Η χρηματιστηριακή αγορά αντιδρά με τη γνωστή παραδοξότητα των ημερών. Αντί της κλασικής πίεσης που συνοδεύει συνήθως μια αύξηση κεφαλαίου χωρίς δικαιώματα, η μετοχή αντιδρά ανοδικά, ανακτώντας διαδοχικά τα επίπεδα €4,76, €4,92 και €5,18. Με άλλα λόγια, η χρηματιστηριακή αγορά έχει ήδη «χτίσει» θέσεις, πάνω από το εύρος της τιμολόγησης, γεγονός που καθιστά το discount ελκυστικό σημείο εισόδου για θεσμικούς. Το προηγούμενο της Cenergy (ΑΜΚ €200 εκατ. με ίδια δομή) λειτουργεί ως οδηγός. Ο όμιλος Στασινόπουλου ξέρει να τιμολογεί ώστε το βιβλίο να υπερκαλύπτεται.
Η Profile και η επιστροφή κεφαλαίου
-Η Profile Software (+7,05% στα €8,65) του Μπάμπη Στασινόπουλου (του «άλλου» Στασινόπουλου, καμία σχέση με τη Βιοχάλκο) ετοιμάζει γενναία επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους, ύψους περίπου €6 εκατ. δηλαδή €0,24 ανά μετοχή, απόδοση της τάξης του 3% από τη προχθεσινή τιμή της μετοχής και 2.77% σε σχέση με τη χθεσινή. Η επιστροφή που θα εγκριθεί από τη Γ.Σ. της 23ης Ιουλίου, έρχεται επιπλέον του μερίσματος €0,08 που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση της 5ης Ιουνίου, μαζί με το πρόγραμμα επαναγοράς έως 1 εκατ. ιδίων μετοχών. Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα της Profile, από περίπου €15-16 εκατ. τον Δεκέμβριο του 2025, σκαρφάλωσαν, σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, στα €20 εκατ. την 30η Ιουνίου. Ένα δεύτερο τρίμηνο που η διοίκηση χαρακτηρίζει εσωτερικά «εξαιρετικό», και το οποίο θα αποτυπωθεί στα αποτελέσματα εξαμήνου. Με άλλα λόγια, η εταιρεία παρήγαγε σε ένα εξάμηνο περισσότερο cash απ' όσο επιστρέφει και αυτό ενώ μόλις τον Φεβρουάριο, ολοκλήρωσε την εξαγορά της Contemi Solutions στο Λονδίνο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το σχέδιο για εξαγορές δεν θυσιάζεται στον βωμό της διανομής. Η διοίκηση έχει δηλώσει ότι «βλέπει» διεθνή επέκταση και νέες εξαγορές (με τα αμυντικά έργα στο ραντάρ) και ο στόχος για τουλάχιστον δύο εξαγορές παραμένει αμετακίνητος. Η NBG Securities προβλέπει net cash άνω των €30 εκατ. έως το 2028 και έσοδα από €47,4 εκατ. το 2025 σε €70,7 εκατ. το 2026, με δίκαιη αποτίμηση κοντά στα €10,2/μτχ. Όταν μια εισηγμένη μπορεί να μοιράζει λεφτά στους μετόχους και να αγοράζει εταιρείες ταυτόχρονα, κάνει επίδειξη ισχύος.
Το «γύρισε» η Sunlight
-Eπιστροφή στην κερδοφορία για τη Sunlight που πέρυσι ανέλαβε πρωτοβουλίες εξοικονόμησης κόστους οι οποίες σε συνδυασμό με τις συνέργειες από εξαγορές και τα φορολογικά κίνητρα στις ΗΠΑ οδήγησαν σε αισθητή βελτίωση και των λειτουργικών περιθωρίων. Με βάση τον ισολογισμό που δημοσιοποιήθηκε, παρότι ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 9%, στα 942,9 εκατ. ευρώ, ο όμιλος εμφάνισε κέρδη προ φόρων 1,6 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών το 2024, ενώ το EBITDA αυξήθηκε κατά 18%, φτάνοντας τα 121,1 εκατ. ευρώ. Η υποχώρηση του τζίρου αποδίδεται κυρίως στην αποχώρηση από δραστηριότητες χαμηλότερης κερδοφορίας, αλλά και στις δυσμενείς συνθήκες που επικράτησαν στις αγορές των ΗΠΑ και της Γερμανίας, καθώς και στις χαμηλότερες τιμές πρώτων υλών και στις συναλλαγματικές επιδράσεις. Την ίδια στιγμή, οι πρωτοβουλίες εξοικονόμησης κόστους, οι συνέργειες από εξαγορές και τα φορολογικά κίνητρα στις ΗΠΑ οδήγησαν σε αισθητή βελτίωση των λειτουργικών περιθωρίων. Παράλληλα, η Sunlight συνέχισε το επενδυτικό της πρόγραμμα, διαθέτοντας 123,7 εκατ. ευρώ για παραγωγικές επενδύσεις, έρευνα και ανάπτυξη, αλλά και κινήσεις αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου της. Για το 2026, η διοίκηση εμφανίζεται, ωστόσο, συγκρατημένα αισιόδοξη. Αναγνωρίζει ότι το διεθνές περιβάλλον παραμένει αβέβαιο, ωστόσο εκτιμά ότι η ζήτηση για συστήματα αποθήκευσης ενέργειας θα συνεχίσει να ενισχύεται, στηρίζοντας την περαιτέρω ανάπτυξη του ομίλου.
Οι νέες μετοχές της ΓΕΚ TEΡΝΑ
-Την ερχόμενη Δευτέρα θα ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές της ΓΕΚ TEΡΝΑ από την αύξηση κεφαλαίου. Αθροιστικά η κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης με τις νέες μετοχές φτάνει στα 5,47 δισ. ευρώ. Λογικά μέσα στην άλλη εβδομάδα θα έχουμε την προσαρμογή των δεικτών από τον MSCI, λόγω της αυξημένης διασποράς (73%) που έχει πλέον η ΓΕΚ TEΡΝΑ, με τη σχετική προσαρμογή των σταθμίσεων για τη μετοχή.
Πιο ψηλά το ταβάνι για την Coca-Cola HBC
-Η Coca-Cola HBC αποτελεί μία από τις μεγάλες κερδισμένες του τρέχοντος ανοδικού κύκλου στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Με ένα εντυπωσιακό σερί 8 στις 9 ανοδικές συνεδριάσεις με σωρευτικά κέρδη 13,4%, η μετοχή διέσπασε κάθε ιστορική αντίσταση, κλείνοντας στα 59,1 ευρώ, με τη φετινή απόδοση να ξεπερνά το +32%. Στα υψηλά ημέρας έφτασε μία ανάσα από τα 60 ευρώ και συγκεκριμένα έως τα 59,7 ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης διαμορφώνεται πλέον πάνω από τα 22 δισ. ευρώ και ενισχύει τον ρόλο της ως της «βαρύτερης» μετοχής του δείκτη, γεννώντας ωστόσο το ερώτημα: Υπάρχει ταβάνι; Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, τα 60 ευρώ αποτελούν έναν ισχυρό ψυχολογικό και τεχνικό στόχο, ενώ δεν αποκλείεται μια φυσιολογική κατοχύρωση κερδών (profit taking), δεδομένου ότι η μετοχή βρίσκεται σε υπεραγορασμένη ζώνη μετά το τελευταίο διήμερο άλμα κατά 3,7% και το πολυήμερο σερί που προαναφέραμε. Ωστόσο, η μακροπρόθεσμη τάση παραμένει ανοδική. Όσο τα θεμελιώδη μεγέθη υποστηρίζουν την ανάπτυξη του ομίλου, το «ταβάνι» θα μπορεί να μετατοπίζεται υψηλότερα, με την περιοχή των 57-57,5 ευρώ να αποτελεί πλέον την πρώτη κύρια ζώνη στήριξης σε περίπτωση διόρθωσης.
Και στο Μονπελιέ
-Έπεσε το μάτι μου σε μια απόφαση της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας (6η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων), που υπάγεται στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος και αυτό με τη σειρά του στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με θέμα «Απευθείας ανάθεση για την αμοιβή παροχής υπηρεσιών σχετικά με τις ανάγκες της Ελληνικής Ομάδας Δασοπυρόσβεσης του Πυροσβεστικού Σώματος που θα αναπτυχθεί στο Μονπελιέ της Γαλλίας για την αντιπυρική περίοδο του 2026». Εκ πρώτης όψεως μοιάζει παράξενο, να κάνουμε και…εξαγωγή δασοπυροσβεστών, ενώ έχουμε μπει πλέον για τα καλά στην πάντα «καυτή» θερινή περίοδο. Γιατί θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς, το λύσαμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ως χώρα κάθε καλοκαίρι με τις… χιλιάδες δασικές πυρκαγιές και στέλνουμε και στο εξωτερικό; Τα πράγματα, όμως, δεν είναι πάντα όπως φαίνονται, καθώς η Ελληνική Ομάδα θα αναπτυχθεί στο Μονπελιέ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Προεγκατάστασης Ευρωπαίων Πυροσβεστών για την αντιπυρική περίοδο του 2026. Το εν λόγω Πρόγραμμα αποτελεί μία ετήσια προληπτική δράση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, προβλέποντας την ανάπτυξη εκατοντάδων πυροσβεστών σε κράτη-μέλη υψηλού κινδύνου, όπως ασφαλώς είναι και η Ελλάδα, για άμεση επέμβαση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Ξεκίνησε το 2022 και η χώρα μας ήταν η πρώτη που ανέλαβε το pilot project εκείνης της χρονιάς, ενώ φιλοξενεί σταθερά μια από τις μεγαλύτερες ομάδες προεγκατάστασης. Μάλιστα κατά την περσινή αντιπυρική περίοδο ήρθαν 323 πυροσβέστες από Αυστρία, Βουλγαρία, Γαλλία, Μολδαβία, Ρουμανία και Τσεχία, που εγκαταστάθηκαν σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Πρόκειται δηλαδή για μια πρωτοβουλία από την οποία έχουμε σημαντικά οφέλη. Έτσι, η σχετική απόφαση αναφέρεται στην «πληρωμή δαπάνης για την αμοιβή παροχής υπηρεσιών που αφορούν τις ανάγκες της Ελληνικής Ομάδας Δασοπυρόσβεσης του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία θα αναπτυχθεί στο Μονπελιέ της Γαλλίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Προεγκατάστασης Ευρωπαίων Πυροσβεστών για την αντιπυρική περίοδο του 2026, κατά το χρονικό διάστημα από 01-07-2026 έως 15-07-2026, με ημέρα αναχώρησης της αποστολής την 27-06-2026 και επιστροφής την 18-07-2026», ενώ το συνολικό κόστος (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) ανέρχεται σε 32.000 ευρώ.
Αλίκη Παληού: Οταν οι αγορές ψηφίζουν εμπιστοσύνη
-Στη ναυτιλία οι πιο ενδιαφέρουσες ειδήσεις μερικές φορές κρύβονται στα «ψιλά γράμματα» της χρηματοδότησης. Η απόφαση των ομολογιούχων να αποδεσμεύσουν τις εξασφαλίσεις της Performance Shipping και να αποδεχθούν τη μετατροπή των ομολόγων σε senior unsecured υποχρεώσεις δεν αποτελεί μια τυπική τεχνική αλλαγή. Είναι ένα μήνυμα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση και τη στρατηγική που ακολουθεί η εταιρεία συμφερόντων της Αλίκης Παληού. Το τελευταίο δωδεκάμηνο η Performance ανανέωσε τον στόλο της, εξασφάλισε πολυετείς ναυλώσεις και ενίσχυσε σημαντικά την ορατότητα των μελλοντικών εσόδων της. Οι κινήσεις αυτές φαίνεται ότι έπεισαν τους επενδυτές πως η εταιρεία μπορεί πλέον να στηρίζεται περισσότερο στην αξιοπιστία της και λιγότερο στις εμπράγματες εξασφαλίσεις. Σε μια περίοδο όπου η πρόσβαση σε κεφάλαια γίνεται ολοένα πιο απαιτητική, η συγκεκριμένη εξέλιξη ίσως αποδειχθεί πιο σημαντική από μια ακόμη παραγγελία ή αγορά πλοίου. Γιατί στις αγορές, η ψήφος εμπιστοσύνης έχει πάντα ιδιαίτερη αξία.
Το στοίχημα του Τσαντάνη στην Αθήνα
-Η απόφαση της Seanergy του Σταμάτη Τσαντάνη να αντλήσει έως 100 εκατ. ευρώ μέσω της Euronext Athens στους ναυτιλιακούς κύκλους ερμηνεύεται ως μια ακόμη δοκιμή, μετά της Safe Bulkers, των δυνατοτήτων της ελληνικής κεφαλαιαγοράς να στηρίξει επενδύσεις μεγάλης κλίμακας σε έναν από τους πιο εξωστρεφείς κλάδους της οικονομίας. Η εταιρεία διαθέτει ήδη πρόσβαση σε διεθνή τραπεζική χρηματοδότηση αφού είναι εισηγμένη στο New York Stock Εxchange ενώ αξιοποιεί και άλλες λύσεις, όπως πωλήσεις πλοίων και πιθανές συμφωνίες sale and leaseback. Παρ' όλα αυτά, επιλέγει να απευθυνθεί και στους Έλληνες επενδυτές για να χρηματοδοτήσει μέρος του προγράμματος ανανέωσης του στόλου της. Η επιλογή αυτή εκπέμπει μήνυμα εμπιστοσύνης προς την εγχώρια αγορά κεφαλαίου και ταυτόχρονα αποτελεί ένα ουσιαστικό τεστ για το επενδυτικό ενδιαφέρον που μπορεί να προσελκύσει η ναυτιλία. Μια επιτυχημένη έκδοση θα μπορούσε να ενθαρρύνει και άλλες ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές εταιρείες να εξετάσουν την ελληνική αγορά ως συμπληρωματική πηγή χρηματοδότησης, περιορίζοντας την αποκλειστική εξάρτηση από ξένες κεφαλαιαγορές και τραπεζικά σχήματα. Σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες για νέα πλοία και τεχνολογικές επενδύσεις αυξάνονται διαρκώς, η κίνηση της Seanergy ίσως αποδειχθεί σημαντικότερη από την ίδια την έκδοση. Εάν πετύχει, μπορεί να αποτελέσει το προηγούμενο που θα επαναφέρει δυναμικά την ελληνική ναυτιλία στο επίκεντρο της εγχώριας αγοράς κεφαλαίου.
Το ναυτιλιακό παζλ των Ελλήνων: 288 νεότευκτα, 227 αγορές και 316 πωλήσεις
-Οι Έλληνες εφοπλιστές αναδιαμορφώνουν τις τοποθετήσεις τους ανά κατηγορία πλοίων, εκμεταλλευόμενοι κάθε παράθυρο ευκαιρίας που δημιουργεί η αγορά. Στο μέτωπο των νεότευκτων, οι κινήσεις συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Η Enesel προχώρησε σε παραγγελία δύο bulk carriers 64.000 dwt στα κινεζικά ναυπηγεία Jiangsu Hantong, με παράδοση το 2028. Αντίστοιχα, η Goldenport έκλεισε δύο ακόμη πλοία ίδιας κατηγορίας στα Nantong Xiangyu, με παραδόσεις το 2029. Στα containerships, η Global Ship Lease υπέγραψε συμφωνία για τέσσερα πλοία χωρητικότητας 6.200 TEU στα ναυπηγεία Huangpu Wenchong Shipbuilding, με εκτιμώμενο κόστος περίπου 85 εκατ. δολάρια ανά πλοίο και παράδοση επίσης το 2029. Μέσα στους τελευταίους δώδεκα μήνες, τα ελληνικά ναυτιλιακά συμφέροντα έχουν προχωρήσει σε 288 παραγγελίες νεότευκτων πλοίων ήτοι 46 φορτηγά ξηρού φορτίου, 136 δεξαμενόπλοια, 81 containerships και 22 πλοία μεταφοράς αερίων, ενώ παράλληλα πραγματοποίησαν 227 αγορές μεταχειρισμένων πλοίων (120 bulk carriers, 81 tankers, 21 containerships και ένα πλοίο μεταφοράς αερίων). Την ίδια περίοδο πούλησαν 316 πλοία στη δευτερογενή αγορά, εκ των οποίων 164 bulk carriers, 116 tankers, 22 containerships και εννέα gas carriers.
Περιμένουν ιαπωνική «έκπληξη» στην αργία της Wall Street
-H Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας έχει ξοδέψει 72 δισ. δολάρια από τα τέλη Απριλίου μέχρι τις πρώτες μέρες του Μαΐου, για να στηρίξει το γιεν, με πενιχρά αποτελέσματα. Χθες, η ισοτιμία γιεν-δολαρίου ανέβηκε στα 162,69 κι αυτό σημαίνει ότι το ιαπωνικό νόμισμα έχει υποτιμηθεί -13,4% σε δώδεκα μήνες. Tο Reuters δημοσίευσε αποκλειστικές πληροφορίες ότι το ιαπωνικό υπουργείο Οικονομικών εγκαταλείπει την τακτική των προειδοποιήσεων και ετοιμάζει αιφνιδιαστικές παρεμβάσεις-«ενέδρες» για να εξοντώσει τις κερδοσκοπικές θέσεις. Στο εξής θα αποφεύγεται κάθε αναφορά σε συγκεκριμένη «κόκκινη γραμμή» ισοτιμίας. Σήμερα, που η Αμερική γιορτάζει την ανεξαρτησία της με μια βολική, θερινή, τριήμερη αργία, θεωρείται πολύ πιθανό να εκδηλωθεί μια τέτοια «ξαφνική» παρέμβαση-ενέδρα, με στόχο να σταματήσει η υποτιμητική κερδοσκοπία στο γιεν. Είναι όμως ενδιαφέρουσα και η «συμβουλή» που έδωσε ο… Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ στους Ιάπωνες ομολόγους του, να προχωρήσουν σε περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων με την BoJ. Το επιτόκιο της Τράπεζας της Ιαπωνίας παραμένει στο 1%, έναντι 3,50%-3,75% της Fed κι αυτή η μεγάλη διαφορά απόδοσης τροφοδοτεί το carry trade και τις κερδοσκοπικές θέσεις κατά του γιεν. Η ενεργειακή εξάρτηση επιδεινώνει την εικόνα, αφού η βαριά εξάρτηση της Ιαπωνίας από το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής, εν μέσω του πολέμου στο Ιράν, την καθιστά ευάλωτη, καθώς κάθε βαρέλι αγοράζεται με δολάρια.
Τα 12 δισ. δολάρια που μιλούν δύο γλώσσες
-Στο παρασκήνιο του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ–Ιράν της 17ης Ιουνίου κρύβεται ένα «ευαίσθητο θέμα» 12 δισ. δολαρίων. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ανακοίνωσε στις 23 Ιουνίου συμφωνία για την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων στις αμερικανικές τράπεζες, ύψους 12 δισ. δολαρίων. Το συνολικό «παγωμένο» απόθεμα του Ιράν παγκοσμίως εκτιμάται σε 100-120 δισ. δολάρια, διάσπαρτο σε Κίνα, Ιαπωνία, Ινδία, Ιράκ και Κατάρ. Η Ουάσιγκτον όμως αφηγείται μια διαφορετική εκδοχή της συμφωνίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα κεφάλαια θα παραμείνουν σε ειδικό λογαριασμό (escrow account) υπό αμερικανικό έλεγχο και θα δαπανηθούν αποκλειστικά σε αμερικανικά τρόφιμα και φάρμακα καλαμπόκι, σιτάρι, σόγια. Ο αντιπρόεδρος Βανς αποκάλυψε ότι τον μηχανισμό, με το Κατάρ ως θεματοφύλακα, σχεδίασε ο Τζάρεντ Κούσνερ. Οι Αμερικανοί παραγωγοί σόγιας, αιμορραγούν από τον εμπορικό πόλεμο με την Κίνα. Η Τεχεράνη χρειάζεται περίπου 22 εκατ. τόνους δημητριακών φέτος κατά τον FAO. Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας του Ιράν Χεματί, διέψευσε κάθε συμβατική υποχρέωση αγορών από τις ΗΠΑ, ενώ ο Γκαλιμπάφ επιμένει ότι τα 12 δισ. θα πάνε στην κεντρική τράπεζα «για οποιοδήποτε αγαθό, σε οποιαδήποτε τιμή, σε οποιοδήποτε νόμισμα».
Πηγή: newmoney.gr
Μεγάλοι παίκτες για τις Ελληνικές Αλυκές
-Η προεπιλογή επτά επενδυτικών σχημάτων για τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού παραχώρησης τουλάχιστον του 51% των Ελληνικών Αλυκών που διαθέτουν επτά ενεργές αλυκές σε όλη τη χώρα (με πιο γνωστή στο Μεσολόγγι) καταδεικνύει το πολύ έντονο ενδιαφέρον για την εταιρεία. Εκτός από εγχώριες και ξένες βιομηχανίες άλατος, διεκδικητές είναι όμιλοι τροφίμων με παρουσία στην εμπορία και διανομή αλλά και λιανέμποροι, ενώ προέκυψαν και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες συμμαχίες. Στα 7 σχήματα περιλαμβάνονται η κοινοπραξία της κυπριακής Μ.Π. Θεοδώρου (ο μεγαλύτερος παραγωγός αλατιού της Κύπρου) και της Salinity Group AB (εξειδικεύεται στην παραγωγή νιφάδων θαλασσινού αλατιού υψηλής προστιθέμενης αξίας με διεθνή παρουσία), η Κάλας Α.Ε. (ο μεγαλύτερος παραγωγός και τυποποιητής αλατιού στην ελληνική αγορά), η κοινοπραξία Πίτσιας Α.Ε. (αναπτύσσει δίκτυο 41 σούπερ μάρκετ στη Βόρεια Ελλάδα) και Κωνσταντόπουλος Α.Ε. (συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους Έλληνες εξαγωγείς επιτραπέζιας ελιάς και ελαιολάδου, με παρουσία σε δεκάδες διεθνείς αγορές), η κοινοπραξία Unisel SAS (εταιρεία συμμετοχών στον ευρύτερο κλάδο του αλατιού) – Χιών Α.Ε. (μία από τις παλαιότερες ελληνικές εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας θαλασσινού αλατιού, η Mantis Trading (από τους μεγαλύτερους ελληνικούς ομίλους εμπορίας και διανομής καταναλωτικών προϊόντων, με δραστηριότητες στα ποτά, τα τρόφιμα και το οργανωμένο λιανεμπόριο, μέσω εταιρειών όπως η Οινοποιία Μαλαματίνα), η Meccanica Group (δραστηριοποιείται στις τεχνικές υπηρεσίες, τη διαχείριση εγκαταστάσεων, τη συντήρηση υποδομών κ.ά.) και οι Ιταλοί της SOSALT (από τους σημαντικότερους παραγωγούς θαλασσινού αλατιού, επεξεργάζεται περίπου 120.000 τόνους αλατιού ετησίως και διαθέτει εξαγωγική παρουσία σε 32 χώρες). Το επόμενο διάστημα θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την ίδια τη λίστα των υποψηφίων. Με την πρόσβαση στο Virtual Data Room, οι επενδυτές θα αποκτήσουν πλήρη εικόνα για τα οικονομικά στοιχεία, τις προοπτικές και τις ανάγκες της εταιρείας, ώστε να αποφασίσουν εάν και με ποιους όρους θα καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές.
Η μάχη του «Ελευθέριος Βενιζέλος»
-Από τις λίγες αλλά ουσιαστικές αναφορές της διοίκησης της ΑΒΑΞ στη χθεσινή γενική συνέλευση ξεχώρισε εκείνη για τον διαγωνισμό της επέκτασης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Χωρίς να επιχειρήσει να δημιουργήσει προσδοκίες, η διοίκηση επιβεβαίωσε ότι η ΑΒΑΞ συμμετέχει με ποσοστό 60% στην κοινοπραξία με τη ΜΕΤΚΑ (40%), αποφεύγοντας ωστόσο οποιαδήποτε πρόβλεψη για το χρονοδιάγραμμα ανάθεσης. «Γνωρίζουμε μόνο το χρονοδιάγραμμα υποβολής των προσφορών», ήταν ουσιαστικά το μήνυμα που εξέπεμψε, δείχνοντας ότι δεν επιθυμεί να προδικάσει τις εξελίξεις σε έναν διαγωνισμό με πολλές παραμέτρους. Μετά την αποχώρηση, του σχήματος ΤΕΡΝΑ – REDEX, η κούρσα για το μεγαλύτερο έργο αεροπορικών υποδομών της χώρας εισέρχεται στην τελική ευθεία. Το έργο, προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ, αποτελεί την «καρδιά» του επενδυτικού προγράμματος του «Ελευθέριος Βενιζέλος» και θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τον χάρτη των μεγάλων κατασκευαστικών έργων της επόμενης περιόδου. Με δύο ισχυρά σχήματα να διεκδικούν το έργο και την ανάδειξη του αναδόχου να τοποθετείται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις τελικές προσφορές. Ενδιαφέρον είχαν όμως και οι απαντήσεις της διοίκησης για τη χρηματιστηριακή αποτίμηση της εταιρείας. Στο σχόλιο μετόχου για τη χαμηλή κεφαλαιοποίηση και την πορεία της μετοχής σε σύγκριση με τους υπόλοιπους μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους, ο διευθύνων σύμβουλος Κώστας Μιτζάλης ήταν λακωνικός, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις. «Και η δική μας μετοχή είναι υποτιμημένη και οι υπόλοιπες υπερτιμημένες», σχολίασε χαρακτηριστικά. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ομίλου Χρήστος Ιωάννου έσπευσε να κλείσει και τη συζήτηση περί πιθανής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, στον απόηχο των πρόσφατων κινήσεων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και των σχεδιασμών της AKTOR. Όπως ξεκαθάρισε, η ΑΒΑΞ δεν εξετάζει μια τέτοια κίνηση, καθώς δεν υπάρχει σήμερα κάποιο επενδυτικό σχέδιο που να απαιτεί νέα κεφαλαιακή ενίσχυση.
Σε νέο υψηλό 17 ετών η ΑΒΑΞ
-Παρά τις γκρίνιες που αναφέραμε παραπάνω, η μετοχή της ΑΒΑΞ εξελίσσεται σε έναν από τους πρωταγωνιστές της μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Με το χθεσινό κλείσιμο πάνω από τα 3,7 ευρώ, η μετοχή «σκαρφάλωσε» σε νέο υψηλό 17 ετών, αγγίζοντας επίπεδα τιμών που είχε να δει από τις αρχές Νοεμβρίου του 2009. Συμπλήρωσε, δε, ένα πενθήμερο ράλι καταγράφοντας σωρευτικά κέρδη που υπερβαίνουν το 10%. Η χρηματιστηριακή άνθηση έρχεται ως φυσικό επακόλουθο των θεμελιωδών μεγεθών που παρουσίασε ο όμιλος. Η αύξηση του τζίρου κατά 47% και τα καθαρά κέρδη ύψους 48 εκατ. ευρώ το 2025 συνοδεύτηκαν από πρόταση για μέρισμα 0,1 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 40% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Με ανεκτέλεστο έργων ύψους 2,8 δισ. ευρώ και τον στρατηγικό στόχο για EBITDA 150 εκατ. ευρώ να βρίσκεται σε σταθερή τροχιά υλοποίησης, η ΑΒΑΞ κεφαλαιοποιεί τη δομική αναδιάρθρωση του επιχειρηματικού της μοντέλου, προσελκύοντας αγοραστικό ενδιαφέρον από θεσμικά χαρτοφυλάκια.
Ανάμεσα στα 4,53€ και 4.80€ η τιμή στην αύξηση κεφαλαίου ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
-Πριν από 2 εβδομάδες, στις 18 Ιουνίου, η ElvalHalcor ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου περίπου 250 εκατ. ευρώ με βιβλίο προσφορών (fully marketed offering με book building). Το βιβλίο ανοίγει μέσα στις επόμενες μέρες, αμέσως μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 9ης Ιουλίου και σίγουρα η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο στις 15 Ιουλίου. Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση επενδυτικού προγράμματος €455 εκατ. έως το 2030, ενώ η διοίκηση επέλεξε την Goldman Sachs και τη UBS ως Joint Global Coordinators. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο συντονιστές έχουν θέσει στόχο για το book building την αποτίμηση της εταιρείας μεταξύ €1,7 δισ. (κατώτερο) και €1,8 δισ. (ανώτερο). Μεταφρασμένο σε τιμή ανά μετοχή, με τις υφιστάμενες 375,24 εκατ. μετοχές, το εύρος κυμαίνεται ανάμεσα στα €4,53–€4,80/μετοχή ή αν προτιμάτε discount -5% έως -10,5% έναντι της τρέχουσας τιμής των €4.95 (σημερινή κεφαλαιοποίηση €1,85 δισ.). Κατά συνέπεια, θα έχουμε την έκδοση 52–55 εκατ. νέων μετοχών, με «αραίωση» (dilution) 12-13% για όσους δεν συμμετάσχουν, μολονότι προβλέπεται μηχανισμός προτεραιότητας για υφιστάμενους μετόχους, παρά την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης. Η χρηματιστηριακή αγορά αντιδρά με τη γνωστή παραδοξότητα των ημερών. Αντί της κλασικής πίεσης που συνοδεύει συνήθως μια αύξηση κεφαλαίου χωρίς δικαιώματα, η μετοχή αντιδρά ανοδικά, ανακτώντας διαδοχικά τα επίπεδα €4,76, €4,92 και €5,18. Με άλλα λόγια, η χρηματιστηριακή αγορά έχει ήδη «χτίσει» θέσεις, πάνω από το εύρος της τιμολόγησης, γεγονός που καθιστά το discount ελκυστικό σημείο εισόδου για θεσμικούς. Το προηγούμενο της Cenergy (ΑΜΚ €200 εκατ. με ίδια δομή) λειτουργεί ως οδηγός. Ο όμιλος Στασινόπουλου ξέρει να τιμολογεί ώστε το βιβλίο να υπερκαλύπτεται.
Η Profile και η επιστροφή κεφαλαίου
-Η Profile Software (+7,05% στα €8,65) του Μπάμπη Στασινόπουλου (του «άλλου» Στασινόπουλου, καμία σχέση με τη Βιοχάλκο) ετοιμάζει γενναία επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους, ύψους περίπου €6 εκατ. δηλαδή €0,24 ανά μετοχή, απόδοση της τάξης του 3% από τη προχθεσινή τιμή της μετοχής και 2.77% σε σχέση με τη χθεσινή. Η επιστροφή που θα εγκριθεί από τη Γ.Σ. της 23ης Ιουλίου, έρχεται επιπλέον του μερίσματος €0,08 που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση της 5ης Ιουνίου, μαζί με το πρόγραμμα επαναγοράς έως 1 εκατ. ιδίων μετοχών. Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα της Profile, από περίπου €15-16 εκατ. τον Δεκέμβριο του 2025, σκαρφάλωσαν, σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, στα €20 εκατ. την 30η Ιουνίου. Ένα δεύτερο τρίμηνο που η διοίκηση χαρακτηρίζει εσωτερικά «εξαιρετικό», και το οποίο θα αποτυπωθεί στα αποτελέσματα εξαμήνου. Με άλλα λόγια, η εταιρεία παρήγαγε σε ένα εξάμηνο περισσότερο cash απ' όσο επιστρέφει και αυτό ενώ μόλις τον Φεβρουάριο, ολοκλήρωσε την εξαγορά της Contemi Solutions στο Λονδίνο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το σχέδιο για εξαγορές δεν θυσιάζεται στον βωμό της διανομής. Η διοίκηση έχει δηλώσει ότι «βλέπει» διεθνή επέκταση και νέες εξαγορές (με τα αμυντικά έργα στο ραντάρ) και ο στόχος για τουλάχιστον δύο εξαγορές παραμένει αμετακίνητος. Η NBG Securities προβλέπει net cash άνω των €30 εκατ. έως το 2028 και έσοδα από €47,4 εκατ. το 2025 σε €70,7 εκατ. το 2026, με δίκαιη αποτίμηση κοντά στα €10,2/μτχ. Όταν μια εισηγμένη μπορεί να μοιράζει λεφτά στους μετόχους και να αγοράζει εταιρείες ταυτόχρονα, κάνει επίδειξη ισχύος.
Το «γύρισε» η Sunlight
-Eπιστροφή στην κερδοφορία για τη Sunlight που πέρυσι ανέλαβε πρωτοβουλίες εξοικονόμησης κόστους οι οποίες σε συνδυασμό με τις συνέργειες από εξαγορές και τα φορολογικά κίνητρα στις ΗΠΑ οδήγησαν σε αισθητή βελτίωση και των λειτουργικών περιθωρίων. Με βάση τον ισολογισμό που δημοσιοποιήθηκε, παρότι ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 9%, στα 942,9 εκατ. ευρώ, ο όμιλος εμφάνισε κέρδη προ φόρων 1,6 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών το 2024, ενώ το EBITDA αυξήθηκε κατά 18%, φτάνοντας τα 121,1 εκατ. ευρώ. Η υποχώρηση του τζίρου αποδίδεται κυρίως στην αποχώρηση από δραστηριότητες χαμηλότερης κερδοφορίας, αλλά και στις δυσμενείς συνθήκες που επικράτησαν στις αγορές των ΗΠΑ και της Γερμανίας, καθώς και στις χαμηλότερες τιμές πρώτων υλών και στις συναλλαγματικές επιδράσεις. Την ίδια στιγμή, οι πρωτοβουλίες εξοικονόμησης κόστους, οι συνέργειες από εξαγορές και τα φορολογικά κίνητρα στις ΗΠΑ οδήγησαν σε αισθητή βελτίωση των λειτουργικών περιθωρίων. Παράλληλα, η Sunlight συνέχισε το επενδυτικό της πρόγραμμα, διαθέτοντας 123,7 εκατ. ευρώ για παραγωγικές επενδύσεις, έρευνα και ανάπτυξη, αλλά και κινήσεις αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου της. Για το 2026, η διοίκηση εμφανίζεται, ωστόσο, συγκρατημένα αισιόδοξη. Αναγνωρίζει ότι το διεθνές περιβάλλον παραμένει αβέβαιο, ωστόσο εκτιμά ότι η ζήτηση για συστήματα αποθήκευσης ενέργειας θα συνεχίσει να ενισχύεται, στηρίζοντας την περαιτέρω ανάπτυξη του ομίλου.
Οι νέες μετοχές της ΓΕΚ TEΡΝΑ
-Την ερχόμενη Δευτέρα θα ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές της ΓΕΚ TEΡΝΑ από την αύξηση κεφαλαίου. Αθροιστικά η κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης με τις νέες μετοχές φτάνει στα 5,47 δισ. ευρώ. Λογικά μέσα στην άλλη εβδομάδα θα έχουμε την προσαρμογή των δεικτών από τον MSCI, λόγω της αυξημένης διασποράς (73%) που έχει πλέον η ΓΕΚ TEΡΝΑ, με τη σχετική προσαρμογή των σταθμίσεων για τη μετοχή.
Πιο ψηλά το ταβάνι για την Coca-Cola HBC
-Η Coca-Cola HBC αποτελεί μία από τις μεγάλες κερδισμένες του τρέχοντος ανοδικού κύκλου στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Με ένα εντυπωσιακό σερί 8 στις 9 ανοδικές συνεδριάσεις με σωρευτικά κέρδη 13,4%, η μετοχή διέσπασε κάθε ιστορική αντίσταση, κλείνοντας στα 59,1 ευρώ, με τη φετινή απόδοση να ξεπερνά το +32%. Στα υψηλά ημέρας έφτασε μία ανάσα από τα 60 ευρώ και συγκεκριμένα έως τα 59,7 ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης διαμορφώνεται πλέον πάνω από τα 22 δισ. ευρώ και ενισχύει τον ρόλο της ως της «βαρύτερης» μετοχής του δείκτη, γεννώντας ωστόσο το ερώτημα: Υπάρχει ταβάνι; Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, τα 60 ευρώ αποτελούν έναν ισχυρό ψυχολογικό και τεχνικό στόχο, ενώ δεν αποκλείεται μια φυσιολογική κατοχύρωση κερδών (profit taking), δεδομένου ότι η μετοχή βρίσκεται σε υπεραγορασμένη ζώνη μετά το τελευταίο διήμερο άλμα κατά 3,7% και το πολυήμερο σερί που προαναφέραμε. Ωστόσο, η μακροπρόθεσμη τάση παραμένει ανοδική. Όσο τα θεμελιώδη μεγέθη υποστηρίζουν την ανάπτυξη του ομίλου, το «ταβάνι» θα μπορεί να μετατοπίζεται υψηλότερα, με την περιοχή των 57-57,5 ευρώ να αποτελεί πλέον την πρώτη κύρια ζώνη στήριξης σε περίπτωση διόρθωσης.
Και στο Μονπελιέ
-Έπεσε το μάτι μου σε μια απόφαση της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας (6η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων), που υπάγεται στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος και αυτό με τη σειρά του στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με θέμα «Απευθείας ανάθεση για την αμοιβή παροχής υπηρεσιών σχετικά με τις ανάγκες της Ελληνικής Ομάδας Δασοπυρόσβεσης του Πυροσβεστικού Σώματος που θα αναπτυχθεί στο Μονπελιέ της Γαλλίας για την αντιπυρική περίοδο του 2026». Εκ πρώτης όψεως μοιάζει παράξενο, να κάνουμε και…εξαγωγή δασοπυροσβεστών, ενώ έχουμε μπει πλέον για τα καλά στην πάντα «καυτή» θερινή περίοδο. Γιατί θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς, το λύσαμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ως χώρα κάθε καλοκαίρι με τις… χιλιάδες δασικές πυρκαγιές και στέλνουμε και στο εξωτερικό; Τα πράγματα, όμως, δεν είναι πάντα όπως φαίνονται, καθώς η Ελληνική Ομάδα θα αναπτυχθεί στο Μονπελιέ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Προεγκατάστασης Ευρωπαίων Πυροσβεστών για την αντιπυρική περίοδο του 2026. Το εν λόγω Πρόγραμμα αποτελεί μία ετήσια προληπτική δράση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, προβλέποντας την ανάπτυξη εκατοντάδων πυροσβεστών σε κράτη-μέλη υψηλού κινδύνου, όπως ασφαλώς είναι και η Ελλάδα, για άμεση επέμβαση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Ξεκίνησε το 2022 και η χώρα μας ήταν η πρώτη που ανέλαβε το pilot project εκείνης της χρονιάς, ενώ φιλοξενεί σταθερά μια από τις μεγαλύτερες ομάδες προεγκατάστασης. Μάλιστα κατά την περσινή αντιπυρική περίοδο ήρθαν 323 πυροσβέστες από Αυστρία, Βουλγαρία, Γαλλία, Μολδαβία, Ρουμανία και Τσεχία, που εγκαταστάθηκαν σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Πρόκειται δηλαδή για μια πρωτοβουλία από την οποία έχουμε σημαντικά οφέλη. Έτσι, η σχετική απόφαση αναφέρεται στην «πληρωμή δαπάνης για την αμοιβή παροχής υπηρεσιών που αφορούν τις ανάγκες της Ελληνικής Ομάδας Δασοπυρόσβεσης του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία θα αναπτυχθεί στο Μονπελιέ της Γαλλίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Προεγκατάστασης Ευρωπαίων Πυροσβεστών για την αντιπυρική περίοδο του 2026, κατά το χρονικό διάστημα από 01-07-2026 έως 15-07-2026, με ημέρα αναχώρησης της αποστολής την 27-06-2026 και επιστροφής την 18-07-2026», ενώ το συνολικό κόστος (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) ανέρχεται σε 32.000 ευρώ.
Αλίκη Παληού: Οταν οι αγορές ψηφίζουν εμπιστοσύνη
-Στη ναυτιλία οι πιο ενδιαφέρουσες ειδήσεις μερικές φορές κρύβονται στα «ψιλά γράμματα» της χρηματοδότησης. Η απόφαση των ομολογιούχων να αποδεσμεύσουν τις εξασφαλίσεις της Performance Shipping και να αποδεχθούν τη μετατροπή των ομολόγων σε senior unsecured υποχρεώσεις δεν αποτελεί μια τυπική τεχνική αλλαγή. Είναι ένα μήνυμα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση και τη στρατηγική που ακολουθεί η εταιρεία συμφερόντων της Αλίκης Παληού. Το τελευταίο δωδεκάμηνο η Performance ανανέωσε τον στόλο της, εξασφάλισε πολυετείς ναυλώσεις και ενίσχυσε σημαντικά την ορατότητα των μελλοντικών εσόδων της. Οι κινήσεις αυτές φαίνεται ότι έπεισαν τους επενδυτές πως η εταιρεία μπορεί πλέον να στηρίζεται περισσότερο στην αξιοπιστία της και λιγότερο στις εμπράγματες εξασφαλίσεις. Σε μια περίοδο όπου η πρόσβαση σε κεφάλαια γίνεται ολοένα πιο απαιτητική, η συγκεκριμένη εξέλιξη ίσως αποδειχθεί πιο σημαντική από μια ακόμη παραγγελία ή αγορά πλοίου. Γιατί στις αγορές, η ψήφος εμπιστοσύνης έχει πάντα ιδιαίτερη αξία.
Το στοίχημα του Τσαντάνη στην Αθήνα
-Η απόφαση της Seanergy του Σταμάτη Τσαντάνη να αντλήσει έως 100 εκατ. ευρώ μέσω της Euronext Athens στους ναυτιλιακούς κύκλους ερμηνεύεται ως μια ακόμη δοκιμή, μετά της Safe Bulkers, των δυνατοτήτων της ελληνικής κεφαλαιαγοράς να στηρίξει επενδύσεις μεγάλης κλίμακας σε έναν από τους πιο εξωστρεφείς κλάδους της οικονομίας. Η εταιρεία διαθέτει ήδη πρόσβαση σε διεθνή τραπεζική χρηματοδότηση αφού είναι εισηγμένη στο New York Stock Εxchange ενώ αξιοποιεί και άλλες λύσεις, όπως πωλήσεις πλοίων και πιθανές συμφωνίες sale and leaseback. Παρ' όλα αυτά, επιλέγει να απευθυνθεί και στους Έλληνες επενδυτές για να χρηματοδοτήσει μέρος του προγράμματος ανανέωσης του στόλου της. Η επιλογή αυτή εκπέμπει μήνυμα εμπιστοσύνης προς την εγχώρια αγορά κεφαλαίου και ταυτόχρονα αποτελεί ένα ουσιαστικό τεστ για το επενδυτικό ενδιαφέρον που μπορεί να προσελκύσει η ναυτιλία. Μια επιτυχημένη έκδοση θα μπορούσε να ενθαρρύνει και άλλες ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές εταιρείες να εξετάσουν την ελληνική αγορά ως συμπληρωματική πηγή χρηματοδότησης, περιορίζοντας την αποκλειστική εξάρτηση από ξένες κεφαλαιαγορές και τραπεζικά σχήματα. Σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες για νέα πλοία και τεχνολογικές επενδύσεις αυξάνονται διαρκώς, η κίνηση της Seanergy ίσως αποδειχθεί σημαντικότερη από την ίδια την έκδοση. Εάν πετύχει, μπορεί να αποτελέσει το προηγούμενο που θα επαναφέρει δυναμικά την ελληνική ναυτιλία στο επίκεντρο της εγχώριας αγοράς κεφαλαίου.
Το ναυτιλιακό παζλ των Ελλήνων: 288 νεότευκτα, 227 αγορές και 316 πωλήσεις
-Οι Έλληνες εφοπλιστές αναδιαμορφώνουν τις τοποθετήσεις τους ανά κατηγορία πλοίων, εκμεταλλευόμενοι κάθε παράθυρο ευκαιρίας που δημιουργεί η αγορά. Στο μέτωπο των νεότευκτων, οι κινήσεις συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Η Enesel προχώρησε σε παραγγελία δύο bulk carriers 64.000 dwt στα κινεζικά ναυπηγεία Jiangsu Hantong, με παράδοση το 2028. Αντίστοιχα, η Goldenport έκλεισε δύο ακόμη πλοία ίδιας κατηγορίας στα Nantong Xiangyu, με παραδόσεις το 2029. Στα containerships, η Global Ship Lease υπέγραψε συμφωνία για τέσσερα πλοία χωρητικότητας 6.200 TEU στα ναυπηγεία Huangpu Wenchong Shipbuilding, με εκτιμώμενο κόστος περίπου 85 εκατ. δολάρια ανά πλοίο και παράδοση επίσης το 2029. Μέσα στους τελευταίους δώδεκα μήνες, τα ελληνικά ναυτιλιακά συμφέροντα έχουν προχωρήσει σε 288 παραγγελίες νεότευκτων πλοίων ήτοι 46 φορτηγά ξηρού φορτίου, 136 δεξαμενόπλοια, 81 containerships και 22 πλοία μεταφοράς αερίων, ενώ παράλληλα πραγματοποίησαν 227 αγορές μεταχειρισμένων πλοίων (120 bulk carriers, 81 tankers, 21 containerships και ένα πλοίο μεταφοράς αερίων). Την ίδια περίοδο πούλησαν 316 πλοία στη δευτερογενή αγορά, εκ των οποίων 164 bulk carriers, 116 tankers, 22 containerships και εννέα gas carriers.
Περιμένουν ιαπωνική «έκπληξη» στην αργία της Wall Street
-H Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας έχει ξοδέψει 72 δισ. δολάρια από τα τέλη Απριλίου μέχρι τις πρώτες μέρες του Μαΐου, για να στηρίξει το γιεν, με πενιχρά αποτελέσματα. Χθες, η ισοτιμία γιεν-δολαρίου ανέβηκε στα 162,69 κι αυτό σημαίνει ότι το ιαπωνικό νόμισμα έχει υποτιμηθεί -13,4% σε δώδεκα μήνες. Tο Reuters δημοσίευσε αποκλειστικές πληροφορίες ότι το ιαπωνικό υπουργείο Οικονομικών εγκαταλείπει την τακτική των προειδοποιήσεων και ετοιμάζει αιφνιδιαστικές παρεμβάσεις-«ενέδρες» για να εξοντώσει τις κερδοσκοπικές θέσεις. Στο εξής θα αποφεύγεται κάθε αναφορά σε συγκεκριμένη «κόκκινη γραμμή» ισοτιμίας. Σήμερα, που η Αμερική γιορτάζει την ανεξαρτησία της με μια βολική, θερινή, τριήμερη αργία, θεωρείται πολύ πιθανό να εκδηλωθεί μια τέτοια «ξαφνική» παρέμβαση-ενέδρα, με στόχο να σταματήσει η υποτιμητική κερδοσκοπία στο γιεν. Είναι όμως ενδιαφέρουσα και η «συμβουλή» που έδωσε ο… Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ στους Ιάπωνες ομολόγους του, να προχωρήσουν σε περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων με την BoJ. Το επιτόκιο της Τράπεζας της Ιαπωνίας παραμένει στο 1%, έναντι 3,50%-3,75% της Fed κι αυτή η μεγάλη διαφορά απόδοσης τροφοδοτεί το carry trade και τις κερδοσκοπικές θέσεις κατά του γιεν. Η ενεργειακή εξάρτηση επιδεινώνει την εικόνα, αφού η βαριά εξάρτηση της Ιαπωνίας από το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής, εν μέσω του πολέμου στο Ιράν, την καθιστά ευάλωτη, καθώς κάθε βαρέλι αγοράζεται με δολάρια.
Τα 12 δισ. δολάρια που μιλούν δύο γλώσσες
-Στο παρασκήνιο του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ–Ιράν της 17ης Ιουνίου κρύβεται ένα «ευαίσθητο θέμα» 12 δισ. δολαρίων. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ανακοίνωσε στις 23 Ιουνίου συμφωνία για την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων στις αμερικανικές τράπεζες, ύψους 12 δισ. δολαρίων. Το συνολικό «παγωμένο» απόθεμα του Ιράν παγκοσμίως εκτιμάται σε 100-120 δισ. δολάρια, διάσπαρτο σε Κίνα, Ιαπωνία, Ινδία, Ιράκ και Κατάρ. Η Ουάσιγκτον όμως αφηγείται μια διαφορετική εκδοχή της συμφωνίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα κεφάλαια θα παραμείνουν σε ειδικό λογαριασμό (escrow account) υπό αμερικανικό έλεγχο και θα δαπανηθούν αποκλειστικά σε αμερικανικά τρόφιμα και φάρμακα καλαμπόκι, σιτάρι, σόγια. Ο αντιπρόεδρος Βανς αποκάλυψε ότι τον μηχανισμό, με το Κατάρ ως θεματοφύλακα, σχεδίασε ο Τζάρεντ Κούσνερ. Οι Αμερικανοί παραγωγοί σόγιας, αιμορραγούν από τον εμπορικό πόλεμο με την Κίνα. Η Τεχεράνη χρειάζεται περίπου 22 εκατ. τόνους δημητριακών φέτος κατά τον FAO. Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας του Ιράν Χεματί, διέψευσε κάθε συμβατική υποχρέωση αγορών από τις ΗΠΑ, ενώ ο Γκαλιμπάφ επιμένει ότι τα 12 δισ. θα πάνε στην κεντρική τράπεζα «για οποιοδήποτε αγαθό, σε οποιαδήποτε τιμή, σε οποιοδήποτε νόμισμα».
Πηγή: newmoney.gr
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