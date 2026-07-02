Συμφωνία DIMAND – Ηilton για το νέο Hilton Θεσσαλονίκης στο συγκρότημα ΦΙΞ
Συμφωνία DIMAND – Ηilton για το νέο Hilton Θεσσαλονίκης στο συγκρότημα ΦΙΞ
Το νέο ξενοδοχείο θα λειτουργήσει σε διάστημα 3 - 4 ετών στο πλαίσιο της μεγάλης ανάπλασης των 196 εκατ. ευρώ που «τρέχει» η DIMAND στο εμβληματικό συγκρότημα του ΦΙΞ
Το ντεμπούτο του κορυφαίου brand της Hilton στη Θεσσαλονίκη σηματοδοτεί η νέα συμφωνία της DIMAND με τον αμερικανικό όμιλο για τη λειτουργία 5άστερου ξενοδοχείου στο συγκρότημα του ΦΙΞ, μία συμφωνία που σηματοδοτεί και την περαιτέρω επέκταση του ομίλου στην Ελλάδα και δη στη συμπρωτεύουσα.
Το νέο ξενοδοχείο θα λειτουργήσει σε ορίζοντα 3 – 4 ετών στο πλαίσιο της μεγάλης ανάπλασης των 196 εκατ. ευρώ που «τρέχει» η DIMAND στο εμβληματικό συγκρότημα του ΦΙΞ στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης, φιλοδοξώντας να δημιουργήσει ένα νέο τοπόσημο. Θα διαθέτει 184 δωμάτια και σουίτες με απευθείας 25ετή διαχείριση από τη Hilton, σύγχρονους χώρους εκδηλώσεων και συνεδρίων, χώρους εστίασης, μία ιδιαίτερη μικροζυθοποιία, κέντρο ευεξίας κ..α.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Το νέο ξενοδοχείο θα λειτουργήσει σε ορίζοντα 3 – 4 ετών στο πλαίσιο της μεγάλης ανάπλασης των 196 εκατ. ευρώ που «τρέχει» η DIMAND στο εμβληματικό συγκρότημα του ΦΙΞ στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης, φιλοδοξώντας να δημιουργήσει ένα νέο τοπόσημο. Θα διαθέτει 184 δωμάτια και σουίτες με απευθείας 25ετή διαχείριση από τη Hilton, σύγχρονους χώρους εκδηλώσεων και συνεδρίων, χώρους εστίασης, μία ιδιαίτερη μικροζυθοποιία, κέντρο ευεξίας κ..α.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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