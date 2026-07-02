Συμφωνία DIMAND – Ηilton για το νέο Hilton Θεσσαλονίκης στο συγκρότημα ΦΙΞ

Το νέο ξενοδοχείο θα λειτουργήσει σε διάστημα 3 - 4 ετών στο πλαίσιο της μεγάλης ανάπλασης των 196 εκατ. ευρώ που «τρέχει» η DIMAND στο εμβληματικό συγκρότημα του ΦΙΞ