Bugatti: Τα μπαστούνια γκολφ που κοστίζουν όσο ένα αυτοκίνητο
Bugatti: Τα μπαστούνια γκολφ που κοστίζουν όσο ένα αυτοκίνητο
Η Bugatti δείχνει ξανά πως η πολυτέλεια δεν σταματά στα hypercars. Αυτή τη φορά μεταφέρει το DNA της στα γήπεδα γκολφ, με τιμές που ζαλίζουν
«Αν μπορεί να συγκριθεί με κάτι άλλο, τότε δεν είναι Bugatti». Η φράση αυτή αποδίδεται στον Ettore Bugatti, το μηχανικό και καλλιτέχνη που ίδρυσε μία από τις πιο εμβληματικές μάρκες αυτοκινήτων στην ιστορία. Για πάνω από 115 χρόνια, αυτή η διατύπωση αποτελεί το γενετικό υλικό κάθε αντικειμένου το οποίο φέρει την υπογραφή της Bugatti, από τα αυτοκίνητα και τα υπερπολυτελή γιοτ μέχρι τα πιο ακραία μπαστούνια του γκολφ σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Αυτός ο τρόπος σκέψης είναι που έκανε θρυλικά μοντέλα όπως η Type 35, αλλά και τα σύγχρονα Veyron, Chiron και Tourbillon, αυτοκίνητα που κοστίζουν από αρκετά εκατομμύρια ευρώ και κατασκευάζονται σε εξαιρετικά περιορισμένους αριθμούς. Για τους πελάτες της Bugatti, η τιμή δεν αποτελεί εμπόδιο αλλά μέρος της αποκλειστικότητας. Και για τους συλλέκτες είναι στόχος ζωής να βάλουν στο γκαράζ τους ένα από αυτά τα σπάνια μοντέλα, ιδίως εκείνα που βγαίνουν σε λίγα αντίτυπα και με τις πιο exclusive προδιαγραφές για τα πιο απαιτητικά γούστα.
Διαβάστε περισσότερα:newmoney.gr
Αυτός ο τρόπος σκέψης είναι που έκανε θρυλικά μοντέλα όπως η Type 35, αλλά και τα σύγχρονα Veyron, Chiron και Tourbillon, αυτοκίνητα που κοστίζουν από αρκετά εκατομμύρια ευρώ και κατασκευάζονται σε εξαιρετικά περιορισμένους αριθμούς. Για τους πελάτες της Bugatti, η τιμή δεν αποτελεί εμπόδιο αλλά μέρος της αποκλειστικότητας. Και για τους συλλέκτες είναι στόχος ζωής να βάλουν στο γκαράζ τους ένα από αυτά τα σπάνια μοντέλα, ιδίως εκείνα που βγαίνουν σε λίγα αντίτυπα και με τις πιο exclusive προδιαγραφές για τα πιο απαιτητικά γούστα.
Διαβάστε περισσότερα:newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα