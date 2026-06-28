Οι δεξιότητες του μέλλοντος: Υπάρχει λόγος να σπουδάζει κανείς στο πανεπιστήμιο;

Πόσο απαραίτητα είναι τα πανεπιστήμια την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης; - Οι αλλαγές, η πίεση σε ιδρύματα και σπουδαστές και η ανάγκη για αναδιοργάνωση - Γιατί κερδίζουν έδαφος τα τεχνικά επαγγέλματα