Οι δεξιότητες του μέλλοντος: Υπάρχει λόγος να σπουδάζει κανείς στο πανεπιστήμιο;
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Οι δεξιότητες του μέλλοντος: Υπάρχει λόγος να σπουδάζει κανείς στο πανεπιστήμιο;

Πόσο απαραίτητα είναι τα πανεπιστήμια την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης; - Οι αλλαγές, η πίεση σε ιδρύματα και σπουδαστές και η ανάγκη για αναδιοργάνωση - Γιατί κερδίζουν έδαφος τα τεχνικά επαγγέλματα

Οι δεξιότητες του μέλλοντος: Υπάρχει λόγος να σπουδάζει κανείς στο πανεπιστήμιο;
Για δεκαετίες το πανεπιστημιακό πτυχίο θεωρούνταν σχεδόν συνώνυμο της επαγγελματικής επιτυχίας. Η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης και η αυξανόμενη ζήτηση για τεχνικά επαγγέλματα αμφισβητούν πλέον αυτή τη βεβαιότητα.

Το ερώτημα δεν αφορά μόνο μαθητές και τις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με το Future of Jobs Report του World Economic Forum, σχεδόν 4 στους 10 εργαζόμενους θα χρειαστούν νέες δεξιότητες έως το 2030, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη συγκαταλέγεται στους βασικούς παράγοντες που μετασχηματίζουν την αγορά εργασίας. Την ίδια στιγμή, οι ευρωπαϊκές οικονομίες αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε τεχνικά επαγγέλματα, ενώ η ζήτηση για εξειδικευμένους τεχνίτες αυξάνεται σταθερά.

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