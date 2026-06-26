Διατακτικές σίτισης: Η ΓΣΕΒΕΕ ζητά αύξηση του αφορολόγητου στα €10 την ημέρα

Η έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και της Edenred δείχνει ότι το 91,7% των επιχειρήσεων που ήδη χορηγούν διατακτικές θα αύξαναν το ποσό με πρόσθετα φορολογικά κίνητρα, ενώ σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις που τις αποδέχονται καταγράφουν αύξηση του τζίρου τους