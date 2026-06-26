Διατακτικές σίτισης: Η ΓΣΕΒΕΕ ζητά αύξηση του αφορολόγητου στα €10 την ημέρα
Διατακτικές σίτισης: Η ΓΣΕΒΕΕ ζητά αύξηση του αφορολόγητου στα €10 την ημέρα
Η έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και της Edenred δείχνει ότι το 91,7% των επιχειρήσεων που ήδη χορηγούν διατακτικές θα αύξαναν το ποσό με πρόσθετα φορολογικά κίνητρα, ενώ σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις που τις αποδέχονται καταγράφουν αύξηση του τζίρου τους
Πρόταση να αυξηθεί από τα 6 στα 10 ευρώ ημερησίως το αφορολόγητο όριο των διατακτικών σίτισης, το οποίο παραμένει αμετάβλητο από το 2004, καταθέτει η ΓΣΕΒΕΕ, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνεται πλέον στο αυξημένο κόστος ζωής. Το αίτημα συνοδεύεται από τα ευρήματα νέας έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και της Edenred, σύμφωνα με την οποία τα φορολογικά κίνητρα μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική διεύρυνση του θεσμού, με οφέλη όχι μόνο για τους εργαζόμενους αλλά και για τις επιχειρήσεις και το οργανωμένο λιανεμπόριο.
Το αίτημα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το αυξημένο κόστος ζωής και οι ελλείψεις προσωπικού ωθούν όλο και περισσότερες επιχειρήσεις να αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους ενίσχυσης των εργαζομένων. Σύμφωνα με την έρευνα, οι διατακτικές σίτισης αποτελούν ήδη την πιο διαδεδομένη πρόσθετη παροχή, καθώς επτά στις δέκα επιχειρήσεις που χορηγούν οποιαδήποτε πρόσθετη παροχή επιλέγουν τη συγκεκριμένη μορφή ενίσχυσης.
«Έχουμε στείλει από τον Δεκέμβριο επιστολή που ζητάμε να γίνει 8 ευρώ. Σήμερα, λόγω και της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί μετά από επτά μήνες στο κόστος διαβίωσης των νοικοκυριών και των εργαζομένων, εγώ θα έλεγα πολύ εύκολα ότι θα πρέπει να γίνει 10 ευρώ. Η πρότασή μας θα είναι στα 10 ευρώ», δήλωσε ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς, εκτιμώντας ότι η δημοσιονομική επιβάρυνση για το Δημόσιο θα είναι περιορισμένη. Όπως τόνισε, η έρευνα δίνει πλέον στη Συνομοσπονδία την απαραίτητη τεκμηρίωση ώστε η αύξηση του αφορολόγητου να αποτελέσει μία από τις βασικές φορολογικές προτάσεις προς το οικονομικό επιτελείο.
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Το αίτημα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το αυξημένο κόστος ζωής και οι ελλείψεις προσωπικού ωθούν όλο και περισσότερες επιχειρήσεις να αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους ενίσχυσης των εργαζομένων. Σύμφωνα με την έρευνα, οι διατακτικές σίτισης αποτελούν ήδη την πιο διαδεδομένη πρόσθετη παροχή, καθώς επτά στις δέκα επιχειρήσεις που χορηγούν οποιαδήποτε πρόσθετη παροχή επιλέγουν τη συγκεκριμένη μορφή ενίσχυσης.
«Έχουμε στείλει από τον Δεκέμβριο επιστολή που ζητάμε να γίνει 8 ευρώ. Σήμερα, λόγω και της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί μετά από επτά μήνες στο κόστος διαβίωσης των νοικοκυριών και των εργαζομένων, εγώ θα έλεγα πολύ εύκολα ότι θα πρέπει να γίνει 10 ευρώ. Η πρότασή μας θα είναι στα 10 ευρώ», δήλωσε ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς, εκτιμώντας ότι η δημοσιονομική επιβάρυνση για το Δημόσιο θα είναι περιορισμένη. Όπως τόνισε, η έρευνα δίνει πλέον στη Συνομοσπονδία την απαραίτητη τεκμηρίωση ώστε η αύξηση του αφορολόγητου να αποτελέσει μία από τις βασικές φορολογικές προτάσεις προς το οικονομικό επιτελείο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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