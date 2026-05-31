Γιούρι Κοσιούκ: Ποιος είναι ο Ουκρανός δισεκατομμυριούχος που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος και γιατί επενδύει στην Ελλάδα (pics)
Ο «βασιλιάς του κοτόπουλου» της Ουκρανίας δημιούργησε έναν όμιλο 3,77 δισ. δολαρίων με παρουσία σε περισσότερες από 80 χώρες - Μέσω της κυπριακής MHP που είναι εισηγμένη στο Λονδίνο, επεκτείνει το ευρωπαϊκό του αποτύπωμα με την εξαγορά της Νιτσιάκος - Σε ουκρανικά χέρια περνά η Νιτσιάκος – Συμφωνία για το 70% με προοπτική πλήρους εξαγοράς
Πίσω από τη συμφωνία που φέρνει τη Νιτσιάκος σε ουκρανικά χέρια βρίσκεται ένας από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες της Ουκρανίας. Ο Γιούρι Κοσιούκ (Yuriy Kosyuk), ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της MHP, με περιουσία άνω του 1 δισ. δολαρίων σύμφωνα με το Forbes, θα αποκτήσει το 70% της μεγαλύτερης ελληνικής πτηνοτροφικής επιχείρησης, με δυνατότητα η συμμετοχή του ομίλου να αυξηθεί σε δεύτερη φάση ακόμη και στο 100%. Σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney, οι υπογραφές μεταξύ των δύο πλευρών έπεσαν χθες στα Ιωάννινα, όπου είχε μεταβεί ομάδα στελεχών της MHP για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.
Ο Κοσιούκ στην πατρίδα του είναι γνωστός ως ο «βασιλιάς του κοτόπουλου» και συγκαταλέγεται εδώ και χρόνια στους πλέον επιδραστικούς επιχειρηματίες της χώρας, διατηρώντας στενές σχέσεις με τα κέντρα λήψης αποφάσεων της Ουκρανίας. Η επιρροή του όμως δεν περιορίστηκε στον επιχειρηματικό κόσμο. Το 2014, μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία, ο τότε πρόεδρος Πέτρο Ποροσένκο τον επέλεξε για τη θέση του αναπληρωτή επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης με αρμοδιότητες σε θέματα άμυνας και εφοδιασμού. Η τοποθέτησή του θεωρήθηκε τότε ιδιαίτερα συμβολική, καθώς ένας από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες της χώρας αναλάμβανε ρόλο-κλειδί σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουκρανία βρισκόταν αντιμέτωπη με τις πρώτες μεγάλες συνέπειες της κρίσης με τη Ρωσία. Αν και η παρουσία του στο προεδρικό επιτελείο ήταν σύντομη, παρέμεινε στη συνέχεια σύμβουλος του Ποροσένκο, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων.
