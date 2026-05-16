Πουλάνε αυτοκίνητα με γραμμάτια και 48 μικρές δόσεις
Πουλάνε αυτοκίνητα με γραμμάτια και 48 μικρές δόσεις
Στην Used Car Expo 2026 powered by Ατλαντική Ένωση, που πραγματοποιείται αυτό το Σαββατοκύριακο στο ΟΑΚΑ (Κυριακή τελευταία ημέρα), παρατηρήσαμε μια τάση που επιστρέφει: πολλοί έμποροι προσφέρουν πλέον μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με ιδιωτικά γραμμάτια, χωρίς τράπεζα ακόμα και χωρίς προκαταβολή.
UPD:
Έμποροι που συμμετέχουν στην έκθεση ποιοτικού μεταχειρισμένου αυτοκινήτου Used Car Expo 2026 powered by Ατλαντική Ένωση στο ΟΑΚΑ, προχωράνε σε χρηματοδότηση με υπογραφή γραμματίων έως και 48 μήνες, χωρίς τράπεζες κλπ. Μία απολύτως νόμιμη πρακτική, που όμως είχε σχεδόν εξαφανιστεί από την αγορά για χρόνια — και τώρα επιστρέφει. Ειναι χαρακτηριστικό πως πουλήθηκαν αυτοκίνητα (και μάλιστα εξαιρετικής ποιότητας – χωρίς γυρισμένα χιλιόμετρα, με εγγυήσεις κλπ) με 160 ευρώ το μήνα γραμμάτια και αυτό το είδαμε μπροστά στα μάτια μας...
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα