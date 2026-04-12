Αυξήσεις 20%-30% στα υλικά οικοδομής
Στο μπετόν και τον σίδηρο οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις - Ραγδαίες αυξήσεις στο κόστος κατασκευής - Πιέσεις στην αγορά ακινήτων και ανησυχία για καθυστερήσεις ή αναβολή έργων
Τα emails με ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά από τους προμηθευτές έρχονται στις κατασκευαστικές εταιρείες το ένα μετά το άλλο αποτυπώνοντας σε πραγματικό χρόνο τις πιέσεις που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή στον τεχνικό κόσμο.
Οι ανατιμήσεις στα υλικά από την αρχή του πολέμου μέχρι σήμερα κυμαίνονται από 6% έως 12% και έρχονται από εταιρείες προμήθειας μπετόν, σιδήρου, ξυλουργικών υλικών και βαφών, αναφέρει στέλεχος εταιρείας κατασκευής επαγγελματικών κτιρίων, ξενοδοχείων και κατοικιών με μεγάλα έργα στον ιδιωτικό τομέα. Αντίστοιχα αυξήσεις 15%-20% καταγράφονται και στον τομέα του αλουμινίου, το οποίο κάνει ράλι στο χρηματιστήριο μετάλλων στο Λονδίνο μετά τα απανωτά χτυπήματα νευραλγικών εγκαταστάσεων στον Περσικό Κόλπο.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα