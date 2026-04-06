Τα μεγαλύτερα δεξαμενόπλοια του κόσμου και το ακριβό μεροκάματο του πετρελαίου
Από τα ιστορικά ULCC μέχρι τα σύγχρονα VLCC, τα πλοία που κινούν την παγκόσμια ενέργεια κοστίζουν κάθε ημέρα όσο μια μικρή επιχείρηση
Τα πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο είναι ο πιο σημαντικός κινούμενος κρίκος στην αλυσίδα της παγκόσμιας οικονομίας. Η αλυσίδα αυτή συνδέει τα κοιτάσματα της Μέσης Ανατολής με τα διυλιστήρια της Ασίας, της Ευρώπης και της Αμερικής. Και όσο μεγαλύτερο είναι το πλοίο, τόσο πιο πολύ θυμίζει κινούμενη πόλη. Όχι μόνο στον όγκο και το μέγεςθος του φορτίου, αλλά και στα έξοδα. Τα μεγαλύτερα δεξαμενόπλοια του κόσμου είναι οικονομικά «θηρία» που αποφέρουν μεν τεράστια κέρδη, αλλά χρειάζονται εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια την ημέρα για να κινηθούν.
Η κορυφή της πυραμίδας
Η πρώτη θέση ανήκει ιστορικά στα ULCC (Ultra Large Crude Carriers), τα πλοία-γίγαντες που ξεπερνούν τους 320.000 τόνους deadweight και σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζουν ή και ξεπερνούν τους 500.000. Το πιο διάσημο παράδειγμα ήταν το Seawise Giant, που παραμένει μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο πλοίο που κατασκευάστηκε ποτέ, με χωρητικότητα άνω των 560.000 DWT και μήκος σχεδόν μισό χιλιόμετρο. To συγκεκριμένο πλοίο ναυπηγήθηκε μετά από παραγγελία Έλληνα πλοιοκτήτη (το όνομά του ουδέποτε ανακοινώθηκε επισήμως), που αρνήθηκε να το παραλάβει και κατέληξε στην κυριότητα εφοπλιστή από το Χονγκ Κονγκ. Αυτά τα πλοία όμως ανήκουν σε μια άλλη εποχή, όταν η λογική ήταν «όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερο». Σήμερα, η αγορά έχει στραφεί σε πιο ευέλικτες λύσεις.
