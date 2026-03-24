FT: Η Volkswagen μετατρέπει εργοστάσιό της, αντί για αυτοκίνητα θα παράγει εξαρτήματα του Iron Dome

Ένα deal που θα συζητηθεί αποκαλύπτουν οι Financial Times: Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen σχεδιάζει να αλλάξει την παραγωγή σε ένα από τα εργοστάσιά της και να παράγει συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας αντί για αυτοκίνητα.Σύμφωνα με τους FT, η Volkswagen βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ισραηλινή Rafael Advanced Defence Systems με στόχο να μετατρέψουν το εν πολλλοίς προβληματικό εργοστάσιο του Όσναμπρουκ, ώστε να κατασκευάζει εξαρτήματα για το σύστημα αεροπορικής άμυνας «Iron Dome» του ισραηλινού κρατικού ομίλου, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση του σχεδίου.Η συνεργασία αυτή θα αποτελέσει το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα μέχρι σήμερα της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία έχει δει τα κέρδη της να καταρρέουν εν μέσω του αυξανόμενου ανταγωνισμού από την Κίνα και της αβέβαιης μετάβασης στα ηλεκτρικά οχήματα, να αναζητά συνεργασίες με τον ακμάζοντα αμυντικό τομέα.Σύμφωνα με τα σχέδια, το εργοστάσιο του Όσναμπρουκ θα κατασκευάζει διάφορα εξαρτήματα του Iron Dome, συμπεριλαμβανομένων των βαρέων φορτηγών που μεταφέρουν τους πυραύλους του συστήματος, καθώς και εκτοξευτών και γεννητριών ηλεκτρικού ρεύματος. Ωστόσο, δεν θα παράγει τα ίδια τα βλήματα.Η VW αναζητά λύση για το εργοστάσιο του Όσναμπρουκ, όπου η παραγωγή οχημάτων πρόκειται να τερματιστεί το επόμενο έτος στο πλαίσιο ενός σχεδίου περικοπής δαπανών που συμφωνήθηκε το 2024.Περίπου 35.000 εργαζόμενοι στα εργοστάσια της VW αναμένεται να αποχωρήσουν από την εταιρεία έως το 2030, αν και οι απολύσεις γίνονται αποκλειστικά σε εθελοντική βάση.Οι δύο εταιρείες ελπίζουν να σώσουν και τις 2.300 θέσεις εργασίας στο εργοστάσιο στο ομόσπονδο κράτος της Κάτω Σαξονίας στη Δυτική Γερμανία, το οποίο απειλείται με κλείσιμο, και ελπίζουν να πουλήσουν τα συστήματα σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.«Ο στόχος είναι να σωθούν όλοι, ίσως ακόμη και να αναπτυχθεί η επιχείρηση», δήλωσε ένα από τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με τα σχέδια. «Το δυναμικό είναι πολύ μεγάλο. Ωστόσο, είναι επίσης ατομική απόφαση των εργαζομένων αν θέλουν να συμμετάσχουν στην ιδέα». Κατά τους FT η γερμανική κυβέρνηση υποστηρίζει ενεργά την πρόταση.Υπενθυμίζεται ότι η VW κατασκευάζει ήδη στρατιωτικά φορτηγά στο πλαίσιο μιας κοινοπραξίας μεταξύ της θυγατρικής MAN και του γερμανικού ομίλου όπλων Rheinmetall. Ωστόσο, η συνεργασία με τη Rafael θα σηματοδοτούσε μια αξιοσημείωτη επιστροφή στον τομέα των όπλων για τη VW, η οποία παρήγαγε στρατιωτικά οχήματα και την ιπτάμενη βόμβα V1 για τη Βέρμαχτ του Χίτλερ κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.Η ιδέα θα απαιτούσε ελάχιστες νέες επενδύσεις, σύμφωνα με την πρώτη πηγή. «Χρειάζονται κάποια χρήματα για τη μετάβαση στη νέα παραγωγή, αλλά αυτό είναι αρκετά εύκολο.»Η Rafael σχεδιάζει να δημιουργήσει ξεχωριστή μονάδα παραγωγής στη Γερμανία για τους πυραύλους του συστήματος. Η παραγωγή θα μπορούσε να ξεκινήσει εντός 12-18 μηνών, ανέφερε η πηγή, υπό την προϋπόθεση ότι οι εργαζόμενοι θα συμφωνήσουν να στραφούν στην παραγωγή όπλων.