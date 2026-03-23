Θεοδωράτος: Προς τη σωστή κατεύθυνση οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού για την ακτοπλοΐα
Θετικά έγινε δεκτή από τους ακτοπλόους η θέσπιση αποζημίωσης προς τις εταιρείες του κλάδου που θα συνδέεται με υποχρεωτικές εκπτώσεις στα εισιτήρια, ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές στα περσινά επίπεδα την οποία ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός μαζί με άλλα τρία μέτρα.
«Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση με βάση τα σημερινά δεδομένα. Αν αλλάξουν θα πρέπει να το ξαναδούμε το μέτρο» σχολίασε μιλώντας στο protothema.gr ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, Διονύσης Θεοδωράτος ο οποίος προσέθεσε ότι η ακτοπλοΐα είναι ο μόνος κλάδος μεταφορών ο οποίος δεν είχε έως τώρα την κάλυψη αυτή από το κράτος για τις υποχρεωτικές εκπτώσεις.
Το κόστος των υποχρεωτικών εκπτώσεων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια στην Ελλάδα, όπως αναφέρεται συνήθως για κοινωνικές ομάδες, φοιτητές, άτομα με αναπηρία, πολύτεκνοι κ.ά. είναι συνήθως 20–50% ανάλογα με την κατηγορία επιβάτη. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του κλάδου (ΣΕΕΝ), το κόστος για τις εταιρείες κυμαίνεται συνολικά στα 40–60 εκατ. ευρώ ετησίως για τον επιβατικό στόλο που εκτελεί δρομολόγια εντός Ελλάδας.
Στη σύσκεψη της προηγούμενης Παρασκευής στην αντιπροεδρία της κυβέρνησης ο Διονύσης Θεοδωράτος επεσήμανε την ανάγκη για ένα πιο ευέλικτο σχήμα αντιμετώπισης της κατάστασης λέγοντας ότι απαιτείται μια «φόρμουλα» που θα επιτρέπει τη διαχείριση του ζητήματος σε μηνιαία βάση, ανάλογα με τις διακυμάνσεις της αγοράς καυσίμων.
«Δεδομένης της αβεβαιότητας που προκαλεί η εμπόλεμη κατάσταση και οι επιπτώσεις της στις διεθνείς αγορές, δεν είναι εφικτό να προεξοφληθεί η διάρκεια της κρίσης και να ληφθούν εκ των προτέρων μέτρα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα», επεσήμανε σημειώνοντας ότι η όποια στήριξη θα πρέπει να αφορά τα πλοία που ήδη εκτελούν δρομολόγια και όχι μελλοντικές δραστηριότητες, όπως αυτές της θερινής περιόδου.
