Goldman Sachs: Ιστορικό σοκ προσφοράς στο πετρέλαιο λόγω Στενών του Ορμούζ, αυξάνει τις προβλέψεις για τις τιμές του 2026
Για τη μεγαλύτερη διαταραχή προσφοράς αργού που έχει καταγραφεί ποτέ, κάνει λόγο η Goldman Sachs που αυξάνει τις προβλέψεις της για τις τιμές του πετρελαίου το 2026, εξαιτίας της παρατεταμένης διακοπής στη ροή μέσω των Στενών του Ορμούζ.
Η τιμή του Brent αναμένεται πλέον να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 85 δολάρια ανά βαρέλι το 2026, από προηγούμενη εκτίμηση 77 δολαρίων. Αντίστοιχα, η πρόβλεψη για το West Texas Intermediate αυξήθηκε στα 79 δολάρια από 72.
Οι αναθεωρήσεις βασίζονται εν μέρει στην υπόθεση ότι οι ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ θα παραμείνουν στο μόλις 5% των φυσιολογικών επιπέδων για έξι εβδομάδες και στη συνέχεια θα ακολουθήσει σταδιακή αποκατάσταση διάρκειας ενός μήνα. Συνολικά, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλειες που ξεπερνούν τα 800 εκατομμύρια βαρέλια.
Οι ενεργειακές αγορές βρίσκονται σε αναταραχή λόγω του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, ο οποίος έχει ήδη μπει στην τέταρτη εβδομάδα χωρίς ενδείξεις αποκλιμάκωσης. Ο Τραμπ έδωσε τελεσίγραφο δύο ημερών στο Ιράν για να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ — που συνδέουν τον Περσικό Κόλπο με τις παγκόσμιες αγορές — διαφορετικά απείλησε με βομβαρδισμούς ενεργειακών υποδομών. Η Τεχεράνη απάντησε με απειλές αντιποίνων.
Ο επικεφαλής του ΔΟΕ, Φατίχ Μπιρόλ, δήλωσε ότι οι επιπτώσεις της κρίσης ισοδυναμούν με τις δύο μεγάλες πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970 και την κρίση φυσικού αερίου του 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία — όλα μαζί.
Σύμφωνα με τη Goldman Sachs, το πρωτοφανές αυτό σοκ πιθανότατα θα αναγκάσει κυβερνήσεις και αγορές να επανεκτιμήσουν τους δομικούς κινδύνους που προκύπτουν από τη μεγάλη συγκέντρωση παραγωγής και αποθεμάτων στη Μέση Ανατολή, καθώς και την ευαλωτότητα των ενεργειακών υποδομών.
