Ο οικονομολόγος που είχε προβλέψει την κρίση του 2008 ξαναχτυπά: «Αυτό που έρχεται ίσως είναι χειρότερο»
Ο Ρίτσαρντ Μπούκσταμπερ περιέγραψε στους New York Times τέσσερις διακριτούς αλλά αλληλένδετους παράγοντες που απειλούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα
Οι κίνδυνοι μιας χρηματοπιστωτικής κρίσης εντείνονται και αυτή θα μπορούσε να είναι χειρότερη από εκείνη του 2008, σύμφωνα με τον Ρίτσαρντ Μπούκσταμπερ, αναλυτή και συγγραφέα που είχε προειδοποιήσει πριν από την μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση.
Ο Μπούκσταμπερ είναι εξοικειωμένος με τις χρηματοπιστωτικές κρίσεις, έχοντας περάσει δεκαετίες εργαζόμενος στo τμήμα διαχείρισης κινδύνων σε εταιρείες όπως η Morgan Stanley και η Bridgewater, καθώς και στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μετά την κρίση του 2008.
«Έχουμε επιστρέψει σε μια περίοδο κινδύνου, γεμάτη από το είδος των πιέσεων που έχουν οδηγήσει σε μεγάλες χρηματοπιστωτικές κρίσεις», ανέφερε σε άρθρο στους New York Times με τον χαρακτηριστικό τίτλο: «Είχα προβλέψει την κρίση του 2008. Αυτό που έρχεται ίσως είναι χειρότερο» .
O ίδιος περιέγραψε τέσσερις διακριτούς αλλά αλληλένδετους παράγοντες πίεσης που απειλούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα, όπως συνοψίζει το Business Insider:
1. Iδιωτική πίστωσηΟι φόβοι για τον ιδιωτικό πιστωτικό τομέα έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες, αφού διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, όπως οι Blue Owl, BlackRock, Blackstone και Morgan Stanley, περιόρισαν τις εξαγορές για ορισμένα αμοιβαία κεφάλαια. Οι περιορισμοί πυροδότησαν φόβους για τη ρευστότητα και πανικό στον τομέα, καθώς οι επενδυτές σπεύδουν να αποχωρήσουν.
Ο Μπούκσταμπερ ανέφερε ότι οι εταιρείες έχουν γίνει όλο και πιο εξαρτημένες από θεσμικούς δανειστές μετά την χρηματοπιστωτική κρίση: «Αυτά τα δάνεια σπάνια αλλάζουν χέρια, αφήνοντας τους επενδυτές αβέβαιους σχετικά με την πραγματική αξία αυτών των μέσων ή το πόσο εύκολα θα μπορούσαν να πωληθούν αν οι συνθήκες επιδεινωθούν».
Ο διάσημος επενδυτής Μοχάμεντ Ελ Εριάν δήλωσε ότι η κίνηση αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει ένα προειδοποιητικό σημάδι, παρόμοιο με αυτό που προηγήθηκε του 2008. Ο Τζορτζ Νομπλ, διαχειριστής κεφαλαίων της Fidelity, προειδοποίησε επίσης ότι «παρακολουθούμε μια χρηματοπιστωτική κρίση να ξεδιπλώνεται σε πραγματικό χρόνο».
2. Έκθεση στην τεχνητή νοημοσύνηΗ υπερβολική έκθεση στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) μετατράπηκε σε φόβο στη Wall Street φέτος, καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν για το πώς αυτή θα μπορούσε να αντικαταστήσει μεγάλους παίκτες στον τομέα του λογισμικού και της τεχνολογίας.
Οι φόβοι για την τεχνητή νοημοσύνη (AI) επιτείνουν την φθίνουσα εμπιστοσύνη των επενδυτών στα ιδιωτικά δάνεια, δεδομένης της έκθεσης του τομέα αυτού στην υποδομή τεχνητής νοημοσύνης και στον τομέα του λογισμικού που βασίζεται σε αυτή.
3. Εύρος της αγοράςΟι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας ξοδεύουν δισεκατομμύρια στην τεχνητή νοημοσύνη. Μόνο τέσσερις εταιρείες — η Amazon, η Alphabet, η Microsoft και η Meta — σχεδιάζουν να ξοδέψουν περίπου 600 δισεκατομμύρια δολάρια στην τεχνητή νοημοσύνη το 2026.
Οι τεράστιες δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη έχουν εντείνει τη συγκέντρωση της αγοράς. Για παράδειγμα, η Nvidia, μια μεμονωμένη μετοχή, αποτελεί περίπου το 7% του δείκτη S&P 500.
«Αυτό το επίπεδο συγκέντρωσης είναι άνευ προηγουμένου — και επικίνδυνο, επειδή σημαίνει ότι ένα σοκ σε οποιαδήποτε από αυτές τις εταιρείες μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε ολόκληρη την αγορά αντί να απορροφηθεί από αυτήν», ανέφερε ο Μπούκσταμπερ.
4: Γεωπολιτικές εντάσειςΗ έλλειψη ενέργειας και μικροτσίπ έχει αναδειχθεί ως βασικό εμπόδιο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, αφού τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης καταναλώνουν τεράστια ποσά ενέργειας οποία ξεπερνά την προσφορά.
Τόσο η ενέργεια όσο και τα τσιπ συνδέονται με τις γεωπολιτικές εντάσεις. Οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί λόγω του πολέμου στο Ιράν, καθώς η σύγκρουση διαταράσσει τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.
Οι κλυδωνισμοί στην αγορά ενέργειας αυξάνουν το κόστος για τις Big Tech που ήδη ξοδεύουν δισεκατομμύρια για επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή η πίεση μεταφέρθηκε στη συνέχεια στον ιδιωτικό πιστωτικό τομέα και στη χρηματιστηριακή αγορά.
Το παγκόσμιο εμπόριο ημιαγωγών, παράλληλα, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την Ταϊβάν. Εάν η Κίνα εισβάλει στην Ταϊβάν, αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την πρόσβαση στα μικροτσίπ.
