Παραμένει το πλαφόν, φρενάρουν οι απεργίες των βενζινοπωλών μετά τη συνάντησή τους με τον Θεοδωρικάκο - «Να βάλουν πλάτη» ζήτησε ο υπουργός

Voucher 3.000 ευρώ και παράταση για τα συστήματα εισροών – εκροών καυσίμων έβγαλε η συνάντηση - ΟΒΕ και ΠΟΠΕΚ εισηγούνται αποφυγή κινητοποιήσεων, αλλά οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν στις τοπικές Ενώσεις

Κλείσιμο



Σε τροχιά αποκλιμάκωσης φαίνεται να εισέρχεται η ένταση στην αγορά καυσίμων μετά τη μαραθώνια σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Ανάπτυξης και διήρκεσε περισσότερο απόμε τη συμμετοχή του υπουργούτης προέδρου της Αρχής Εποπτείας της Αγοράς Δέσποινας Τσαγγάρη και έξι εκπροσώπων των δύο ομοσπονδιών του κλάδου, ΟΒΕ και ΠΟΠΕΚ, υπό τους προέδρους τουςκαιΠαρά το γεγονός ότι το πλαφόν στα καύσιμα παραμένει ως έχει και θα ισχύσει έως τον Ιούνιο,εκτόνωσης της κατάστασης, με τις ομοσπονδίες να προσανατολίζονται στην αποφυγή απεργιακών κινητοποιήσεων σε αυτή τη φάση.Ωστόσο, η τελική στάση θα κριθεί σε τοπικό επίπεδο, καθώς οι αποφάσεις γιαδεν λαμβάνονται κεντρικά, αλλά από τις κατά τόπους ενώσεις, τις οποίες οι ομοσπονδίες θα ενημερώσουν εντός της ημέρας, εισηγούμενες την αποκλιμάκωση.Στο πλαίσιο της συζήτησης η κυβέρνηση, δεσμεύθηκε να χορηγήσει voucher ύψους 3.000 ευρώ για την εγκατάσταση ή αναβάθμιση των συστημάτων εισροών-εκροών καυσίμων και παράλληλα να δοθεί παράταση στην προθεσμία που βρίσκεται σε εξέλιξη.Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση της προέδρου των Βενζινοπωλών Αττικής και μέλους του ΟΒΕ,στοη οποία σημείωσε ότι «ο υπουργός μας άκουσε και έδειξε κατανόηση για τα προβλήματα», μεταφέροντας το κλίμα της συνάντησης.Παράλληλα, όπως ανέφερε, υπήρξε δέσμευση ότι θα εξεταστεί το πλαίσιο του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ), ενώ ο υπουργός κάλεσε τον κλάδο «να βάλει πλάτη» στην παρούσα συγκυρία.Στο ίδιο πλαίσιο, τονίστηκε ότι οι μέχρι σήμερα έλεγχοι στην αγορά δεν έχουν εντοπίσει εκτεταμένες παραβάσεις, στοιχείο που ενισχύει την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης υπέρ της διατήρησης του μέτρου.Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες είχαν ήδη εκδηλωθεί έντονες αντιδράσεις, με τον Σύνδεσμο Πρατηριούχων Λέσβου να ανακοινώνει κινητοποιήσεις διαρκείας και αντίστοιχες εισηγήσεις να καταγράφονται σε Κυκλάδες, Χίο και νομό Ρεθύμνου, χωρίς ωστόσο να διαμορφώνεται ενιαίο πανελλαδικό μέτωπο.Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής εικόνας εκτιμάται ότι διαδραματίζει και η στάση των μεγάλων αλυσίδων πρατηρίων που ανήκουν σε εταιρείες διύλισης, όπως η Motor Oil και η HelleniQ Energy, οι οποίες δεν δεσμεύονται από συνδικαλιστικές αποφάσεις.Στο επίκεντρο της διαφωνίας βρέθηκε ο τρόπος εφαρμογής του πλαφόν, με τους πρατηριούχους να ζητούν την επιστροφή στο προηγούμενο μοντέλο, ενώ το ισχύον πλαίσιο θέτει ανώτατα όρια 5 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο για τις εταιρείες εμπορίας και 12 λεπτών για τα πρατήρια, με διαφοροποιήσεις για τις νησιωτικές περιοχές.Την ίδια ώρα, η άνοδος των τιμών συνεχίζει να λειτουργεί ως παράγοντας πίεσης, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων να έχει αυξηθεί κατά περίπου 10,8% και το diesel να καταγράφει άνοδο άνω του 22%, ιδίως σε νησιωτικές περιοχές όπου εντοπίζονται και οι μεγαλύτερες αντιδράσεις.Παρά την αποκλιμάκωση σε κεντρικό επίπεδο, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη, καθώς οι τοπικές ενώσεις καλούνται πλέον να αποφασίσουν αν θα ακολουθήσουν τη γραμμή των ομοσπονδιών ή θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις.

Η δήλωση του Τάκη Θεοδωρικάκου μετά τη σύσκεψη Εν μέσω μιας παγκόσμιας κρίσης εξαιτίας της πολεμικής αναμέτρησης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, πήραμε ορισμένα έκτακτα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενα φαινόμενα αισχροκέρδειας.



Και τα μέτρα αυτά αφορούν το ντίζελ και την αμόλυβδη βενζίνη των 95 οκτανίων. θέλω να σημειώσω ότι από τους ελέγχους που έχουν γίνει από την Ανεξάρτητη Αρχή έως τώρα, τα φαινόμενα παραβίασης του πλαφόν στο ποσοστό κέρδους είναι σχεδόν μηδενικά. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη προσαρμογή και, όπως ήταν και το κλίμα στη σημερινή συνάντηση με τους εκπροσώπους των βενζινοπωλών, υπάρχει υπεύθυνη συμπεριφορά.



Και αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί είναι η προϋπόθεση για να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί αποτελεσματικά και με θετικό τρόπο αυτή την κρίση. Στη συζήτηση που κάναμε, ξεκαθαρίστηκε πλήρως ότι το μέτρο, το οποίο ασφαλώς είναι σκληρό για τους επιχειρηματίες του κλάδου, έχει ημερομηνία λήξης.



Είναι προσωρινό μέτρο για να αντιμετωπιστούν, όπως είπα πριν, τα φαινόμενα αισχροκέρδειας. Είναι μέχρι τις 30 Ιουνίου. Θα υποστηρίξουμε τον κλάδο των πρατηριούχων βενζίνης, οι οποίοι έχουν αναλάβει την υποχρέωση να τοποθετήσουν τα συστήματα εισροών και εκροών.



Θέλω να ευχαριστήσω το Υπουργείο Οικονομικών, ιδιαίτερα τους υφυπουργούς, τον κύριο Κώτσηρα και τον κύριο Πετραλιά και ασφαλώς τον υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιερρακάκη, για την απόφαση να στηρίξουν με 3.000 ευρώ voucher κάθε ένα βενζινάδικο που θα τοποθετεί αυτά τα συστήματα, μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται.



Επίσης, θέλω να υπογραμμίσω ότι είμαι βέβαιος ότι η Ανεξάρτητη Αρχή θα εφαρμόσει με σωστό και δίκαιο τρόπο την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία σήμερα ψηφίζεται από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, καθώς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να παταχτούν φαινόμενα αληθινής αισχροκέρδειας. Εκεί είναι το κέντρο βάρος που μας ενδιαφέρει να αντιμετωπίσουμε με αυτό το μέτρο και όχι κάτι άλλο.



Τέλος, θέλω να πω ότι οι εκπρόσωποι των βενζινοπωλών μου έθεσαν και μια σειρά θέματα που αφορούν τον τρόπο φορολόγησης. Αυτό είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών. Ωστόσο, δεσμευτήκαμε να το εξετάσουμε προκειμένου αυτό να γίνεται με όσο γίνεται πιο σωστό και πιο δίκαιο τρόπο. ‎