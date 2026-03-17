Το τέλος της δωρεάν παρέας και η μεγάλη αγορά της κοινωνικής απομόνωσης
Η μοναξιά δεν είναι πια μόνο κοινωνικό φαινόμενο. Είναι αγορά. Από εφαρμογές που φέρνουν αγνώστους στο ίδιο τραπέζι μέχρι πολυτελείς λέσχες μελών, το «ανήκειν» μετατρέπεται σε προϊόν
Κάθε Τετάρτη βράδυ, έξι άγνωστοι κάθονται σε ένα τραπέζι εστιατορίου στην Αθήνα. Κανείς τους δεν έχει επιλέξει τους συνδαιτημόνες του. Ένας αλγόριθμος τους συγκέντρωσε εκεί, βασισμένος σε χαρακτηριστικά προσωπικότητας που αποκάλυψαν στο κινητό τους. Πληρώνουν 10-15 ευρώ για τη θέση, και μετά το φαγητό τους. Αυτό είναι το Timeleft, μια εφαρμογή που δραστηριοποιείται σε 200 πόλεις παγκοσμίως και έχει βρει στην Αθήνα πρόσφορο έδαφος.
Η λογική της εφαρμογής είναι απλή έως αφοπλιστική: αφαίρεσε το «κοινωνικό ρίσκο» από τη γνωριμία. Εσύ απλώς εμφανίσου. Το ότι αυτό λειτουργεί, και μάλιστα καλά, λέει κάτι πολύ συγκεκριμένο για την εποχή μας.
