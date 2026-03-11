ΔΕΣΦΑ: Η Μέση Ανατολή δεν επηρεάζει άμεσα την ελληνική αγορά φυσικού αερίου – Υπάρχει χώρος για ένα ή δύο νέα FSRU

Πού βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με τη Motor Oil για το νέο τερματικό LNG στους Αγίους Θεοδώρους και με τις Βρυξέλλες για τον Κάθετο Διάδρομο -Υπό συνεχή έλεγχο η λειτουργία του terminal στο Κουβέιτ