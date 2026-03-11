ΔΕΣΦΑ: Η Μέση Ανατολή δεν επηρεάζει άμεσα την ελληνική αγορά φυσικού αερίου – Υπάρχει χώρος για ένα ή δύο νέα FSRU
Πού βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με τη Motor Oil για το νέο τερματικό LNG στους Αγίους Θεοδώρους και με τις Βρυξέλλες για τον Κάθετο Διάδρομο -Υπό συνεχή έλεγχο η λειτουργία του terminal στο Κουβέιτ
Η πολεμική ένταση στη Μέση Ανατολή δεν φαίνεται προς το παρόν να επηρεάζει άμεσα την ελληνική αγορά φυσικού αερίου, καθώς τα φορτία LNG που τροφοδοτούν τη χώρα προέρχονται κυρίως από διεθνείς προμηθευτές, όπως οι ΗΠΑ.
Επιπλέον, όπως επισημαίνει η διοίκηση του ΔΕΣΦΑ, οι ποσότητες που έχουν ήδη δεσμευτεί μέσω συμβολαίων διαθέτουν «κλειδωμένη» τιμή, γεγονός που σημαίνει ότι οι τρέχουσες διακυμάνσεις στις τιμές του φυσικού αερίου δεν επηρεάζουν τις συγκεκριμένες προμήθειες.
Παράλληλα, ο Διαχειριστής αναφέρει ότι προχωρούν κανονικά οι συζητήσεις για την ανάπτυξη του Κάθετου Διαδρόμου μεταφοράς φυσικού αερίου προς την Ανατολική Ευρώπη, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται και οι συνομιλίες με τη Διώρυγα Gas, του ομίλου Βαρδινογιάννη, σχετικά με το νέο FSRU που σχεδιάζεται στους Αγίους Θεοδώρους.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε χθες, κατά την πρώτη άτυπη συνάντησή της με δημοσιογράφους, η νέα CEO του ΔΕΣΦΑ, Maria Sferruzza, από πλευράς logistics δεν διαφαίνονται προς το παρόν ιδιαίτερα προβλήματα στη μεταφορά φυσικού αερίου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί μεγάλες μεταβολές στις διεθνείς τιμές.
Ωστόσο, όπως σημείωσε, η εικόνα αυτή θα μπορούσε να αλλάξει εάν η κρίση παραταθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. «Ελπίζω το σημερινό πρόβλημα να μην διαρκέσει περισσότερο από έναν μήνα. Αν κρατήσει παραπάνω θα είναι πολύ κακό από ενεργειακή άποψη», ανέφερε χαρακτηριστικά.
