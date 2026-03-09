Οι φρέσκες δημοσκοπήσεις και οι 4 λόγοι που ο Κ.Μ (τελικά) δεν θα πάει τώρα σε εκλογές, η πρόεδρος Μαρία πέφτει και ο Αλέξης ξαναγύρισε στην… τέχνη κόσκινο

Κλείσιμο

Σήμερα, ο Μητσοτάκης πηγαίνει στην Κύπρο μαζί με τον Μακρόν (θα επανέλθω) και έτσι δίνεται και η καλύτερη απάντηση στις «τσιρίδες» της εν Ελλάδι Αριστεράς για την εμπλοκή μας σ’ ένα πόλεμο που φυσικά μας αφορά πλήρως, αφού γίνεται στη γειτονιά μας και οι Ιρανοί χτύπησαν (άνευ επιτυχίας) την Κύπρο. Αν πιστέψουμε και τον Κουτσούμπα, προσπάθησαν να «φτάσουν» πάλι δίχως επιτυχία και την Κρήτη. Από προχθές, στη μιζέρια και την όχι και τόσο εθνική συμπεριφορά της Αριστεράς προστέθηκε και ο Τσίπρας, που ανακάλυψε τώρα ότι ο Μητσοτάκης είναι υπόδουλος του Τραμπ και ότι θα κάνει κακό στην Κύπρο η ένταξή της στο ΝΑΤΟ. Ποιός, ο Τσίπρας, που για χάρη των Αμερικανών «έδωσε» την ονομασία στα Σκόπια, δηλώνει πολύ περήφανος γι’ αυτό και στήριξε την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ. Θα πείτε και τι να κάνει και ο Αλέξης, ένα μαγαζί πάει να φτιάξει κι αυτός, αφού εκεί είναι το κοινό του. Όχι εντάξει, εγώ έχω κατανόηση για τον αγαπημένο μας, αλλά βρε παιδάκι μου μετρ ο άνθρωπος στην kolotoumba, του ‘χει μείνει η τέχνη κόσκινο…Εκλογές …-Όπως αντιλαμβάνεστε τις τελευταίες ημέρες και λόγω των έκτακτων γεγονότων δίνουν και παίρνουν οι λογικές εικασίες -που ντύνονται και ως πληροφορίες- ότι ο Μητσοτάκης το σκέφτεται για αιφνιδιαστικές εκλογές με αφορμή και τις δημοσκοπήσεις, που από την προηγούμενη Δευτέρα που μετρούν, τον δείχνουν δυο μονάδες πάνω. Ρώτησα την πηγή μου λοιπόν, τι πιστεύει για τον «πειρασμό» του Κ.Μ να πάει τώρα επιτόπου σε εκλογές και φυσικά να ρισκάρει μεν, αλλά με καλύτερες πιθανότητες από ό,τι τους τελευταίους μήνες, τουλάχιστον δημοσκοπικά. «Δεν ξέρω αν μπορεί να του περνάει από το μυαλό του γιατί όπως καταλαβαίνεις και αυτός, ίσως καλύτερα απ’ όλους, βλέπει την ευνοϊκή συγκυρία αλλά το αποκλείω για τους εξής λόγους. Πρώτος -και πιο κλασσικός απ’ όλους- ο πρόεδρος είναι θεσμικός, δεν αλλάζει τα γκολπόστ με βάση το προσωπικό του συμφέρον και όπως ξέρεις δεν το έκανε με τον εκλογικό νόμο. Δεύτερον, θα φαινόταν πολύ καιροσκοπικό στα μάτια του κόσμου και αυτό δεν το θέλει καθόλου, τον ενδιαφέρει το προφίλ, η διάρκεια και η υστεροφημία του. Τρίτον, θεωρεί ότι έχει να κάνει ακόμα πολλά έως το τέλος και θα προσθέτει ψήφους με αυτά, αντί να αφαιρεί. Τέταρτον, εκλογές πριν τα Χριστούγεννα θα ανατρέψουν τον σχεδιασμό απορρόφησης του Ταμείου Ανάκαμψης κατά περίπου 700 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα, ή να χαθούν ή να τα δώσουμε εμείς από το κρατικό ταμείο που δεν υπάρχουν». Εγώ προσωπικά ασπάζομαι πλήρως την ανάλυση της πηγής μου, αλλά φυσικά ένας αποφασίζει κι αυτός είναι ο ίδιος ο ΠΘ.Τα φρέσκα κουλούρια των δημοσκοπήσεων-Όπως σας είπα ξεκίνησαν από την περασμένη εβδομάδα οι πρώτες μετρήσεις για τον Μάρτιο και τα στοιχεία που μαθαίνω είναι ενδιαφέροντα. Για πρώτη φορά μετά από καιρό και λόγω της αβεβαιότητας του πολέμου η ΝΔ «τσιμπάει» από μήνα σε μήνα τόσο πολύ, μιλάμε για 1,5-2 μονάδες, ανεβαίνοντας στην εκτίμηση προς το 33%. Σήμερα, θα δημοσιευτούν δύο έρευνες (Alco για τον Alpha και Opinion Poll για το Action24) που καταδεικνύουν αυτά τα δεδομένα, με τη ΝΔ να καταγράφει μεγάλη συσπείρωση, αλλά έχει εισροές και από τα δεξιά της, κυρίως από Βελόπουλο και Λατινοπούλου. Είναι προφανές ότι οι πολίτες εγκρίνουν συντριπτικά την υποστήριξη της Κύπρου και τονώνεται και η προσωπική εικόνα του Μητσοτάκη, συνεπώς αυτό που θέλουν να δουν οι δημοσκόποι είναι αν αυτά τα νούμερα είναι διατηρήσιμα. Πάντως, αυτό που αναγνωρίζουν είναι ότι στην τελική ευθεία πριν τις εκλογές η ΝΔ μπαίνει από θέση ισχύος και χωρίς να υπάρχει δεύτερος, καθώς στην αντιπολίτευση υπάρχει «μαύρη τρύπα». Σε μια από τις δύο μετρήσεις μάλιστα, υπάρχει και ειδική ερώτηση για την εναλλακτική επιλογή στην κυβέρνηση, όπου καταδεικνύεται απόλυτα η ανυπαρξία εναλλακτικής ως προς τα πρόσωπα και τα σχήματα.Πέφτει η Πρόεδρος Μαρία…-Ένα στοιχείο που μού περιέγραφε έμπειρος δημοσκόπος είναι ότι, όπως και σε άλλες χώρες, οι κρίσεις και η αναταραχή τείνουν να ευνοούν τους παραδοσιακούς σχηματισμούς π.χ. το ΠΑΣΟΚ «τσιμπάει» κάτι σπόρια, προφανώς ως απότοκο και της σοβαρής επιλογής να πάει ο Ανδρουλάκης να ενημερωθεί από τον Μητσοτάκη. Η βελόνα του Τσίπρα δεν πολυκουνιέται, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικά κακό σε αυτή τη συγκυρία γι' αυτόν, ενώ η χαμένη των ημερών είναι η πρόεδρος Μαρία που «πέφτει-πέφτει» και πλέον τα στοιχήματα μετατοπίζονται στο αν θα αντέξει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.Η τριμερής της Κύπρου-Επανέρχομαι στα πολεμικά, η συνάντηση Μητσοτάκη-Μακρόν-Χριστοδουλίδη στην Πάφο «κλείδωσε» την περασμένη Πέμπτη, όταν ο Κ.Μ είχε τηλεφωνήματα και με τον Γάλλο πρόεδρο και με τον Χριστοδουλίδη. Το σχήμα είναι «δοκιμασμένο», καθώς οι Γάλλοι διαχρονικά έχουν ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ οι τρεις τους μαζί με τον Λιβανέζο πρόεδρο Αούν είχαν κάνει και μια άτυπη τετραμερή στο Παρίσι πριν από ακριβώς έναν χρόνο. Να θυμίσω, ότι ο Μητσοτάκης θα πάει στο Παρίσι την Τρίτη για Σύνοδο για την Πυρηνική Ενέργεια, ενώ ο Μακρόν είναι να έρθει στην Αθήνα μετά το Πάσχα για την ανανέωση της ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας. Κοινώς, θα βλεπόμαστε.Το rematch της Αθήνας-Μετά την οριστική απόφαση του Κώστα Μπακογιάννη να αγνοήσει τη λύση της Α' Αθηνών και να διεκδικήσει εκ νέου τον δήμο της Αθήνας πάμε για επανάληψη του match που είχαμε το 2023, καθώς και ο Δούκας θα διεκδικήσει ανανέωση της θητείας του. Ο Μπακογιάννης έχει ενημερώσει κεντρικά για την απόφασή του, ενώ έχει τακτική επικοινωνία με το Μαξίμου, όσο και αν το 2028 είναι ακόμα μακριά. Κρατάει επίσης τη δημοτική του παράταξη ζεστή, καθώς δεν στήνεις εύκολα μηχανισμό, ενώ ήδη το Σάββατο με συνέντευξη στα Νέα έδωσε στίγμα ότι έχει «εκκρεμότητες με την Αθήνα». Σύντομα, φαντάζομαι, το πράγμα θα γίνει και πιο επίσημο.Ο Καράογλου για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας