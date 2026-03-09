Οι φρέσκες δημοσκοπήσεις και οι 4 λόγοι που ο Κ.Μ (τελικά) δεν θα πάει τώρα σε εκλογές, η πρόεδρος Μαρία πέφτει και ο Αλέξης ξαναγύρισε στην… τέχνη κόσκινο
Χαίρετε, το πολεμικό σκηνικό συνεχίζεται με αμείωτη ένταση στη Μέση Ανατολή, προβλέψεις με ασφάλεια λογικά δεν υπάρχουν για τη διάρκεια, αλλά φυσικά είναι εμφανές ότι το οπλοστάσιο του Ιράν εξαντλείται
Σήμερα, ο Μητσοτάκης πηγαίνει στην Κύπρο μαζί με τον Μακρόν (θα επανέλθω) και έτσι δίνεται και η καλύτερη απάντηση στις «τσιρίδες» της εν Ελλάδι Αριστεράς για την εμπλοκή μας σ’ ένα πόλεμο που φυσικά μας αφορά πλήρως, αφού γίνεται στη γειτονιά μας και οι Ιρανοί χτύπησαν (άνευ επιτυχίας) την Κύπρο. Αν πιστέψουμε και τον Κουτσούμπα, προσπάθησαν να «φτάσουν» πάλι δίχως επιτυχία και την Κρήτη. Από προχθές, στη μιζέρια και την όχι και τόσο εθνική συμπεριφορά της Αριστεράς προστέθηκε και ο Τσίπρας, που ανακάλυψε τώρα ότι ο Μητσοτάκης είναι υπόδουλος του Τραμπ και ότι θα κάνει κακό στην Κύπρο η ένταξή της στο ΝΑΤΟ. Ποιός, ο Τσίπρας, που για χάρη των Αμερικανών «έδωσε» την ονομασία στα Σκόπια, δηλώνει πολύ περήφανος γι’ αυτό και στήριξε την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ. Θα πείτε και τι να κάνει και ο Αλέξης, ένα μαγαζί πάει να φτιάξει κι αυτός, αφού εκεί είναι το κοινό του. Όχι εντάξει, εγώ έχω κατανόηση για τον αγαπημένο μας, αλλά βρε παιδάκι μου μετρ ο άνθρωπος στην kolotoumba, του ‘χει μείνει η τέχνη κόσκινο…
Εκλογές …
-Όπως αντιλαμβάνεστε τις τελευταίες ημέρες και λόγω των έκτακτων γεγονότων δίνουν και παίρνουν οι λογικές εικασίες -που ντύνονται και ως πληροφορίες- ότι ο Μητσοτάκης το σκέφτεται για αιφνιδιαστικές εκλογές με αφορμή και τις δημοσκοπήσεις, που από την προηγούμενη Δευτέρα που μετρούν, τον δείχνουν δυο μονάδες πάνω. Ρώτησα την πηγή μου λοιπόν, τι πιστεύει για τον «πειρασμό» του Κ.Μ να πάει τώρα επιτόπου σε εκλογές και φυσικά να ρισκάρει μεν, αλλά με καλύτερες πιθανότητες από ό,τι τους τελευταίους μήνες, τουλάχιστον δημοσκοπικά. «Δεν ξέρω αν μπορεί να του περνάει από το μυαλό του γιατί όπως καταλαβαίνεις και αυτός, ίσως καλύτερα απ’ όλους, βλέπει την ευνοϊκή συγκυρία αλλά το αποκλείω για τους εξής λόγους. Πρώτος -και πιο κλασσικός απ’ όλους- ο πρόεδρος είναι θεσμικός, δεν αλλάζει τα γκολπόστ με βάση το προσωπικό του συμφέρον και όπως ξέρεις δεν το έκανε με τον εκλογικό νόμο. Δεύτερον, θα φαινόταν πολύ καιροσκοπικό στα μάτια του κόσμου και αυτό δεν το θέλει καθόλου, τον ενδιαφέρει το προφίλ, η διάρκεια και η υστεροφημία του. Τρίτον, θεωρεί ότι έχει να κάνει ακόμα πολλά έως το τέλος και θα προσθέτει ψήφους με αυτά, αντί να αφαιρεί. Τέταρτον, εκλογές πριν τα Χριστούγεννα θα ανατρέψουν τον σχεδιασμό απορρόφησης του Ταμείου Ανάκαμψης κατά περίπου 700 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα, ή να χαθούν ή να τα δώσουμε εμείς από το κρατικό ταμείο που δεν υπάρχουν». Εγώ προσωπικά ασπάζομαι πλήρως την ανάλυση της πηγής μου, αλλά φυσικά ένας αποφασίζει κι αυτός είναι ο ίδιος ο ΠΘ.
Τα φρέσκα κουλούρια των δημοσκοπήσεων
-Όπως σας είπα ξεκίνησαν από την περασμένη εβδομάδα οι πρώτες μετρήσεις για τον Μάρτιο και τα στοιχεία που μαθαίνω είναι ενδιαφέροντα. Για πρώτη φορά μετά από καιρό και λόγω της αβεβαιότητας του πολέμου η ΝΔ «τσιμπάει» από μήνα σε μήνα τόσο πολύ, μιλάμε για 1,5-2 μονάδες, ανεβαίνοντας στην εκτίμηση προς το 33%. Σήμερα, θα δημοσιευτούν δύο έρευνες (Alco για τον Alpha και Opinion Poll για το Action24) που καταδεικνύουν αυτά τα δεδομένα, με τη ΝΔ να καταγράφει μεγάλη συσπείρωση, αλλά έχει εισροές και από τα δεξιά της, κυρίως από Βελόπουλο και Λατινοπούλου. Είναι προφανές ότι οι πολίτες εγκρίνουν συντριπτικά την υποστήριξη της Κύπρου και τονώνεται και η προσωπική εικόνα του Μητσοτάκη, συνεπώς αυτό που θέλουν να δουν οι δημοσκόποι είναι αν αυτά τα νούμερα είναι διατηρήσιμα. Πάντως, αυτό που αναγνωρίζουν είναι ότι στην τελική ευθεία πριν τις εκλογές η ΝΔ μπαίνει από θέση ισχύος και χωρίς να υπάρχει δεύτερος, καθώς στην αντιπολίτευση υπάρχει «μαύρη τρύπα». Σε μια από τις δύο μετρήσεις μάλιστα, υπάρχει και ειδική ερώτηση για την εναλλακτική επιλογή στην κυβέρνηση, όπου καταδεικνύεται απόλυτα η ανυπαρξία εναλλακτικής ως προς τα πρόσωπα και τα σχήματα.
Πέφτει η Πρόεδρος Μαρία…
-Ένα στοιχείο που μού περιέγραφε έμπειρος δημοσκόπος είναι ότι, όπως και σε άλλες χώρες, οι κρίσεις και η αναταραχή τείνουν να ευνοούν τους παραδοσιακούς σχηματισμούς π.χ. το ΠΑΣΟΚ «τσιμπάει» κάτι σπόρια, προφανώς ως απότοκο και της σοβαρής επιλογής να πάει ο Ανδρουλάκης να ενημερωθεί από τον Μητσοτάκη. Η βελόνα του Τσίπρα δεν πολυκουνιέται, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικά κακό σε αυτή τη συγκυρία γι' αυτόν, ενώ η χαμένη των ημερών είναι η πρόεδρος Μαρία που «πέφτει-πέφτει» και πλέον τα στοιχήματα μετατοπίζονται στο αν θα αντέξει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.
Η τριμερής της Κύπρου
-Επανέρχομαι στα πολεμικά, η συνάντηση Μητσοτάκη-Μακρόν-Χριστοδουλίδη στην Πάφο «κλείδωσε» την περασμένη Πέμπτη, όταν ο Κ.Μ είχε τηλεφωνήματα και με τον Γάλλο πρόεδρο και με τον Χριστοδουλίδη. Το σχήμα είναι «δοκιμασμένο», καθώς οι Γάλλοι διαχρονικά έχουν ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ οι τρεις τους μαζί με τον Λιβανέζο πρόεδρο Αούν είχαν κάνει και μια άτυπη τετραμερή στο Παρίσι πριν από ακριβώς έναν χρόνο. Να θυμίσω, ότι ο Μητσοτάκης θα πάει στο Παρίσι την Τρίτη για Σύνοδο για την Πυρηνική Ενέργεια, ενώ ο Μακρόν είναι να έρθει στην Αθήνα μετά το Πάσχα για την ανανέωση της ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας. Κοινώς, θα βλεπόμαστε.
Το rematch της Αθήνας
-Μετά την οριστική απόφαση του Κώστα Μπακογιάννη να αγνοήσει τη λύση της Α' Αθηνών και να διεκδικήσει εκ νέου τον δήμο της Αθήνας πάμε για επανάληψη του match που είχαμε το 2023, καθώς και ο Δούκας θα διεκδικήσει ανανέωση της θητείας του. Ο Μπακογιάννης έχει ενημερώσει κεντρικά για την απόφασή του, ενώ έχει τακτική επικοινωνία με το Μαξίμου, όσο και αν το 2028 είναι ακόμα μακριά. Κρατάει επίσης τη δημοτική του παράταξη ζεστή, καθώς δεν στήνεις εύκολα μηχανισμό, ενώ ήδη το Σάββατο με συνέντευξη στα Νέα έδωσε στίγμα ότι έχει «εκκρεμότητες με την Αθήνα». Σύντομα, φαντάζομαι, το πράγμα θα γίνει και πιο επίσημο.
Ο Καράογλου για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Τι πιστεύει για την κρίση (και τι προτείνει στους πελάτες της) η Goldman Sachs
-Αυτές τις ώρες της μεγάλης αβεβαιότητας για τις αγορές γύρω από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η στήλη αντί να σας ζαλίσει με αμπελοφιλοσοφίες προτιμά να παρουσιάσει συνοπτικά την άποψη της Goldman Sachs, Private Wealth Management, όπως τη διατύπωσε για τους επιλεγμένους πελάτες της. Η Goldman Sachs λοιπόν έκανε μια συζήτηση για την κρίση στη Μ. Ανατολή και το Ιράν με δύο ειδικούς στην γεωπολιτική, τον Αμερικανό στρατηγό R. Clarke πρώην διοικητή της 12ης Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ και τον sir Α. Younger πρώην επικεφαλής της ΜΙ6. Και οι δυο στρατηγοί πιστεύουν ότι η κρίση θα συνεχιστεί για μερικές εβδομάδες και ότι η συχνότητα των Ιρανικών επιθέσεων θα μετριαστεί καθώς μειώνονται οι πύραυλοι και ο εξοπλισμός εκτόξευσης. Ο Άγγλος στρατηγός πιστεύει ότι το πιθανότερο μονοπάτι για τους Αμερικανούς και τους συμμάχους τους, είναι να δηλώσουν νίκη που θα περιλαμβάνει την απομάκρυνση της ηγεσίας του καθεστώτος, παράλληλα με καταστροφή των πυραυλικών, ναυτικών, πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιραν. Το παρατεταμένο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ αντιπροσωπεύει τον βασικό κίνδυνο της αγοράς. Μια παρατεταμένη διαταραχή δεν είναι το βασικό σενάριο των δυο στρατηγών, ενώ τα άφθονα πετρελαικά αποθέματα, καθώς και η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα του OPEC+ θα πρέπει να βοηθήσουν στον μετριασμό της ανοδικής πίεσης στις τιμές πετρελαίου. Η δυνητική μακροοικονομική επίδραση εμφανίζεται διαχειρίσιμη σε ένα μέτριο σενάριο πετρελαικού σοκ. Οι μειώσεις στις τιμές των μετοχών που συνδέονται με προηγούμενες αεροπορικές επιδρομές στην Μέση Ανατολή και στην Βόρεια Αφρική ήταν συνήθως σύντομες. Στην πραγματικότητα οκτώ εβδομάδες μετά την αρχική επίθεση, οι αμερικανικές μετοχές ήταν υψηλότερα κατά 95%. Η Goldman Sachs συνιστά στην πελατεία της να συνεχίσει να επενδύει σε αμερικανικές μετοχές που υποστηρίζονται από την οικονομική επέκταση και την ανθεκτική αυξηση κερδών.
Πότε θα ξαναγοράσουν οι ξένοι ελληνικές τραπεζικές μετοχές
-Στον πρώτο μήνα του έτους, οι τραπεζικές μετοχές στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, κατέγραφαν κέρδη της τάξης από +20% έως +30% η κάθε μία. Τότε οι αναλυτές δημοσίευαν εκθέσεις που «έβλεπαν» περαιτέρω άνοδο +10% από εκείνα τα επίπεδα. Σήμερα, οι τραπεζικές μετοχές έχουν χάσει περίπου 30%, ενώ οι διοικήσεις τους ανακοινώνουν αυξημένα κέρδη (+15%) και καλές προοπτικές. Η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου στις ώριμες αγορές σίγουρα θα έχει τον τραπεζικό κλάδο ως πρωταγωνιστή, ενώ την ερχόμενη Παρασκευή 13 Μαρτίου, η Moody’s θα ανακοινώσει την ετυμηγορία της για το ελληνικό αξιόχρεο, το οποίο έχει ήδη αξιολογήσει με Βaa3 και θετική προοπτική. Κατά συνέπεια, οι επαγγελματίες διαχειριστές κρατούν διαθέσιμη ρευστότητα περιμένοντας την ευκαιρία της επανατοποθέτησης.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζήτησε από τα Α/Κ καθημερινή ενημέρωση
-Μια επιστολή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έλαβαν την προηγούμενη εβδομάδα όλες οι ΑΕΔΑΚ. Στην επιστολή, η Επιτροπή ζήτησε δύο θέματα: Πρώτον να αναφέρουν καθημερινά εισροές-εκροές μεριδίων στα υπό διαχειριση αμοιβαία κεφάλαια και δεύτερον να απαντήσουν αν έχουν υιοθετήσει μηχανισμούς διαχείρισης ρευστότητας, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία που θεσπίστηκε το 2025.
Δεύτερη ζωή για το κτίριο του Έθνους
-Μετά από χρόνια στην αφάνεια, το ακίνητο που στέγαζε την ιστορική εφημερίδα «Έθνος» και τις εταιρείες της Πήγασος Εκδοτική, ετοιμάζεται να χρησιμοποιηθεί ξανά. Τις τελευταίες εβδομάδες στο κτίριο γραφείων που βρίσκεται στη Μεταμόρφωση Χαλανδρίου, πολύ κοντά στο σταθμό της Δουκίσσης Πλακεντίας, γίνονται εργασίες στατικής ενίσχυσης, αποξήλωσης των παλαιών φθαρμένων υλικών κ.α. Τα συνεργεία εργάζονται καθημερινά και η πρόοδος των εργασιών στο συγκρότημα είναι ταχεία. Το ακίνητο που ανήκει στον όμιλο Ελλάκτωρ διαθέτει συνολική επιφάνεια 10.000 τ.μ., άπλετο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων πολύ καλή πρόσβαση σε μέσα μεταφοράς και με εγγύτητα στην Αττική Οδό. Κατά πληροφορίες, ο νέος χρήστης του ακινήτου προέρχεται από τον κλάδο της τεχνολογίας, με δραστηριότητες από την βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, τη δημιουργία συστημάτων και προϊόντων και την υποστήριξη υποδομών. Αυτό δεν θα είναι το μόνο ακίνητο της Ελλάκτωρ που επαναξιοποιείται, καθώς ο όμιλος έχει αποφασίσει να επικεντρωθεί στρατηγικά στην ανάπτυξη ακινήτων και τουριστικών υποδομών. Μεταξύ άλλων, ήδη βρίσκεται σε λειτουργία το ξενοδοχείο «The Fiction» στο Μαρούσι (πρώην Civitel) απέναντι από το Golden Hall, ενώ προ ημερών η Ελλάκτωρ απέκτησε έναντι 44 εκατ. ευρώ το ακίνητο 8,5 χιλ.τμ που στεγάζει το Υπ. Εσωτερικών στη Βασιλίσσης Σοφίας.
«Ασπίδα» οι ΑΠΕ για τις τιμές ρεύματος
-Πληθαίνουν οι συσκέψεις στο κυβερνητικό επιτελείο για την έκταση και την ένταση που προσλαμβάνει η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς είναι πλέον σαφής η επίδρασή της στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής, με άμεσες συνέπειες στις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων διεθνώς. Στην κυβέρνηση έχουν θέσει συγκεκριμένα όρια επιφυλακής προκειμένου να ενεργοποιηθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Για το φυσικό αέριο το όριο αυτό τοποθετείται στα 60 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ για το πετρέλαιο στα 100 δολάρια το βαρέλι. Και στις δύο περιπτώσεις πλησιάζουμε το όριο του συναγερμού. Σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, την Παρασκευή ο δείκτης TTF στον ολλανδικό κόμβο έκλεισε στα 52 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Αντίθετα, στο πετρέλαιο η κατάσταση εμφανίζεται πιο πιεστική, καθώς η τιμή του Brent έφτασε την Παρασκευή τα 95 δολάρια το βαρέλι. Ένας από τους βασικούς προβληματισμούς είναι ο τρόπος με τον οποίο η διεθνής κρίση θα επηρεάσει τις λιανικές τιμές τόσο στα καύσιμα όσο και στην ηλεκτρική ενέργεια, δεδομένου ότι η αύξηση της χονδρεμπορικής αγοράς μεταφέρεται σταδιακά και στους λογαριασμούς των καταναλωτών. Η Ελλάδα πάντως φαίνεται να βρίσκεται σε σχετικά πλεονεκτική θέση, καθώς το διαφοροποιημένο ενεργειακό της μείγμα και η αυξημένη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή λειτουργούν ως παράγοντας συγκράτησης των τιμών. Σήμερα για παράδειγμα, η τιμή στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κινείται στα 82 ευρώ η μεγαβατώρα, ακολουθώντας τις χαμηλότερες τιμές του Σαββατοκύριακου. Αυτό οφείλεται πρωτίστως στην αυξημένη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες καλύπτουν το 60,15% του ενεργειακού μείγματος. Αν συνυπολογιστεί και η συμβολή των υδροηλεκτρικών που λόγω αυξημένων βροχοπτώσεων έχουν γεμίσει τους ταμιευτήρες, η συμμετοχή της καθαρής ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή προσεγγίζει το εντυπωσιακό ποσοστό του 75%, αφήνοντας στο 18% το ακριβό φυσικό αέριο. Σε αυτό το περιβάλλον της αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η ισχυρή παρουσία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της χώρας λειτουργεί ως σημαντικό «μαξιλάρι» για τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, περιορίζοντας σε κάποιο βαθμό την επίδραση των διεθνών αναταράξεων στις αγορές καυσίμων. Όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή της πράσινης ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή, τόσο μειώνεται η εξάρτηση από τις διακυμάνσεις των ορυκτών καυσίμων και κατ’ επέκταση η πίεση στη χονδρεμπορική αγορά.
Κάτι δεν πάει καλά με τα νερά
-Κάτι δεν πάει καλά, όπως φαίνεται, με τα νερά και δεν αναφέρομαι στο γνωστό πρόβλημα της λειψυδρίας… Μαθαίνω ότι στη ΡΑΑΕΥ, που είναι η εποπτεύουσα Αρχή εκτός από τα ενεργειακά και για τον τομέα των υδάτων, φτάνει πλήθος παραπόνων και καταγγελιών. Δεδομένης και της υποστελέχωσης του εν λόγω τμήματος χρειάζεται μάλιστα και εξωτερική υποστήριξη. Έτσι, η ΡΑΑΕΥ αποφάσισε στα τέλη Φεβρουαρίου την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, «που αφορά σε υποστήριξη της Αρχής στη διαχείριση παραπόνων και καταγγελιών, ύψους 10.000 ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, 2.400 ευρώ, ήτοι συνολικού ύψους 12.400 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης κάθε άλλης νόμιμης επιβάρυνσης ή δαπάνης». Η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Αντιπροέδρου του Κλάδου Υδάτων που αφορά σε υποστήριξη της Αρχής στη διαχείριση παραπόνων και καταγγελιών. Όπως αναφέρεται σχετικά «στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ύδατος, η Αρχή λαμβάνει πλήθος παραπόνων και καταγγελιών από καταναλωτές σε όλη την επικράτεια, με διάφορες θεματικές, τα οποία χρήζουν ενδελεχούς μελέτης και ιδιαίτερου χειρισμού. Λόγω της σοβαρής υποστελέχωσης του κλάδου, δεν καθίσταται ευχερής η διαχείριση της διαδικασίας εξέτασης παραπόνων και καταγγελιών των καταναλωτών υπηρεσιών ύδατος από το αρμόδιο τμήμα του Κλάδου Υδάτων. Καθώς η προστασία του καταναλωτή αποτελεί σημαντική αρμοδιότητα της Αρχής, η δαπάνη κρίνεται αναγκαία προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη επιτέλεσή της». Για να δούμε τι θα βγει στο τέλος…
Τα καταστήματα Attica βλέπουν Χρηματιστήριο
-Επισήμως δεν έχει ανακοινωθεί κάτι σχετικό. Ωστόσο, η διοίκηση της IDEAL Holdings όπως φάνηκε και από την παρουσίαση αποτελεσμάτων 2025 στους αναλυτές όπου άφησε ανοιχτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο, εξετάζει την αυτόνομη εισαγωγή των Attica Πολυκαταστημάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα Attica Stores, το 2025 κατέγραψαν έσοδα 244,2 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 18,5 εκατ. ευρώ. Αυτά είναι μεγέθη που δικαιολογούν μια αποτίμηση και μια αυτόνομη ταυτότητα στο ταμπλό. Ο στόχος για το 2026 είναι τα 300 εκατ. ευρώ σε πωλήσεις. Η επέκταση στο Ελληνικό είναι ακόμη υπό αμφισβήτηση. Η εισαγωγή νέων brands δεδομένη. Τα φυσικά καταστήματα υποδέχθηκαν 6,9 εκατ. επισκέπτες μέσα στο 2025. Η IDEAL Holdings που λειτουργεί ως εταιρεία συμμετοχών είναι ουσιαστικά ένα εισηγμένο private equity. Η εισαγωγή της θυγατρικής της στο Χρηματιστήριο, αποτελεί κλασική τακτική για τη δημιουργία αξίας. Τα Attica Store προγραμματίζουν επενδύσεις άνω των 8 εκατ. ευρώ το 2026, που περιλαμβάνουν νέα συστήματα ταμείων, CRM, πρόγραμμα πιστότητας και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για το e-shop.
Οι Iron Maiden πέρασαν απρόσκοπτα από…. τα Στενά του Ορμούζ
-Στον πλανήτη της γεωπολιτικής με τα Στενά του Ορμούζ να θυμίζουν σκακιέρα υψηλού ρίσκου, ένα όνομα κατάφερε να κλέψει την παράσταση. Οι Iron Maiden. Όχι βέβαια το συγκρότημα της heavy metal, αλλά το δεξαμενόπλοιο που διέπλευσε το στενό χωρίς προβλήματα. Την ώρα που Ουάσιγκτον, Τελ Αβίβ και Τεχεράνη ανταλλάσσουν πυραύλους και απειλές, περίπου 300 δεξαμενόπλοια κάνουν υπομονή στα Στενά. Ελάχιστα τόλμησαν να περάσουν. Ανάμεσά τους το Iron Maiden που εξέπεμψε κινεζικό σήμα κινεζικής ιδιοκτησίας. Αντίστοιχη ελεύθερη διέλευση απολαμβάνουν πλοία μεταφοράς ζάχαρης κινεζικών και ιρανικών συμφερόντων. Θα έλεγε κανείς ότι το πραγματικό «pass» στο στενό δεν είναι το ναυτιλιακό, αλλά το γεωπολιτικό. Αν γράψεις «Made in China», περνάς. Η υπόθεση φωτίζει και μια αμήχανη πραγματικότητα για τη Δύση. Την ώρα που η Ευρώπη και οι ΗΠΑ βλέπουν το ένα πέμπτο της παγκόσμιας ενεργειακής προσφοράς σχεδόν να παγώνει και τις τιμές να εκτινάσσονται, το Πεκίνο έχει ανοιχτή γραμμή με την Τεχεράνη. Το μήνυμα της Τεχεράνης είναι απλό. Οι φίλοι περνούν, οι υπόλοιποι, ή περιμένουν, ή τολμούν. Κάπως έτσι, μέσα σε μια σύγκρουση που θυμίζει ολοένα και περισσότερο παγκόσμιο παιχνίδι ισχύος, το πιο «σκληρό» πέρασμα δεν είναι μουσικό αλλά ναυτιλιακό. Και το Iron Maiden απέδειξε ότι στο σημερινό διεθνές σκηνικό αρκεί η σωστή σημαία στην πρύμνη
Drone πέρασε… ξυστά από πλοίο του Γιάννη Δράγνη στον Αραβικό Κόλπο
-Στο πλαίσιο του The Economist Shipping Summit, ο Γιάννης Δράγνης, Διευθύνων Σύμβουλος του Golden Port Group, προκάλεσε αίσθηση με μια ανησυχητική μαρτυρία: ένα drone παραλίγο να συγκρουστεί με πλοίο της εταιρείας στον Αραβικό Κόλπο, φωτίζοντας τις σοβαρές ελλείψεις ασφάλειας σε μια κρίσιμη θαλάσσια αρτηρία. «Απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας για την ασφαλή διέλευση των πλοίων», τόνισε ο Έλληνας πλοιοκτήτης, εξηγώντας ότι η περιοχή έχει ακόμη δρόμο να διανύσει πριν αποκτήσει στοιχειώδη θωράκιση. Παρά τις προσπάθειες, οι κίνδυνοι παραμένουν, αλλά ένα οργανωμένο πλαίσιο θα επιτρέψει τουλάχιστον πιο ελεγχόμενες διελεύσεις. Στη συνέχεια αναφέρθηκε ευρύτερα στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ναυτιλία στη σημερινή εποχή, υπενθυμίζοντας ότι οι εμπορικές ροές δεν σταματούν: «Στο τέλος της ημέρας, το εμπόριο δεν εξαφανίζεται. Απλώς βρίσκει διαφορετικούς δρόμους».
Ο Κούστας διπλασιάζει την επένδυση στα φορτηγά βρίσκοντας όχι γνωστό κινέζικο ναυπηγείο
-Ο Γιάννης Κούστας κινείται με στρατηγική που συνδυάζει επιθετική επέκταση και αναζήτηση νέων ναυπηγικών μονάδων. Σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεση, η εταιρεία διπλασίασε τις παραγγελίες της για Newcastlemaxes φορτηγά σε ένα κινέζικο ναυπηγείο που μέχρι τώρα ήταν άγνωστο για την κατασκευή τέτοιων πλοίων, το Panjin Dajin Offshore Engineering Co. Η κίνηση αυτή δείχνει σαφώς την ανάγκη των ελληνικών εταιρειών να βρουν εναλλακτικές λύσεις σε μια ναυπηγική αγορά που έχει φρακάρει λόγω υπερβάλλουσας ζήτησης. Η επιλογή μιας γιάρδας που μέχρι τώρα κατασκευάζει heavy-lift και deck transport, που είναι σχεδιασμένα για τη μεταφορά πολύ μεγάλων και βαρέων φορτίων και εξοπλισμό ανεμογεννητριών υποδηλώνει ότι η Danaos είναι διατεθειμένη να ρισκάρει για να εξασφαλίσει τα νέα της πλοία, με παράλληλη οικονομική διαχείριση. Τα τέσσερα Newcastlemaxes, μήκους 300 μέτρων και μεταφορικής ικανότητας 200.000 τόνων το καθένα, κοστολογούνται συνολικά περίπου στα $300 εκατ. δηλαδή, περίπου $75 εκατ. το καθένα. Η παράδοση έχει προγραμματιστεί για το 2028, γεγονός που δίνει στην εταιρεία χρόνο να ενσωματώσει τα νέα πλοία στον στόλο της με σχεδιασμένο τρόπο. Παράλληλα, η Danaos συνεχίζει την παραδοσιακή επένδυση σε containerships, παραγγέλνοντας νέα πλοία σε γνωστά ναυπηγεία όπως το CSSC Huangpu Wenchong, ενισχύοντας τη θέση της στην αγορά εμπορευματοκιβωτίων και φτάνοντας τον στόλο της πάνω από τα 100 πλοία όταν ολοκληρωθούν οι παραδόσεις. Η εταιρεία συνδυάζει αγορές secondhand bulkers με νέες παραγγελίες, δείχνοντας ευελιξία και στρατηγική σκέψη.
H Titan πληρώνει στο ταμπλό την ενεργειακή κρίση
-Η εβδομάδα που πέρασε άφησε βαθύ «σημάδι» στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών, με την Titan να πρωταγωνιστεί σε μία από τις πιο βίαιες διορθώσεις των τελευταίων ετών. Σημείωσε απώλειες που ξεπέρασαν το 11% σε εβδομαδιαία βάση και έμεινε κάτω από το ψυχολογικό όριο των 50 ευρώ, κλείνοντας στα 46,5 ευρώ την περασμένη Παρασκευή και σε χαμηλό τριών μηνών. Η μετοχή δέχεται διπλή πίεση. Από τη μία, ως ενεργοβόρα βιομηχανία καθίσταται ευάλωτη στο ράλι των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που προκαλεί η πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή. Κάθε δολάριο που προστίθεται στην τιμή του βαρελιού «ροκανίζει» τα περιθώρια κερδοφορίας των εργοστασίων της. Από την άλλη, η αβεβαιότητα στις διεθνείς μεταφορές και η αναταραχή στις εφοδιαστικές αλυσίδες δημιουργούν «σύννεφα» πάνω από το εξαγωγικό της μοντέλο. Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης οι εξελίξεις γύρω από τα δικαιώματα ρύπων (CO2) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η Titan είναι άμεσα εκτεθειμένη στις διακυμάνσεις του κόστους των εκπομπών ρύπων. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η πτώση λειτουργεί και ως μια πρώτης τάξεως αφορμή για κατοχύρωση κερδών. Η μετοχή προερχόταν από ένα εντυπωσιακό ράλι στην έναρξη του 2026, έχοντας κατακτήσει ιστορικά υψηλά στην περιοχή των 58-59 ευρώ. Αυτή η άτσαλη διόρθωση θεωρείται από πολλούς ως μια αναγκαία αποσυμπίεση, παρά το γεγονός ότι τα θεμελιώδη μεγέθη του ομίλου παραμένουν ισχυρά. Παρά το σοκ, το σήμα από τους διεθνείς οίκους παραμένει θετικό. Η Citi, σε πρόσφατη έκθεσή της, ανέβασε τον πήχη για τη μετοχή στα 70 ευρώ, βλέποντας μάλιστα περιθώριο έως και τα 78,2 ευρώ στο αισιόδοξο σενάριό της.
Σε χαμηλό 18 μηνών η Jumbo
-Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή δημιουργεί ένα ασφυκτικό πλαίσιο για το Χρηματιστήριο Αθηνών, με την Jumbo να αποτελεί ένα από τα μεγάλα «θύματα» της γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Η μετοχή διολίσθησε την Παρασκευή στα 23,34 ευρώ, που αποτελεί αρνητικό ρεκόρ 18 μηνών, καθώς έκλεισε στο χαμηλότερο σημείο από τις αρχές Σεπτεμβρίου του 2024. Παράλληλα, έχει χάσει το στήριγμα των 24 ευρώ παρά τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη που ανακοίνωσε η διοίκηση. Η Jumbo αποτελεί έναν από τους πλέον ευάλωτους «κρίκους» του λιανεμπορίου απέναντι στην κρίση στο Ιράν, με τους επενδυτές να εστιάζουν στην εφοδιαστική αλυσίδα. Αν και η διοίκηση του Απόστολου Βακάκη έσπευσε να καθησυχάσει την αγορά, δηλώνοντας ότι τα προβλήματα στις μεταφορές παραμένουν «διαχειρίσιμα» λόγω προσυμφωνημένων όρων, το ταμπλό τιμολογεί το χειρότερο σενάριο, δηλαδή μια παρατεταμένη άνοδο του κόστους των ναύλων και πιθανές ελλείψεις προϊόντων. Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς η Jumbo ανακοίνωσε αύξηση πωλήσεων κατά 6% για το πρώτο δίμηνο του 2026. Ωστόσο, η αγορά στάθηκε στην επιβράδυνση του Φεβρουαρίου (+3%), η οποία αποδόθηκε εν μέρει στην αλλαγή της ημερομηνίας των Αποκριών, αλλά και στο «μούδιασμα» της κατανάλωσης λόγω της περιρρέουσας… πολεμικής ατμόσφαιρας. Επιπλέον, η παρουσία του ομίλου στο Ισραήλ -μέσω του συνεργάτη Fox Group- αποτελεί πηγή αβεβαιότητας, καθώς η πρόσφατη επέκταση με το 5ο κατάστημα στην περιοχή συμπίπτει με τη γενικευμένη ανάφλεξη. Κι όλα αυτά, ενώ αναμένεται η διανομή της έκτακτης χρηματικής διανομής των 0,5 ευρώ εντός του τρέχοντος μήνα, με ημερομηνία αποκοπής την 23η Μαρτίου, ενώ η πληρωμή θα ακολουθήσει στις 30 Μαρτίου.
Η ελληνική βιομηχανία των drones κάνει τις δοκιμές της
-Όχι μία ούτε δύο, αλλά 4 φορές, μέσα στο 2026, οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις θα μετατρέψουν ελληνικό έδαφος και θαλάσσιο χώρο, σε πεδίο δοκιμών για τα νέα μη επανδρωμένα συστήματα αεράμυνας. Πίσω από αυτές τις ασκήσεις, διαφαίνεται η πρώτη σοβαρή προσπάθεια να αποκτήσει η Ελλάδα εγχώρια αμυντική βιομηχανία drones, με διεθνείς φιλοδοξίες. Τα χρονοδιαγράμματα είναι πλέον γνωστά. Τον Μάιο, θα δούμε τον πρώτο κύκλο από το Πολεμικό Ναυτικό. Τον Ιούνιο αρχίζει ο δεύτερος κύκλος υπό το ΓΕΕΘΑ, με τα τρία Επιτελεία στο τραπέζι και εστίαση σε συνθήκες ηλεκτρονικού πολέμου που είναι το πιο ρεαλιστικό και πιο απαιτητικό σενάριο. Τον Οκτώβριο, ξεκινά ο τρίτος κύκλος ναυτικών δοκιμών. Τον Νοέμβριο, ο 4ος κύκλος, με τον Στρατό Ξηράς και UxVs σε υποστήριξη χερσαίων επιχειρήσεων. Τέσσερις κύκλοι, τρία επιτελεία, μία μεγάλη ευκαιρία για όποιον ελληνικό τεχνολογικό παίκτη έχει κάτι αξιόλογο να δείξει. Αρχιτέκτονας αυτής της στρατηγικής είναι το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) που καλείται να παίξει διπλό ρόλο. Θα θεσμοθετήσει ένα πλαίσιο συνεργασίας ΣΔΙΤ και ταυτόχρονα θα είναι ο «ταμίας» με πρόσβαση σε πόρους ΕΤΕπ, SAFE και EDA. Περισσότερες από 8 προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ήδη ανοιχτές, προβλέπονται επιδοτήσεις έως 20 εκατ. ευρώ ανά έργο.
Οι αεροπορικές εταιρείες υποφέρουν
-Η τηλεόραση του BBC παρουσίασε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον γράφημα, για τις τιμές -όχι του πετρελαίου γενικώς αλλά- των αεροπορικών καυσίμων.Για πολλούς μήνες (Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος) η τιμή του jet fuel στη βορειοδυτική Ευρώπη, κυμαινόταν ήρεμα γύρω από τα $700-$800 ο τόνος. Ήταν μια επίπεδη γραμμή, σχεδόν βαρετή. Ξαφνικά είδαμε μια εκρηκτική αύξηση στα $1.528/τόνο, στις 5 Μαρτίου 2026. Σχεδόν διπλασιασμός μέσα σε ελάχιστες ημέρες. Αφορμή και αιτία, φυσικά ήταν οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν και η εξαιρετικά περιορισμένη κίνηση στα Στενά του Ορμούζ. Ένα στενό πέρασμα, πλάτους μόλις 33 χιλιομέτρων μέσα από το οποίο διακινείται το 20% της παγκόσμιας πετρελαϊκής παραγωγής που όταν «κλείνει», οι αεροπορικές εταιρείες υποφέρουν καθώς το jet fuel αντιπροσωπεύει, κατά μέσο όρο το 20%-25% του συνολικού τους κόστους. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί μεγάλες αναταράξεις με αβέβαιο το σκηνικό, όχι μόνο στο αμέσως επόμενο διάστημα, αλλά και γενικότερα εν όψει της επερχόμενης έναρξης των θερινών προγραμμάτων όλων των αεροπορικών από τα τέλη Μαρτίου-αρχές Απριλίου δημιουργούν στον κλάδο των αερομεταφορών οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Εκτός από το κόστος των καυσίμων έχουν και τους κλειστούς εναέριους χώρους και τα θέματα ασφαλείας και πιο μακροπρόθεσμα την αβεβαιότητα σχετικά με τις προθέσεις και τις αντιδράσεις του κοινού για τα ταξίδια γενικότερα. Επιπλέον, στις άμεσες επιπτώσεις είναι και οι… παράπλευρες απώλειες στις συνδέσεις σε άλλους προορισμούς: Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της IndiGo, της μεγάλης ινδικής αεροπορικής που ξεκίνησε -σε μία ιστορική μάλιστα κίνηση για το «Ελευθέριος Βενιζέλος»- για πρώτη φορά απευθείας πτήσεις στο Αθήνα- Ινδία στις 23 Ιανουαρίου με πολλά υποσχόμενες μάλιστα πληρότητες και υψηλές προσδοκίες τόσο για ταξίδια αναψυχής όσο και επαγγελματικά μεταξύ των δύο χωρών. Τα δρομολόγια δεν πρόλαβαν καλά καλά να ξεκινήσουν και ανεστάλησαν προσωρινά τις προηγούμενες ημέρες λόγω Μ. Ανατολής με τον προγραμματισμό να έχει επανεκκινήσει μεν, αλλά μετ’ εμποδίων -όπως είναι εύλογο υπό αυτές τις συνθήκες- για την αεροπορική. Ο πονοκέφαλος σε σχέση -τουλάχιστον- με την Ινδία (αφού για τους προορισμούς της Μέσης Ανατολής είναι δεδομένος), αποφεύχθηκε στην περίπτωση της εγχώριας αεροπορικής της AEGEAN, όπου, με δεδομένες και τις καθυστερήσεις των παραδόσεων των νέων αεροσκαφών από την Airbus, το πλάνο εκκίνησης των πτήσεων για Ινδία είχε πάει, ούτως ή άλλως και πριν τα γεγονότα, πιο πίσω.
Οι διαχειριστές κεφαλαίων αλλάζουν στρατηγική
-Η χρονιά φέτος ξεκίνησε αισιόδοξα. Οι αναλυτές περίμεναν 3 τουλάχιστον μειώσεις επιτοκίων από την FED (ιδιαίτερα με τη νέα ηγεσία της το καλοκαίρι) και ταυτόχρονα είχαν μια ενδόμυχη ελπίδα ότι ο Πρόεδρος Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών θα δημιουργούσε ένα ευνοϊκό κλίμα για τα χρηματιστήρια, με λιγότερη ακρίβεια λόγω φθηνότερου πετρελαίου. Τα πράγματα έχουν αλλάξει, το ίδιο και οι επενδυτικές στρατηγικές. Οι αναλυτές δεν προεξοφλούν μείωση 0,75% στα επιτόκια του δολαρίου παρά μόνον -0,35% στην καλύτερη περίπτωση. Το πετρέλαιο οδεύει προς τα 100 δολάρια το βαρέλι, επηρεάζοντας τον πληθωρισμό και το διαθέσιμο εισόδημα. Την Παρασκευή, η έκθεση μισθοδοσίας του Φεβρουαρίου από το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ έδειξε μια απροσδόκητη απώλεια 92,000 θέσεων εργασίας, κατά τη διάρκεια του μήνα. Οι οικονομολόγοι ανέμεναν αύξηση 60.000 θέσεων εργασίας. Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,4%, από 4,3%. Ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 404 μονάδες ή 0,8%, ενώ ο S&P 500 υποχώρησε 0,9%. Ο Nasdaq Composite έκλεισε την ημέρα με πτώση 1%. Τα νέα για μια δυνητικά αποδυναμωμένη οικονομία μαζί με την πληθωριστική απειλή της αύξησης των τιμών της ενέργειας προκάλεσαν συναγερμό και επιφυλακή για στασιμοπληθωρισμό, δηλαδή μικρή ανάπτυξη και μεγάλη αύξηση τιμών στην καθημερινότητα. Το ίδιο ακριβώς κλίμα επικρατεί και στην Ευρώπη αλλά και στην Ιαπωνία.
Οι βόμβες δεν τρομάζουν τις αγορές. Το πετρέλαιο όμως;
-Η Morgan Stanley Wealth Management, δημοσίευσε έναν χρήσιμο πίνακα που δείχνει πώς -και για πόσο καιρό- έχουν επηρεαστεί οι αγορές στο παρελθόν από αντίστοιχα μεγάλες γεωπολιτικές κρίσεις. Καταγράφει 23 ισχυρά γεωπολιτικά σοκ (από τον Πόλεμο στην Κορέα μέχρι την εισβολή στην Ουκρανία) και δείχνει ότι χρηματιστηριακός δείκτης S&P 500 επέστρεψε κατά μέσο όρο στην ανοδική τροχιά του μέσα σε λίγους μήνες. Τρεις μήνες μετά: +2,8%. Έξι μήνες: +5,9%. Δώδεκα μήνες: +8,4%. Εξαίρεση στον γενικό κανόνα αποτέλεσε ο Πόλεμος Yom Kippur (1973) που ήταν η αιφνιδιαστική επίθεση της Αιγύπτου και της Συρίας εναντίον του Ισραήλ στις 6 Οκτωβρίου 1973, την ημέρα της μεγαλύτερης εβραϊκής θρησκευτικής γιορτής (Yom Kippur, «Ημέρα Εξιλέωσης»). Οι αραβικές χώρες του OPEC, εξοργισμένες από την αμερικανική υποστήριξη στο Ισραήλ, επέβαλαν πετρελαϊκό εμπάργκο στις ΗΠΑ και τη Δυτική Ευρώπη. Η τιμή του πετρελαίου τετραπλασιάστηκε μέσα σε λίγους μήνες, η Δύση έμεινε χωρίς καύσιμα, προκλήθηκε παγκόσμια ύφεση και εκτίναξη του πληθωρισμού. Ο S&P 500 έχασε -43,2% σε 12 μήνες. Ο πόλεμος εκείνος κράτησε 20 ημέρες. Οι οικονομικές συνέπειές του κράτησαν μια δεκαετία. Σε όλες τις άλλες γεωπολιτικές κρίσεις, η επίδραση στην οικονομία και τα χρηματιστήρια ήταν μικρής διάρκειας και βάθους. Για να κλονιστούν σοβαρά οι αγορές, η τιμή του αργού πρέπει να εκτοξευθεί 75%-100% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αν δεν συντρέχουν αυτές οι συνθήκες, οι γεωπολιτικές αναταραχές παραμένουν ακίνδυνες για τα χαρτοφυλάκια.
Μεγάλη «πείνα» για μνήμη
-Ο αριθμός προκαλεί σοκ: 288 gigabytes. Αυτή είναι η μνήμη RAM που χρειάζεται ένας μόνο επεξεργαστής Τεχνητής Νοημοσύνης Nvidia Rubin που αποτελεί την επόμενη γενιά τσιπ που θα λανσάρει στην αγορά, η εταιρεία του Τζένσεν Χουάνγκ, το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Σήμερα ένα «έξυπνο τηλέφωνο» νέας γενιάς διαθέτει μνήμη RAM μόλις 12 GB. Ένα ισχυρός υπολογιστής για gaming φτάνει τα 32 GB. Το περίφημο H100, ο επεξεργαστής Τεχνητής Νοημοσύνης που πριν 4 χρόνια έφερε επανάσταση στην αγορά, λειτουργούσε με 80GB. Ο νέος όμως επεξεργαστής Rubin, χρειάζεται 3,6 φορές περισσότερη μνήμη από τον H100, 9 φορές περισσότερη από ένα ισχυρό PC και πάνω από 23 φορές ό,τι ένα κινητό τελευταίας τεχνολογίας. Κάθε Rubin GPU απαιτεί 288GB μνήμης HBM4, περίπου 6 φορές περισσότερη από ό,τι οι τυπικές κάρτες γραφικών της αγοράς. Η αγορά αλλάζει. Η ζήτηση για περισσότερη μνήμη δεν έρχεται από μεμονωμένες αγορές. Κολοσσοί με μεγάλα ταμειακά διαθέσιμα όπως οι Microsoft, Google, Amazon και Meta, δαπανούν δισεκατομμύρια δολάρια για να αποκτήσουν συστήματα NVL72, που συνδυάζουν 72 τέτοιους επεξεργαστές Rubin σε έναν ενιαίο server. Αυτό σημαίνει ότι ένα τεράστιο κομμάτι της παγκόσμιας παραγωγής μνήμης HBM4 εξασφαλίζεται από ελάχιστους παίκτες.Η SK Hynix και η Samsung ξεκίνησαν μαζική παραγωγή HBM4 στο τέταρτο τρίμηνο του 2025, αλλά οι αποδόσεις τους παραμένουν χαμηλές. Ο Rubin είναι ο καθρέφτης μιας νέας οικονομίας που έχει αποφασίσει ότι η νοημοσύνη είναι το πιο πολύτιμο εμπόρευμα, χρειάζεται μεγάλη μνήμη και πληρώνει ανάλογα.
Πηγή: newmoney.gr
