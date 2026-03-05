Χαμηλότερες από το μέσο όρο της ΕΕ οι τιμές για ρεύμα και φυσικό αέριο, τι δείχνουν τα στοιχεία
Χαμηλότερες από το μέσο όρο της ΕΕ οι τιμές για ρεύμα και φυσικό αέριο, τι δείχνουν τα στοιχεία
Η μέση τιμή λιανικής για το ρεύμα στην Ελλάδα το Φεβρουάριο ήταν 23,63 σεντς
Χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώνονται οι τιμές λιανικής για το ρεύμα και το φυσικό αέριο, σύμφωνα με την μηνιαία έκθεση HEPI που συγκρίνει τις τιμές σε 33 ευρωπαϊκές χώρες.
Σύμφωνα με την έκθεση, η μέση τιμή λιανικής για το ρεύμα στην Ελλάδα το Φεβρουάριο ήταν 23,63 σεντς ανά κιλοβατώρα (μαζί με φόρους) έναντι 26,13 σεντς που ήταν ο μέσος όρος στην ΕΕ και 25,04 σεντς στην Ευρώπη.
Σε όρους αγοραστικής δύναμης η τιμή παραμένει κοντά στο μέσο όρο (29,08 σεντς έναντι 28,34 στην ΕΕ).
Αντίστοιχα για το φυσικό αέριο η μέση τιμή διαμορφώνεται σε 7,73 σεντς στην Ελλάδα (9,51 σε όρους αγοραστικής δύναμης) έναντι 10,67 στην ΕΕ (11,31 σε όρους αγοραστικής δύναμης).
Τα τιμολόγια του ρεύματος μειώθηκαν σε σχέση με το Φεβρουάριο λόγω υποχώρησης των τιμών στο Χρηματιστήριο ενέργειας. Όμως τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή οδήγησαν αυτήν την εβδομάδα τις τιμές σε ανοδική τροχιά. Η επίπτωση στα τιμολόγια Απριλίου θα εξαρτηθεί από την πορεία του Χρηματιστηρίου μέσα στο μήνα.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σύμφωνα με την έκθεση, η μέση τιμή λιανικής για το ρεύμα στην Ελλάδα το Φεβρουάριο ήταν 23,63 σεντς ανά κιλοβατώρα (μαζί με φόρους) έναντι 26,13 σεντς που ήταν ο μέσος όρος στην ΕΕ και 25,04 σεντς στην Ευρώπη.
Σε όρους αγοραστικής δύναμης η τιμή παραμένει κοντά στο μέσο όρο (29,08 σεντς έναντι 28,34 στην ΕΕ).
Αντίστοιχα για το φυσικό αέριο η μέση τιμή διαμορφώνεται σε 7,73 σεντς στην Ελλάδα (9,51 σε όρους αγοραστικής δύναμης) έναντι 10,67 στην ΕΕ (11,31 σε όρους αγοραστικής δύναμης).
Τα τιμολόγια του ρεύματος μειώθηκαν σε σχέση με το Φεβρουάριο λόγω υποχώρησης των τιμών στο Χρηματιστήριο ενέργειας. Όμως τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή οδήγησαν αυτήν την εβδομάδα τις τιμές σε ανοδική τροχιά. Η επίπτωση στα τιμολόγια Απριλίου θα εξαρτηθεί από την πορεία του Χρηματιστηρίου μέσα στο μήνα.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα