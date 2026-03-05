Μπαίνει «Μεγάλος Αδελφός» στην αγορά καπνού και αλκοόλ για να πιάσει τα €800 εκατ. που χάνει κάθε χρόνο το Δημόσιο

Υποχρεωτική καταγραφή καταστημάτων και προϊόντων σε ψηφιακό μητρώο έως 16 Απριλίου - Με βάση τα στοιχεία που θα συγκεντρώνονται στο μητρώο θα διενεργούνται και οι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές