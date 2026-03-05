Μπαίνει «Μεγάλος Αδελφός» στην αγορά καπνού και αλκοόλ για να πιάσει τα €800 εκατ. που χάνει κάθε χρόνο το Δημόσιο
Μπαίνει «Μεγάλος Αδελφός» στην αγορά καπνού και αλκοόλ για να πιάσει τα €800 εκατ. που χάνει κάθε χρόνο το Δημόσιο
Υποχρεωτική καταγραφή καταστημάτων και προϊόντων σε ψηφιακό μητρώο έως 16 Απριλίου - Με βάση τα στοιχεία που θα συγκεντρώνονται στο μητρώο θα διενεργούνται και οι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές
Σε πλήρη χαρτογράφηση της αγοράς καπνού και αλκοόλ προχωρά η κυβέρνηση, ενεργοποιώντας ένα νέο ψηφιακό μητρώο στο οποίο θα πρέπει να εγγραφούν όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ή πώληση των συγκεκριμένων προϊόντων. Η εγγραφή είναι υποχρεωτική και πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 16 Απριλίου, μέσω της πλατφόρμας του gov.gr.
Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που το παράνομο εμπόριο συνεχίζει να προκαλεί σημαντικές απώλειες στα δημόσια έσοδα. Υπολογίζεται ότι μόνο από το παράνομο αλκοόλ χάνονται περίπου 500 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ άλλες εκτιμήσεις ανεβάζουν τις απώλειες από τα καπνικά προϊόντα σε περίπου 300 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Συνολικά δηλαδή η «μαύρη» αγορά αφαιρεί από το Δημόσιο περίπου 800 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο.
Το Ψηφιακό Μητρώο Ελέγχου Προϊόντων Καπνού, Αλκοόλ και λοιπών μη καπνικών προϊόντων δημιουργείται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για λογαριασμό του υπουργείου Υγείας και θα λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.
Η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Με τη σύνδεση πραγματοποιείται αυτόματος έλεγχος των στοιχείων της επιχείρησης, όπως το ΑΦΜ και οι δηλωμένοι ΚΑΔ, ενώ αντλούνται και στοιχεία επικοινωνίας από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.
Στη συνέχεια ο χρήστης επιλέγει από τη λίστα τα υποκαταστήματα της επιχείρησης, όπως αυτά εμφανίζονται στα στοιχεία της ΑΑΔΕ. Για κάθε κατάστημα υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση, καθώς το σύστημα απαιτεί την καταγραφή της δραστηριότητας που ασκείται σε κάθε σημείο πώλησης.
Για κάθε υποκατάστημα δηλώνονται στοιχεία όπως το είδος του σημείου πώλησης, οι κατηγορίες προϊόντων που διακινούνται, η διεύθυνση του καταστήματος και η γεωγραφική απεικόνιση της τοποθεσίας του σε ψηφιακό χάρτη.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο επιχειρηματίας υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις, από την απαγόρευση πώλησης σε ανηλίκους μέχρι τους κανόνες δημόσιας υγείας, και η εγγραφή οριστικοποιείται με μοναδικό αριθμό επαλήθευσης.
Με βάση τα στοιχεία που θα συγκεντρώνονται στο μητρώο θα διενεργούνται και οι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές, ενώ μέρος των στοιχείων θα δημοσιοποιείται μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Υγείας για λόγους διαφάνειας.
Συγκεκριμένα θα εμφανίζονται βασικές πληροφορίες όπως το ΑΦΜ και η επωνυμία της επιχείρησης, η κύρια δραστηριότητα, η κατηγορία των προϊόντων που διακινούνται, καθώς και η διεύθυνση του καταστήματος.
Παράλληλα θα λειτουργεί και ψηφιακός χάρτης με τα σημεία πώλησης σε όλη τη χώρα, δημιουργώντας για πρώτη φορά μια πλήρη εικόνα της αγοράς καπνού και αλκοόλ, εργαλείο που φιλοδοξεί να ενισχύσει τους ελέγχους και να περιορίσει τη διακίνηση παράνομων προϊόντων.
Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που το παράνομο εμπόριο συνεχίζει να προκαλεί σημαντικές απώλειες στα δημόσια έσοδα. Υπολογίζεται ότι μόνο από το παράνομο αλκοόλ χάνονται περίπου 500 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ άλλες εκτιμήσεις ανεβάζουν τις απώλειες από τα καπνικά προϊόντα σε περίπου 300 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Συνολικά δηλαδή η «μαύρη» αγορά αφαιρεί από το Δημόσιο περίπου 800 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο.
Το Ψηφιακό Μητρώο Ελέγχου Προϊόντων Καπνού, Αλκοόλ και λοιπών μη καπνικών προϊόντων δημιουργείται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για λογαριασμό του υπουργείου Υγείας και θα λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.
Η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Με τη σύνδεση πραγματοποιείται αυτόματος έλεγχος των στοιχείων της επιχείρησης, όπως το ΑΦΜ και οι δηλωμένοι ΚΑΔ, ενώ αντλούνται και στοιχεία επικοινωνίας από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.
Στη συνέχεια ο χρήστης επιλέγει από τη λίστα τα υποκαταστήματα της επιχείρησης, όπως αυτά εμφανίζονται στα στοιχεία της ΑΑΔΕ. Για κάθε κατάστημα υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση, καθώς το σύστημα απαιτεί την καταγραφή της δραστηριότητας που ασκείται σε κάθε σημείο πώλησης.
Για κάθε υποκατάστημα δηλώνονται στοιχεία όπως το είδος του σημείου πώλησης, οι κατηγορίες προϊόντων που διακινούνται, η διεύθυνση του καταστήματος και η γεωγραφική απεικόνιση της τοποθεσίας του σε ψηφιακό χάρτη.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο επιχειρηματίας υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις, από την απαγόρευση πώλησης σε ανηλίκους μέχρι τους κανόνες δημόσιας υγείας, και η εγγραφή οριστικοποιείται με μοναδικό αριθμό επαλήθευσης.
Με βάση τα στοιχεία που θα συγκεντρώνονται στο μητρώο θα διενεργούνται και οι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές, ενώ μέρος των στοιχείων θα δημοσιοποιείται μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Υγείας για λόγους διαφάνειας.
Συγκεκριμένα θα εμφανίζονται βασικές πληροφορίες όπως το ΑΦΜ και η επωνυμία της επιχείρησης, η κύρια δραστηριότητα, η κατηγορία των προϊόντων που διακινούνται, καθώς και η διεύθυνση του καταστήματος.
Παράλληλα θα λειτουργεί και ψηφιακός χάρτης με τα σημεία πώλησης σε όλη τη χώρα, δημιουργώντας για πρώτη φορά μια πλήρη εικόνα της αγοράς καπνού και αλκοόλ, εργαλείο που φιλοδοξεί να ενισχύσει τους ελέγχους και να περιορίσει τη διακίνηση παράνομων προϊόντων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα