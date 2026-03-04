Η Κομισιόν παρουσίασε το σχέδιο για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας με ρήτρα «Made in Europe»

Η Κομισιόν παρουσίασε την «Πράξη για την Επιτάχυνση της Βιομηχανίας» με ρήτρα «Made in EU», επιδοτήσεις και κριτήρια επενδύσεων, με στόχο ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, αλλά προκαλώντας αντιδράσεις για πιθανό πλήγμα στο εμπόριο.