12 Αυγούστου 2026: Όταν η μέρα θα κοπεί στα δύο
Στις 12 Αυγούστου 2026 θα πραγματοποιηθεί ολική έκλειψη Ηλίου, η οποία θα είναι ορατή στην Αρκτική, την Γροιλανδία, την Ισλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία
Οι περισσότερες εκλείψεις έχουν την κακή συνήθεια να συμβαίνουν πάνω από ωκεανούς ή σε δυσπρόσιτες ερήμους. Στις 12 Αυγούστου του 2026 όμως, η γεωμετρία του ηλιακού συστήματος μάς κάνει τη χάρη. Το φαινόμενο δεν θα χαθεί στο νερό, θα διασχίσει την Ευρώπη από άκρη σε άκρη, δημιουργώντας μια σπάνια αντίθεση: από τη μία το απόλυτο ψύχος της Ισλανδίας και από την άλλη το ζεστό δειλινό της Ισπανίας.
Ένας ήλιος στα «πάνω» του
Αν περιμένετε εκείνο το ήσυχο, αχνό δαχτυλίδι φωτός που βλέπουμε συνήθως στις φωτογραφίες εκλείψεων, ξανασκεφτείτε το. Το 2026 πέφτει πάνω στο μέγιστο του ηλιακού κύκλου. Ο ήλιος είναι πιο ενεργός από ποτέ, και αυτό φαίνεται: όταν η Σελήνη τον καλύψει, το στέμμα γύρω της θα μοιάζει ακανθώδες, ηλεκτρισμένο. Αν είμαστε τυχεροί, θα διακρίνουμε με γυμνό μάτι κόκκινες φλόγες.
Οι επιστήμονες περιμένουν να παρατηρήσουν γιγαντιαίες ηλιακές προεξοχές -πλάσμα που εκτοξεύεται χιλιάδες χιλιόμετρα στο διάστημα- να εμφανίζονται ως φωτεινά ροζ «μαργαριτάρια» στην περίμετρο της μαύρης σελήνης. Η τελευταία φορά που είδαμε κάτι αντίστοιχο σε συνδυασμό με ολική έκλειψη ήταν το 2001.
