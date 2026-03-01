12 Αυγούστου 2026: Όταν η μέρα θα κοπεί στα δύο

Στις 12 Αυγούστου 2026 θα πραγματοποιηθεί ολική έκλειψη Ηλίου, η οποία θα είναι ορατή στην Αρκτική, την Γροιλανδία, την Ισλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία