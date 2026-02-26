Μεγάλου: Αυξάνει τις διανομές η Τράπεζα Πειραιώς – Πρόβλεψη για ισχυρό α’ τρίμηνο το 2026
Σε ό,τι αφορά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον Νόμο Κατσέλη η διοίκηση της τράπεζας σημείωσε πως η όποια επίπτωση στον ισολογισμό θα είναι ένα ποσοστό επί των δανείων ύψους 50 εκατ. ευρώ που έχει από τον συγκεκριμένο νόμο
Στο 55% αναβάθμισε τις διανομές για το 2025 η Τράπεζα Πειραιώς ενώ όπως τόνισε στην παρουσίαση των αναλυτών ο κ. Χρήστος Μεγάλου, CEO της τράπεζας, για το 2026 η πρόθεση της τράπεζας κλίνει προς τη διανομή μετρητών. Η τράπεζα θα διανείμει για το 2025 0,40 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά, επιπλέον του προγράμματος επαναγοράς μετοχών ύψους 100 εκατ. που εκτελέστηκε στο Q4.
Η συνολική διανομή για το 2025 είναι 592 εκατ., με συνολική απόδοση 7%.
Οι προμήθειες παρουσίασαν αύξηση κατά 7% το 2025, απορροφώντας μέτρα της κυβέρνησης και ανταγωνιστικές πιέσεις που δέχθηκε η τράπεζα.
Ισχυρή ήταν η συμμετοχή της επενδυτικής τραπεζικής στα αποτελέσματα της τράπεζας.
Υψηλές εμφανίζονται και οι προμήθειες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που βελτιώθηκαν χάρη στις συνεχιζόμενες εισροές περιουσιακών στοιχείων πελατών σε αμοιβαία κεφάλαια.
Τα έσοδα bancassurance συνέχισαν να εμφανίζουν κορυφαία αποτελέσματα. Η Εθνική Ασφαλιστική συνεισέφερε 10 εκατ. περίπου για ένα μήνα που ενσωματώθηκε στον ισολογισμό του 2025.
Η δραστηριότητα μεταφοράς κεφαλαίων και οι προμήθειες πληρωμών παρουσίασαν πτωτική τάση, όπως αναμενόταν, λόγω των μέτρων της κυβέρνησης στις αρχές του 2025.
Η απόφαση του Αρείου Πάγου και οι επιπτώσειςΣε ό,τι αφορά την απόφαση του Αρείου Πάγου για το Νόμο Κατσέλη η διοίκηση της τράπεζας σημείωσε πως στον ισολογισμό της έχει δάνεια ύψους 50 εκατ. ευρώ από το νόμο αυτό που ήταν ένα καλό εργαλείο βοήθειας των ευάλωτων. Ετσι λοιπόν η όποια επίπτωση στον ισολογισμό της τράπεζας θα είναι ένα ποσοστό επί των 50 εκατ. ευρώ. Ωστόσο για την επίπτωση επί των τιτλοποιήσεων η διοίκηση της τράπεζας επιφυλάχθηκε προκειμένου να καταστεί γνωστή στο σύνολό της η απόφαση.
