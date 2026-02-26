Μεγάλου: Αυξάνει τις διανομές η Τράπεζα Πειραιώς – Πρόβλεψη για ισχυρό α’ τρίμηνο το 2026

Σε ό,τι αφορά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον Νόμο Κατσέλη η διοίκηση της τράπεζας σημείωσε πως η όποια επίπτωση στον ισολογισμό θα είναι ένα ποσοστό επί των δανείων ύψους 50 εκατ. ευρώ που έχει από τον συγκεκριμένο νόμο