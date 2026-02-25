IΝΣΕΤΕ: Θετικές προοπτικές για τον ελληνικό τουρισμό παρά την διεθνή αβεβαιότητα

Παρά τους αυξημένους κινδύνους χρηματοοικονομικών ανισορροπιών και τις γεωπολιτικές πιέσεις που οδηγούν σε ενίσχυση των αμυντικών δαπανών στην Ευρώπη, οι κύριες αγορές του ελληνικού τουρισμού εμφανίζουν ανθεκτικότητα