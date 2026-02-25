Μήνυμα ισχυρής διατλαντικής συνεργασίας με νέα deals για τον Κάθετο Διάδρομο

Η συμφωνία της Metlen στην Ουάσιγκτον με την Shell και η διεύρυνση των χωρών που θα υποστηρίζονται από τον Vertical Corridor - Το μήνυμα του κοινού ανακοινωθέντος από τις 13 χώρες και ο ανταγωνισμός των ενεργειακών διαδρόμων - Κάθετος Διάδρομος: Νέες μακροχρόνιες συμφωνίες με τέσσερις χώρες εξασφάλισε η Atlantic SEE LNG Trade