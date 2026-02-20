Eurobank: Στρατηγική συνεργασία για την τεχνητή νοημοσύνη στο πλαίσιο του India AI Impact Summit 2026
Eurobank: Στρατηγική συνεργασία για την τεχνητή νοημοσύνη στο πλαίσιο του India AI Impact Summit 2026
Διαμόρφωση ενός Κλιμακούμενου AI-Driven Λειτουργικού Μοντέλου που συνδέει Ευρώπη και Ινδία
Η Eurobank και η Fairfax Digital Services προχωρούν στη διαμόρφωση μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής συνεργασίας με στόχο την ανάπτυξη ενός κλιμακούμενου λειτουργικού μοντέλου βασισμένου στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), το οποίο συνδέει την Ευρώπη με την Ινδία.
Η στρατηγική αυτή κατεύθυνση αποτυπώνεται και στη συμμετοχή της Τράπεζας στο India AI Impact Summit 2026 στο Νέο Δελχί, ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον επιδραστικά διεθνή φόρουμ για την Τεχνητή Νοημοσύνη, που αναδεικνύει τον αυξανόμενο ρόλο της Ινδίας στη διαμόρφωση του παγκόσμιου διαλόγου για τη διακυβέρνηση, την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
