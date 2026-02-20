Σαρδέλα: Η επιστροφή του μικρού ψαριού που ζει δόξες στο τραπέζι
Ολική επαναφορά για το ταπεινό, αλλά πολύ θρεπτικό ψάρι που αγαπιέται από όλες τις γενιές
Μέχρι πριν λίγα χρόνια, ήταν καταδικασμένες να σκονίζονται στο βάθος του ντουλαπιού. Στριμωγμένες στα ασημένια μεταλλικά κουτάκια τους, βρίσκονταν σε επιφυλακή, έτοιμες να καλύψουν τις γαστρονομικές ανάγκες της τελευταίας στιγμής. Πλέον, όμως, ζουν στιγμές δόξας. Φιγουράρουν περήφανες στις μεγαλύτερες ψηφιακές πλατφόρμες, συνθέτουν πλούσια πιάτα, πρωταγωνιστούν στην καθημερινότητα των νεότερων καταναλωτών και, με λίγα λόγια, κάνουν δυναμικό comeback.
Οι σαρδέλες, κάποτε συνυφασμένες με τη λιτότητα και την ανέχεια, επαναπροσδιορίζονται και πλέον βρίσκουν χώρο ακόμα και σε πολυτελείς μπουτίκ. Η αισθητική τους γοητεύει και σχεδιαστές μόδας «ντύνουν» με την εικόνα τους ρούχα και αξεσουάρ, στοχεύοντας στην ανεμελιά και τη νοσταλγία του μεσογειακού καλοκαιριού.
