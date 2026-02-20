Γραφειοκρατία με φόντο την Φρανκφούρτη: Όταν οι κανόνες «πνίγουν» τις τράπεζες
Οι τράπεζες ζητούν λιγότερη γραφειοκρατία, λιγότερη περιπλοκότητα και μεγαλύτερη σαφήνεια, ώστε οι εποπτικές διαδικασίες να γίνουν πιο λειτουργικές, στοχευμένες και δίκαιες
Τη διαιώνιση της γραφειοκρατίας στη Φρανκφούρτη επισημαίνουν οι τράπεζες, μια γραφειοκρατία που κάνει πολύ σύνθετη και δαπανηρή την αξιολόγησή τους.
Το μήνυμα προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τραπεζών και σίγουρα αφορά πολύ περισσότερο τις πιο περιφερειακές τράπεζες όπως οι ελληνικές και λιγότερο τις μεγαλύτερες τράπεζες δηλαδή εκείνες της βόρειας Ευρώπης.
Σε μια εποχή που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει την απλούστευση των εποπτικών διαδικασιών, οι Κατευθυντήριες Γραμμές δεν έχουν προχωρήσει αρκετά προς αυτήν την κατεύθυνση. Αντίθετα, η επανάληψη πολλών απαιτήσεων SREP της Διαδικασίας δηλαδή Εποπτικής Ανασκόπησης και Αξιολόγησης μέσα σε πλήθος άλλων οδηγιών περιπλέκει τη συμμόρφωση και αυξάνει τον κίνδυνο ασυνεπειών μεταξύ των διατάξεων. Οι τράπεζες επισημαίνουν ότι οι τρέχουσες προσεγγίσεις είναι υπερβολικά τεχνικές, ομοιόμορφες και απαιτούν τεράστιους πόρους, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό επιχειρηματικό μοντέλο κάθε ιδρύματος.
Αντί αυστηρών συγκριτικών αξιολογήσεων και αυτοματοποιημένων διαδικασιών κλιμάκωσης, οι τράπεζες ζητούν αξιολογήσεις βασισμένες στον κίνδυνο και προσαρμοσμένες στο συγκεκριμένο ίδρυμα, που θα μειώνουν τον λειτουργικό φόρτο και τον πολύπλοκο έλεγχο των εσωτερικών μοντέλων.
