Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, καθυστερήσεις σε Σκαραμαγκά και κέντρο

H εμπειρία στο Milos Athens: Κλασικό, λιτό και απαράμιλλο
H εμπειρία στο Milos Athens: Κλασικό, λιτό και απαράμιλλο

Εκεί που η καθαρότητα της πρώτης ύλης συναντά την κλασική πολυτέλεια

H εμπειρία στο Milos Athens: Κλασικό, λιτό και απαράμιλλο
Το παγκοσμίου φήμης εστιατόριο Milos απλώνει τον κλασικό και συνάμα κοσμοπολιτικό χαρακτήρα του στα οριοθετημένα τετραγωνικά της επιβλητικής ισόγειας σάλας του πολυτελούς boutique Milos Hotel στην καρδιά της Αθήνας. Εδώ, η ιερή τέχνη της φιλοξενίας πηγάζει από τη απλότητα της γεύσης και την αδιαπραγμάτευτη δέσμευση του ιδιοκτήτη Κώστα Σπηλιάδη για κορυφαία θαλασσινή πρώτη ύλη και την διακριτική, στον μέγιστο βαθμό, διαχείριση αυτής.

Η προσωπική φιλοσοφία φιλοξενίας του Κώστα Σπηλιάδη που ξεκίνησε από το Μόντρεαλ για να κατακτήσει τον κόσμο, επέστρεψε στην καρδιά της ελληνικής πρωτεύουσας προσφέροντας δύο διαφορετικές, αλλά εξίσου γοητευτικές εμπειρίες.

