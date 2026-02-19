H εμπειρία στο Milos Athens: Κλασικό, λιτό και απαράμιλλο
H εμπειρία στο Milos Athens: Κλασικό, λιτό και απαράμιλλο
Εκεί που η καθαρότητα της πρώτης ύλης συναντά την κλασική πολυτέλεια
Το παγκοσμίου φήμης εστιατόριο Milos απλώνει τον κλασικό και συνάμα κοσμοπολιτικό χαρακτήρα του στα οριοθετημένα τετραγωνικά της επιβλητικής ισόγειας σάλας του πολυτελούς boutique Milos Hotel στην καρδιά της Αθήνας. Εδώ, η ιερή τέχνη της φιλοξενίας πηγάζει από τη απλότητα της γεύσης και την αδιαπραγμάτευτη δέσμευση του ιδιοκτήτη Κώστα Σπηλιάδη για κορυφαία θαλασσινή πρώτη ύλη και την διακριτική, στον μέγιστο βαθμό, διαχείριση αυτής.
Η προσωπική φιλοσοφία φιλοξενίας του Κώστα Σπηλιάδη που ξεκίνησε από το Μόντρεαλ για να κατακτήσει τον κόσμο, επέστρεψε στην καρδιά της ελληνικής πρωτεύουσας προσφέροντας δύο διαφορετικές, αλλά εξίσου γοητευτικές εμπειρίες.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η προσωπική φιλοσοφία φιλοξενίας του Κώστα Σπηλιάδη που ξεκίνησε από το Μόντρεαλ για να κατακτήσει τον κόσμο, επέστρεψε στην καρδιά της ελληνικής πρωτεύουσας προσφέροντας δύο διαφορετικές, αλλά εξίσου γοητευτικές εμπειρίες.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα