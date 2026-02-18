Αποκαλυπτήρια για το νέο αφήγημα των ελληνικών τραπεζών – Κρίσιμες επενδυτικές ημερίδες με βάση τα business plans
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ελληνικές τράπεζες MSCI

Αποκαλυπτήρια για το νέο αφήγημα των ελληνικών τραπεζών – Κρίσιμες επενδυτικές ημερίδες με βάση τα business plans

Η πιθανή αναβάθμιση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς από τον MSCI αποτελεί εξέλιξη με ουσιαστικές επιπτώσεις για το Χρηματιστήριο Αθηνών και κυρίως για τον τραπεζικό κλάδο

Αποκαλυπτήρια για το νέο αφήγημα των ελληνικών τραπεζών – Κρίσιμες επενδυτικές ημερίδες με βάση τα business plans
Ειρήνη Σακελλάρη
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τα σχέδιά τους και τις προοπτικές τους στα διεθνή funds θα παρουσιάσουν οι τράπεζες που διαπραγματεύονται στο ελληνικό χρηματιστήριο όπου προγραμματίζουν investor day η μία μετά την άλλη.

Η πιθανή αναβάθμιση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς σε αναπτυγμένη, στους δείκτες του MSCI αποτελεί δυνητική εξέλιξη με ουσιαστικές επιπτώσεις για το Χρηματιστήριο Αθηνών και κυρίως για τον τραπεζικό κλάδο.

Η αναβάθμιση αυτή θα σημαίνει ότι μεγάλα παθητικά επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία ακολουθούν πιστά τη σύνθεση των δεικτών, θα τοποθετηθούν αυτόματα σε ελληνικές μετοχές. Αυτό μεταφράζεται σε αυξημένες εισροές, υψηλότερη ρευστότητα και ενίσχυση της διεθνούς προβολής της αγοράς. Φυσικά άλλα κεφάλαια ήδη επενδεδυμένα θα πάρουν τα κέρδη τους .

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειρήνη Σακελλάρη
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης