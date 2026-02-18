Αποκαλυπτήρια για το νέο αφήγημα των ελληνικών τραπεζών – Κρίσιμες επενδυτικές ημερίδες με βάση τα business plans
Η πιθανή αναβάθμιση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς από τον MSCI αποτελεί εξέλιξη με ουσιαστικές επιπτώσεις για το Χρηματιστήριο Αθηνών και κυρίως για τον τραπεζικό κλάδο
Τα σχέδιά τους και τις προοπτικές τους στα διεθνή funds θα παρουσιάσουν οι τράπεζες που διαπραγματεύονται στο ελληνικό χρηματιστήριο όπου προγραμματίζουν investor day η μία μετά την άλλη.
Η πιθανή αναβάθμιση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς σε αναπτυγμένη, στους δείκτες του MSCI αποτελεί δυνητική εξέλιξη με ουσιαστικές επιπτώσεις για το Χρηματιστήριο Αθηνών και κυρίως για τον τραπεζικό κλάδο.
Η αναβάθμιση αυτή θα σημαίνει ότι μεγάλα παθητικά επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία ακολουθούν πιστά τη σύνθεση των δεικτών, θα τοποθετηθούν αυτόματα σε ελληνικές μετοχές. Αυτό μεταφράζεται σε αυξημένες εισροές, υψηλότερη ρευστότητα και ενίσχυση της διεθνούς προβολής της αγοράς. Φυσικά άλλα κεφάλαια ήδη επενδεδυμένα θα πάρουν τα κέρδη τους .
