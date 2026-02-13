Wall Street: Σταθεροποίηση στους δείκτες μετά το τεχνολογικό sell-off, αλλά αρνητικό εβδομαδιαίο πρόσημο

Εβδομαδιαίες απώλειες κατέγραψαν οι δείκτες της Wall Street, καθώς τα στοιχεία πληθωρισμού δεν κατάφεραν να ανατρέψουν την επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη και τα επιτόκια