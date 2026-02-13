Wall Street: Σταθεροποίηση στους δείκτες μετά το τεχνολογικό sell-off, αλλά αρνητικό εβδομαδιαίο πρόσημο
Εβδομαδιαίες απώλειες κατέγραψαν οι δείκτες της Wall Street, καθώς τα στοιχεία πληθωρισμού δεν κατάφεραν να ανατρέψουν την επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη και τα επιτόκια
Με επιφυλακτικές κινήσεις και συνεχείς οριακές διακυμάνσεις κινήθηκαν την Παρασκευή οι βασικοί δείκτες της Wall Street, μετά το ηχηρό τεχνολογικό sell off της Πέμπτης που αναστάτωσε τις αγορές καθώς οι επενδυτές αποτίμησαν τα νεότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία ήταν χαμηλότερα των εκτιμήσεων, χωρίς ωστόσο όμως να πυροδοτήσουν ισχυρό αγοραστικό ενδιαφέρον ή να ανατρέψουν το αρνητικό εβδομαδιαίο κλίμα στις αγορές.
Στο κλίμα αυτό στο ταμπλό, ο βιομηχανικός Dow Jones σημείωσε οριακή άνοδο 0,10% στις 49,500 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 επίσης με οριακά κέρδη 0,05% στις 6,836 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq με νέα πτώση 0,22% στις 22,546 μονάδες.
Συνολικά, ο S&P 500 και ο Dow Jones κατέγραψαν εβδομαδιαίες απώλειες άνω του 1%, ενώ ο Nasdaq περίπου 2%, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να αποτιμήσουν τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην οικονομία και τις μελλοντικές κινήσεις της νομισματικής πολιτικής.
Η αγορά διάβασε σήμερα τα πολυαναμενόμενα στοιχεία του Γραφείου Στατιστικής Εργασίας των ΗΠΑ, σύμφωνα με τα οποία ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,2% τον Ιανουάριο, με ετήσιο ρυθμό 2,4%, χαμηλότερα από τις προβλέψεις των οικονομολόγων για άνοδο 0,3% σε μηνιαία βάση και 2,5% σε ετήσια. Ο δομικός πληθωρισμός, εξαιρουμένων τροφίμων και ενέργειας, διαμορφώθηκε στο 0,3% σε μηνιαία βάση και 2,5% σε ετήσια, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις.
Η εξέλιξη αυτή θεωρείται θετική για τις αγορές, καθώς ενισχύει τις προσδοκίες ότι η Federal Reserve θα μπορούσε να κινηθεί προς χαμηλότερα επιτόκια εφόσον συνεχιστεί η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Παράλληλα, οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν τον πιθανό αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στην απασχόληση, στον πληθωρισμό και στα έσοδα πολλών κλάδων της οικονομίας.
Από την άλλη οι ανησυχίες για τη διαταρακτική επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης επηρέασαν έντονα αυτή την εβδομάδα ένα ευρύ φάσμα κλάδων, από το λογισμικό και τα χρηματοοικονομικά έως τα ακίνητα, τις μεταφορές και τα μέσα ενημέρωσης. Μετοχές όπως οι Charles Schwab, Morgan Stanley και Workday κατέγραψαν σημαντικές απώλειες, ενώ πιέσεις δέχθηκαν και εταιρείες real estate και media, όπως η Walt Disney και η Netflix.
Αναλυτές της JPMorgan πάντως σημειώνουν ότι η αγορά δυσκολεύεται να αποτιμήσει το πλήρες εύρος των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης, γεγονός που αυξάνει τη μεταβλητότητα και οδηγεί σε διαφοροποίηση αποδόσεων μεταξύ κλάδων και γεωγραφικών αγορών. Σε αυτό το περιβάλλον, πολλοί επενδυτές στρέφουν ξανά την προσοχή τους στα μακροοικονομικά δεδομένα, τα οποία εξακολουθούν να στέλνουν μικτά μηνύματα για την πορεία της οικονομίας των ΗΠΑ.
Πιέσεις δέχθηκαν και οι μετοχές του κλάδου των video games, καθώς η παρουσίαση νέων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, όπως το Project Genie της Google, ενίσχυσε τις ανησυχίες για το μέλλον των παραδοσιακών επιχειρηματικών μοντέλων στον χώρο της ψηφιακής ψυχαγωγίας. Μετοχές όπως η Unity Software, η Take-Two Interactive, η AppLovin και η Roblox κατέγραψαν σημαντικές απώλειες.
Παρά τις πιέσεις, αρκετές μετοχές του S&P 500 κατέγραψαν νέα υψηλά 52 εβδομάδων, κυρίως από τον κλάδο της ενέργειας και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Την ίδια στιγμή, ορισμένες εταιρείες τεχνολογίας και διαδικτυακών υπηρεσιών κινήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα.
