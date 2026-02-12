Πώς δρούσε το κύκλωμα των αχυρανθρώπων που εξάρθρωσε η ΑΑΔΕ: Άνοιγαν, χρέωναν, έκλειναν και ξανάνοιγαν εταιρείες με νέο ΑΦΜ
Πώς δρούσε το κύκλωμα των αχυρανθρώπων που εξάρθρωσε η ΑΑΔΕ: Άνοιγαν, χρέωναν, έκλειναν και ξανάνοιγαν εταιρείες με νέο ΑΦΜ
Χρέη 43 εκατ. σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ και συνολικά 380 εταιρείες με 205 «μπροστινούς» διαχειριστές - 11 συλλήψεις, 110 τραπεζικές κάρτες, 110 σφραγίδες και 100.000 ευρώ μετρητά στα σπίτια των εμπλεκομένων
Έστηναν εταιρείες, τις φόρτωναν με χρέη, τις «έκαιγαν» και στη θέση τους άνοιγαν άλλες. Το κατάστημα συνέχιζε να λειτουργεί κανονικά, ο τζίρος έτρεχε, οι συναλλαγές γίνονταν, οι πελάτες δεν καταλάβαιναν τίποτα. Στα μητρώα όμως της εφορίας το ΑΦΜ είχε αλλάξει και τα χρέη έμεναν πίσω. Έτσι δρούσε το κύκλωμα αχυρανθρώπων που εξάρθρωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αποκαλύπτοντας μια «φάμπρικα» κατανάλωσης... ΑΦΜ σε βιομηχανική κλίμακα.
Η υπόθεση αφορά 380 επιχειρήσεις, κυρίως στον χώρο της εστίασης και της εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, μεταξύ των οποίων και γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού. Το σχήμα είχε οργανωμένη δομή και χρησιμοποιούσε 205 άτομα, κυρίως αλλοδαπούς, ως τυπικούς διαχειριστές και υπευθύνους. Στην πράξη λειτουργούσαν ως «βιτρίνες», χωρίς ουσιαστική συμμετοχή στη διοίκηση ή στον έλεγχο των χρημάτων.
Το μοντέλο λειτουργίας ήταν απλό αλλά αποδοτικό. Ιδρυόταν μια εταιρεία με διαχειριστή-μπροστινό. Η επιχείρηση δραστηριοποιούνταν κανονικά, έκανε τζίρο, αλλά δεν απέδιδε ΦΠΑ, φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Όταν τα χρέη διογκώνονταν ή προέκυπτε έλεγχος, η εταιρεία σταματούσε να υφίσταται. Στη θέση της εμφανιζόταν άλλη, με νέο ΑΦΜ και νέο διαχειριστή. Η δραστηριότητα συνεχιζόταν αδιάκοπα, αλλά το νομικό πρόσωπο είχε αλλάξει. Τα χρέη έμεναν στο «καμένο» ΑΦΜ.
Από τις 380 επιχειρήσεις, οι 317 είχαν ήδη δημιουργήσει οφειλές 27 εκατ. ευρώ προς την ΑΑΔΕ και 16 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ. Συνολικά, το φέσι αγγίζει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για συστηματική πρακτική, όχι για μεμονωμένες περιπτώσεις φοροδιαφυγής.
Το νήμα άρχισε να ξετυλίγεται όταν τα ψηφιακά εργαλεία ανάλυσης και διασταυρώσεων της ΑΑΔΕ εντόπισαν το ίδιο μοτίβο να επαναλαμβάνεται: κοινές ή συνδεδεμένες διευθύνσεις, παρόμοια δραστηριότητα, επαναλαμβανόμενα πρόσωπα σε διαφορετικά ΑΦΜ και ξαφνική διακοπή λειτουργίας επιχειρήσεων με υψηλές οφειλές λίγο πριν από έλεγχο. Κάθε φορά που μια εταιρεία βάραινε από χρέη, «εξαφανιζόταν» και στη θέση της εμφανιζόταν άλλη. Το σύστημα χτύπησε «κόκκινο».
Στην κορυφή της πυραμίδας φέρονται 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι συνελήφθησαν έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση στα σπίτια τους, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι. Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε 11 κατοικίες και αποκάλυψαν πλήρη υλικοτεχνική υποδομή. Κατασχέθηκαν 100.000 ευρώ σε μετρητά, 110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων που ανήκαν σε αχυρανθρώπους και κατασκευασμένα πρόσωπα, 110 σφραγίδες διαφορετικών εταιρειών, πλήθος εγγράφων με τα στοιχεία των εταιρειών-κελύφους, συσκευές POS, σκληροί δίσκοι, τέσσερις φορητοί υπολογιστές, ένα tablet, τρεις σταθεροί υπολογιστές, καρτοκινητά τηλέφωνα και μετρητής χαρτονομισμάτων.
Τα ευρήματα δείχνουν οργανωμένη «γραμμή παραγωγής» εταιρειών. Έτοιμες σφραγίδες, έτοιμες κάρτες, έτοιμα POS, έτοιμα έγγραφα. Όταν ένα ΑΦΜ «καιγόταν», το επόμενο ήταν ήδη διαθέσιμο. Η δραστηριότητα συνεχιζόταν, τα έσοδα κινούνταν, τα χρέη συσσωρεύονταν σε νομικά πρόσωπα που εξαφανίζονταν.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δράσης και η διαδρομή των χρημάτων.
Η υπόθεση αφορά 380 επιχειρήσεις, κυρίως στον χώρο της εστίασης και της εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, μεταξύ των οποίων και γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού. Το σχήμα είχε οργανωμένη δομή και χρησιμοποιούσε 205 άτομα, κυρίως αλλοδαπούς, ως τυπικούς διαχειριστές και υπευθύνους. Στην πράξη λειτουργούσαν ως «βιτρίνες», χωρίς ουσιαστική συμμετοχή στη διοίκηση ή στον έλεγχο των χρημάτων.
Το modus operandi
Το μοντέλο λειτουργίας ήταν απλό αλλά αποδοτικό. Ιδρυόταν μια εταιρεία με διαχειριστή-μπροστινό. Η επιχείρηση δραστηριοποιούνταν κανονικά, έκανε τζίρο, αλλά δεν απέδιδε ΦΠΑ, φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Όταν τα χρέη διογκώνονταν ή προέκυπτε έλεγχος, η εταιρεία σταματούσε να υφίσταται. Στη θέση της εμφανιζόταν άλλη, με νέο ΑΦΜ και νέο διαχειριστή. Η δραστηριότητα συνεχιζόταν αδιάκοπα, αλλά το νομικό πρόσωπο είχε αλλάξει. Τα χρέη έμεναν στο «καμένο» ΑΦΜ.
Από τις 380 επιχειρήσεις, οι 317 είχαν ήδη δημιουργήσει οφειλές 27 εκατ. ευρώ προς την ΑΑΔΕ και 16 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ. Συνολικά, το φέσι αγγίζει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για συστηματική πρακτική, όχι για μεμονωμένες περιπτώσεις φοροδιαφυγής.
Το νήμα άρχισε να ξετυλίγεται όταν τα ψηφιακά εργαλεία ανάλυσης και διασταυρώσεων της ΑΑΔΕ εντόπισαν το ίδιο μοτίβο να επαναλαμβάνεται: κοινές ή συνδεδεμένες διευθύνσεις, παρόμοια δραστηριότητα, επαναλαμβανόμενα πρόσωπα σε διαφορετικά ΑΦΜ και ξαφνική διακοπή λειτουργίας επιχειρήσεων με υψηλές οφειλές λίγο πριν από έλεγχο. Κάθε φορά που μια εταιρεία βάραινε από χρέη, «εξαφανιζόταν» και στη θέση της εμφανιζόταν άλλη. Το σύστημα χτύπησε «κόκκινο».
Τι κατασχέθηκε
Στην κορυφή της πυραμίδας φέρονται 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι συνελήφθησαν έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση στα σπίτια τους, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι. Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε 11 κατοικίες και αποκάλυψαν πλήρη υλικοτεχνική υποδομή. Κατασχέθηκαν 100.000 ευρώ σε μετρητά, 110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων που ανήκαν σε αχυρανθρώπους και κατασκευασμένα πρόσωπα, 110 σφραγίδες διαφορετικών εταιρειών, πλήθος εγγράφων με τα στοιχεία των εταιρειών-κελύφους, συσκευές POS, σκληροί δίσκοι, τέσσερις φορητοί υπολογιστές, ένα tablet, τρεις σταθεροί υπολογιστές, καρτοκινητά τηλέφωνα και μετρητής χαρτονομισμάτων.
Τα ευρήματα δείχνουν οργανωμένη «γραμμή παραγωγής» εταιρειών. Έτοιμες σφραγίδες, έτοιμες κάρτες, έτοιμα POS, έτοιμα έγγραφα. Όταν ένα ΑΦΜ «καιγόταν», το επόμενο ήταν ήδη διαθέσιμο. Η δραστηριότητα συνεχιζόταν, τα έσοδα κινούνταν, τα χρέη συσσωρεύονταν σε νομικά πρόσωπα που εξαφανίζονταν.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δράσης και η διαδρομή των χρημάτων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα