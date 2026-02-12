2+1 χτυπήματα σε τράπεζες και servicers: διπλός ΕΝΦΙΑ, απόφαση Αρείου Πάγου και δικαστική αβεβαιότητα για πολλούς πλειστηριασμούς

Κλείσιμο

Η χρονιά που ξεκινά δεν φαίνεται να είναι ήρεμη για το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων (servicers) βρίσκονται αντιμέτωπες με τρία μέτωπα που μπορεί να επηρεάσουν μελλοντικά τόσο τα οικονομικά τους αποτελέσματα όσο και τη στρατηγική αξιοποίησης της περιουσίας τους: τον διπλό ΕΝΦΙΑ στα κλειστά ακίνητα, τις συνέπειες της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και τις αμφιλεγόμενες δικαστικές αποφάσεις για τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ).To διαρκές απρόβλεπτο φαίνεται πως έχει αρχίζει να επηρεάζει και το στίγμα των αναλυτών που ειδικά για την απόφαση του Αρείου Πάγου υποστηρίζουν ότι θα επηρεάσει την κουλτούρα πληρωμών και όχι μόνον. Για το λόγο αυτόν η κυβέρνηση αναμένεται να ασφαλίσει την απόφαση του Αρείου Πάγου με ένα και μόνον σκοπό: Να περιφρουρήσει την περίμετρο ενδεχόμενης επέκτασης της εφαρμογής της.Σε ότι αφορά τον διπλό ΕΝΦΙΑ στα ακίνητα δείχνει να αποτελεί ένα μέτρο που δεν πρόκειται να βοηθήσει στην ουσία του αφού τόσο οι τράπεζες όσο και οι servicers θέλουν να ρίξουν στην αγορά τα ακίνητά τους, μια μεγάλη όμως γραφειοκρατία στις μεταβιβάσεις καθιστά το έργο πολύ δύσκολο.Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Alpha Bank πάντως το 35% των κανονικών κατοικιών της χώρας παραμένει μη κατοικούμενο. Πρόκειται για το τρίτο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αναφέρει σε σχετική της μελέτη η Alpha Bank. Χαρακτηρίζονται είτε δευτερεύουσες/εξοχικές κατοικίες σε ποσοστό 22,5%, είτε πραγματικά κενά ακίνητα (12%). Αν και οι κενές κατοικίες μειώθηκαν κατά 11,6% σε σχέση με την προηγούμενη απογραφή, ο αριθμός τους παραμένει υψηλός.Διπλός ΕΝΦΙΑ: Η κυβερνητική πίεση στα κλειστά ακίνηταΤο πρώτο «χτύπημα» δείχνει σχεδόν γεγονός: τράπεζες και servicers θα κληθούν να πληρώσουν διπλό ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα που διατηρούν κλειστά και αναξιοποίητα. Πρόκειται για διάταξη που ψηφίστηκε στα τέλη του 2024, αλλά η εφαρμογή της είχε καθυστερήσει λόγω της αναμονής της υπουργικής απόφασης που θα καθορίσει τα κριτήρια και τη διαδικασία καταγραφής των ακινήτων.Η υπουργική απόφαση, σύμφωνα με πληροφορίες, θα βρίσκεται άμεσα στο γραφείο του υφυπουργού Οικονομίας Γ. Κώτσηρα, και στη συνέχεια η ΑΑΔΕ θα ξεκινήσει την πρώτη επίσημη καταγραφή των κλειστών ακινήτων στον χρηματοπιστωτικό τομέα.Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, οι τράπεζες διαθέτουν περίπου 8.300 ακίνητα, ενώ οι servicers άλλα 11.000. Από αυτά, τα 7.000 είναι οικιστικά. Το κόστος του διπλού φόρου υπολογίζεται σε περίπου 20 εκατ. ευρώ, και τα εκκαθαριστικά αναμένονται έως το τέλος Φεβρουαρίου 2026.Ο στόχος της κυβέρνησης είναι σαφής: πίεση ώστε τα ακίνητα αυτά να εισέλθουν στην αγορά, αυξάνοντας την προσφορά και ενδεχομένως περιορίζοντας τις συνεχείς αυξήσεις στα ενοίκια. Ταυτόχρονα, τα έσοδα από τον διπλό ΕΝΦΙΑ θα αξιοποιηθούν για δράσεις στήριξης της στεγαστικής πολιτικής.Η διαδικασία καταγραφής της ΑΑΔΕ θεωρείται κρίσιμη, καθώς θα καθορίσει ποια ακίνητα θα πληρώσουν τον διπλό φόρο και ποια θα εξαιρεθούν, όπως εκείνα που είναι υπό ανακαίνιση ή βρίσκονται σε περιοχές με περιορισμένη εμπορική ζήτηση. Στην πράξη, η επιβολή του φόρου στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: τα ακίνητα δεν μπορούν να παραμένουν επ’ αόριστον αδρανή.Απόφαση Αρείου Πάγου: Η Moody’s προειδοποιεί- Η κυβέρνηση περιφρουρεί την περίμεντροΤο δεύτερο «χτύπημα» αφορά την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Αν και πρόκειται για νομική εξέλιξη, οι επιπτώσεις μπορεί να είναι σοβαρές για τις τράπεζες και τα χαρτοφυλάκια τιτλοποιήσεων. Ακούγεται πως η απόφαση σύντομα θα περιέλθει στα χέρια των ενδιαφερομένων.