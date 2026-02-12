AKTOR–SUEZ: Τι κρύβει η συμμαχία με τον γαλλικό κολοσσό για τα μεγάλα έργα διαχείρισης νερού και τις υποδομές νέας γενιάς
AKTOR–SUEZ: Τι κρύβει η συμμαχία με τον γαλλικό κολοσσό για τα μεγάλα έργα διαχείρισης νερού και τις υποδομές νέας γενιάς
Ισχυρό το ενδιαφέρον του κατασκευαστικού και ενεργειακού ομίλου για τους τομείς της κυκλικής οικονομίας που θα γεννήσουν πρότζεκτ δισεκατομμυρίων
Στην πρώτη γραμμή των έργων νέας γενιάς που συνδέονται με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και την ανάπτυξη ανθεκτικών υποδομών μπαίνει η AKTOR, μετά τη στρατηγική συμφωνία που ανακοίνωσε επίσημα με την γαλλική SUEZ, έναν από τους κορυφαίους διεθνώς παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης υδάτων και περιβαλλοντικών υποδομών.
Η συνεργασία σηματοδοτεί τη διεύρυνση του στρατηγικού προσανατολισμού του ελληνικού ομίλου προς έναν τομέα που αναμένεται να συγκεντρώσει σημαντικές επενδύσεις τα επόμενα χρόνια, καθώς η διασφάλιση της επάρκειας υδάτινων πόρων αναδεικνύεται σε κρίσιμη προτεραιότητα για τη χώρα που δεν δείχνει άτρωτη στα φαινόμενα λειψυδρίας. Η Αττική έχει ήδη κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όπως αντίστοιχα και νησιά σαν τη Πάτμος και τη Λέρο.
Η σύμπραξη με τη SUEZ παρέχει στην AKTOR πρόσβαση σε διεθνή τεχνογνωσία και εξειδικευμένες τεχνολογικές λύσεις, ενισχύοντας τη δυνατότητά της να συμμετάσχει σε σύνθετα έργα υποδομών που εκτείνονται πέρα από την παραδοσιακή κατασκευαστική δραστηριότητα, περιλαμβάνοντας και τη διαχείριση και λειτουργία συστημάτων νερού.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η συνεργασία σηματοδοτεί τη διεύρυνση του στρατηγικού προσανατολισμού του ελληνικού ομίλου προς έναν τομέα που αναμένεται να συγκεντρώσει σημαντικές επενδύσεις τα επόμενα χρόνια, καθώς η διασφάλιση της επάρκειας υδάτινων πόρων αναδεικνύεται σε κρίσιμη προτεραιότητα για τη χώρα που δεν δείχνει άτρωτη στα φαινόμενα λειψυδρίας. Η Αττική έχει ήδη κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όπως αντίστοιχα και νησιά σαν τη Πάτμος και τη Λέρο.
Η σύμπραξη με τη SUEZ παρέχει στην AKTOR πρόσβαση σε διεθνή τεχνογνωσία και εξειδικευμένες τεχνολογικές λύσεις, ενισχύοντας τη δυνατότητά της να συμμετάσχει σε σύνθετα έργα υποδομών που εκτείνονται πέρα από την παραδοσιακή κατασκευαστική δραστηριότητα, περιλαμβάνοντας και τη διαχείριση και λειτουργία συστημάτων νερού.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα