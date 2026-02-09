Νέο παράθυρο προστασίας για χιλιάδες πολίτες: «Φρένο» στις κατασχέσεις για χρέη από δήμους με τον εξωδικαστικό μηχανισμό

Σε εφαρμογή από σήμερα η διάταξη που «παγώνει» και αίρει αναγκαστικά μέτρα είσπραξης για οφειλές άνω των 10.000 ευρώ προς ΟΤΑ, ακόμη και αν έχουν ήδη ξεκινήσει κατασχέσεις